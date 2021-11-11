Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Cloud.ru SberCloud Christofari Кристофари суперкомпьютер
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|11.11.2021
|
Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер
омпьютер Сбербанка Сбербанк и его облачный провайдер Sbercloud запустили свой второй суперкомпьютер Christofari Neo. Об этом CNews сообщил представитель банка. От своего предшественника Chri
|11.11.2021
|
«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo
, провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафал
|31.03.2020
|
Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными
едъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении второго уровня защищенности персональных данных. Это дает клиентам платформы возможность использовать суперкомпьютер «Кристофари» для работы с любыми — биометрическими, специальными, общедоступными и иными — категориями персональных данных и создавать новые сервисы на основе ИИ-алгоритмов с применением передов
|30.12.2019
|
Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером
«Кристофари» — первый суперкомпьютер, разработанный SberCloud и Сбербанком совместно с компани
|16.12.2019
|
Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию
Суперкомпьютер «Кристофари» Сбербанка и его дочерней компании SberCloud запущен в коммерческую эксплуатацию,
|19.11.2019
|
Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет
ого рейтинга суперкомпьютеров Топ-500, в его последнюю 54 редакцию от ноября 2019 г. вошли три российских вычислительных комплекса. На 29 строчке разместился дебютант мирового Топ-500, суперкомпьютер Christofari, представленный Sbercloud (Сбербанк) всего две недели назад. На позиции под номером 107 разместился суперкомпьютер «Ломоносов-2» вычислительного центра МГУ, долгое время возглавлявш
|08.11.2019
|
Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России
Знакомьтесь, Christofari Сбербанк создал самый производительный суперкомпьютер в России. Об этом CNews соо
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Колбин Евгений 78 14
|Рафаловский Давид 32 13
|Каюмов Шамиль 53 7
|Кристофари Николай 6 6
|Меликишвили Отари 6 6
|Зотов Андрей 36 5
|Греф Герман 461 4
|Ведяхин Александр 159 4
|Шадаев Максут 1130 3
|Чернышенко Дмитрий 575 3
|Чаркин Евгений 314 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Теплицкий Дмитрий 88 3
|Щиров Илья 45 3
|Филиппов Денис 65 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Натрусов Артем 312 2
|Гоц Роман 50 2
|Хасис Лев 105 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Сотин Денис 216 2
|Нестеров Алексей 160 2
|Сирота Юрий 67 2
|Гревцев Александр 31 2
|Лебедев Георгий 57 2
|Кабаков Ярослав 62 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Королев Илья 19 2
|Климов Алексей 4 2
|Шаев Виталий 59 2
|Путин Владимир 3331 2
|Трофимова Людмила 50 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Прохорова Алла 65 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Антонова Алла 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.