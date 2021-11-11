Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер

Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер омпьютер Сбербанка Сбербанк и его облачный провайдер Sbercloud запустили свой второй суперкомпьютер Christofari Neo. Об этом CNews сообщил представитель банка. От своего предшественника Chri

«Сбер» представил свой новый суперкомпьютер Christofari Neo , провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Его презентовал СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафал

Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными едъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении второго уровня защищенности персональных данных. Это дает клиентам платформы возможность использовать суперкомпьютер «Кристофари» для работы с любыми — биометрическими, специальными, общедоступными и иными — категориями персональных данных и создавать новые сервисы на основе ИИ-алгоритмов с применением передов

Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером «Кристофари» — первый суперкомпьютер, разработанный SberCloud и Сбербанком совместно с компани

Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию Суперкомпьютер «Кристофари» Сбербанка и его дочерней компании SberCloud запущен в коммерческую эксплуатацию,

Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет ого рейтинга суперкомпьютеров Топ-500, в его последнюю 54 редакцию от ноября 2019 г. вошли три российских вычислительных комплекса. На 29 строчке разместился дебютант мирового Топ-500, суперкомпьютер Christofari, представленный Sbercloud (Сбербанк) всего две недели назад. На позиции под номером 107 разместился суперкомпьютер «Ломоносов-2» вычислительного центра МГУ, долгое время возглавлявш