Минвостокразвития РФ ФРДВ Фонд развития Дальнего Востока и Арктики


СОБЫТИЯ


04.03.2026 Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов 2
03.09.2020 Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф 3
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 2
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 3
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
17.06.2019 Можно ли положиться на отечественные СХД 3
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 2
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 3
01.11.2016 Интернет-магазин акций Freedom24.ru получил «Облачный грант» от Microsoft 1
31.08.2016 ФРДВ и LeRee создадут совместную платформу для трансграничной торговли 4

Softline - Визитек - Visitech 18 1
Рестрком 2 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
Dell EMC 5111 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Microsoft Corporation 25370 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 551 1
HP Inc. 5781 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 191 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4640 1
LeEco - LeTV 61 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 4
РВК - Российская венчурная компания 560 2
Газпром ПАО 1429 2
Роснефть НК - нефтяная компания 538 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
Газпромнефть Мессояха - Мессояханефтегаз 1 1
РКФАР - Российско-Китайский фонд агропромышленного развития 1 1
Glencore International 4 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8346 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Газпром нефть 681 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 213 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 6
Дальневосточный фонд высоких технологий 14 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6365 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Совет при президенте Российской Федерации 201 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 405 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74290 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13159 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1224 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 920 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 735 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 463 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15025 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11651 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1147 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9435 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10188 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19077 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1753 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2158 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6976 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12159 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25817 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7491 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13102 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23459 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8579 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32111 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 696 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2862 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13719 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5695 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26259 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7382 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12355 1
ВЭБ.РФ - Развивай.РФ 3 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Microsoft Azure 1474 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 586 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 362 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Чекунков Алексей 3 3
Трутнев Юрий 15 3
Путин Владимир 3397 3
Берман Кирилл 4 2
Миллер Алексей 21 1
Фурсенко Андрей 128 1
Богинский Андрей 4 1
Слюсарь Юрий 12 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Сечин Игорь 36 1
Миланов Рустам 4 1
Сытин Дмитрий 59 1
Сюй Виктор 30 1
Саркисов Руслан 13 1
Чачин Михаил 9 1
Добродеев Борис 97 1
Чубайс Анатолий 220 1
Повалко Александр 36 1
Гуреев Сергей 2 1
Лихачев Алексей 44 1
Шувалов Игорь 85 1
Рогозин Дмитрий 103 1
Чупшева Светлана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 159161 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3008 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 839 4
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 59 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 68 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1113 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1020 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17508 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55312 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51559 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1411 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3693 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2508 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2835 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8235 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2083 1
Энергетика - Energy - Energetically 5556 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 520 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 914 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 265 1
Материаловедение - Materials Science 193 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4353 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 203 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
