Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Первым пилотом в рамках программы стал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесплатно перевести бизнес в интернет. Проект разработан на базе ВКонтакте и маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф». ФРДВ и Mail.ru Group инвестируют более 230 миллионов рублей на поддержку МСП в этих регионах.

Дальний Восток выбран для реализации пилотного этапа программы помощи не случайно. На территории этого макрорегиона и Арктики зарегистрировано более 500 тысяч предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 миллиона человек. Для дальневосточных регионов традиционно характерен высокий уровень предпринимательской активности.

Во время действия режима самоизоляции интернет-сервисы помогли развить бизнес многим предпринимателям. Для отдельных компаний интернет стал единственным каналом продаж. Онлайн-платформы способны не только помочь бизнесу восстановиться после кризиса, но и расширить рынок сбыта продукции и услуг для небольших предприятий.

Проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн» позволит предпринимателям бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса ВКонтакте, а также предоставит дополнительные возможности по их продвижению. Предприниматели получат консультационную поддержку на всех этапах перехода в онлайн, а расходы на цифровизацию и продвижение бизнеса компенсируют организаторы проекта — ВЭБ, ФРДВ и Mail.ru Group.

Участвовать в проекте «Развивай.рф | Бизнес онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Для её продвижения в интернете каждому предпринимателю выделяется до 53 тысяч рублей. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн — например, для удалённой торговли порекомендует использовать доставку, для кафе — сформировать сообщество постоянных гостей, для онлайн-услуг — продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин.

География продаж не ограничена: клиентами дальневосточных компаний могут стать жители любой точки мира. Cервис интегрирован со службами доставки: предприниматель может выбрать наиболее подходящий для него вариант с учетом особенностей логистики. При необходимости пользователи смогут задать вопросы службе поддержки, которая работает ежедневно и круглосуточно.

«Развивай.рф | Бизнес онлайн» — первый проект совместной программы Группы ВЭБ.РФ и Mail.ruGroup по комплексной поддержке российских предпринимателей в период восстановления экономики.

Игорь Шувалов, председатель «ВЭБ.РФ», отметил: «Группа ВЭБ.РФ является активным участником антикризисной программы по поддержке российского бизнеса. Особое внимание мы уделяем сегменту малых и средних предприятий, которые становятся драйверами восстановления экономической жизни в городах. Важно создавать условия не только для сохранения бизнеса, но и для его развития. В этой сфере мы расширяем стратегическое партнерство с Mail.ru Group, с которой уже развиваем финансовый маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф». Наш проект на Дальнем Востоке станет первым в рамках более обширной совместной программы поддержки предпринимателей».

Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, сказал: «Современные технологии онлайн-торговли позволяют предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на новые рынки, о которых они раньше даже и не мечтали. Мы видим, что многие бизнесы на Дальнем Востоке и в Арктике хотят развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Мы решили им помочь. Уверен, созданная онлайн-платформа станет для тысяч небольших компаний не просто сервисом, а импульсом к новой судьбе».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «Пандемия и связанные с ней ограничения стали сложным периодом для всех и особенно сильно ударили по малому бизнесу. С первых дней, когда возникла угроза, мы поддерживали и пользователей, и предпринимателей. Совместная программа с ВЭБ.РФ и, в частности, проект “Развивай.рф | Бизнес онлайн” с ФРДВ позволят нам дополнительно помочь компаниям не только ресурсами, но и технологиями, а также опытом в области цифровизации бизнеса. Кризис показал, что переход в интернет позволяет компаниям развиваться даже в нестабильные времена. Уверены, что новая платформа станет удобным и простым решением для перевода самого разного бизнеса в онлайн».