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Логистика сбытовая Сбыт

СОБЫТИЯ


12.01.2026 «Диасофт» разработал продукт для управления сбытовыми заказами

Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Сбыт». Он предназначен для автоматизации бизнес-процессов, связанных с цепочкой сбыта продукции и проектных решений. «Сбыт» обеспечивает сквозной процесс организации сбытовой деятельност
12.12.2025 OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL

дукции, разрабатывает кастомизированные проекты с различной комплектацией и цветовыми решениями. Партнерство с OCS позволит вендору повысить узнаваемость бренда DONEL на российском рынке: новый канал сбыта охватывает 7 тыс. компаний, действующих в десятках регионов России, в том числе розничные сети электроники. Также в рамках сотрудничества вендор будет участвовать в мультибрендовых проект
05.04.2024 Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти

Рынок должен расти Чтобы развивать российскую отрасль микроэлектроники, требуется рынок сбыта порядка 400–450 млн человек. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews. По его мнению, рынок такого масштаба позволит реинвестировать в развитие и НИОК
23.01.2023 Будущее маркетплейсов: взгляд со стороны традиционных каналов сбыта

ировать с данными площадками, но, впрочем, они также отмечают, что полного замещения в их сфере не произошло. При этом большая часть сообщает, что использует маркетплейсы в качестве еще одного канала сбыта своей продукции: Подавляющая часть опрошенных сошлась во мнении, что взаимодействие с маркетплейсами не потребовало существенных изменений в бизнес-процессах. Здесь следует заметить, что

11.08.2022 10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт»

1 Изучить рынки сбыта 2 Узнать об особенностях деловой коммуникации с новыми странами 3 Найти покупателя на потенциальном рынке сбыта 4 Выбрать нового поставщика 5 Выйти на зарубежный маркетплейс 6 Офор
25.05.2022 Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру «Северной сбытовой компании»

области. На 100% входит в Группу «Интер РАО». Клиенты энергокомпании — более 18,4 тыс. юридических и 672 тыс. физических лиц. Большая часть клиентов передает показания и пользуется услугами «Северной сбытовой компании» при помощи сайта. Поэтому важно было обеспечить его стабильную бесперебойную работу, а также создать комфортные условия для сотрудников, которые работают с сайтом, обрабатыва
21.06.2021 Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке

Компания Aveva, сообщила, что компания Henkel внедрила цифровые решения Aveva, чтобы ускорить обеспечение экологической стабильности в своей производственно-сбытовой цепочке. Благодаря интеграции платформ AvevaTM System Platform, AvevaTM Historian и Aveva TM Manufacturing Execution System Henkel осуществляет мониторинг энергопотребления и минимизир
16.11.2015 Старшим директором Seagate по работе с каналами сбыта в регионе EMEA стал Саймон Чемберлен

Компания Seagate Technology, мировой производитель решений для хранения данных, объявила о назначении Саймона Чемберлена на должность старшего директора по работе с каналами сбыта в регионе EMEA. Среди его приоритетных задач — оптимизация стратегии по работе с каналами продаж и усиление различных направлений бизнеса Seagate, включая решения для крупных предприятий,
11.08.2015 Softline создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест для «Евро-Азиатской службы стимулирования сбыта»

Компания Softline реализовала проект по созданию инфраструктуры виртуальных рабочих мест на базе Citrix XenDesktop для «Евро-Азиатской службы стимулирования сбыта». Как сообщили CNews в Softline, в результате заказчик получил возможность координировать деятельность удаленно работающей бухгалтерской службы и обеспечивать стабильное функционирование

08.06.2015 В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета

емы учета реализации электрической энергии в «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), входящей в состав «РусГидро». Как сообщили CNews в ICL, решение по автоматизации бизнес-процессов сбыта электроэнергии создано на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012. «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» включает 9 межрайонных отделений, 61 участок, которые созданы по прин
08.04.2014 TRENDnet реструктурирует каналы сбыта в России: новые партнеры-дистрибуторы

ловиях надвигающихся экономических изменений, утверждают в компании. Так, «ТехноТрейд» осуществляет сбыт более чем 15 тыс. аппаратных изделий во всех 83 регионах РФ. В настоящее время компания

01.04.2014 QIWI и МВД России выявили более 100 случаев незаконного сбыта фальшивых купюр

В 2014 г. QIWI в рамках реализации стратегии по борьбе с мошенничеством совместно с Правоохранительными органами РФ успешно выявлено более 100 случаев незаконного сбыта фальшивых купюр. Благодаря тесному взаимодействию в большинстве случаев злоумышленников удалось взять с поличным. По мере роста популярности новых видов оплаты все больше мошенников, испо
25.03.2014 МВД предложило усилить ответственность за изготовление и сбыт скимминговых устройств

government.ru. В частности, законопроект предлагает установить в статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» ответственность за
15.10.2013 «МСС ГЛОНАСС» планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае

Компания «МСС ГЛОНАСС» («Мобильные Спутниковые Системы») планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае. «МСС ГЛОНАСС» планирует инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе продвигать в Китае российские технологии (мониторинг транспорта на ба
09.01.2013 Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла и сервиса, объявила об окончательном формировании стратегии сбыта, целью которой является стимулирование роста в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Как рассказали CNews в компании, в рамках расширенной стратегии Epicor намеревается привлечь
10.12.2012 Тимур Аляутдинов назначен директором по развитию монобрендовой сбытовой сети «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Тимура Аляутдинова директором по развитию монобрендовой сбытовой сети и мобильного оборудования в составе блока по продажам и обслуживанию. Как сообщили CNews в «ВымпелКоме», на новой позиции Тимур Аляутдинов будет отвечать за реализацию стратегии р
21.09.2011 Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка

Компания «АйТи. Смарт системы», входящая в ГК «АйТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе и вообще в Кузбассе (Кемеровской области) полностью автома
29.08.2011 ТТК предоставил услуги связи «Нижегородской сбытовой компании»

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг телефонной связи «Нижегородской сбытовой компании» – ведущему поставщику электроэнергии в Нижегородской области. «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Нижегородской сбытовой

04.12.2009 Microsoft переводит службу сбыта на Microsoft Dynamics CRM

Корпорация Microsoft реализует проект по внедрению решения Global Sales Experience (GSX), основанного на Microsoft Dynamics CRM и Microsoft SQL Server, в своей службе сбыта, объединяющей более 9 тыс. специалистов в более чем 100 странах мира. Уже в течение первого года эксплуатации новая система увеличила продуктивность службы сбыта и обеспечила эконо
04.03.2009 Nortel предлагает своим партнерам новые программы стимулирования сбыта

Компания Nortel предлагает новые программы стимулирования сбыта, за счет которых торговые партнеры Nortel в странах Европы, Ближнего Востока и Африки могут повысить свою рентабельность. Эти новые программы, представленные партнерам в начале 2009 г., п
02.06.2008 IBS автоматизировала планирование сбыта в ЦВ «Протек»

ра, анализа, моделирования и согласования бюджетной информации о сбытовой деятельности. Ранее планы сбыта готовились в таблицах MS Excel, что затрудняло сбор, анализ, согласование и хранение пл
13.08.2007 "Казатомпром" выходит на новые рынки сбыта своей продукции

стратегических партнеров. Toshiba преследует цель увеличения своей доли участия в глобальной ядерной энергетике. В свою очередь, «Казатомпром» посредством данной сделки планирует выйти на новые рынки сбыта своей продукции.
01.06.2007 «Свердловэнергосбыт» работает с документами в СЭД Directum

работают все отделы центрального сбыта, а также межрайонные сбыты по областям (подключены: Западный сбыт, Восточный сбыт, Артемовский сбыт, Серовский сбыт, Талицкий сбыт
20.07.2006 "Колэнергосбыт" автоматизировал сбыт электроэнергии

Компания OXS завершила проект по автоматизации сбыта электрической энергии ОАО «Колэнергосбыт» на базе системы kVASy. В ходе проекта были автоматизированы процессы расчета за потребление электроэнергии с населением нескольких населённых пун
03.07.2006 Телекомстрой объединит филиалы Ярославской сбытовой компании

рпоративной сети связи. Кроме того, интегратор также разработает проекты локально-вычислительной и структурированной кабельной систем и построит магистральные подсистемы здания Управления Ярославской сбытовой компании. Сеть связи объединит 19 территориально-удалённых филиалов компании, расположенных на территории Ярославской области. Концепция построения основана на внедрении во всех филиал
15.02.2006 ERP в "Сильвините": Выигрывает тот, кто лучше управляет сбытом

задействованных в процессе сбыта, работают в едином информационном пространстве. "Внедрение модуля "Сбыт-Транспорт" позволило упорядочить информационные потоки, более четко регламентировать про
07.02.2006 На "Сильвините" построена система управления сбытом

инит" создан единый информационный центр управления сбытом на базе "Системы Alfa" До начала проекта сбыт был автоматизирован частично, в рамках нескольких узкофункциональных программных продукт
07.09.2005 В "Лужниках" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков

В Москве на территории рынка "Лужники" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков, сообщает РБК. В ходе осмотра складских помещений оперативниками было обнаружено и изъято 114 тыс. нелицензионных компакт-дисков, права на которые принадлежа
30.08.2005 Сургутский ЗСК автоматизировал сбыт нефтепродуктов

ия «ИКТ-Консалт», входящая в группу компаний ИКТ, завершила проект по внедрению подсистемы управления сбытом нефтепродуктов на Сургутском заводе стабилизации конденсата (ЗСК). Работы по автоматизации сбыта ЗСК выполнялись в рамках проекта по созданию в «Сургутгазпроме» корпоративной информационной системы на базе SAP. Цель проекта — оптимизация системы управления сбытом нефтепродуктов.
05.07.2005 RareBooks.ru: эффективный канал сбыта

на, наоборот, позволяет посетителям детально изучить каждый экземпляр. Также интернет-магазин позволил компании выйти на перспективные региональные рынки, что было невозможно из-за отсутствия каналов сбыта. Специалисты РБК СОФТ разработали интернет-магазин RareBooks.ru с учетом всех особенностей, связанных со спецификой антикварной книги, таких как нечеткость отдельных характеристик (наприм
21.12.2004 Квартальная выручка HP составила $21,4 млрд.

тавила $469 млн., или 5,8% от выручки. Выручка подразделения персональных систем достигла рекордного показателя в $6,5 млрд., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем сбыта в единицах реализованного товара вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что отражает стабильность средней отпускной цены продукции. Выручка в сегменте настольн
24.04.2003 ИТ в шоколаде

олада». Автоматизировать совместную работу всех этих объектов — задача не из простых. Однако ее удалось реализовать. На территории ТСК «Волковский» были размещены рабочие места экономиста отдела сбыта по работе с покупателями и операторов, оформляющих товарно-транспортные документы. Требовалось наличие общей информации в режиме реального времени — и по территории фабрики, и по уда
24.03.2003 Алексей Кузьмин: Обзавестись собственной электронной торговой площадкой теперь не сложнее, чем корпоративным сайтом

иков. Потом возникло желание сделать ее универсальной, чтобы можно было организовать и снабжение, и сбыт. Кроме того, в СЭОД потребовалось обеспечить «револьверное» выставление счетов-фактур, ч
26.09.2002 Marketing Expert 2 и Sales Expert 2 - маркетинг и сбыт в одном флаконе

щью Marketing Expert - от аудита маркетинга до выработки комплекса маркетинг-микс. В Marketing Expert создается модель деятельности компании на рынке, выделяются существующие сегменты, товары, каналы сбыта. На основе созданной модели оценивается доходность и прибыльность компании, проводится анализ внешней среды, включая анализ потребителей, конкурентов и оценку привлекательности рынков, ан
18.04.2002 Motorola закроет базу сбыта продукции в Гарварде

Руководство компании Motorola Inc. приняло решение о ликвидации к апрелю 2003 года организационно-технической базы сбыта продукции в городе Гарвард (штат Иллинойс). В связи с этим будут сокращены 850 рабочих мест, связанных с продажами сотовых телефонов. База и все её работники будут переведены в другое мес
05.09.2001 CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект

Металлургический портал Metalcom.ru, журнал "Металлоснабжение и сбыт" и РИА "РосБизнесКонсалтинг" приступили к подготовке обзора "Информационные технологии в металлургии 2001". Проект посвящен рассмотрению рынка продуктов и услуг в сфере информационных техн
05.09.2001 CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект

Металлургический портал Metalcom.ru, журнал "Металлоснабжение и сбыт" и РИА "РосБизнесКонсалтинг" приступили к подготовке обзора "Информационные технологии в металлургии 2001". Проект посвящен рассмотрению рынка продуктов и услуг в сфере информационных техн
26.07.2001 Leica и Matsushita заключили соглашение о сотрудничестве в области производства и сбыта цифровых фотоаппаратов

Electric сообщили сегодня, что пришли к соглашению о сотрудничестве на быстро развивающемся мировом рынке цифровых фотоаппаратов. Компании планируют осуществлять совместную разработку, производство и сбыт новых цифровых фотоаппаратов под торговыми марками Panasonic и Leica.Компании будут совместно работать над созданием дизайна и заниматься разработкой новых цифровых фотоаппаратов, объединя
11.07.2001 Exteria приступила к созданию системы сбыта для Danfoss

Компания Exteria выиграла тендер на создание электронной системы сбыта для ЗАО "Данфосс". Это будет одна из первых в России полномасштабных систем интеграции каналов сбыта, построенная на базе Microsoft Commerce Server 2000, BizTalk 2000 и взаимодейтс
09.02.2001 Nokia расширит производство и сбыт своих продуктов в Китае

Co., Ltd. Урпо Карьялайнен (Urpo Karjalainen) сообщил о намерении компании расширить производство и сбыт изделий в Китае. В настоящее время Китай является вторым после США рынком сбыта для Noki

Публикаций - 2566, упоминаний - 2660

Логистика сбытовая и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 226
Microsoft Corporation 25775 226
9594 167
Samsung Electronics 11064 156
IBM - International Business Machines Corp 9699 143
Apple Inc 13154 139
Intel Corporation 12811 137
Oracle Corporation 7074 126
HP Inc. 5883 99
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 97
Dell EMC 5180 94
Lenovo Motorola 3566 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
Acer Group - Acer Inc 2776 67
HP - Hewlett-Packard 3662 61
LG Electronics 3735 56
Cisco Systems 5372 55
Sony 6739 54
Google LLC 12688 52
Siemens AG - Siemens Group 2673 51
МегаФон 10742 50
Ростелеком 10948 48
AMD - Advanced Micro Devices 4641 48
Lenovo Group 2446 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
Toshiba Corporation 2980 46
Huawei 4675 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 41
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 40
SAP CIS - САП СНГ 868 40
Yandex - Яндекс 9215 38
Softline - Софтлайн 3743 35
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 35
Dell Technologies - Dell Computer 2219 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 33
Fujitsu 2105 33
Amazon Inc - Amazon.com 3277 32
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 31
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
Газпром ПАО 1493 43
Евросеть 1421 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 39
Газпром нефть 725 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Связной ГК 1401 29
НСПК - Национальная система платежных карт 948 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Северсталь ПАО - Severstal 629 26
Почта России ПАО 2370 22
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 22
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
eBay Inc 1640 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
Dixis - Диксис - Dиксис 371 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Альфа-Банк 1979 16
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 16
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 15
РВК - Российская венчурная компания 571 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 13
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
Walmart - Wal-Mart Stores 405 12
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 73
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 51
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 25
Федеральное казначейство России 1949 25
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 24
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 17
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 40
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
Международная академия связи - МАС 46 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
ЛДПР 116 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Symbian Foundation 38 3
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Bryan Norris Associates 14 2
Ассоциация мобильных технологий 2 2
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 639
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 546
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 337
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 299
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 280
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 261
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 244
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 243
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 243
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 238
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 231
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 212
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 210
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 192
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 180
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 177
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 174
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 173
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 156
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 155
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 155
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 153
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 151
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 132
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 131
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 130
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 129
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 128
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 125
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 125
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 123
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 123
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 118
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 113
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 109
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 94
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 93
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 89
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 86
Google Android 15243 87
Microsoft Windows 16882 84
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 76
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 67
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 58
Microsoft Windows 2000 8678 57
Linux OS 11533 49
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 47
Microsoft Office 4170 46
Apple iOS 8583 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 33
Microsoft Dynamics 1197 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 27
Apple iPad 4011 26
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 26
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 26
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 23
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 22
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 21
Apple iPhone 6 4861 21
Nokia Symbian OS 1411 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
1С:ERP Управление предприятием 841 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
FreePik 1841 18
Microsoft Azure 1526 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
Apple iPod 1553 16
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 14
Путин Владимир 3454 33
Белоусов Андрей 149 13
Богачев Игорь 183 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Щербаков Иван 29 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Савин Сергей 97 11
Рейман Леонид 1065 10
Лысенко Эдуард 317 10
Гарбузов Анатолий 167 9
Нуралиев Борис 298 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Мишин Глеб 70 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Мартынов Владислав 115 8
Шпак Василий 279 8
Кравченко Константин 101 8
Кочетков Владислав 248 8
Гурко Александр 139 8
Низовский Григорий 36 8
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 8
Касперская Наталья 319 7
Белоусов Сергей 254 7
Мишустин Михаил 787 7
Собянин Сергей 538 7
Гонтарев Павел 122 7
Ефимов Владимир 145 7
Макаров Валентин 251 7
Dell Michael - Делл Майкл 193 7
Попова Мария 141 7
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 7
Москалева Татьяна 73 7
Воронецкий Эдуард 47 7
Овчинский Владислав 230 6
Сергунина Наталья 375 6
Шадаев Максут 1210 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Покровский Иван 136 6
Зенкин Денис 263 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1500
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 510
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 471
Европа 24963 406
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 327
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 311
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 185
Германия - Федеративная Республика 13221 162
Япония 13807 155
Азия - Азиатский регион 5920 130
Украина 7928 119
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 111
Южная Корея - Республика 7051 109
Ближний Восток 3154 100
Китай - Тайвань 4245 97
Европа Восточная 3138 96
Африка - Африканский регион 3640 95
Беларусь - Белоруссия 6289 93
Казахстан - Республика 6047 89
Индия - Bharat 5869 85
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 83
Франция - Французская Республика 8177 81
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 67
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 62
Европа Западная 1496 61
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 53
Россия - СФО - Новосибирск 4875 52
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 51
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 50
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 49
Канада 5081 47
Финляндия - Финляндская Республика 3697 43
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 40
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 40
Италия - Итальянская Республика 4508 38
Нидерланды 3745 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 37
Бразилия - Федеративная Республика 2520 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 558
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 504
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 479
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 267
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 246
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 240
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 227
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 206
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 198
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 191
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 150
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 143
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 125
Энергетика - Energy - Energetically 5855 115
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 112
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 109
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 105
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 104
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 103
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 101
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 97
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 95
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 93
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 91
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 90
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 90
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 90
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 89
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 87
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 86
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 64
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Bloomberg 1627 35
FT - Financial Times 1295 19
DigiTimes - Издание 1331 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Forbes - Форбс 1002 12
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AP - Associated Press 2007 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
The Register - The Register Hardware 1784 9
Металлоснабжение и сбыт 18 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
Известия ИД 770 8
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CNews - ZOOM.CNews 1866 7
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23ABC News 183 6
AppleInsider 400 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
Times 661 6
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
Tom’s Hardware 600 5
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 67
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ITResearch 123 13
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NPD DisplaySearch 285 11
TrendForce 187 10
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 10
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Forbes Global 2000 50 8
SmartMarketing 74 7
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Juniper Research 131 5
Frost & Sullivan 207 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Mobile Research Group 87 4
Consumer Reports 40 3
Gartner - AMR Research 48 3
Harvey Spencer Associates 16 3
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B2B - Российский рынок 22 3
Российский рынок ERP 24 3
Трейд.Су ИА 21 3
Markets&Markets Research 113 3
ABI Research 236 3
Рустелеком ТК 305 3
Counterpoint Research 110 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
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РАН - Российская академия наук 2122 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 3
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 51
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
Связь-Экспокомм 276 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Металл-Экспо 10 5
CNews AWARDS - награда 571 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Высокие технологии XXI века 78 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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