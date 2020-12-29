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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Логистика сбытовая Сбыт



29.12.2020 Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 1
22.12.2020 Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России 1
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго» 1
04.12.2020 Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 1
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года 1
11.11.2020 Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение 1
02.11.2020 Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований 1
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
14.10.2020 «Сигма» и Corpsoft24 создали виртуальную инфраструктуру для тестирования высоконагруженных ИТ-систем 1
09.10.2020 НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки 1
06.10.2020 Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia 1
02.10.2020 «Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
30.09.2020 Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов 1
24.09.2020 «РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки 1
22.09.2020 ТМК совершенствует процесс продаж с помощью новых цифровых продуктов SAP 1
17.09.2020 Телефонная станция «Протон-КА» концерна «Автоматика» подтвердила соответствие требованиям ЕАЭС 1
08.09.2020 Российским ИТ-сервисам обнулят НДС за зарубежное продвижение 1
27.08.2020 Group-IB обнаружила группу, занимающуюся хищением данных банковских карт 1
21.08.2020 В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 1
19.08.2020 Мобильное подразделение Samsung Electronics в России возглавил Александр Углов 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 1
11.08.2020 Уфимские предприятия «Автоматики» завершили процедуру консолидации 1
11.08.2020 Accenture: к 2025 году будет на 30% меньше розничных точек продаж 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
30.07.2020 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года 1
27.07.2020 ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию 1
16.07.2020 Вышло мобильное приложение, позволяющее зарабатывать на своих талантах и способностях 1
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
13.07.2020 Merlion стала дистрибьютором оборудования для работы с наличностью DoCash 1

Публикаций - 168, упоминаний - 168

Логистика сбытовая упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 69
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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