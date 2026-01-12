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Логистика сбытовая Сбыт
СОБЫТИЯ
|12.01.2026
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«Диасофт» разработал продукт для управления сбытовыми заказами
Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Сбыт». Он предназначен для автоматизации бизнес-процессов, связанных с цепочкой сбыта продукции и проектных решений. «Сбыт» обеспечивает сквозной процесс организации сбытовой деятельност
|12.12.2025
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OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL
дукции, разрабатывает кастомизированные проекты с различной комплектацией и цветовыми решениями. Партнерство с OCS позволит вендору повысить узнаваемость бренда DONEL на российском рынке: новый канал сбыта охватывает 7 тыс. компаний, действующих в десятках регионов России, в том числе розничные сети электроники. Также в рамках сотрудничества вендор будет участвовать в мультибрендовых проект
|05.04.2024
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Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти
Рынок должен расти Чтобы развивать российскую отрасль микроэлектроники, требуется рынок сбыта порядка 400–450 млн человек. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews. По его мнению, рынок такого масштаба позволит реинвестировать в развитие и НИОК
|23.01.2023
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Будущее маркетплейсов: взгляд со стороны традиционных каналов сбыта
ировать с данными площадками, но, впрочем, они также отмечают, что полного замещения в их сфере не произошло. При этом большая часть сообщает, что использует маркетплейсы в качестве еще одного канала сбыта своей продукции: Подавляющая часть опрошенных сошлась во мнении, что взаимодействие с маркетплейсами не потребовало существенных изменений в бизнес-процессах. Здесь следует заметить, что
|11.08.2022
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10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт»
1 Изучить рынки сбыта 2 Узнать об особенностях деловой коммуникации с новыми странами 3 Найти покупателя на потенциальном рынке сбыта 4 Выбрать нового поставщика 5 Выйти на зарубежный маркетплейс 6 Офор
|25.05.2022
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Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру «Северной сбытовой компании»
области. На 100% входит в Группу «Интер РАО». Клиенты энергокомпании — более 18,4 тыс. юридических и 672 тыс. физических лиц. Большая часть клиентов передает показания и пользуется услугами «Северной сбытовой компании» при помощи сайта. Поэтому важно было обеспечить его стабильную бесперебойную работу, а также создать комфортные условия для сотрудников, которые работают с сайтом, обрабатыва
|21.06.2021
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Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке
Компания Aveva, сообщила, что компания Henkel внедрила цифровые решения Aveva, чтобы ускорить обеспечение экологической стабильности в своей производственно-сбытовой цепочке. Благодаря интеграции платформ AvevaTM System Platform, AvevaTM Historian и Aveva TM Manufacturing Execution System Henkel осуществляет мониторинг энергопотребления и минимизир
|16.11.2015
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Старшим директором Seagate по работе с каналами сбыта в регионе EMEA стал Саймон Чемберлен
Компания Seagate Technology, мировой производитель решений для хранения данных, объявила о назначении Саймона Чемберлена на должность старшего директора по работе с каналами сбыта в регионе EMEA. Среди его приоритетных задач — оптимизация стратегии по работе с каналами продаж и усиление различных направлений бизнеса Seagate, включая решения для крупных предприятий,
|11.08.2015
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Softline создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест для «Евро-Азиатской службы стимулирования сбыта»
Компания Softline реализовала проект по созданию инфраструктуры виртуальных рабочих мест на базе Citrix XenDesktop для «Евро-Азиатской службы стимулирования сбыта». Как сообщили CNews в Softline, в результате заказчик получил возможность координировать деятельность удаленно работающей бухгалтерской службы и обеспечивать стабильное функционирование
|08.06.2015
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В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета
емы учета реализации электрической энергии в «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), входящей в состав «РусГидро». Как сообщили CNews в ICL, решение по автоматизации бизнес-процессов сбыта электроэнергии создано на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012. «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» включает 9 межрайонных отделений, 61 участок, которые созданы по прин
|08.04.2014
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TRENDnet реструктурирует каналы сбыта в России: новые партнеры-дистрибуторы
ловиях надвигающихся экономических изменений, утверждают в компании. Так, «ТехноТрейд» осуществляет сбыт более чем 15 тыс. аппаратных изделий во всех 83 регионах РФ. В настоящее время компания
|01.04.2014
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QIWI и МВД России выявили более 100 случаев незаконного сбыта фальшивых купюр
В 2014 г. QIWI в рамках реализации стратегии по борьбе с мошенничеством совместно с Правоохранительными органами РФ успешно выявлено более 100 случаев незаконного сбыта фальшивых купюр. Благодаря тесному взаимодействию в большинстве случаев злоумышленников удалось взять с поличным. По мере роста популярности новых видов оплаты все больше мошенников, испо
|25.03.2014
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МВД предложило усилить ответственность за изготовление и сбыт скимминговых устройств
government.ru. В частности, законопроект предлагает установить в статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» ответственность за
|15.10.2013
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«МСС ГЛОНАСС» планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае
Компания «МСС ГЛОНАСС» («Мобильные Спутниковые Системы») планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае. «МСС ГЛОНАСС» планирует инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе продвигать в Китае российские технологии (мониторинг транспорта на ба
|09.01.2013
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Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла и сервиса, объявила об окончательном формировании стратегии сбыта, целью которой является стимулирование роста в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Как рассказали CNews в компании, в рамках расширенной стратегии Epicor намеревается привлечь
|10.12.2012
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Тимур Аляутдинов назначен директором по развитию монобрендовой сбытовой сети «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Тимура Аляутдинова директором по развитию монобрендовой сбытовой сети и мобильного оборудования в составе блока по продажам и обслуживанию. Как сообщили CNews в «ВымпелКоме», на новой позиции Тимур Аляутдинов будет отвечать за реализацию стратегии р
|21.09.2011
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Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка
Компания «АйТи. Смарт системы», входящая в ГК «АйТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе и вообще в Кузбассе (Кемеровской области) полностью автома
|29.08.2011
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ТТК предоставил услуги связи «Нижегородской сбытовой компании»
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг телефонной связи «Нижегородской сбытовой компании» – ведущему поставщику электроэнергии в Нижегородской области. «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Нижегородской сбытовой
|04.12.2009
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Microsoft переводит службу сбыта на Microsoft Dynamics CRM
Корпорация Microsoft реализует проект по внедрению решения Global Sales Experience (GSX), основанного на Microsoft Dynamics CRM и Microsoft SQL Server, в своей службе сбыта, объединяющей более 9 тыс. специалистов в более чем 100 странах мира. Уже в течение первого года эксплуатации новая система увеличила продуктивность службы сбыта и обеспечила эконо
|04.03.2009
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Nortel предлагает своим партнерам новые программы стимулирования сбыта
Компания Nortel предлагает новые программы стимулирования сбыта, за счет которых торговые партнеры Nortel в странах Европы, Ближнего Востока и Африки могут повысить свою рентабельность. Эти новые программы, представленные партнерам в начале 2009 г., п
|02.06.2008
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IBS автоматизировала планирование сбыта в ЦВ «Протек»
ра, анализа, моделирования и согласования бюджетной информации о сбытовой деятельности. Ранее планы сбыта готовились в таблицах MS Excel, что затрудняло сбор, анализ, согласование и хранение пл
|13.08.2007
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"Казатомпром" выходит на новые рынки сбыта своей продукции
стратегических партнеров. Toshiba преследует цель увеличения своей доли участия в глобальной ядерной энергетике. В свою очередь, «Казатомпром» посредством данной сделки планирует выйти на новые рынки сбыта своей продукции.
|01.06.2007
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«Свердловэнергосбыт» работает с документами в СЭД Directum
работают все отделы центрального сбыта, а также межрайонные сбыты по областям (подключены: Западный сбыт, Восточный сбыт, Артемовский сбыт, Серовский сбыт, Талицкий сбыт
|20.07.2006
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"Колэнергосбыт" автоматизировал сбыт электроэнергии
Компания OXS завершила проект по автоматизации сбыта электрической энергии ОАО «Колэнергосбыт» на базе системы kVASy. В ходе проекта были автоматизированы процессы расчета за потребление электроэнергии с населением нескольких населённых пун
|03.07.2006
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Телекомстрой объединит филиалы Ярославской сбытовой компании
рпоративной сети связи. Кроме того, интегратор также разработает проекты локально-вычислительной и структурированной кабельной систем и построит магистральные подсистемы здания Управления Ярославской сбытовой компании. Сеть связи объединит 19 территориально-удалённых филиалов компании, расположенных на территории Ярославской области. Концепция построения основана на внедрении во всех филиал
|15.02.2006
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ERP в "Сильвините": Выигрывает тот, кто лучше управляет сбытом
задействованных в процессе сбыта, работают в едином информационном пространстве. "Внедрение модуля "Сбыт-Транспорт" позволило упорядочить информационные потоки, более четко регламентировать про
|07.02.2006
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На "Сильвините" построена система управления сбытом
инит" создан единый информационный центр управления сбытом на базе "Системы Alfa" До начала проекта сбыт был автоматизирован частично, в рамках нескольких узкофункциональных программных продукт
|07.09.2005
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В "Лужниках" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков
В Москве на территории рынка "Лужники" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков, сообщает РБК. В ходе осмотра складских помещений оперативниками было обнаружено и изъято 114 тыс. нелицензионных компакт-дисков, права на которые принадлежа
|30.08.2005
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Сургутский ЗСК автоматизировал сбыт нефтепродуктов
ия «ИКТ-Консалт», входящая в группу компаний ИКТ, завершила проект по внедрению подсистемы управления сбытом нефтепродуктов на Сургутском заводе стабилизации конденсата (ЗСК). Работы по автоматизации сбыта ЗСК выполнялись в рамках проекта по созданию в «Сургутгазпроме» корпоративной информационной системы на базе SAP. Цель проекта — оптимизация системы управления сбытом нефтепродуктов.
|05.07.2005
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RareBooks.ru: эффективный канал сбыта
на, наоборот, позволяет посетителям детально изучить каждый экземпляр. Также интернет-магазин позволил компании выйти на перспективные региональные рынки, что было невозможно из-за отсутствия каналов сбыта. Специалисты РБК СОФТ разработали интернет-магазин RareBooks.ru с учетом всех особенностей, связанных со спецификой антикварной книги, таких как нечеткость отдельных характеристик (наприм
|21.12.2004
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Квартальная выручка HP составила $21,4 млрд.
тавила $469 млн., или 5,8% от выручки. Выручка подразделения персональных систем достигла рекордного показателя в $6,5 млрд., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем сбыта в единицах реализованного товара вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что отражает стабильность средней отпускной цены продукции. Выручка в сегменте настольн
|24.04.2003
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ИТ в шоколаде
олада». Автоматизировать совместную работу всех этих объектов — задача не из простых. Однако ее удалось реализовать. На территории ТСК «Волковский» были размещены рабочие места экономиста отдела сбыта по работе с покупателями и операторов, оформляющих товарно-транспортные документы. Требовалось наличие общей информации в режиме реального времени — и по территории фабрики, и по уда
|24.03.2003
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Алексей Кузьмин: Обзавестись собственной электронной торговой площадкой теперь не сложнее, чем корпоративным сайтом
иков. Потом возникло желание сделать ее универсальной, чтобы можно было организовать и снабжение, и сбыт. Кроме того, в СЭОД потребовалось обеспечить «револьверное» выставление счетов-фактур, ч
|26.09.2002
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Marketing Expert 2 и Sales Expert 2 - маркетинг и сбыт в одном флаконе
щью Marketing Expert - от аудита маркетинга до выработки комплекса маркетинг-микс. В Marketing Expert создается модель деятельности компании на рынке, выделяются существующие сегменты, товары, каналы сбыта. На основе созданной модели оценивается доходность и прибыльность компании, проводится анализ внешней среды, включая анализ потребителей, конкурентов и оценку привлекательности рынков, ан
|18.04.2002
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Motorola закроет базу сбыта продукции в Гарварде
Руководство компании Motorola Inc. приняло решение о ликвидации к апрелю 2003 года организационно-технической базы сбыта продукции в городе Гарвард (штат Иллинойс). В связи с этим будут сокращены 850 рабочих мест, связанных с продажами сотовых телефонов. База и все её работники будут переведены в другое мес
|05.09.2001
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CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект
Металлургический портал Metalcom.ru, журнал "Металлоснабжение и сбыт" и РИА "РосБизнесКонсалтинг" приступили к подготовке обзора "Информационные технологии в металлургии 2001". Проект посвящен рассмотрению рынка продуктов и услуг в сфере информационных техн
|05.09.2001
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CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект
Металлургический портал Metalcom.ru, журнал "Металлоснабжение и сбыт" и РИА "РосБизнесКонсалтинг" приступили к подготовке обзора "Информационные технологии в металлургии 2001". Проект посвящен рассмотрению рынка продуктов и услуг в сфере информационных техн
|26.07.2001
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Leica и Matsushita заключили соглашение о сотрудничестве в области производства и сбыта цифровых фотоаппаратов
Electric сообщили сегодня, что пришли к соглашению о сотрудничестве на быстро развивающемся мировом рынке цифровых фотоаппаратов. Компании планируют осуществлять совместную разработку, производство и сбыт новых цифровых фотоаппаратов под торговыми марками Panasonic и Leica.Компании будут совместно работать над созданием дизайна и заниматься разработкой новых цифровых фотоаппаратов, объединя
|11.07.2001
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Exteria приступила к созданию системы сбыта для Danfoss
Компания Exteria выиграла тендер на создание электронной системы сбыта для ЗАО "Данфосс". Это будет одна из первых в России полномасштабных систем интеграции каналов сбыта, построенная на базе Microsoft Commerce Server 2000, BizTalk 2000 и взаимодейтс
|09.02.2001
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Nokia расширит производство и сбыт своих продуктов в Китае
Co., Ltd. Урпо Карьялайнен (Urpo Karjalainen) сообщил о намерении компании расширить производство и сбыт изделий в Китае. В настоящее время Китай является вторым после США рынком сбыта для Noki
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