«Диасофт» разработал продукт для управления сбытовыми заказами Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Сбыт». Он предназначен для автоматизации бизнес-процессов, связанных с цепочкой сбыта продукции и проектных решений. «Сбыт» обеспечивает сквозной процесс организации сбытовой деятельност

OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL дукции, разрабатывает кастомизированные проекты с различной комплектацией и цветовыми решениями. Партнерство с OCS позволит вендору повысить узнаваемость бренда DONEL на российском рынке: новый канал сбыта охватывает 7 тыс. компаний, действующих в десятках регионов России, в том числе розничные сети электроники. Также в рамках сотрудничества вендор будет участвовать в мультибрендовых проект

Минпромторг: Российской микроэлектронике нужен рынок сбыта в 400–450 млн человек. Какие страны в него могут войти Рынок должен расти Чтобы развивать российскую отрасль микроэлектроники, требуется рынок сбыта порядка 400–450 млн человек. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews. По его мнению, рынок такого масштаба позволит реинвестировать в развитие и НИОК

Будущее маркетплейсов: взгляд со стороны традиционных каналов сбыта ировать с данными площадками, но, впрочем, они также отмечают, что полного замещения в их сфере не произошло. При этом большая часть сообщает, что использует маркетплейсы в качестве еще одного канала сбыта своей продукции: Подавляющая часть опрошенных сошлась во мнении, что взаимодействие с маркетплейсами не потребовало существенных изменений в бизнес-процессах. Здесь следует заметить, что

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» 1 Изучить рынки сбыта 2 Узнать об особенностях деловой коммуникации с новыми странами 3 Найти покупателя на потенциальном рынке сбыта 4 Выбрать нового поставщика 5 Выйти на зарубежный маркетплейс 6 Офор

Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру «Северной сбытовой компании» области. На 100% входит в Группу «Интер РАО». Клиенты энергокомпании — более 18,4 тыс. юридических и 672 тыс. физических лиц. Большая часть клиентов передает показания и пользуется услугами «Северной сбытовой компании» при помощи сайта. Поэтому важно было обеспечить его стабильную бесперебойную работу, а также создать комфортные условия для сотрудников, которые работают с сайтом, обрабатыва

Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке Компания Aveva, сообщила, что компания Henkel внедрила цифровые решения Aveva, чтобы ускорить обеспечение экологической стабильности в своей производственно-сбытовой цепочке. Благодаря интеграции платформ AvevaTM System Platform, AvevaTM Historian и Aveva TM Manufacturing Execution System Henkel осуществляет мониторинг энергопотребления и минимизир

Старшим директором Seagate по работе с каналами сбыта в регионе EMEA стал Саймон Чемберлен Компания Seagate Technology, мировой производитель решений для хранения данных, объявила о назначении Саймона Чемберлена на должность старшего директора по работе с каналами сбыта в регионе EMEA. Среди его приоритетных задач — оптимизация стратегии по работе с каналами продаж и усиление различных направлений бизнеса Seagate, включая решения для крупных предприятий,

Softline создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест для «Евро-Азиатской службы стимулирования сбыта» Компания Softline реализовала проект по созданию инфраструктуры виртуальных рабочих мест на базе Citrix XenDesktop для «Евро-Азиатской службы стимулирования сбыта». Как сообщили CNews в Softline, в результате заказчик получил возможность координировать деятельность удаленно работающей бухгалтерской службы и обеспечивать стабильное функционирование

В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета емы учета реализации электрической энергии в «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), входящей в состав «РусГидро». Как сообщили CNews в ICL, решение по автоматизации бизнес-процессов сбыта электроэнергии создано на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012. «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» включает 9 межрайонных отделений, 61 участок, которые созданы по прин

TRENDnet реструктурирует каналы сбыта в России: новые партнеры-дистрибуторы ловиях надвигающихся экономических изменений, утверждают в компании. Так, «ТехноТрейд» осуществляет сбыт более чем 15 тыс. аппаратных изделий во всех 83 регионах РФ. В настоящее время компания

QIWI и МВД России выявили более 100 случаев незаконного сбыта фальшивых купюр В 2014 г. QIWI в рамках реализации стратегии по борьбе с мошенничеством совместно с Правоохранительными органами РФ успешно выявлено более 100 случаев незаконного сбыта фальшивых купюр. Благодаря тесному взаимодействию в большинстве случаев злоумышленников удалось взять с поличным. По мере роста популярности новых видов оплаты все больше мошенников, испо

МВД предложило усилить ответственность за изготовление и сбыт скимминговых устройств government.ru. В частности, законопроект предлагает установить в статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» ответственность за

«МСС ГЛОНАСС» планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае Компания «МСС ГЛОНАСС» («Мобильные Спутниковые Системы») планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае. «МСС ГЛОНАСС» планирует инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе продвигать в Китае российские технологии (мониторинг транспорта на ба

Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла и сервиса, объявила об окончательном формировании стратегии сбыта, целью которой является стимулирование роста в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Как рассказали CNews в компании, в рамках расширенной стратегии Epicor намеревается привлечь

Тимур Аляутдинов назначен директором по развитию монобрендовой сбытовой сети «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Тимура Аляутдинова директором по развитию монобрендовой сбытовой сети и мобильного оборудования в составе блока по продажам и обслуживанию. Как сообщили CNews в «ВымпелКоме», на новой позиции Тимур Аляутдинов будет отвечать за реализацию стратегии р

Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка Компания «АйТи. Смарт системы», входящая в ГК «АйТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе и вообще в Кузбассе (Кемеровской области) полностью автома

ТТК предоставил услуги связи «Нижегородской сбытовой компании» Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг телефонной связи «Нижегородской сбытовой компании» – ведущему поставщику электроэнергии в Нижегородской области. «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Нижегородской сбытовой

Microsoft переводит службу сбыта на Microsoft Dynamics CRM Корпорация Microsoft реализует проект по внедрению решения Global Sales Experience (GSX), основанного на Microsoft Dynamics CRM и Microsoft SQL Server, в своей службе сбыта, объединяющей более 9 тыс. специалистов в более чем 100 странах мира. Уже в течение первого года эксплуатации новая система увеличила продуктивность службы сбыта и обеспечила эконо

Nortel предлагает своим партнерам новые программы стимулирования сбыта Компания Nortel предлагает новые программы стимулирования сбыта, за счет которых торговые партнеры Nortel в странах Европы, Ближнего Востока и Африки могут повысить свою рентабельность. Эти новые программы, представленные партнерам в начале 2009 г., п

IBS автоматизировала планирование сбыта в ЦВ «Протек» ра, анализа, моделирования и согласования бюджетной информации о сбытовой деятельности. Ранее планы сбыта готовились в таблицах MS Excel, что затрудняло сбор, анализ, согласование и хранение пл

"Казатомпром" выходит на новые рынки сбыта своей продукции стратегических партнеров. Toshiba преследует цель увеличения своей доли участия в глобальной ядерной энергетике. В свою очередь, «Казатомпром» посредством данной сделки планирует выйти на новые рынки сбыта своей продукции.

«Свердловэнергосбыт» работает с документами в СЭД Directum работают все отделы центрального сбыта, а также межрайонные сбыты по областям (подключены: Западный сбыт, Восточный сбыт, Артемовский сбыт, Серовский сбыт, Талицкий сбыт

"Колэнергосбыт" автоматизировал сбыт электроэнергии Компания OXS завершила проект по автоматизации сбыта электрической энергии ОАО «Колэнергосбыт» на базе системы kVASy. В ходе проекта были автоматизированы процессы расчета за потребление электроэнергии с населением нескольких населённых пун

Телекомстрой объединит филиалы Ярославской сбытовой компании рпоративной сети связи. Кроме того, интегратор также разработает проекты локально-вычислительной и структурированной кабельной систем и построит магистральные подсистемы здания Управления Ярославской сбытовой компании. Сеть связи объединит 19 территориально-удалённых филиалов компании, расположенных на территории Ярославской области. Концепция построения основана на внедрении во всех филиал

ERP в "Сильвините": Выигрывает тот, кто лучше управляет сбытом задействованных в процессе сбыта, работают в едином информационном пространстве. "Внедрение модуля "Сбыт-Транспорт" позволило упорядочить информационные потоки, более четко регламентировать про

На "Сильвините" построена система управления сбытом инит" создан единый информационный центр управления сбытом на базе "Системы Alfa" До начала проекта сбыт был автоматизирован частично, в рамках нескольких узкофункциональных программных продукт

В "Лужниках" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков В Москве на территории рынка "Лужники" перекрыт канал оптового сбыта контрафактных CD и DVD-дисков, сообщает РБК. В ходе осмотра складских помещений оперативниками было обнаружено и изъято 114 тыс. нелицензионных компакт-дисков, права на которые принадлежа

Сургутский ЗСК автоматизировал сбыт нефтепродуктов ия «ИКТ-Консалт», входящая в группу компаний ИКТ, завершила проект по внедрению подсистемы управления сбытом нефтепродуктов на Сургутском заводе стабилизации конденсата (ЗСК). Работы по автоматизации сбыта ЗСК выполнялись в рамках проекта по созданию в «Сургутгазпроме» корпоративной информационной системы на базе SAP. Цель проекта — оптимизация системы управления сбытом нефтепродуктов.

RareBooks.ru: эффективный канал сбыта на, наоборот, позволяет посетителям детально изучить каждый экземпляр. Также интернет-магазин позволил компании выйти на перспективные региональные рынки, что было невозможно из-за отсутствия каналов сбыта. Специалисты РБК СОФТ разработали интернет-магазин RareBooks.ru с учетом всех особенностей, связанных со спецификой антикварной книги, таких как нечеткость отдельных характеристик (наприм

Квартальная выручка HP составила $21,4 млрд. тавила $469 млн., или 5,8% от выручки. Выручка подразделения персональных систем достигла рекордного показателя в $6,5 млрд., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем сбыта в единицах реализованного товара вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что отражает стабильность средней отпускной цены продукции. Выручка в сегменте настольн

ИТ в шоколаде олада». Автоматизировать совместную работу всех этих объектов — задача не из простых. Однако ее удалось реализовать. На территории ТСК «Волковский» были размещены рабочие места экономиста отдела сбыта по работе с покупателями и операторов, оформляющих товарно-транспортные документы. Требовалось наличие общей информации в режиме реального времени — и по территории фабрики, и по уда

Алексей Кузьмин: Обзавестись собственной электронной торговой площадкой теперь не сложнее, чем корпоративным сайтом иков. Потом возникло желание сделать ее универсальной, чтобы можно было организовать и снабжение, и сбыт. Кроме того, в СЭОД потребовалось обеспечить «револьверное» выставление счетов-фактур, ч

Marketing Expert 2 и Sales Expert 2 - маркетинг и сбыт в одном флаконе щью Marketing Expert - от аудита маркетинга до выработки комплекса маркетинг-микс. В Marketing Expert создается модель деятельности компании на рынке, выделяются существующие сегменты, товары, каналы сбыта. На основе созданной модели оценивается доходность и прибыльность компании, проводится анализ внешней среды, включая анализ потребителей, конкурентов и оценку привлекательности рынков, ан

Motorola закроет базу сбыта продукции в Гарварде Руководство компании Motorola Inc. приняло решение о ликвидации к апрелю 2003 года организационно-технической базы сбыта продукции в городе Гарвард (штат Иллинойс). В связи с этим будут сокращены 850 рабочих мест, связанных с продажами сотовых телефонов. База и все её работники будут переведены в другое мес

CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект Металлургический портал Metalcom.ru, журнал "Металлоснабжение и сбыт" и РИА "РосБизнесКонсалтинг" приступили к подготовке обзора "Информационные технологии в металлургии 2001". Проект посвящен рассмотрению рынка продуктов и услуг в сфере информационных техн

CNews.ru, Metalcom.ru и журнал "Металлоснабжение и сбыт" начинают совместный проект Металлургический портал Metalcom.ru, журнал "Металлоснабжение и сбыт" и РИА "РосБизнесКонсалтинг" приступили к подготовке обзора "Информационные технологии в металлургии 2001". Проект посвящен рассмотрению рынка продуктов и услуг в сфере информационных техн

Leica и Matsushita заключили соглашение о сотрудничестве в области производства и сбыта цифровых фотоаппаратов Electric сообщили сегодня, что пришли к соглашению о сотрудничестве на быстро развивающемся мировом рынке цифровых фотоаппаратов. Компании планируют осуществлять совместную разработку, производство и сбыт новых цифровых фотоаппаратов под торговыми марками Panasonic и Leica.Компании будут совместно работать над созданием дизайна и заниматься разработкой новых цифровых фотоаппаратов, объединя

Exteria приступила к созданию системы сбыта для Danfoss Компания Exteria выиграла тендер на создание электронной системы сбыта для ЗАО "Данфосс". Это будет одна из первых в России полномасштабных систем интеграции каналов сбыта, построенная на базе Microsoft Commerce Server 2000, BizTalk 2000 и взаимодейтс