DRAMeXchange


СОБЫТИЯ


24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы 1
11.12.2024 Мир перевернулся. Цены на оперативную память стремительно падают. Во всем виноват Китай 1
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба 1
03.11.2020 На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году 1
28.08.2020 Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают 1
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 1
21.11.2019 Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала 1
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения 1
05.07.2019 Вдвое сократилась прибыль Samsung 1
06.06.2019 Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток 1
08.05.2019 Цены на SSD устремились к историческому минимуму. Флеш-память будет стоить считанные центы 1
06.05.2019 Мировой рынок чипов входит в крупнейший обвал за 10 лет 1
04.04.2019 Производители памяти бьют тревогу. Цены падают с «космической» скоростью 1
14.02.2019 Цены на SSD за год рухнули на 50% и падают дальше 1
22.01.2019 Цены на оперативную память ожидает обвал 1
21.01.2019 Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа 1
08.01.2019 Samsung впервые за два года заявил о спаде прибыли 1
14.12.2018 Российский рынок SSD вырос на 43% 1
28.05.2018 Власти Китая заставляют подешеветь оперативную память и SSD 1
03.12.2015 Прощай, винчестер? 1
24.07.2012 Toshiba на 30% сократит производство флэш-памяти 1
25.03.2010 Заводы Samsung по выпуску памяти на час остались без электричества 1
27.03.2009 Рынок чипов пошел на поправку? 1
27.03.2009 Рынок полупроводников идет на поправку 1
12.12.2008 Покупателям нетбуков не нужна SSD-память 1
19.07.2007 Продукты Apple могут занять 25% поставок флеш-памяти 1
24.05.2004 Олигополия Samsung и Toshiba на "цифру" рухнет? 1
24.05.2004 Ведущие игроки рынка снижают цены на флэш-память 1
06.04.2004 Цены на память резко подскочили 1
11.02.2004 Samsung начал сокращать выпуск DDR-чипов 256 Мб 1
26.01.2004 DRAMeXchange: Производство DRAM увеличится в 2004 году на 15,6% 1
11.12.2002 DRAMeXchange: рынок памяти на подъеме 1
16.10.2002 DRAMeXchange: ценам на память уже некуда расти 1
12.09.2002 Цены на модули памяти DDR выросли лишь на 1-2% 1
04.09.2002 Рынок памяти в ожидании роста цен 1
24.07.2002 DRAMeXchange: на рынке памяти пока затишье 1
16.07.2002 Новые заказы HP на DDR Samsung вызвали рост цен 1
10.07.2002 DRAMeXchange: недельный прогноз изменения цен на память 1
08.07.2002 Память DDR стремительно дорожает 1
21.06.2002 Цены на память искусственно завышают 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

DRAMeXchange и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10729 26
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 467 15
Apple Inc 12775 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1608 6
Huawei 4300 5
Toshiba Corporation 2959 5
Micron Technology - Crucial - Ballistix 352 4
Intel Corporation 12591 4
Western Digital Corporation - WDC 576 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 3
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 33 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 20 2
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 2
Amazon Inc - Amazon.com 3165 2
Sony 6642 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
SanDisk 329 2
Newegg 22 1
Adata Technology 122 1
TI - Texas Instruments Incorporated 827 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 319 1
Patriot Memory 76 1
Lattice Semiconductor 26 1
Phison 17 1
SmartBuy 4 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 38 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Casio 335 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 273 1
Rambus 246 1
Motorola Inc 1150 1
Network Solutions - Web.com 105 1
TDK 110 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 167 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
JHICC - Fujian Jinhua Integrated Circuit 3 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Hagens Berman 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 26
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 933 25
NAND flash memory - флеш-память 655 20
DDR - Double data rate 2957 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 13
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3584 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 8
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1090 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15031 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17869 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8231 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4396 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2706 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1583 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1622 2
Наушники - Headphones 4317 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10266 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 919 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 725 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2373 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10379 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4152 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7417 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 528 3
TrendFocus 23 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4106 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 119 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Intel 3D QLC SSD 13 1
Intel Pentium III 782 1
Intel Evo 107 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 1
Wilk Elektronik - GoodRAM - серия SSD 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1065 1
Apple EarPods 26 1
Corsair Vengeance 5 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Intel - StrongARM - 121 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
GeIL EVO 1 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Apple iPod nano 215 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 1
SanDisk SSD Memory Vault 11 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
FreePik 1533 1
Intel Springdale 33 1
HP Compaq MultiPort 17 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3062 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 54 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1200 1
Intel Celeron - Серия процессоров 977 1
Apple iPhone 11 278 1
Apple iPhone 12 239 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 630 2
Liu Mark - Лью Марк 13 2
Woosik Chu - Вусик Чу 6 2
Bruce Myson Robles - Брюс Мейсон Роблес 1 1
Berman Steve - Берман Стив 5 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 10 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 15
Китай - Тайвань 4152 11
Южная Корея - Республика 6887 10
Европа 24698 6
Япония 13576 6
Россия - РФ - Российская федерация 158807 4
Германия - Федеративная Республика 12972 3
Азия - Азиатский регион 5772 2
США - Калифорния 4783 2
Европа Западная 1493 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
США - Оклахома 85 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Дания - Королевство 1319 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Ближний Восток 3057 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Япония - Токио 1011 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 3
Йена - денежная единица Японии 500 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5320 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1725 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 231 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1009 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 913 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1894 1
DigiTimes - Издание 1327 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 4
TechPowerUp 21 2
Korea Herald 45 1
Inquirer 463 1
Reg Hardware 91 1
Silicon 490 1
Maeil Business Newspaper 90 1
Times 645 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
The Verge - Издание 602 1
FT - Financial Times 1266 1
Bloomberg 1558 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
TrendForce 150 13
Gartner - Гартнер 3623 3
Mercury Research 71 1
IC Insights 24 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4948 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

