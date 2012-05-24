Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications

Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который н

В США сорвалась телеком-сделка года Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о

AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi

Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б

Nortel поставит оборудование для сетей T-Mobile USA вание для беспроводной опорной сети и сети радиодоступа в американских городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Феникс и Милуоки. Инфраструктура GSM/GPRS/EDGE повысит емкость сетей T-Mobile USA и позволит предложить абонентам такие услуги, как видеосвязь, двусторонний обмен текстовыми сообщениями, обмен мгновенными сообщениями, просмотр веб-страниц и сетевые игры. Инфраст

Deutsche Telekom опасается консолидации рынка мобильной связи США Несмотря на заявления руководства оператора мобильной связи T-Mobile о том, что филиал компании в США, T-Mobile USA, только выиграет от консолидации рынка, родительская фирма - Deutsche Telekom AG - предупредила в своем годовом финансовом отчете о потенциальном вреде такого поворота событий, пиш

Ericsson заработает $500 млн. на расширении сети T-Mobile USA оставит оборудование для сети GSM 1900 с поддержкой технологий GPRS и EDGE для сетей оператора в двух регионах: на западе штата Виржиния и в Новой Англии. Параллельно Ericsson модернизирует ядро сети T-Mobile USA в 18 регионах США, где оператор использует оборудование компании - Атланта, Бостон, Майами, Нью-Джерси, Филадельфия и округ Колумбия.Источник: пресс-релиз компании.

Новый исполнительный директор в T-Mobile USA Американское подразделение Deutsche Telekom оператор мобильной связи T-Mobile USA, пятый по величине национальный оператор, сообщил в пятницу 21 марта о назначени

T-Mobile USA выпустил новый КПК с беспроводным доступом в интернет Американское подразделение немецкого оператора T-Mobile - T-Mobile USA - представило на рынок США новый КПК SideKick с программным обеспечением молодого разработчика Danger. За $199 плюс $39,99 абонентской платы в месяц с неограниченным обменом данным

Voicestream объявила результаты финансовой деятельности во втором квартале Компания T-Mobile International объявила о результатах своей финансовой деятельности во втором квартале своего американского оператора связи - компании Voicestream. Показатель EBITDA увеличился более чем вдвое и достиг $156 млн. (156,2 млн. евро). Количество клиентов выросло почти на 526000 и превысило 8 млн. Особенно значительным рост был сре

T-Mobile USA выходит на рынок с новым смартфоном Американская компания T-Mobile USA, ранее называвшаяся VoiceStream, вчера объявила о намерении начать продажи устро

Провайдер GoAmerica открыл подписку на GPRS-связь VoiceStream oAmerica Inc. начал принимать заказы на услуги доступа в GPRS-сеть второго сотового оператора США - VoiceStream Wireless. Для связи клиентам будет предлагаться аппаратное обеспечение - беспрово

FCC установила приоритеты доступа в сотовой сети VoiceStream Федеральная Комиссия США по Связи (FCC) утвердила контракт сотового оператора США VoiceStream Wireless с правительством на установку приоритетного доступа к сети правительстве

GoAmerica предложит GPRS-сеть VoiceStream своим корпоративным клиентам Провайдер беспроводного доступа в интернет GoAmerica подписал сделку с оператором сотовой связи VoiceStream по предоставлению его GPRS-услуг своим корпоративным клиентам. Финансовые детали

VoiceStream закупит у Nokia оборудование для сети GSM на сумму $300 млн. Nokia и VoiceStream Wireless Corporation, подразделение компании T-Mobile и крупнейший GSM-оператор н

Microcell получила дополнительные средства от продажи своих акций компаниям Telesystem Ltd. и VoiceStream Wireless омпания Microcell Telecommunications Inc. продала своим основным держателям акций Telesystem Ltd. и VoiceStream Wireless Corporation дополнительный пакет акций стоимостью 39,6 млн. канадских до

Voicestream Wireless открыла GPRS-cеть с покрытием почти всей территории США его $49,99. Возможно также использование телефона Motorola P280, который продается по цене $169,99. Voicestream Wireless удалось превзойти своих конкурентов, операторов AT&T Wireless и Cingular

VoiceStream возродил беспроводные локальные сети обанкротившейся MobileStar Оператор беспроводной связи США VoiceStream приобрел беспроводные локальные сети (WLAN) обанкротившейся компании MobilеStar, сообщает Arena Intelligence Group. Сети, работающие по протоколу 802.11b, охватывают аэропорты, отел

VoiceStream приобрела часть лицензий на мобильную связь в Калифорнии у UbiquiTel Шестой по величине сотовый оператор США VoiceStream, подразделение Deutsche Telekom, завершил приобретение части лицензий на радиочастоты в Калифорнии у компании UbiquiTel. Ранее эти лицензии принадлежали VIA Wireless, приобретенной

VoiceStream и Cingular поделятся друг с другом сетевыми ресурсами Американские операторы мобильной связи VoiceStream и Cingular Wireless создадут совместное предприятие, акции которого будут в равных долях принадлежать обеим компаниям. В результате компании получат возможность совместно использова

Ericsson поставит американской VoiceStream оборудование для расширения и модернизации GSM-сети Американский оператор VoiceStream Wireless поручил компании Ericsson расширение существующей сети GSM и внедрение и

Nortel заключила $300 млн. контракт на модернизацию GSM-сети компании Voicestream Канадский производитель телекоммуникационного оборудования компания Nortel Networks сообщила, что VoiceStream Wireless, дочерняя компания Deutsche Telekom, заключила трехлетнее соглашение с N

Завершена сделка по приобретению американской VoiceStream за $29,6 млрд. elekom на прошлой неделе завершила сделку по приобретению оператора мобильной связи из США компании VoiceStream Wireless Corp. за $29,6 млрд. акциями и наличными, сообщила Newsbytes.com. Тем са

Deutsche Telekom получила окончательное разрешение на приобретение американской VoiceStream ая компания Deutsche Telekom получила разрешение CFIUS, комитета по иностранным инвестициям в США (межведомственной правительственной организации) на приобретение за $24 млрд. американского оператора VoiceStream, сообщила Financial Times. Разрешение CFIUS устраняет последнее препятствие на пути объединения компаний. Deutsche Telekom обязалась не выводить активы VoiceStream в оффшоры

FCC одобрила приобретение Voicestream германской Deutsche Telekom добрении приобретения германской компанией Deutsche Telekom американского оператора мобильной связи Voicestream Wireless, несмотря на опасения американских законодателей, озабоченных возможным

Акционеры VoiceStream одобрили слияние с Deutsche Telekom Акционеры американского оператора мобильной связи VoiceStream Wireless Corp. одобрили приобретение своей компании за $33 млрд. германской Deuts

Абоненты VoiceStream получат возможность мгновенного обмена текстовыми сообщениями с пользователями интернета Американский оператор мобильный связи VoiceStream Wireless заключил первый в Северной Америке контракт с AOL Time Warner Inc. по ин

Клиентам VoiceStream Wireless будет легче вводить URL на WAP-телефонах Оператор мобильной связи компания VoiceStream Wireless (2,6 млн. клиентов) в четверг объявила, что ее подписчики смогут пользов

Deutsche Telekom подала запрос в FCC США на $34-миллиардное поглощение VoiceStream никациям (FCC) США на окончание $34-миллиардного поглощения американского оператора мобильной связи VoiceStream Wireless. Разрешение сделки правительством США осложняется тем, что DT является н

Deutsche Telekom оценила каждого пользователя VoiceStream в $22,000 Недавно объявленная цена, предложенная Deutsche Telekom за покупку VoiceStream, составившая $50.7 млрд., установила своеобразный рекорд. Эта сумма означает, что DT оценила каждого пользователя VoiceStream в $22,000. Для сравнения, при слияниях имевших м

ЕС готов оспорить предложение США блокировать слияние Deutsche Telekom и VoiceStream Wireless Европейский Союз намерен подать во Всемирную Торговую Организацию жалобу на США, в случае если пройдет предложение запретить слияние Deutsche Telekom и VoiceStream Wireless, оцениваемое в $50.5 млрд. Попытка блокировать слияние основывается на предложении США запретить компаниям, свыше 25% которых принадлежит государству, покупку американских

Deutsche Telecom объявила о подробностях приобретения VoiceStream никационная компания Deutsche Telecom объявила сегодня окончательную цену контракта на приобретение VoiceStream Wireless - стоимость компании оценена в $50.7 млрд. За каждую акцию VoiceStream н

Sonera согласилась продать Deutche Telecom свою долю в Voicestream за $3.7 млрд. ion приняла в своей части предложение Deutsche Telekom о полной покупке американского GSM-оператора VoiceStream Wireless Corporation. Sonera является одним из основных держателей активов Voi

Советы директоров компаний Deutsche Telekom и Voicestream одобрили приобретение последней за $50 млрд. Германский телекоммуникационный гигант - компания Deutsche Telekom приобретет компанию беспроводной связи VoiceStream за $50 млрд. Такое решение было принято на заседаниях Советов Директоров обеих компаний. Как сообщила Wall Street Journal, формально о покупке будет объявлено сегодня. Согласно дого

Deutsche Telekom повысила предложение за покупку VoiceStream до $53 млрд. В среду газета Wall Street Journal опубликовала данные, согласно которым Deutsche Telekom предложила за покупку VoiceStream - одной из последних независимых компаний беспроводной связи США - $53 млрд. В данный момент неизвестно, будет ли принято предложение германского телекоммуникационного гиганта. Ране

Deutsche Telekom предлагает $30 млрд. за VoiceStream о том, что немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom AG предложил $30 млрд. за компанию VoiceStream Wireless Corp., которая оперирует крупной мобильной сетью стандарта GSM в США. Оф

Deutsche Telekom предложила свыше $30 млрд. за приобретение VoiceStream Deutsche Telekom сделала предложение о покупке американской компании сотовой связи VoiceStream за сумму свыше $30 млрд. К покупке VoiceStream проявляют внимание также и France Telecom, через дочернее предприятие своей компании Orange в США, а также американская телеком