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Deutsche Telekom T-Mobile USA VoiceStream Wireless Omnipoint Corporation Aerial Communications

Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications

СОБЫТИЯ

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24.05.2012 Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE

Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который н
20.12.2011 В США сорвалась телеком-сделка года

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о
13.05.2011 AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится

второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi
15.06.2009 Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA

Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б
31.08.2004 Nortel поставит оборудование для сетей T-Mobile USA

вание для беспроводной опорной сети и сети радиодоступа в американских городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Феникс и Милуоки. Инфраструктура GSM/GPRS/EDGE повысит емкость сетей T-Mobile USA и позволит предложить абонентам такие услуги, как видеосвязь, двусторонний обмен текстовыми сообщениями, обмен мгновенными сообщениями, просмотр веб-страниц и сетевые игры. Инфраст
31.03.2004 Deutsche Telekom опасается консолидации рынка мобильной связи США

Несмотря на заявления руководства оператора мобильной связи T-Mobile о том, что филиал компании в США, T-Mobile USA, только выиграет от консолидации рынка, родительская фирма - Deutsche Telekom AG - предупредила в своем годовом финансовом отчете о потенциальном вреде такого поворота событий, пиш
15.07.2003 Ericsson заработает $500 млн. на расширении сети T-Mobile USA

оставит оборудование для сети GSM 1900 с поддержкой технологий GPRS и EDGE для сетей оператора в двух регионах: на западе штата Виржиния и в Новой Англии. Параллельно Ericsson модернизирует ядро сети T-Mobile USA в 18 регионах США, где оператор использует оборудование компании - Атланта, Бостон, Майами, Нью-Джерси, Филадельфия и округ Колумбия.Источник: пресс-релиз компании.
24.03.2003 Новый исполнительный директор в T-Mobile USA

Американское подразделение Deutsche Telekom оператор мобильной связи T-Mobile USA, пятый по величине национальный оператор, сообщил в пятницу 21 марта о назначени
03.10.2002 T-Mobile USA выпустил новый КПК с беспроводным доступом в интернет

Американское подразделение немецкого оператора T-Mobile - T-Mobile USA - представило на рынок США новый КПК SideKick с программным обеспечением молодого разработчика Danger. За $199 плюс $39,99 абонентской платы в месяц с неограниченным обменом данным
16.08.2002 Voicestream объявила результаты финансовой деятельности во втором квартале

Компания T-Mobile International объявила о результатах своей финансовой деятельности во втором квартале своего американского оператора связи - компании Voicestream. Показатель EBITDA увеличился более чем вдвое и достиг $156 млн. (156,2 млн. евро). Количество клиентов выросло почти на 526000 и превысило 8 млн. Особенно значительным рост был сре
02.08.2002 T-Mobile USA выходит на рынок с новым смартфоном

Американская компания T-Mobile USA, ранее называвшаяся VoiceStream, вчера объявила о намерении начать продажи устро
21.05.2002 Провайдер GoAmerica открыл подписку на GPRS-связь VoiceStream

oAmerica Inc. начал принимать заказы на услуги доступа в GPRS-сеть второго сотового оператора США - VoiceStream Wireless. Для связи клиентам будет предлагаться аппаратное обеспечение - беспрово
09.04.2002 FCC установила приоритеты доступа в сотовой сети VoiceStream

Федеральная Комиссия США по Связи (FCC) утвердила контракт сотового оператора США VoiceStream Wireless с правительством на установку приоритетного доступа к сети правительстве
03.04.2002 GoAmerica предложит GPRS-сеть VoiceStream своим корпоративным клиентам

Провайдер беспроводного доступа в интернет GoAmerica подписал сделку с оператором сотовой связи VoiceStream по предоставлению его GPRS-услуг своим корпоративным клиентам. Финансовые детали

21.03.2002 VoiceStream закупит у Nokia оборудование для сети GSM на сумму $300 млн.

Nokia и VoiceStream Wireless Corporation, подразделение компании T-Mobile и крупнейший GSM-оператор н
29.12.2001 Microcell получила дополнительные средства от продажи своих акций компаниям Telesystem Ltd. и VoiceStream Wireless

омпания Microcell Telecommunications Inc. продала своим основным держателям акций Telesystem Ltd. и VoiceStream Wireless Corporation дополнительный пакет акций стоимостью 39,6 млн. канадских до
15.11.2001 Voicestream Wireless открыла GPRS-cеть с покрытием почти всей территории США

его $49,99. Возможно также использование телефона Motorola P280, который продается по цене $169,99. Voicestream Wireless удалось превзойти своих конкурентов, операторов AT&T Wireless и Cingular
14.11.2001 VoiceStream возродил беспроводные локальные сети обанкротившейся MobileStar

Оператор беспроводной связи США VoiceStream приобрел беспроводные локальные сети (WLAN) обанкротившейся компании MobilеStar, сообщает Arena Intelligence Group. Сети, работающие по протоколу 802.11b, охватывают аэропорты, отел
23.10.2001 VoiceStream приобрела часть лицензий на мобильную связь в Калифорнии у UbiquiTel

Шестой по величине сотовый оператор США VoiceStream, подразделение Deutsche Telekom, завершил приобретение части лицензий на радиочастоты в Калифорнии у компании UbiquiTel. Ранее эти лицензии принадлежали VIA Wireless, приобретенной

16.10.2001 VoiceStream и Cingular поделятся друг с другом сетевыми ресурсами

Американские операторы мобильной связи VoiceStream и Cingular Wireless создадут совместное предприятие, акции которого будут в равных долях принадлежать обеим компаниям. В результате компании получат возможность совместно использова
02.10.2001 Ericsson поставит американской VoiceStream оборудование для расширения и модернизации GSM-сети

Американский оператор VoiceStream Wireless поручил компании Ericsson расширение существующей сети GSM и внедрение и
27.09.2001 Nortel заключила $300 млн. контракт на модернизацию GSM-сети компании Voicestream

Канадский производитель телекоммуникационного оборудования компания Nortel Networks сообщила, что VoiceStream Wireless, дочерняя компания Deutsche Telekom, заключила трехлетнее соглашение с N
04.06.2001 Завершена сделка по приобретению американской VoiceStream за $29,6 млрд.

elekom на прошлой неделе завершила сделку по приобретению оператора мобильной связи из США компании VoiceStream Wireless Corp. за $29,6 млрд. акциями и наличными, сообщила Newsbytes.com. Тем са
03.05.2001 Deutsche Telekom получила окончательное разрешение на приобретение американской VoiceStream

ая компания Deutsche Telekom получила разрешение CFIUS, комитета по иностранным инвестициям в США (межведомственной правительственной организации) на приобретение за $24 млрд. американского оператора VoiceStream, сообщила Financial Times. Разрешение CFIUS устраняет последнее препятствие на пути объединения компаний. Deutsche Telekom обязалась не выводить активы VoiceStream в оффшоры

27.04.2001 FCC одобрила приобретение Voicestream германской Deutsche Telekom

добрении приобретения германской компанией Deutsche Telekom американского оператора мобильной связи Voicestream Wireless, несмотря на опасения американских законодателей, озабоченных возможным

15.03.2001 Акционеры VoiceStream одобрили слияние с Deutsche Telekom

Акционеры американского оператора мобильной связи VoiceStream Wireless Corp. одобрили приобретение своей компании за $33 млрд. германской Deuts
19.02.2001 Абоненты VoiceStream получат возможность мгновенного обмена текстовыми сообщениями с пользователями интернета

Американский оператор мобильный связи VoiceStream Wireless заключил первый в Северной Америке контракт с AOL Time Warner Inc. по ин
05.01.2001 Клиентам VoiceStream Wireless будет легче вводить URL на WAP-телефонах

Оператор мобильной связи компания VoiceStream Wireless (2,6 млн. клиентов) в четверг объявила, что ее подписчики смогут пользов
20.09.2000 Deutsche Telekom подала запрос в FCC США на $34-миллиардное поглощение VoiceStream

никациям (FCC) США на окончание $34-миллиардного поглощения американского оператора мобильной связи VoiceStream Wireless. Разрешение сделки правительством США осложняется тем, что DT является н
27.07.2000 Deutsche Telekom оценила каждого пользователя VoiceStream в $22,000

Недавно объявленная цена, предложенная Deutsche Telekom за покупку VoiceStream, составившая $50.7 млрд., установила своеобразный рекорд. Эта сумма означает, что DT оценила каждого пользователя VoiceStream в $22,000. Для сравнения, при слияниях имевших м
26.07.2000 ЕС готов оспорить предложение США блокировать слияние Deutsche Telekom и VoiceStream Wireless

Европейский Союз намерен подать во Всемирную Торговую Организацию жалобу на США, в случае если пройдет предложение запретить слияние Deutsche Telekom и VoiceStream Wireless, оцениваемое в $50.5 млрд. Попытка блокировать слияние основывается на предложении США запретить компаниям, свыше 25% которых принадлежит государству, покупку американских

24.07.2000 Deutsche Telecom объявила о подробностях приобретения VoiceStream

никационная компания Deutsche Telecom объявила сегодня окончательную цену контракта на приобретение VoiceStream Wireless - стоимость компании оценена в $50.7 млрд. За каждую акцию VoiceStream н
24.07.2000 Sonera согласилась продать Deutche Telecom свою долю в Voicestream за $3.7 млрд.

ion приняла в своей части предложение Deutsche Telekom о полной покупке американского GSM-оператора VoiceStream Wireless Corporation. Sonera является одним из основных держателей активов Voi
24.07.2000 Советы директоров компаний Deutsche Telekom и Voicestream одобрили приобретение последней за $50 млрд.

Германский телекоммуникационный гигант - компания Deutsche Telekom приобретет компанию беспроводной связи VoiceStream за $50 млрд. Такое решение было принято на заседаниях Советов Директоров обеих компаний. Как сообщила Wall Street Journal, формально о покупке будет объявлено сегодня. Согласно дого
20.07.2000 Deutsche Telekom повысила предложение за покупку VoiceStream до $53 млрд.

В среду газета Wall Street Journal опубликовала данные, согласно которым Deutsche Telekom предложила за покупку VoiceStream - одной из последних независимых компаний беспроводной связи США - $53 млрд. В данный момент неизвестно, будет ли принято предложение германского телекоммуникационного гиганта. Ране
12.07.2000 Deutsche Telekom предлагает $30 млрд. за VoiceStream

о том, что немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom AG предложил $30 млрд. за компанию VoiceStream Wireless Corp., которая оперирует крупной мобильной сетью стандарта GSM в США. Оф
11.07.2000 Deutsche Telekom предложила свыше $30 млрд. за приобретение VoiceStream

Deutsche Telekom сделала предложение о покупке американской компании сотовой связи VoiceStream за сумму свыше $30 млрд. К покупке VoiceStream проявляют внимание также и France Telecom, через дочернее предприятие своей компании Orange в США, а также американская телеком
15.06.2000 Xircom купит Omnipoint Technologies за $52.2 млн.

ия, компания Xircom, объявила о своем решении купить Omnipoint Technologies, подразделение компании VoiceStream Wireless. Сделка оценивается в $52.2 млн. Эта покупка позволит Xircom улучшить св

Публикаций - 169, упоминаний - 220

Deutsche Telekom и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 76
Deutsche Telekom 954 63
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 38
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 26
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 26
AT&T Inc 1726 25
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Lenovo Motorola 3566 12
Google LLC 12690 12
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Apple Inc 13156 9
AT&T South - BellSouth 234 9
Samsung Electronics 11065 8
Vodafone Group 1412 8
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Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
HTC Corporation 1512 7
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NextWave 44 5
Microsoft Corporation 25775 5
China Mobile 436 5
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LG Electronics 3735 4
Intel Corporation 12811 4
Sony 6739 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
IDT 60 3
Rogers Communications - Fido Solutions - Microcell Solutions - Microcell Telecommunications - Microcell Connexions - Microcell PCS 18 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
eBay Inc 1640 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
State Street Global Advisors 36 2
The Home Depot Inc 66 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Starbucks 91 2
American Airlines 90 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Capital Communications CDPQ 2 1
Continental Airlines 30 1
Bharti Enterprises Group 57 1
RadioShack - Radio Shack 16 1
Evergreen Technology Fund 1 1
Borders Group - Waldenbooks 5 1
CIBC - Canadian Imperial Bank of Commerce - Banque canadienne impériale de commerce - CIBC Capital Partners 12 1
Raymond James Financial - Raymond James & Associates 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Верный - торговая сеть 326 1
Citi - Citibank 158 1
Intel Capital 148 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Warner 540 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 41
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
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Apple iPhone 6 4861 5
Apple iPad 4012 4
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Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 3
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 77 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 3
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Microsoft Windows 16882 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 2
Myspace - социальная сеть 640 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
HTC HD 52 1
HTC Magic 31 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
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