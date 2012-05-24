Deutsche Telekom T-Mobile USA VoiceStream Wireless Omnipoint Corporation Aerial Communications
|24.05.2012
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Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE
Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 г. Инвестиции T-Mobile USA в проект по модернизации сети оцениваются на уровне
|20.12.2011
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В США сорвалась телеком-сделка года
Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о
|13.05.2011
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AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится
второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце
|21.03.2011
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AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд
оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п
|21.03.2011
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AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд
Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi
|15.06.2009
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Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA
Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б
|31.08.2004
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Nortel поставит оборудование для сетей T-Mobile USA
вание для беспроводной опорной сети и сети радиодоступа в американских городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Феникс и Милуоки. Инфраструктура GSM/GPRS/EDGE повысит емкость сетей T-Mobile USA и позволит предложить абонентам такие услуги, как видеосвязь, двусторонний обмен текстовыми сообщениями, обмен мгновенными сообщениями, просмотр веб-страниц и сетевые игры. Инфраст
|15.07.2003
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Ericsson заработает $500 млн. на расширении сети T-Mobile USA
оставит оборудование для сети GSM 1900 с поддержкой технологий GPRS и EDGE для сетей оператора в двух регионах: на западе штата Виржиния и в Новой Англии. Параллельно Ericsson модернизирует ядро сети T-Mobile USA в 18 регионах США, где оператор использует оборудование компании - Атланта, Бостон, Майами, Нью-Джерси, Филадельфия и округ Колумбия.Источник: пресс-релиз компании.
|24.03.2003
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Новый исполнительный директор в T-Mobile USA
Американское подразделение Deutsche Telekom оператор мобильной связи T-Mobile USA, пятый по величине национальный оператор, сообщил в пятницу 21 марта о назначени
|03.10.2002
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T-Mobile USA выпустил новый КПК с беспроводным доступом в интернет
Американское подразделение немецкого оператора T-Mobile - T-Mobile USA - представило на рынок США новый КПК SideKick с программным обеспечением молодого разработчика Danger. За $199 плюс $39,99 абонентской платы в месяц с неограниченным обменом данным
|02.08.2002
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T-Mobile USA выходит на рынок с новым смартфоном
Американская компания T-Mobile USA, ранее называвшаяся VoiceStream, вчера объявила о намерении начать продажи устро
Deutsche Telekom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 7
|Newsbytes News Network 379 6
|Telecom.paper 167 6
|FT - Financial Times 1073 4
|RCR News 107 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 3
|GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
|DigiTimes - Издание 1272 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 2
|Dow Jones - MarketWatch 269 2
|AP - Associated Press 1976 1
|AppleInsider 382 1
|EWeek 179 1
|Gizmodo 122 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 1
|InterNetNews - InternetNews.com 146 1
|Dow Jones Business News 88 1
|Bloomberg Businessweek 78 1
|Известия ИД 473 1
|The Washington Post 316 1
|The Register 1230 1
|VWD 4 1
|CNET Networks - CNET News 1604 1
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