Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications

Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 г. Инвестиции T-Mobile USA в проект по модернизации сети оцениваются на уровне

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA , являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о