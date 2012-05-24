Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Deutsche Telekom T-Mobile USA VoiceStream Wireless Omnipoint Corporation Aerial Communications

Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications


24.05.2012 Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE

Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 г. Инвестиции T-Mobile USA в проект по модернизации сети оцениваются на уровне
20.12.2011 В США сорвалась телеком-сделка года

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о
13.05.2011 AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится

второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi
15.06.2009 Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA

Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б
31.08.2004 Nortel поставит оборудование для сетей T-Mobile USA

вание для беспроводной опорной сети и сети радиодоступа в американских городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Феникс и Милуоки. Инфраструктура GSM/GPRS/EDGE повысит емкость сетей T-Mobile USA и позволит предложить абонентам такие услуги, как видеосвязь, двусторонний обмен текстовыми сообщениями, обмен мгновенными сообщениями, просмотр веб-страниц и сетевые игры. Инфраст
15.07.2003 Ericsson заработает $500 млн. на расширении сети T-Mobile USA

оставит оборудование для сети GSM 1900 с поддержкой технологий GPRS и EDGE для сетей оператора в двух регионах: на западе штата Виржиния и в Новой Англии. Параллельно Ericsson модернизирует ядро сети T-Mobile USA в 18 регионах США, где оператор использует оборудование компании - Атланта, Бостон, Майами, Нью-Джерси, Филадельфия и округ Колумбия.Источник: пресс-релиз компании.
24.03.2003 Новый исполнительный директор в T-Mobile USA

Американское подразделение Deutsche Telekom оператор мобильной связи T-Mobile USA, пятый по величине национальный оператор, сообщил в пятницу 21 марта о назначени
03.10.2002 T-Mobile USA выпустил новый КПК с беспроводным доступом в интернет

Американское подразделение немецкого оператора T-Mobile - T-Mobile USA - представило на рынок США новый КПК SideKick с программным обеспечением молодого разработчика Danger. За $199 плюс $39,99 абонентской платы в месяц с неограниченным обменом данным
02.08.2002 T-Mobile USA выходит на рынок с новым смартфоном

Американская компания T-Mobile USA, ранее называвшаяся VoiceStream, вчера объявила о намерении начать продажи устро

Публикаций - 135, упоминаний - 137

Deutsche Telekom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1181 70
Deutsche Telekom 801 62
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 170 36
AT&T Inc 1625 21
Verizon Communications - Bell Atlanitic 980 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 14
Verizon Wireless - Cellco Partnership 421 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 13
Google LLC 11109 10
Lenovo Motorola 3506 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1404 8
Samsung Electronics 9874 7
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 230 7
Vodafone Group 1270 7
Apple Inc 11211 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 6
Telia Company - TeliaSonera 1001 6
HTC Corporation 1495 6
Microsoft Corporation 23868 5
Siemens AG - Siemens Group 2505 5
NextWave 38 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
LG Electronics 3518 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 4
Sony 6428 4
AOL Inc 1590 4
Intel Corporation 11750 4
Dell EMC 4946 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 299 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 3
Cisco Systems 4914 3
Qualcomm Technologies 1721 3
PayPal 641 3
Comcast 220 3
Цифра ГК 2221 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 3
eBay Inc 1571 3
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 2
Starbucks 82 2
American Airlines 79 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 196 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
United Airlines - авиакомпания 89 1
Continental Airlines 26 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 156 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Верный - торговая сеть 266 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 1
FedEx Kinko 1 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 15 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 16 1
Citi - Citibank - Ситибанк 142 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 72 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 2
Верховный суд Российской Федерации 707 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 79 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 100 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 36
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 6 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 39 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 21
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 10
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1483 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 7
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 623 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1077 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 5
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 4
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1652 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 300 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2231 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 379 3
Google Android 12999 12
Microsoft Windows 2000 940 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 11
Apple iPhone 6 597 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
HP - palmOne Treo 6 3
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 26 3
AOL Instant Messenger 92 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 136 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 224 3
Apple iPad 3624 3
Google YouTube - Видеохостинг 2445 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 2
Microsoft Windows 14705 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
Nokia Symbian OS 1274 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 346 2
Age of Kings 3459 2
LG DoublePlay 4 1
Google Gmail 827 1
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 10 1
Samsung SVR-диктофон 450 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 211 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 96 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 92 1
USDT - Tether - криптовалюта 15 1
Google Maps - Карты Google 690 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 191 1
Qualcomm Snapdragon QSD - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 4 1
Microsoft Office 3493 1
HTC Magic 30 1
HTC HD 37 1
Intel Celeron - Серия процессоров 921 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 207 1
Oracle Java - язык программирования 2642 1
Hogan Art - Хоган Арт 0 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Ульянов Владимир 160 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 3 1
Лопатин Виктор 25 1
Терентьев Константин 19 1
Norén Thomas - Норен Томас 8 1
Sihler Helmut - Зилер Гельмут 2 1
Doherty Richard - Доэрти Ричард 9 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 138
Германия - Федеративная Республика 8772 43
Европа 11993 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 19
США - Нью-Йорк 2790 13
США - Калифорния 3459 10
Канада 3013 9
Россия - РФ - Российская федерация 127081 9
США - Колумбия - Вашингтон 1235 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 7
Япония 10469 6
Америка Северная 2631 6
Сингапур - Республика 1635 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 5
Нидерланды 2226 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 5
Финляндия - Финляндская Республика 1621 5
Азия - Азиатский регион 4269 4
США - Массачусетс - Бостон 306 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
Австрия - Австрийская Республика 1016 4
Чехия - Чешская Республика 955 4
США - Флорида 747 3
США - Калифорния - Сан-Диего 345 3
Греция - Греческая Республика 670 3
США - Лос-Анджелес 730 3
Китай - Тайвань 1755 3
Франция - Французская Республика 5484 3
США - Техас 843 3
Украина 6786 3
Африка - Африканский регион 3033 3
Израиль 1722 2
США - Новая Англия 33 2
США - Невада 208 2
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 115 2
США - Джорджия - Атланта 204 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 2
США - Техас - Даллас 133 2
Великобритания - Виргинские Острова 226 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 8
Абонентская база - Абонентская плата 1372 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 2
Английский язык 3945 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 87 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 595 1
Права человека - Human rights 26 1
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 383 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание 98 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 1
Приватизация - форма преобразования собственности 478 1
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1 1
Регистратор 522 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 7
Newsbytes News Network 379 6
Telecom.paper 167 6
FT - Financial Times 1073 4
RCR News 107 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
DigiTimes - Издание 1272 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 2
Dow Jones - MarketWatch 269 2
AP - Associated Press 1976 1
AppleInsider 382 1
EWeek 179 1
Gizmodo 122 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
InterNetNews - InternetNews.com 146 1
Dow Jones Business News 88 1
Bloomberg Businessweek 78 1
Известия ИД 473 1
The Washington Post 316 1
The Register 1230 1
VWD 4 1
CNET Networks - CNET News 1604 1
Gartner - Гартнер 3316 4
Juniper Research 510 3
IDC - International Data Corporation 4775 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
comScore 376 1
IHS iSuppli 80 1
Moody's Investors Service 56 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Envisioneering Group 9 1
Alexander Resources 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 2
CeBIT 445 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще