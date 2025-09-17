Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

США Новая Англия

США - Новая Англия

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался? 1
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию 1
15.08.2018 ФБР заявило о скорой суперкибератаке на банкоматы 1
10.12.2017 Ученые опасаются вымирания китов 1
09.06.2014 Epam купила российско-американского разработчика ПО 1
19.05.2014 Verizon обновляет 4G LTE покрытие в городах Новой Англии (США) 1
01.08.2012 Обнаружен новый смертельный грипп – тюлений 1
08.06.2009 Black Mirror 2: Скриншоты 1
31.10.2008 Bully: Scholarship Edition в продаже 1
02.09.2008 Black Mirror 2: Скриншоты 1
15.04.2008 Black Mirror 2 по-русски 1
06.02.2008 Разработчики ВИЧ-вакцины заблудились 1
03.12.2007 TJX рассчитается с эмитентами Visa в связи с утечкой данных 1
14.09.2007 Разработана модель прогнозирования межэтнических конфликтов 1
11.05.2007 Утечка данных приведет TJX к банкротству? 1
27.04.2007 В эмоциях проявляется пространственная асимметрия 1
14.08.2006 Обнаружен пример "наносекундной" эволюции 1
14.08.2006 Обнаружен пример "наносекундной" эволюции 1
21.07.2006 Крылатая ракета попала в ДТП в Нью-Йорке 1
21.07.2006 Крылатая ракета попала в ДТП в Нью-Йорке 1
17.04.2006 Начат поиск лазеров инопланетных цивилизаций 1
17.04.2006 Начат поиск лазеров инопланетных цивилизаций 1
21.04.2005 Михаил Горбачев "продвинет" российские ИТ на Западе 1
15.07.2003 Ericsson заработает $500 млн. на расширении сети T-Mobile USA 1
23.05.2003 Рождение «венчурной индустрии» спровоцировал Советский Союз 1
06.02.2003 Novell назначил нового финансового директора 1
28.12.2001 U.S. Cellular перейдет к услугам 3G-связи через внедрение CDMA-стандарта 1
11.12.2001 Американские операторы мобильной связи активно модернизируют сети в Новой Англии 1
08.11.2001 AT&T Broadband будет продавать цифровые видеомагнитофоны TiVo своим абонентам 1
14.09.2001 Verizon прилагает все усилия для обеспечения нормальной связи в районе трагедии 1
08.09.2000 Peapod приобрела отделения своего конкурента за $12 млн. 1
21.08.2000 Сотрудники оффлайновых компаний уходят в интернет-бизнес 2
21.08.2000 Сотрудники оффлайновых компаний уходят в интернет-бизнес 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25053 3
Цифра ГК 2517 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 3
4HEAD Studios 8 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 2
AT&T Inc 1688 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 165 2
Intel Corporation 12427 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 268 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Apple Inc 12432 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
AT&T Broadband 62 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Cisco Systems 5183 1
8739 1
Sony 6592 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
SONICblue - Empeg 34 1
InfoWatch - Инфовотч 1065 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
Аурига - Auriga 74 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 24 1
EPAM Solutions - Thoughtcorp 7 1
Empathy Lab 13 1
EPAM Solutions - Jointech - Joint Technology Development 14 1
Ozsoft 3 1
U.S. Cellular 16 1
EPAM Solutions - Netsoft - Orsoft 8 1
EPAM Solutions - GGA Software Services 7 1
Microsoft - Great Plains Software - GPS 11 1
Visa International 1963 1
Sequoia Capital 114 1
Alpari - Альпари 66 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Venture Economics 3 1
Venture Capital 40 1
National Bank of Blacksburg - Национальный банк Блэксберга 1 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Charles River Ventures 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5108 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6337 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2824 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7317 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28608 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3450 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9965 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4344 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16782 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13334 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11089 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1768 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11059 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1810 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13226 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14809 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7655 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5598 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8969 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 559 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2245 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 456 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25251 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2553 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3190 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5378 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2209 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5365 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11927 1
Microsoft Windows 2000 8664 2
Age of Kings 2 2
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Windows 7 1990 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1011 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1874 1
Xperi TiVo 82 1
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 2
Lipkin Ian - Липкин Иан 1 1
Сухарев Алексей 13 1
Heidelauf Achim - Гайделауф Аким 1 1
Adler Fred - Адлер Фред 1 1
Добкин Аркадий 79 1
Ганкин Юрий 1 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Зенкин Денис 263 1
Vallortigara Giorgio - Валортигара Джорджио 1 1
Гулькин Павел 14 1
Hodgman Melissa - Ходжман Мелисса 1 1
Горбачев Михаил 35 1
Аронов Виталий 3 1
Packard David - Паккард Дэвид 11 1
Shockley William - Шокли Уильям 5 1
Perkins Tom - Перкинс Том 6 1
Bell George - Белл Джордж 6 1
Tibbetts Joseph - Тиббеттс Джозеф 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 18
Россия - РФ - Российская федерация 153120 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 8
США - Массачусетс - Бостон 380 8
США - Массачусетс 510 7
США - Нью-Йорк 3140 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 3
Земля - планета Солнечной системы 10572 3
США - Коннектикут 170 3
Германия - Федеративная Республика 12861 3
Южная Корея - Республика 6794 3
США - Нью-Джерси 302 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3014 3
Солнечная система - Solar system 2538 2
Азия - Азиатский регион 5685 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 2
Европа 24513 2
Канада 4953 2
США - Калифорния 4729 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 2
США - Техас 1002 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Япония 13437 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Беларусь - Белоруссия 5947 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1025 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
США - Флорида 771 1
США - Колумбия - Вашингтон 1426 1
Индия - Bharat 5609 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Техас - Даллас 176 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11287 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6430 3
Зоология - наука о животных 2747 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4232 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1708 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6131 2
Английский язык 6823 2
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2867 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 672 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 867 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7222 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7801 2
Физика - Светимость 77 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5373 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10447 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5719 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 504 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11525 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2034 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9389 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2964 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4661 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Аудит - аудиторский услуги 2957 1
Black Mirror 5 3
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
LiveScience 154 2
Newsday 47 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Nature 817 1
New England Journal of Medicine - Медицинский журнал Новой Англии 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
CoinDesk 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 1
NECSI - New England Complex Systems Institute - Институт комплексных систем Новой Англии 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 495 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Institute for Disease Modeling - Институт моделирования заболеваний 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
University of New England - Университет Новой Англии 2 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще