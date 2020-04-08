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Alpari Альпари

Alpari - Альпари

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.04.2020 Количество пользователей мобильных приложений Alpari приблизилось к миллиону

Alpari сообщила о том, что количество трейдеров и инвесторов по всему миру, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения бренда Alpari, превысило 900 тыс. по итогам первого квартала 2020 года. Таким образом, рост востребованности этих продуктов составил 5,5% относительно результатов 2019 года. На данный момент в линейке
16.08.2018 «Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов

«Альпари Евразия» запустила совместный проект с «БПС-Сбербанком», впервые предоставив возможно
12.07.2018 «Альпари» запустила мобильное приложение «Конвертер валют»

. количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на валютном рынке мобильные приложения Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile, превысило 550 тыс. Таким образом,
12.07.2018 «Альпари» выпустила обновленную версию мобильного приложения Alpari Mobile для iOS

«Альпари» выпустила на международный рынок новую версию мобильного приложения Alpari Mobile. В популярном сервисе расширена функциональность, внесены существенные изменени
20.06.2018 «Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс»

«Альпари» выпустила на международный рынок новую версию мобильного приложения Alpari Mobile. В сервисе расширена функциональность, внесены существенные изменения в навигац
25.01.2018 Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн

«Альпари» объявила о том, что по итогам 2017 года торговый оборот бренда превысил $1,3 трлн, ч
22.12.2017 Мобильные приложения «Альпари» продолжают завоевывать международную популярность

ные приложения компании. На данный момент в линейке сервисов Альпари насчитывается три приложения — Alpari Invest, Alpari Options и Alpari Mobile, — которые продолжают активное ра
26.07.2017 Торговый оборот «Альпари» в первом полугодии 2017 превысил $600 млрд

динамику новых подписчиков. Успешно запущено новое информационно-аналитическое мобильное приложение Alpari Mobile с поддержкой русского, английского, португальского, испанского, вьетнамского, к
24.01.2017 «Альпари» запустила информационно-аналитическое приложение для iOS

ный финансовый бренд «Альпари» объявил о запуске информационно-аналитического мобильного приложения Alpari Mobile. Разработка позволяет получать исчерпывающую и актуальную информацию о мировых

20.12.2016 «Альпари» внедрила обновленную архитектуру системы международной программы лояльности Alpari Cashback

льпари» объявила о внедрении обновленной архитектуры системы для международной программы лояльности Alpari Cashback. Как рассказали CNews в компании, на 20 декабря 2016 г. сумма выплат и компен
16.11.2016 «Альпари Голд» стала пользователем ИС RTS Board с доступом к «Инструментам рынка драгоценных металлов»

Компания «Альпари Голд» зарегистрировалась в качестве пользователя информационной системы RTS Board с д
29.06.2016 iOS-приложение Alpari Options для трейдеров теперь доступно на русском языке

ый форекс-брокер «Альпари» объявил о запуске локализованной для России версии мобильного приложения Alpari Options для смартфонов и планшетов на базе операционной системы iOS. С сегодняшнего дн
16.05.2016 «Альпари» включила опцию локирования в платформе MetaTrader 5

Сегодня на реальных счетах ecn.mt5 в платформе MetaTrader 5 (MT5) клиентам «Альпари» стала доступна торговля с опцией локирования. Об этом CNews сообщили в компании «
29.04.2016 «Альпари» запускает платформу MetaTrader5 с опцией локирования

Клиенты «Альпари» с сегодняшнего дня получили возможность использовать для торговых операций на демо-счетах обновленную версию платформы MetaTrader5 (MT5). Основным нововведением является возможность от
07.04.2016 «Альпари» выплатила клиентам по всему миру более $2,3 млн по программе лояльности Alpari Cashback

Почти за 500 дней действия программы лояльности Alpari Cashback сотни тысяч трейдеров, инвесторов и управляющих компании в различных странах

15.02.2016 «Альпари» запустила пятую версию платформы MetaTrader

С сегодняшнего дня клиенты «Альпари» получили возможность использовать для торговых операций на реальных счетах пятую вер
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей

Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, и международный форекс-брокер «Альпари» (Alpari) подписали соглашение о сотрудничестве в области приёма платежей. Как сообщили CNews в
16.07.2015 Клиенты «Альпари» смогут обменять бонусные баллы на деньги

Международный форекс-брокер «Альпари» объявил о важных изменениях и нововведениях в программе лояльности «Альпари Б
13.04.2015 Торговые сервера «Альпари» переводятся на работу в новый ECN

«Альпари» совместно с компанией AMTS Solutions, возглавляемой Дмитрием Ранневым, готовят к запуску масштабный проект. Торговые сервера компании переводятся на работу в принципиально новый ECN, в
10.03.2015 В «Альпари» зарегистрирован миллионный клиент

В «Альпари» зарегистрировался миллионный клиент. Им стал трейдер из Вологды Леонид Лемешев. В ка
05.02.2015 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $1,2 трлн в 2014 г.

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $1,2 трлн по итогам 2014 г. Среднемесячный объём торгов прев
08.12.2014 «Альпари» запустил программу лояльности для клиентов в России и СНГ

Международный финансовый бренд «Альпари», форекс-брокер, объявил о запуске программы лояльности «Альпари Бонус». Прогр
27.11.2014 «Альпари» оптимизировала сервисы ПАММ-счетов и ПАММ-портфелей

Форекс-брокер «Альпари» объявил об оптимизации сервисов ПАММ-счет и ПАММ-портфелей для клиентов в России и С
12.11.2014 «Альпари» обновил мобильное приложение Alpari OptionTrader и расширил линейку торговых инструментов

Форекс-брокер «Альпари» объявил о запуске новой версии мобильного приложения Alpari OptionTrader для устройс
11.07.2014 Клиенты «Альпари» смогут создавать инвестиционные портфели из ПАММ-счетов

Форекс-брокер «Альпари» запустил сервис ПАММ-портфелей. Как результат, клиенты компании теперь имеют возможн
23.05.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ сократился на 18%

В апреле торговый оборот «Альпари» в России и СНГ составил $107,7 млрд. По сравнению с мартом текущего года оборот сократился на 18%, вернувшись к уровню февраля. Совокупный объём сделок в прошлом месяце в лотах состави
23.04.2014 Торговый оборот «Альпари» в первом квартале 2014 г. достиг $378,4 млрд

Торговый оборот «Альпари» в России и странах СНГ за первый квартал текущего года составил $378,4 млрд. В марте 2014 г. торговый оборот вырос на 18% по сравнению с февральским показателем до $130,9 млрд. Об этом
20.03.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $110 млрд в феврале 2014 г.

В феврале текущего года торговый оборот компании «Альпари» в России и СНГ, предоставляющей услуги для работы на финансовых рынках, составил $110,8 млрд, вернувшись к декабрьским значениям 2013 г. В структуре оборота в тройку наиболее популярны
19.02.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в январе превысил $136 млрд

В январе торговый оборот «Альпари» в России и странах СНГ составил $136,6 млрд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оборот увеличился на 24%, сообщили CNews в компании. Совокупный объём сделок в прошлом
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г.

Крупнейший в России брокер на рынке FOREX компания Alpari (читается «Альпари») раскрыл часть своих неаудированных финансовых показателей за 2013
16.01.2014 «Альпари» запустила мобильное приложение для инвесторов

ународный финансовый бренд «Альпари» объявил о запуске первого мобильного приложения для инвесторов Alpari Invest, которое призвано помочь им контролировать свои инвестиции в режиме реального в
26.12.2013 Торговый оборот «Альпари» за 11 месяцев 2013 г. вырос на 57%

Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в течение одиннадцати месяцев текущего года торговый оборот компании превысил $1,469 трлн. По этому ключевому показателю
19.11.2013 Количество отрытых счетов в «Альпари» превысило 1 млн

В октябре торговый оборот «Альпари» в России и СНГ увеличился на $10,6 млрд (на 8%) по сравнению с предыдущим месяцем и составил $137,4 млрд. Впервые в истории компании количество счетов, открытых клиентами «Альпари

17.10.2013 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ за 8 месяцев 2013 г. превысил $1,2 трлн

Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что по итогам третьего к
13.09.2013 Торговый оборот «Альпари» в августе достиг $280 млрд

Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в августе 2013 г. торговый оборот глобального финансового бренда «Альпари» составил $280 млрд, что вновь стало са
03.09.2013 «Альпари» расширила свою линейку финансовых продуктов и сервисов

Компания «Альпари», предоставляющая услуги для работы на финансовых рынках, сообщила о доступности расш
08.08.2013 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в июле превысил $152 млрд

Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в июле торговый оборот компании в России и СНГ вновь установил рекорд и составил $152,9 млрд. В пятый раз за 2013 г. «

11.07.2013 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ вырос на 67%

Совокупный торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в течение первого полугодия 2013 г. превысил $788,6 млрд, в том числе
25.06.2013 В системе «Город» появилась возможность пополнения счетов Alpari

Сотрудничество федеральной системы «Город» и компании Alpari позволило увеличить инфраструктуру обслуживания для клиентов международного финансового бренда. Так, с июня 2013 г. пополнение счетов Alpari доступно в системе «Город» как наличны
14.06.2013 Совокупный торговый оборот «Альпари» в мае превысил $260 млрд

Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в мае совокупный тор

Публикаций - 67, упоминаний - 131

Alpari и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Sierra Monolithics 3 2
Textron - AAI Corporation 19 2
AMTS Solutions 3 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Palo Alto Networks 209 2
MetaQuotes 8 1
Samsung Electronics 11065 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Autodesk 639 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telegram Group 2940 1
Naumen - Наумен 752 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
PayPal 671 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Teradyne 30 1
Venture Capital 40 6
Lockheed Martin 777 3
Россети Ленэнерго 1699 3
UPS 216 3
Merrill Lynch 454 2
Storm Ventures 5 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Связной Банк 113 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Alpari Europe IBS AS 1 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Mars Wrigley 21 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Резонанс НПП 407 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
General Dynamics 60 1
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 1
Лесная венчурная компания 1 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Venture Economics 3 1
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Вятка-Лес-Инвест ЦКК 1 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 8
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 2
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
Network-centric - Сетецентричность - Сетецентрические управляющие системы 4 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 33 1
Google Android 15244 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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