Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Alpari
Альпари
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 120
Alpari упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
|Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
|Google Android 10751 10
|Apple iOS 5742 6
|Alpari Mobile 8 5
|Alpari Invest 10 5
|Alpari Options 8 5
|Apple - App Store 2198 3
|Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|Forex - Форекс - Валютный рынок 54 3
|Русский язык 1000 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru