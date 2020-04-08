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Alpari
Альпари


08.04.2020 Количество пользователей мобильных приложений Alpari приблизилось к миллиону 1
12.07.2018 «Альпари» запустила мобильное приложение «Конвертер валют» 2
12.07.2018 «Альпари» выпустила обновленную версию мобильного приложения Alpari Mobile для iOS 2
20.06.2018 «Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс» 1
25.01.2018 Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн 4
22.12.2017 Мобильные приложения «Альпари» продолжают завоевывать международную популярность 1
26.07.2017 Торговый оборот «Альпари» в первом полугодии 2017 превысил $600 млрд 13
24.01.2017 «Альпари» запустила информационно-аналитическое приложение для iOS 2
20.12.2016 «Альпари» внедрила обновленную архитектуру системы международной программы лояльности Alpari Cashback 3
29.06.2016 iOS-приложение Alpari Options для трейдеров теперь доступно на русском языке 2
16.05.2016 «Альпари» включила опцию локирования в платформе MetaTrader 5 2
29.04.2016 «Альпари» запускает платформу MetaTrader5 с опцией локирования 2
07.04.2016 «Альпари» выплатила клиентам по всему миру более $2,3 млн по программе лояльности Alpari Cashback 1
15.02.2016 «Альпари» запустила пятую версию платформы MetaTrader 1
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей 2
16.07.2015 Клиенты «Альпари» смогут обменять бонусные баллы на деньги 1
13.04.2015 Торговые сервера «Альпари» переводятся на работу в новый ECN 2
10.03.2015 В «Альпари» зарегистрирован миллионный клиент 3
05.02.2015 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $1,2 трлн в 2014 г. 4
08.12.2014 «Альпари» запустил программу лояльности для клиентов в России и СНГ 2
27.11.2014 «Альпари» оптимизировала сервисы ПАММ-счетов и ПАММ-портфелей 2
12.11.2014 «Альпари» обновил мобильное приложение Alpari OptionTrader и расширил линейку торговых инструментов 4
11.07.2014 Клиенты «Альпари» смогут создавать инвестиционные портфели из ПАММ-счетов 4
23.05.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ сократился на 18% 1
23.04.2014 Торговый оборот «Альпари» в первом квартале 2014 г. достиг $378,4 млрд 4
20.03.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $110 млрд в феврале 2014 г. 4
19.02.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в январе превысил $136 млрд 2
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г. 8
16.01.2014 «Альпари» запустила мобильное приложение для инвесторов 2
26.12.2013 Торговый оборот «Альпари» за 11 месяцев 2013 г. вырос на 57% 1
19.11.2013 Количество отрытых счетов в «Альпари» превысило 1 млн 1
17.10.2013 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ за 8 месяцев 2013 г. превысил $1,2 трлн 1
13.09.2013 Торговый оборот «Альпари» в августе достиг $280 млрд 1
03.09.2013 «Альпари» расширила свою линейку финансовых продуктов и сервисов 1
08.08.2013 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в июле превысил $152 млрд 1
11.07.2013 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ вырос на 67% 1
25.06.2013 В системе «Город» появилась возможность пополнения счетов Alpari 1
14.06.2013 Совокупный торговый оборот «Альпари» в мае превысил $260 млрд 5
14.05.2013 Совокупный торговый оборот «Альпари» в апреле превысил $245 млрд 1
04.04.2013 Торговый оборот «Альпари» по итогам первого квартала 2013 г. вырос на 43% 4

Публикаций - 50, упоминаний - 120

Alpari упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Alpari Europe IBS AS 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 6
Alpari Mobile 8 5
Alpari Invest 10 5
Alpari Options 8 5
Apple - App Store 2198 3
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Дашин Андрей 4 1
Карякин Сергей 4 1
Разуваев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Украина 3398 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Маврикий 4 1
Индия - Республика 2181 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Латинская Америка 726 1
Испания - Королевство 1258 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Канада 1311 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 3
Русский язык 1000 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 3
Финансовая элита России - премия 2 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
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