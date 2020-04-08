Alpari - Альпари

Количество пользователей мобильных приложений Alpari приблизилось к миллиону Alpari сообщила о том, что количество трейдеров и инвесторов по всему миру, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения бренда Alpari, превысило 900 тыс. по итогам первого квартала 2020 года. Таким образом, рост востребованности этих продуктов составил 5,5% относительно результатов 2019 года. На данный момент в линейке

«Альпари Евразия» и «БПС-Сбербанк» запустили услугу идентификации клиентов «Альпари Евразия» запустила совместный проект с «БПС-Сбербанком», впервые предоставив возможно

«Альпари» запустила мобильное приложение «Конвертер валют» . количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на валютном рынке мобильные приложения Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile, превысило 550 тыс. Таким образом,

«Альпари» выпустила обновленную версию мобильного приложения Alpari Mobile для iOS «Альпари» выпустила на международный рынок новую версию мобильного приложения Alpari Mobile. В популярном сервисе расширена функциональность, внесены существенные изменени

«Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс» «Альпари» выпустила на международный рынок новую версию мобильного приложения Alpari Mobile. В сервисе расширена функциональность, внесены существенные изменения в навигац

Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн «Альпари» объявила о том, что по итогам 2017 года торговый оборот бренда превысил $1,3 трлн, ч

Мобильные приложения «Альпари» продолжают завоевывать международную популярность ные приложения компании. На данный момент в линейке сервисов Альпари насчитывается три приложения — Alpari Invest, Alpari Options и Alpari Mobile, — которые продолжают активное ра

Торговый оборот «Альпари» в первом полугодии 2017 превысил $600 млрд динамику новых подписчиков. Успешно запущено новое информационно-аналитическое мобильное приложение Alpari Mobile с поддержкой русского, английского, португальского, испанского, вьетнамского, к

«Альпари» запустила информационно-аналитическое приложение для iOS ный финансовый бренд «Альпари» объявил о запуске информационно-аналитического мобильного приложения Alpari Mobile. Разработка позволяет получать исчерпывающую и актуальную информацию о мировых

«Альпари» внедрила обновленную архитектуру системы международной программы лояльности Alpari Cashback льпари» объявила о внедрении обновленной архитектуры системы для международной программы лояльности Alpari Cashback. Как рассказали CNews в компании, на 20 декабря 2016 г. сумма выплат и компен

«Альпари Голд» стала пользователем ИС RTS Board с доступом к «Инструментам рынка драгоценных металлов» Компания «Альпари Голд» зарегистрировалась в качестве пользователя информационной системы RTS Board с д

iOS-приложение Alpari Options для трейдеров теперь доступно на русском языке ый форекс-брокер «Альпари» объявил о запуске локализованной для России версии мобильного приложения Alpari Options для смартфонов и планшетов на базе операционной системы iOS. С сегодняшнего дн

«Альпари» включила опцию локирования в платформе MetaTrader 5 Сегодня на реальных счетах ecn.mt5 в платформе MetaTrader 5 (MT5) клиентам «Альпари» стала доступна торговля с опцией локирования. Об этом CNews сообщили в компании «

«Альпари» запускает платформу MetaTrader5 с опцией локирования Клиенты «Альпари» с сегодняшнего дня получили возможность использовать для торговых операций на демо-счетах обновленную версию платформы MetaTrader5 (MT5). Основным нововведением является возможность от

«Альпари» выплатила клиентам по всему миру более $2,3 млн по программе лояльности Alpari Cashback Почти за 500 дней действия программы лояльности Alpari Cashback сотни тысяч трейдеров, инвесторов и управляющих компании в различных странах

«Альпари» запустила пятую версию платформы MetaTrader С сегодняшнего дня клиенты «Альпари» получили возможность использовать для торговых операций на реальных счетах пятую вер

ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, и международный форекс-брокер «Альпари» (Alpari) подписали соглашение о сотрудничестве в области приёма платежей. Как сообщили CNews в

Клиенты «Альпари» смогут обменять бонусные баллы на деньги Международный форекс-брокер «Альпари» объявил о важных изменениях и нововведениях в программе лояльности «Альпари Б

Торговые сервера «Альпари» переводятся на работу в новый ECN «Альпари» совместно с компанией AMTS Solutions, возглавляемой Дмитрием Ранневым, готовят к запуску масштабный проект. Торговые сервера компании переводятся на работу в принципиально новый ECN, в

В «Альпари» зарегистрирован миллионный клиент В «Альпари» зарегистрировался миллионный клиент. Им стал трейдер из Вологды Леонид Лемешев. В ка

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $1,2 трлн в 2014 г. Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $1,2 трлн по итогам 2014 г. Среднемесячный объём торгов прев

«Альпари» запустил программу лояльности для клиентов в России и СНГ Международный финансовый бренд «Альпари», форекс-брокер, объявил о запуске программы лояльности «Альпари Бонус». Прогр

«Альпари» оптимизировала сервисы ПАММ-счетов и ПАММ-портфелей Форекс-брокер «Альпари» объявил об оптимизации сервисов ПАММ-счет и ПАММ-портфелей для клиентов в России и С

«Альпари» обновил мобильное приложение Alpari OptionTrader и расширил линейку торговых инструментов Форекс-брокер «Альпари» объявил о запуске новой версии мобильного приложения Alpari OptionTrader для устройс

Клиенты «Альпари» смогут создавать инвестиционные портфели из ПАММ-счетов Форекс-брокер «Альпари» запустил сервис ПАММ-портфелей. Как результат, клиенты компании теперь имеют возможн

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ сократился на 18% В апреле торговый оборот «Альпари» в России и СНГ составил $107,7 млрд. По сравнению с мартом текущего года оборот сократился на 18%, вернувшись к уровню февраля. Совокупный объём сделок в прошлом месяце в лотах состави

Торговый оборот «Альпари» в первом квартале 2014 г. достиг $378,4 млрд Торговый оборот «Альпари» в России и странах СНГ за первый квартал текущего года составил $378,4 млрд. В марте 2014 г. торговый оборот вырос на 18% по сравнению с февральским показателем до $130,9 млрд. Об этом

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ превысил $110 млрд в феврале 2014 г. В феврале текущего года торговый оборот компании «Альпари» в России и СНГ, предоставляющей услуги для работы на финансовых рынках, составил $110,8 млрд, вернувшись к декабрьским значениям 2013 г. В структуре оборота в тройку наиболее популярны

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в январе превысил $136 млрд В январе торговый оборот «Альпари» в России и странах СНГ составил $136,6 млрд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оборот увеличился на 24%, сообщили CNews в компании. Совокупный объём сделок в прошлом

FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г. Крупнейший в России брокер на рынке FOREX компания Alpari (читается «Альпари») раскрыл часть своих неаудированных финансовых показателей за 2013

«Альпари» запустила мобильное приложение для инвесторов ународный финансовый бренд «Альпари» объявил о запуске первого мобильного приложения для инвесторов Alpari Invest, которое призвано помочь им контролировать свои инвестиции в режиме реального в

Торговый оборот «Альпари» за 11 месяцев 2013 г. вырос на 57% Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в течение одиннадцати месяцев текущего года торговый оборот компании превысил $1,469 трлн. По этому ключевому показателю

Количество отрытых счетов в «Альпари» превысило 1 млн В октябре торговый оборот «Альпари» в России и СНГ увеличился на $10,6 млрд (на 8%) по сравнению с предыдущим месяцем и составил $137,4 млрд. Впервые в истории компании количество счетов, открытых клиентами «Альпари

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ за 8 месяцев 2013 г. превысил $1,2 трлн Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что по итогам третьего к

Торговый оборот «Альпари» в августе достиг $280 млрд Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в августе 2013 г. торговый оборот глобального финансового бренда «Альпари» составил $280 млрд, что вновь стало са

«Альпари» расширила свою линейку финансовых продуктов и сервисов Компания «Альпари», предоставляющая услуги для работы на финансовых рынках, сообщила о доступности расш

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в июле превысил $152 млрд Компания «Альпари», предоставляющая услуги интернет-трейдинга, сообщила о том, что в июле торговый оборот компании в России и СНГ вновь установил рекорд и составил $152,9 млрд. В пятый раз за 2013 г. «

Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ вырос на 67% Совокупный торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в течение первого полугодия 2013 г. превысил $788,6 млрд, в том числе

В системе «Город» появилась возможность пополнения счетов Alpari Сотрудничество федеральной системы «Город» и компании Alpari позволило увеличить инфраструктуру обслуживания для клиентов международного финансового бренда. Так, с июня 2013 г. пополнение счетов Alpari доступно в системе «Город» как наличны