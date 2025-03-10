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Емельянов Сергей
Емельянов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
|Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
|Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Крылов Андрей 26 1
|Тихонов Илья 2 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
|Минуллина Талия 3 1
|Таривердиев Михаил 1 1
|Башанкаев Бадма 1 1
|Натальский Александр 1 1
|Горбатько Александр 105 1
|Лацанич Василь 106 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Гулькин Павел 14 1
|Попова Мария 141 1
|Черепанов Валерий 3 1
|Богатова Галина 7 1
|Арутюнова Анна 1 1
|Павлюк Андрей 1 1
|НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
|Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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