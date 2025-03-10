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Емельянов Сергей


10.03.2025 Дата-центры демонстрируют стабильный рост интереса к рынку услуг по управлению энергоспросом 1
12.09.2023 HR Tech «Росатома» завершил первый проект по внедрению продукта «Рекорд» на зарубежной площадке 1
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
07.04.2003 Венчурный капитал - основа технологического превосходства в войне 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Емельянов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 392 1
Selectel - Селектел 394 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Moxa - Моха 34 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 36 1
Huawei 3966 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
TrueConf - ТруКонф 401 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 15 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Иннополис Сити АО 6 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 8 1
GMS Hospital 2 1
Northrop Grumman 203 1
Lockheed Martin 759 1
General Dynamics 57 1
Alpari - Альпари 66 1
Venture Capital 40 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
UPS 206 1
RAND Corporation 33 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1535 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 65 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 54 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 289 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8647 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3504 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2501 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 25 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1191 1
RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий 19 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8333 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2237 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5385 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1325 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2975 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 713 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5681 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3490 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 531 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 554 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 764 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 19 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 304 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 6 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
Google Mobile Services - GMS 72 1
TP-Link Tether 46 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
Росатом - Гринатом - Мой голос 11 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 5 1
Росатом HCM HR Tech 3 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Крылов Андрей 26 1
Тихонов Илья 2 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
Минуллина Талия 3 1
Таривердиев Михаил 1 1
Башанкаев Бадма 1 1
Натальский Александр 1 1
Горбатько Александр 105 1
Лацанич Василь 106 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Гулькин Павел 14 1
Попова Мария 141 1
Черепанов Валерий 3 1
Богатова Галина 7 1
Арутюнова Анна 1 1
Павлюк Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3001 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2937 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Бельгия - Королевство 1153 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
Ирак - Республика 698 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 1
Турция - Турецкая республика 2383 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 909 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1218 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 791 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8111 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4056 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 357 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 301 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1383 1
Частный сектор 140 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
Mercury News - San Jose Mercury News 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
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