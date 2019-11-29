В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн»

«Билайн» («Вымпелком») совместно с компанией Huawei, Российским обществом хирургов (РОХ), Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ) на базе клиники GMS Hospital организовали удаленный консилиум для сопровождения двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей 5G. Пилотирование сетей связи пятого поколения в Москве ведется при поддержке Правительства Москвы.

В рамках проекта были продемонстрированы возможности широкополосного канала связи и низких задержек, позволяющих передавать изображения высокой четкости (4К) от камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, установок рентгена и прочих медицинских устройств. В том числе, были продемонстрированы возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консультации, медицинские консилиумы и платформы TrueConf для организации сеансов 4K-видеоконференцсвязи.

В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра Сколково «Билайн» и Huawei развернули тестовую зону сети 5G. В удаленном консилиуме также участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет.

В режиме онлайн было проведено две операции с удаленной консультацией в режиме консилиума хирургов.

Первая операция – извлечение NFC-чипа, вживленного в руку Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн».

Вторая операция (удаление раковой опухоли) проводилась с использованием подключенного к 5G-сети лапароскопа с 4К-камерой, анестезиологического пульта, нескольких камер и мультимедийной «белой доски» Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума и выработки рекомендаций в режиме реального времени.

Для удаленной консультации была проведена регистрация запроса и выбор свободных профильных хирургов посредством платформы для проведения консилиумов на базе решения TrueConf. В ходе операций удаленный медицинский консилиум проводил консультацию путем обмена медиа- информацией в режиме 4K-видеоконференцсвязи между оперирующим хирургом и специалистами-консультантами посредством удаленных терминалов. С их помощью осуществлялся обмен медиа- и телематическими данными о состоянии пациента, проводилась передача рекомендаций и указаний в режиме реального времени.

В Рязанском государственном медицинском университете был организован обучающий семинар для студентов, которые могли наблюдать за ходом операций и консультаций в режиме реального времени. Руководил семинаром доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Александр Анатольевич Натальский.

В операционном блоке к 5G-сети «Билайн» были подключены: лапароскоп с камерой 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок консультирующим хирургом, камера общего вида, камера для определения местоположения пациента, пульт анестезиолога и С-дуга (устройство локального рентгена). Хирургические операции проводил Бадма Николаевич Башанкаев, FACS, FASCRS, руководитель центра хирургии GMS Hospital, хирург, онколог, колопроктолог.

Для проведения консультации были подключены камера для передачи видео в разрешении 4К и монитор с разрешением 4K. Удаленную консультацию проводил профессор Сергей Иванович Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов.

Для проведения визуализации медицинского консилиума к сети 5G Билайн были подключены: камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок на изображение оперируемого органа, монитор с разрешением 4K. Модерацию на площадке Сколково проводил Михаил Леонидович Таривердиев, управляющий делами Российского общества хирургов.

Для проведения обучающего семинара были подключены монитор с разрешением 4K и камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К.

Применение технологий 5G может способствовать развитию сферы здравоохранения. Благодаря возможностям нового стандарта связи пациентам в удаленных регионах, которым необходима немедленная оперативная помощь специалистов, больше не придется ехать в поликлинику или больницу в крупные региональные центры. Можно будет получать помощь в удаленных региональных больницах или поликлиниках: если больного нельзя перевезти в другую клинику, срочный видеозвонок более компетентному специалисту может спасти пациенту жизнь. Новые технологии могут быть востребованы, в том числе, в сфере диагностики и контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями.

Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелкома», отметил: «Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения. В будущем возможности проведения удаленных консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Для того, чтобы это было возможно, необходимо обеспечить высокое качество связи и широкую зону покрытия. Билайн активно модернизирует свою сеть для предоставления качественных услуг связи клиентам. Например, в Москве идет масштабная модернизации сети, в результате которой уже возросла емкость сети и увеличилась площадь непрерывного покрытия. При более чем двукратном росте трафика в сети LTE Билайн скорости доступа в интернет выросли в 2-3 раза. Обновленная сеть готовится к развертыванию 5G. По всей Москве активированы стандарты NB-IoT и LTE Cat-M, в которых уже сейчас могут работать десятки миллионов «умных устройств» и доступны сервисы интернета вещей».

Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ Москвы, сказал: «Сколково – одна из пилотных зон 5G в столичном регионе. За последние полгода операторы наглядно показали, как пятое поколение связи может использоваться в городском хозяйстве, для безопасности дорожного движения, в сфере развлечений. Сегодня Билайн продемонстрировал телемедицинский кейс с применением 5G. Преимущества сетей пятого поколения способны вывести медицину и другие отрасли на новый уровень. Это в перспективе может повысить качество жизни горожан. На это направлены и другие 5G-технологии. Именно поэтому ДИТ Москвы поддерживает любые исследования операторов в части возможностей 5G и совместно ищет новые сценарии использования».

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf, сказал: «Стандарт 5G станет новой вехой в развитии современных средств видеокоммуникаций, особенно в сферах, где требуется ультравысокое разрешение видео, например — в медицине. Технологии TrueConf были неоднократно отмечены представителями российского здравоохранения во время 4K-трансляций сложных хирургический операций. Такой подход требует сетевого соединения со скоростью не ниже 8 Мбит в секунду. Стандарт 5G позволит применять видеоконференцсвязь TrueConf в формате UltraHD и более высоких разрешениях не только в специализированных медицинских центрах, но также и в обычных клиниках, и даже на рабочих местах сотрудников. Это значительно упростит удаленную диагностику и даже оперирование пациентов, а также позволит транслировать любые операции из мест, которые ранее не были технически готовы к такому процессу. Кроме того, стандарт 5G может обеспечить станциям и автомобилям скорой помощи беспрепятственное применение мобильной видеосвязи в медицине катастроф и в случаях, которые требуют немедленного удаленного консультирования».

Чжао Лэй, генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России, отметил: «Для нас большая честь совместно с Билайн представить возможности медицинских технологий на базе 5G. Сегодня мы продемонстрировали новый способ применения цифровых технологий – дистанционный консилиум, который в будущем позволит каждому человеку, независимо от местонахождения, получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов. Вместе с партнерами проекта мы построили 5G-сеть, которая объединила работу медицинского оборудования и обеспечила возможность совместной работы нескольких медицинских учреждений с гарантией качества соединения и минимальными задержками для оперативной коммуникации между врачами из разных городов и передачи изображения высокого разрешения в ходе операций. Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесет огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней».