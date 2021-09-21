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Лацанич Василь


21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 5
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
20.08.2020 МТС крушит свою розничную сеть. Закрыто 600 салонов связи 2
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
06.08.2020 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи 4
27.04.2020 «Билайн» откажется от салонов связи 4
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 2
17.03.2020 Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому» 1
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 2
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 6
14.02.2020 Глава «Билайна» покинет свой пост в июне 2020 года 2
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
12.12.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G 2
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 1
29.11.2019 «Билайн» первым из российских брендов присоединился к инициативе The Valuable 500 2
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 1
30.09.2019 Гендиректор «Билайна» призвал операторов закрывать салоны связи 8
13.09.2019 Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения Huawei 1
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей 1
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве 1
17.05.2019 «Билайн» меняет Ericsson на Huawei ради 5G 2
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 2
05.02.2019 «Билайн» в партнерстве c Amdocs начал цифровую реорганизацию ИТ-инфраструктуры 1
23.01.2019 «Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
17.12.2018 Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице 1
31.10.2018 «Билайн» и Nokia будут совместно развивать технологии 5G 1
27.09.2018 Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов 1
26.09.2018 Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G 1
17.09.2018 «Билайн» и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и интернета вещей 1
06.08.2018 «Вымпелком» создает новый блок по управлению активами, закупками и логистикой 1
23.07.2018 «Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ритейла 1
24.05.2018 «Вымпелком» и Huawei заключили соглашение о развитии 5G 1
28.11.2017 В «Вымпелкоме» в январе 2018 года сменится гендиректор 2
28.11.2017 Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины 7
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога 1
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 4

Публикаций - 92, упоминаний - 147

Лацанич Василь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 16
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Huawei 2730 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
Nokia Corporation 2434 6
Samsung Electronics 5666 5
Microsoft Corporation 11077 5
Turkcell 179 4
Facebook 3765 4
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 3
Google LLC 7148 3
Ericsson 860 3
Freshtel 49 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Nvidia Corp 2019 1
Комстар Регионы 89 1
ZED+ Temafon - Темафон 14 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Элвис-Плюс 69 1
Insize 4 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Nokia Siemens 29 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Malivar - Маливар 4 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
Siemens Communications 7 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Синтерра - Synterra 565 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
X5 Group 599 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Альфа-Групп 319 3
Евросеть 885 3
Связной ГК 878 3
ОНЭКСИМ ГК 35 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Barclays 50 1
Лиза Алерт 18 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 3 1
M.I.P.R. 6 1
Встреча ООО 5 1
ATB - Amsterdam Trade Bank 3 1
Альфа-Капитал УК 45 1
GMS Hospital 2 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
ВкусВилл 48 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
Wildberries 128 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство Москвы 653 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 6
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 5
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 2
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 15 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Голограмма - Голография - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 4 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 12 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 11 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 5
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
WhatsApp Messenger 654 2
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 5 2
Huawei Massive MIMO 1 1
МТС ТВ 37 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Apple iPhone 6 547 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Huawei 5G Simplified Solution 16 1
Microsoft Hololens 63 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android TV 173 1
Symbian OS 776 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Apple iPad 3263 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 7
Торбахов Александр 54 6
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 5
Слободин Михаил 55 5
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 5
Бирюков Виктор 5 4
Лысенко Эдуард 209 4
Крупнов Александр 14 3
Малис Олег 55 3
Корня Алексей 73 3
Малис Александр 111 3
Никифоров Николай 1126 2
Иванов Олег 124 2
Эмдин Сергей 67 2
Греф Герман 205 2
Носков Константин 201 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Осеевский Михаил 221 2
Кузьменко Валерия 58 2
Исмаилов Рашид 47 2
Граф Аркадий 24 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Немшич Борис 2 2
Морошкин Александр 106 2
Черногубова Наталья 9 1
Емельянов Сергей 2 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 1
Солтаденков Сергей 1 1
Натальский Александр 1 1
Брусилова Елена 5 1
Дорофеев Дмитрий 4 1
Кудряшев Антон 25 1
Кривошеева Ирина 3 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
Polman Paul - Полманоф Пол 1 1
Торбахов Алексей 1 1
Семенов Вадим 51 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
Украина 3365 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Москва - Марьино - Умный квартал 10 4
Москва - Марьино 30 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Армения - Республика 688 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Узбекистан - Республика 822 3
Казахстан - Республика 2629 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Грузия 691 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Индия - Республика 2169 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Европа 3752 2
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Нидерланды 973 1
Швейцария - Давос 35 1
США - Сан-Франциско 692 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Швейцария - Женева 86 1
Азербайджан - Баку 73 1
Восточная Европа 1678 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Норвегия - Королевство 428 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ООН - Конвенция о правах инвалидов 1 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
Ведомости 259 3
РИА Новости 654 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 3
500 Startups 23 1
AC&M Consulting 55 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
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