Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лацанич Василь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 147
Лацанич Василь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
|Ведомости 259 3
|РИА Новости 654 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 3
|500 Startups 23 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru