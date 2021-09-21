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Wind Tre

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
18.07.2018 Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна» 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 1
20.03.2018 Выручка ZTE за 2017 год возросла на 7,5% до 108,82 млрд юаней 1
28.11.2017 Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Wind Tre и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
CK Hutchison Holdings 175 4
Vodafone Group 1412 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 3
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 2
Intel Corporation 12811 2
ZTE Corporation 800 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Google LLC 12690 1
Qualcomm ZTE 2 1
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 1
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 1
Iliad SA 17 1
Albertis Telecom 2 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
LG Electronics 3735 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
AT&T Inc 1726 1
Lenovo Motorola 3566 1
Deutsche Telekom 954 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
China Mobile 436 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
NEQSOL Holding 9 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
SoftBank Group 284 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
IoDT - Interoperability Data Testing 6 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
Google Cloud Services 244 1
Лацанич Василь 106 2
Дубовсков Андрей 89 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Слободин Михаил 56 1
Либин Сергей 24 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Украина 7928 3
Испания - Королевство 3840 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Швеция - Королевство 3782 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Дания - Королевство 1337 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Индонезия - Республика 1058 1
Грузия 1332 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Болгария - Республика 799 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
Таиланд - Королевство 926 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Лига.нет 12 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
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