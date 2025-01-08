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Veon Banglalink Banglalink Digital Communications Sheba Telecom

Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи 2
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 1
17.04.2023 Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора 1
29.04.2022 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты на четверть миллиарда долларов 2
04.02.2022 Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
25.03.2021 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 1
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
18.07.2018 Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна» 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 1
22.02.2018 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов 1
09.09.2013 Vimpelcom купил 3G-лицензию за $110 млн 2
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 2
28.09.2011 Бангладешцы раскрутили «Билайн» на $263 млн 1
18.05.2011 Vimpelcom объявил о кадровых назначениях в руководстве компании 1
17.01.2006 Бангладеш потребовал избавиться от мобильных вампиров 1

Публикаций - 21, упоминаний - 25

Veon и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 13
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 12
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 9
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 8
Robim Teletalk - сотовый оператор Бангладеша 8 6
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 22 6
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 6
Axiata - Robi Axiata - TM International Bangladesh - AKTEL - AKTel 5 4
Киевстар - Kyivstar 569 4
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 4
Vodafone Group 1412 3
Citytalk 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Telecel Globe 12 2
China Telecom - Zong 15 2
Wind Tre 7 2
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 2
Telecel Centrafrique 7 2
Med Cable 3 2
НБК - Национальная башенная компания 14 2
CK Hutchison Holdings 175 2
Iliad SA 17 1
Albertis Telecom 2 1
МегаФон 10742 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ZTE Corporation 800 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
China Mobile 436 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Telenor Pakistan (Пакистан) 16 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 5
Albertis Infrastructuras 2 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Альфа-Групп 745 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Lazard Freres SAS 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Astey 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Bharti Enterprises Group 57 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Высший административный суд Египта 2 1
Экономический суд Каира 2 1
Международный арбитраж 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
Google Cloud Services 244 1
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Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Торбахов Александр 111 1
Либин Сергей 24 1
Фридман Михаил 146 1
Комаров Александр 24 1
Бущик Дмитрий 5 1
Сидоренко Юрий 10 1
Прохорова Елена 11 1
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 1
Газин Геннадий 4 1
Кучеров Кирилл 26 1
Khan Imran - Хан Имран 10 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Субботин Алексей 2 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 1
Bakht Yamin - Бахт Ямин 1 1
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Индия - Bharat 5870 4
Украина 7928 4
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Бурунди - Республика 73 3
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Казахстан - Республика 6048 2
Япония 13807 2
Америка - Американский регион 2206 2
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Франция - Французская Республика 8177 2
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