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Vodafone Bakcell ВФ Украина ранее МТС Украина UMC Ukrainian Mobile Communications Ukraine Mobile Communications Украинская Мобильная Связь
Vodafone Украина (официальное название — «ВФ Украина») — украинский телекоммуникационный оператор, ранее известный как «МТС-Украина». Компания изначально была основана как Ukrainian Mobile Communications (UMC) и в 2003 году была приобретена российской группой «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В 2007 году UMC была переименована в «МТС-Украина», а в 2015 году, на фоне ухудшения российско-украинских отношений, компания заключила соглашение с британской Vodafone Group и сменила бренд на Vodafone Украина, сохранив юридическое название «ВФ Украина».
В 2019 году МТС продала 100% акций «ВФ Украина» азербайджанскому оператору Bakcell через цепочку офшорных компаний: люксембургская Allegretto Holding (принадлежит МТС) продала голландскую Preludium, которая являлась единственным акционером «ВФ Украина». Покупателем выступила дочерняя структура Bakcell — Telco Solutions. Сумма сделки составила 734 млн долларов США, включая долг в размере 84 млн долларов. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, а МТС обязалась не конкурировать с «ВФ Украина» и не переманивать её сотрудников и поставщиков в течение трёх лет.
«ВФ Украина» является частью группы компаний Bakcell, которая, в свою очередь, принадлежит NEQSOL Holding (Азербайджан). До 2019 года компания входила в группу МТС, контролируемую российской АФК «Система».
В 2022 году «ВФ Украина» приобрела у донбасского бизнесмена группу компаний Vega, включая «Фарлеп-Инвест» (99,99%) и «Кейбл ТВ-Финансы» (95%), за сумму до 15 млн долларов. Сделка также получила одобрение Антимонопольного комитета Украины.
Компания приостановила оказание услуг на территориях ДНР и ЛНР с января 2018 года из-за повреждения магистрального кабеля в «серой зоне» и невозможности доступа ремонтных бригад.
Среди технологий и систем, внедрённых или разработанных при участии компании:
- 3G- и LTE-сети (в сотрудничестве с Vodafone, Nokia, Alcatel-Lucent, Huawei);
- BlackBerry-сервисы (в партнёрстве с Alcatel-Lucent и Research In Motion);
- EDGE-покрытие по всей Украине;
- Облачный ЦОД (построен компанией «Энвижн — Украина»);
- Система резервного копирования на базе EMC Networker (модернизация выполнена «Техносерв Украина»);
- Единая система приёма платежей от «Ситроникс»;
- Fraud Management System от ECI Telecom;
- ICB-сервисы (Interactive Cell Broadcasting) от Celltick;
- Решения для LTE-тестирования от Alcatel-Lucent;
- DWDM-оборудование от Huawei для магистральных сетей.
В 2014 году Служба безопасности Украины (СБУ) выявила, что звонки абонентов «МТС-Украина» проходили через российские коммутаторы, что стало возможным из-за особенностей протокола GSM. Это вызвало проверку со стороны Национаальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ). Среди потенциальных жертв прослушивания называли Юлию Тимошенко.
Конкурирующие компании на украинском телеком-рынке:
- Киевстар
- life:) (принадлежит Turkcell)
- Укртелеком
- TriMob
- Intertelecom
- Lifecell
- Vega Telecom
- Telesystems of Ukraine (TSU)
СОБЫТИЯ
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|02.09.2021
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Vodafone купил телеком-активы донбасского магната
Украинский Vodafone покупает Vega Украинский сотовый оператор «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone Украина») сообщил о заключении договоренности по приобр
|25.11.2019
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МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель
ку» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о продаже принадлежащего ей сотового оператора «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone). Покупателем станет азербайджанский сотовый оператор Ba
|06.11.2019
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МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать
опубликовал решение по ходатайству азербайджанского сотового оператора Bakcell о покупке компании «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone). Владельцем продаваемой компании является голландский о
|16.01.2018
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Жители ДНР и ЛНР остались без МТС
У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Украина») приостановила предоставление услу
|16.10.2015
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«МТС Украина» перейдет на бренд Vodafone
МТС и Vodafone проведут ребрендинг «МТС-Украина» (на 100% принадлежит группе МТС). В рамках нового соглашения оператор будет рабо
|24.02.2015
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«МТС Украина» выиграла лицензию на 3G
«МТС Украина», дочерняя компания МТС, выиграла лицензию на предоставление услуг связи третьего поколения (3G) в диапазонах 1950-1965 / 2140-2155 МГц в рамках открытого тендера, проведенного Наци
|27.11.2014
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«МТС-Украина» заработала на потере Крыма
Выручка «МТС-Украина» в III квартале 2014 г. составила 2,82 млрд гривен (i8,39 млрд по текущему курсу)
|30.06.2014
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«МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма
«МТС-Украина» предупредила абонентов об ухудшении связи в Крыму. Причина заключается в том, что с 1 июня 2014 г. Крым перешел на расчеты в рублях, а «МТС-Украина», будучи украинской компа
|19.06.2014
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Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА
связи и информатики Украины (НКРСИ) рассмотрела вопрос о нарушении лицензионных условий со стороны «МТС-Украина» - «дочки» российской МТС. В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила,
|27.05.2014
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«МТС Украина» модернизировала сеть с помощью Nokia
Оператор мобильной связи «МТС Украина», 100%-ная дочерняя компания МТС, и Nokia объявили о масштабной модернизации сети. «МТС Украина» и Nokia завершили крупный проект по модернизации сети. В результате на сети М
|11.09.2013
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«ТехноСерв Украина» модернизировала систему резервного копирования и восстановления данных для «МТС Украина»
вила о завершении проекта по модернизации системы резервного копирования и восстановления данных в «МТС Украина». Ранее для резервирования критических бизнес-приложений «МТС Украина» пар
|29.08.2013
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«Энвижн — Украина» построила облачный ЦОД для «МТС Украина»
Компания «Энвижн — Украина» спроектировала и построила для «МТС Украина» облачный ЦОД. Его запуск позволит оператору сократить срок внедрения новых сервисов и повысить их доступность за счет виртуализации вычислительных ресурсов. «Спрос на вычислительны
|21.06.2013
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IММО модернизирует СТК-меню для «МТС Украина»
Компания IММО была признана победителем в открытом запросе предложений на разработку и поддержку неголосовых сервисов для СТК-меню оператора связи «МТС Украина». По итогам открытого запроса предложений поставщиков услуг по разработке и поддержке комплекса брендированных контентных сервисов, объявленного «МТС Украина», компания IММО
|05.04.2012
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«Ситроникс» выиграл тендер на поставку единой системы приема платежей в «МТС Украина»
«Ситроникс» объявил о том, что по итогам тендера в рамках проекта «Обновление VOMS/СПП», проведенного «МТС Украина», предложение дочерней компании «Ситроникс Телеком Солюшнс» признано лучшим. Единая система приема платежей (EСПП) – комплексное решение, которое заменит текущую платежную систему «
|22.11.2011
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«Ситроникс» завершил первый этап проекта модернизации сети сигнализации «МТС Украина»
Компания «Ситроникс Телеком Солюшнс» объявила об успешном завершении первого этапа проекта по модернизации сети сигнализации «МТС Украина». Проект по усовершенствованию сети сигнализации «МТС Украина» является частью общей программы модернизации сети оператора, по завершении которой он получит в свое распоряжен
|07.02.2011
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Huawei предоставит «МТС Украина» решение для реализации услуги «Мой новый номер»
Компания Huawei объявила о запуске решения для реализации услуги «Мой новый номер» оператором «МТС Украина», 100%-ной дочерней компании МТС. С услугой «Мой новый номер» абоненты легко смогут перейти со старого номера МТС или другого мобильного оператора на новый номер. Оператор позаботит
|17.02.2010
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«МТС-Украина» выбрала Alcatel-Lucent для проведения комплексных испытаний технологии LTE
Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что оператор «МТС-Украина» выбрал Alcatel-Lucent для проведения испытаний технологии Long Term Evolution (LTE). Испытания начнутся во второй половине 2010 г. «Мы постоянно работаем над внедрением инноваций,
|12.02.2010
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«МТС-Украина» и Huawei достигли рекордной для Украины скорости передачи данных
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» (дочерняя компания оператора «Мобильные ТелеСистемы») и компания Huawei объявили об успешном завершении совместного тестирования нового решения для магистральных сетей оператора на
|10.07.2009
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Базовые станции «МТС Украина» освоят энергию ветра
устил в Украине инновационный проект, в рамках которого питание нескольких базовых станций будет осуществляться с помощью ветряных энергостанций. В рамках пилотного проекта несколько базовых станций «МТС Украина», установленных в Крыму, будут частично переведены на питание от ветрогенераторов. Оператор приобрел партию ветряных агрегатов у американской компании Bergey WindPower и начал работ
|19.03.2009
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Сотовые операторы устроили SMS-войну
В украинском телекоме назрел скандал между «МТС-Украина» и оператором life:). Все началось с массовой рассылки SMS-сообщений «МТС-Укра
|18.11.2008
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Motorola оптимизирует сеть «МТС-Украина»
Оператор мобильной связи «МТС-Украина», 100%-ная дочерняя компания МТС, и компания Motorola объявили о продлении договора о сотрудничестве, по условиям которого Motorola продолжит оптимизацию сети «МТС-Украина» с
|11.07.2008
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«МТС-Украина» выбрал поставщика системы электронного рекрутинга
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил победителя тендера на разработку и внедрение интернет-проекта с электронной системой подбора персонала E-Recruiting. Тендер выиграла компания AXES Management (ООО «Аксис ме
|10.06.2008
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«МТС-Украина» запустила сервис BlackBerry для частных клиентов
Оператор мобильной связи «МТС-Украина», 100%-ная дочерняя компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы", совместно с компанией Alcatel-Lucent объявила о начале предоставления интернет-сервиса Blackberry частным абонентам. Внедре
|10.04.2008
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«МТС-Украина» укрепляет сотрудничество с Nokia Siemens Networks
Оператор мобильной связи «МТС-Украина», 100%-ная дочерняя компания МТС, объявил о завершении первого этапа интеграции прямой нумерации в телефонной сети общего пользования. По условиям соглашения Nokia Siemens Networks
|01.04.2008
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Celltick заключил контракт с «МТС Украина» на $5,7 млн.
Celltick, компания-разработчик решения активной доставки контента на основе существующих сетей GSM, объявила о заключении контракта на сумму более $5,7 млн. с оператором «МТС Украина». По условиям договора вещание ICB (Interactive Cell Broadcasting) будет осуществляться на всю абонентскую базу «МТС Украина». Партнером Celltick в данном проекте является ко
|31.01.2008
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"Ситроникс" поставит "МТС-Украине" оборудование на $12,4 млн
Компания Sitronics TS, Czech, входящая в состав бизнес-направления "Ситроникс Телекоммуникационные решения", подписала два контракта с "МТС-Украиной" на $12,4 млн, сообщает РБК. В соответствии с условиями этих контрактов, "Ситроникс" поставит оборудование для двух новых транзитных станций мобильной связи и осуществит модернизац
|28.01.2008
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В «МТС Украина» назначен генеральный директор
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о назначении на должность генерального директора бизнес-единицы «МТС Украина» Андрея Дубовскова. Андрей Дубовсков, занимающий в настоящее время пост первого заместителя генерального директора «МТС Украина», заменит Павла Павловского, который принял пр
|14.01.2008
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"МТС-Украина" приостановила договор о присоединении с "Голден Телекомом"
общает «Прайм-ТАСС». Тем самым прекращены соединения абонентов "Голден Телекома" с абонентами сети "МТС-Украина". В конце декабря 2007 г. Хозяйственный суд города Киева принял к рассмотрению ис
|05.12.2007
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«Ситроникс» поставит оборудование «МТС-Украине»
«Ситроникс» расширил сотрудничество с компанией «МТС-Украина». «Ситроникс» поставит компании технологическое оборудование и телекоммуникационн
|29.11.2007
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«Скай Линк» заключил договор EV-DO-роуминга с «МТС-Украина»
Компания «Скай Линк» объявила о заключении соглашений с компанией «Украинская Мобильная Связь» (торговая марка – "МТС-Украина") об организации двустороннего автоматического роуминга высокоскоростной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мбит/сек) между Москвой и Московской областью (оператор ОАО «Московск
|13.11.2007
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«МТС-Украина» расширяет покрытие сети
«МТС-Украина» в период с 1 по 31 октября в рамках программы улучшения качества связи и расширения зоны покрытия сети установила 222 базовые станции, из них 44 базовые станции - в населенных пунк
|12.10.2007
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PricewaterhouseCoopers воспользуется сервисом BlackBerry от «МТС Украина»
Компания "PricewaterhouseCoopers Украина" (PwC) стала первым ключевым клиентом оператора мобильной связи «МТС Украина», 100%-ной дочерней компании "Мобильные ТелеСистемы", который подписал контракт на покупку сервиса BlackBerry от оператора. «МТС - первый оператор, который предложил сервис BlackBer
|03.10.2007
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«МТС-Украина» объявила о запуске услуги Blackberry
«МТС-Украина», Alcatel-Lucent и Research in Motion объявили о выводе на украинский рынок решен
|26.09.2007
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«МТС-Украина» тестирует сеть высокоскоростного беспроводного интернета
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил о начале пользовательского тестирования первой в Украине сети высокоскоростного беспроводного интернета на базе технологии СDMA-450 REV A. Новая сеть предоставит абонентам
|20.08.2007
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«МТС-Украина» расширяет покрытие EDGE на юге и в центре Украины
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил о расширении территории покрытия услуги скоростного доступа в интернет с использованием технологии EDGE в южных и центральных районах Украины. В августе услуги скоростного
|17.08.2007
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«МТС-Украина» запустила «Мобильную почту»
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил о запуске сервиса «Мобильная почта» на WAP-портале компании. Сервис «Моб
|13.08.2007
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«МТС-Украина» и ТТК ввели новую ВОЛС между Россией и Украиной
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» и российский магистральный оператор «Компания ТрансТелеКом» объявили о вводе в э
|31.07.2007
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МТС-Украина расширила возможности сервиса MMS
Оператор мобильной связи "МТС-Украина", 100%-ная дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», объявил об открытии обмена мультимедийными сообщениями с абонентами МТС на всей территории России. Обмен мультимедийными со
|12.07.2007
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"МТС-Украина" расширила покрытие Wi-Fi в Киеве
Оператор мобильной связи "МТС-Украина" объявил о расширении территории покрытия сети Wi-Fi в Киеве. Новая точка доступа Wi-Fi открылась в ресторане «О’Панас» в Киеве, став 32-й хотспот-зоной в столице Украины, где можно
|21.01.2004
|Израильтяне купили азербайджанского оператора сотовой связи
Vodafone Bakcell и организации, системы, технологии, персоны:
|Дубовсков Андрей 89 17
|Химич Роман 44 14
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 13
|Лацанич Василь 106 11
|Корня Алексей 80 7
|Павловский Павел 20 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Яценко Виктор 22 6
|Проживальский Олег 11 6
|Герчук Михаил 88 5
|Аксенов Сергей 30 5
|Дмитриев Кирилл 120 4
|Меламед Леонид 150 4
|Чернышов Петр 14 4
|Литовченко Игорь 23 4
|Янукович Виктор 57 4
|Поповский Александр 93 4
|Лубнина Надежда 5 4
|Меламед Александр 95 3
|Кузнецов Павел 42 3
|Шоржин Валерий 67 3
|Порошенко Петр 27 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Фридман Михаил 146 3
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 3
|Ройтман Евгений 44 3
|Комаров Александр 24 3
|Солодовников Дмитрий 56 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Авен Петр 67 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Полонский Дмитрий 15 3
|Ротенберг Борис 9 3
|Кохановская Елена 20 3
|Тимошенко Юлия 31 3
|Золочевский Иван 20 3
|Устинова Ольга 8 3
|Шафигуллин Лутфулла 8 3
|Зелинский Сергей 5 3
|Косогов Андрей 33 3
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