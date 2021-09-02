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Vodafone Bakcell ВФ Украина ранее МТС Украина UMC Ukrainian Mobile Communications Ukraine Mobile Communications Украинская Мобильная Связь

Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь

Vodafone Украина (официальное название — «ВФ Украина») — украинский телекоммуникационный оператор, ранее известный как «МТС-Украина». Компания изначально была основана как Ukrainian Mobile Communications (UMC) и в 2003 году была приобретена российской группой «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В 2007 году UMC была переименована в «МТС-Украина», а в 2015 году, на фоне ухудшения российско-украинских отношений, компания заключила соглашение с британской Vodafone Group и сменила бренд на Vodafone Украина, сохранив юридическое название «ВФ Украина».

В 2019 году МТС продала 100% акций «ВФ Украина» азербайджанскому оператору Bakcell через цепочку офшорных компаний: люксембургская Allegretto Holding (принадлежит МТС) продала голландскую Preludium, которая являлась единственным акционером «ВФ Украина». Покупателем выступила дочерняя структура BakcellTelco Solutions. Сумма сделки составила 734 млн долларов США, включая долг в размере 84 млн долларов. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, а МТС обязалась не конкурировать с «ВФ Украина» и не переманивать её сотрудников и поставщиков в течение трёх лет.

«ВФ Украина» является частью группы компаний Bakcell, которая, в свою очередь, принадлежит NEQSOL Holding (Азербайджан). До 2019 года компания входила в группу МТС, контролируемую российской АФК «Система».

В 2022 году «ВФ Украина» приобрела у донбасского бизнесмена группу компаний Vega, включая «Фарлеп-Инвест» (99,99%) и «Кейбл ТВ-Финансы» (95%), за сумму до 15 млн долларов. Сделка также получила одобрение Антимонопольного комитета Украины.

Компания приостановила оказание услуг на территориях ДНР и ЛНР с января 2018 года из-за повреждения магистрального кабеля в «серой зоне» и невозможности доступа ремонтных бригад.

Среди технологий и систем, внедрённых или разработанных при участии компании:

  • 3G- и LTE-сети (в сотрудничестве с Vodafone, Nokia, Alcatel-Lucent, Huawei);
  • BlackBerry-сервисы (в партнёрстве с Alcatel-Lucent и Research In Motion);
  • EDGE-покрытие по всей Украине;
  • Облачный ЦОД (построен компанией «Энвижн — Украина»);
  • Система резервного копирования на базе EMC Networker (модернизация выполнена «Техносерв Украина»);
  • Единая система приёма платежей от «Ситроникс»;
  • Fraud Management System от ECI Telecom;
  • ICB-сервисы (Interactive Cell Broadcasting) от Celltick;
  • Решения для LTE-тестирования от Alcatel-Lucent;
  • DWDM-оборудование от Huawei для магистральных сетей.

В 2014 году Служба безопасности Украины (СБУ) выявила, что звонки абонентов «МТС-Украина» проходили через российские коммутаторы, что стало возможным из-за особенностей протокола GSM. Это вызвало проверку со стороны Национаальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ). Среди потенциальных жертв прослушивания называли Юлию Тимошенко.

Конкурирующие компании на украинском телеком-рынке:

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Публикаций - 187, упоминаний - 263

Vodafone Bakcell и организации, системы, технологии, персоны:

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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 49
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 45
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 29
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 9
Microsoft Windows 2000 8678 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 3
МТС Джинс 0 3
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Oracle Hyperion 259 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Google Cloud Services 244 2
Huawei OptiX 24 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Феникс SIM-карты 3 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Office 4170 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Google - Gmail 1021 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 1
OpenVPN 85 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Дубовсков Андрей 89 17
Химич Роман 44 14
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 13
Лацанич Василь 106 11
Корня Алексей 80 7
Павловский Павел 20 7
Никифоров Николай 1138 7
Яценко Виктор 22 6
Проживальский Олег 11 6
Герчук Михаил 88 5
Аксенов Сергей 30 5
Дмитриев Кирилл 120 4
Меламед Леонид 150 4
Чернышов Петр 14 4
Литовченко Игорь 23 4
Янукович Виктор 57 4
Поповский Александр 93 4
Лубнина Надежда 5 4
Меламед Александр 95 3
Кузнецов Павел 42 3
Шоржин Валерий 67 3
Порошенко Петр 27 3
Шамолин Михаил 124 3
Фридман Михаил 146 3
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 3
Ройтман Евгений 44 3
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Солодовников Дмитрий 56 3
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Авен Петр 67 3
Зырьянов Сергей 3 3
Полонский Дмитрий 15 3
Ротенберг Борис 9 3
Кохановская Елена 20 3
Тимошенко Юлия 31 3
Золочевский Иван 20 3
Устинова Ольга 8 3
Шафигуллин Лутфулла 8 3
Зелинский Сергей 5 3
Косогов Андрей 33 3
Украина 7928 171
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Россия - ЮФО - Севастополь 613 26
Турция - Турецкая республика 2620 26
Украина - Киев 1151 25
Армения - Республика 2449 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 15
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 14
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 14
Европа 24964 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 11
Казахстан - Республика 6048 11
Австрия - Австрийская Республика 1357 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 9
Украина - Харьковская область - Харьков 221 9
Узбекистан - Республика 2005 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Грузия 1332 8
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 7
Донбасс 68 7
Украина - Одесса 196 7
Туркмения - Туркменистан 456 6
Украина - Львов 100 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Польша - Республика 2031 6
Канада 5082 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Нидерланды 3746 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Украина - Ивано-Франковск 36 5
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 57
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Аренда 2687 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 8
Паспорт - Паспортные данные 2848 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
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OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Лига.нет 12 8
Интерфакс Украина 12 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
РИА Новости 1033 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Комсомольская правда ИД 83 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Известия ИД 770 1
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
Парламентская газета 32 1
Российская газета 290 1
Радио России - радиостанция 49 1
News Corp - News Corporation 221 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Укринформ 3 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Рустелеком ТК 305 1
Forrester Consulting 26 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
TeleGeography Research 40 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
University of Mons - Университет Монса 3 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
КНЛУ - Киевский национальный лингвистический университет 1 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Связь-Экспокомм 276 1
Украина - Евромайдан 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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