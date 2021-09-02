Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь

Vodafone Украина (официальное название — «ВФ Украина») — украинский телекоммуникационный оператор, ранее известный как «МТС-Украина». Компания изначально была основана как Ukrainian Mobile Communications (UMC) и в 2003 году была приобретена российской группой «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В 2007 году UMC была переименована в «МТС-Украина», а в 2015 году, на фоне ухудшения российско-украинских отношений, компания заключила соглашение с британской Vodafone Group и сменила бренд на Vodafone Украина, сохранив юридическое название «ВФ Украина».

В 2019 году МТС продала 100% акций «ВФ Украина» азербайджанскому оператору Bakcell через цепочку офшорных компаний: люксембургская Allegretto Holding (принадлежит МТС) продала голландскую Preludium, которая являлась единственным акционером «ВФ Украина». Покупателем выступила дочерняя структура Bakcell — Telco Solutions. Сумма сделки составила 734 млн долларов США, включая долг в размере 84 млн долларов. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, а МТС обязалась не конкурировать с «ВФ Украина» и не переманивать её сотрудников и поставщиков в течение трёх лет.

«ВФ Украина» является частью группы компаний Bakcell, которая, в свою очередь, принадлежит NEQSOL Holding (Азербайджан). До 2019 года компания входила в группу МТС, контролируемую российской АФК «Система».

В 2022 году «ВФ Украина» приобрела у донбасского бизнесмена группу компаний Vega, включая «Фарлеп-Инвест» (99,99%) и «Кейбл ТВ-Финансы» (95%), за сумму до 15 млн долларов. Сделка также получила одобрение Антимонопольного комитета Украины.

Компания приостановила оказание услуг на территориях ДНР и ЛНР с января 2018 года из-за повреждения магистрального кабеля в «серой зоне» и невозможности доступа ремонтных бригад.

Среди технологий и систем, внедрённых или разработанных при участии компании:

3G- и LTE-сети (в сотрудничестве с Vodafone , Nokia , Alcatel-Lucent , Huawei );

(в сотрудничестве с , , , ); BlackBerry-сервисы (в партнёрстве с Alcatel-Lucent и Research In Motion );

(в партнёрстве с и ); EDGE-покрытие по всей Украине;

по всей Украине; Облачный ЦОД (построен компанией «Энвижн — Украина» );

(построен компанией ); Система резервного копирования на базе EMC Networker (модернизация выполнена «Техносерв Украина» );

на базе (модернизация выполнена ); Единая система приёма платежей от «Ситроникс» ;

от ; Fraud Management System от ECI Telecom ;

от ; ICB-сервисы (Interactive Cell Broadcasting) от Celltick ;

(Interactive Cell Broadcasting) от ; Решения для LTE-тестирования от Alcatel-Lucent ;

от ; DWDM-оборудование от Huawei для магистральных сетей.

В 2014 году Служба безопасности Украины (СБУ) выявила, что звонки абонентов «МТС-Украина» проходили через российские коммутаторы, что стало возможным из-за особенностей протокола GSM. Это вызвало проверку со стороны Национаальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ). Среди потенциальных жертв прослушивания называли Юлию Тимошенко.

Конкурирующие компании на украинском телеком-рынке: