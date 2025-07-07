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Due diligence Дью-дилидженс процедура составления объективного представления об объекте инвестирования Tech Due Diligence


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Axenix фиксирует рост спроса на технологический Due Diligence в сделках M&A 1
12.08.2024 Ольга Яудземис: биографический портрет 1
19.06.2024 В ИТ-отрасли спрос на юристов, специализирующихся в области M&A, вырос на 29% в 2024 году 1
09.04.2024 HeadHunter не смог расплатиться за покупку проблемного актива 1
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
11.09.2023 Проблемному стартапу бывшего замминистра связи России выделят $20 млн на спасение 1
10.08.2023 HeadHunter списал 657 млн руб. из-за переоценки «Зарплата.ру» 1
12.07.2022 Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растёт 1
27.05.2022 Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие» 1
18.05.2022 HeadHunter списал 493 миллиона из-за переоценки сделки по «Зарплате.ру» 1
18.04.2022 Эксперты «Рексофт» присоединились к платформе «Сколково» Reload.sk.ru 1
29.12.2021 Сергей Тихомиров -

У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах

 1
16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка 1
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures 1
10.11.2020 «Сколково» и «Сервье» поддержат российских разработчиков в области онкологии и аутоиммунных заболеваний 1
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
19.12.2019 Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 1
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов 1
01.07.2019 Integro Technologies прошла сертификацию TRACE 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 1
27.06.2018 «Ростелеком» присматривается к известному B2B-оператору 1
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 1
24.04.2017 ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31» 2
14.03.2017 ID Finance привлекла 10 млн евро через платформу Blackmoon 1
31.01.2017 Геобанк запустил сервис аутсорсинга юридических и финансовых услуг QOOD 1
22.08.2016 «Ростелеком» и ФРИИ отыскали сразу четыре российских мессенджера для чиновников 1
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering 1
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора 1
08.10.2015 Индусы и АФК «Система» придумали хитрый план для своего будущего 4G-оператора 1
19.12.2013 Американцы передумали покорять мир российскими платежными терминалами 1
11.07.2013 Hosting Community вошла в сделку по приобретению регистратора доменных имен Reggi.ru 1

Публикаций - 64, упоминаний - 65

Due diligence и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10014 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 7
МегаФон 9399 6
SAP SE 5349 4
Oracle Corporation 6767 4
VK - Mail.ru Group 3493 3
Microsoft Corporation 24922 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 3
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 3
TietoEVRY - Tieto 140 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4227 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Accenture plc 687 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3260 2
Yandex - Яндекс 7876 2
8550 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
KPMG 260 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 157 2
Vodafone Group 1384 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
Telecom Georgia 7 2
Selectel - Селектел 408 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 191 1
Huawei 4048 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 7
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 545 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 3
Газпром ПАО 1376 3
РВК - Российская венчурная компания 551 3
ПромСвязьКапитал 83 3
Зарплата.ру 42 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
MIG - Metromedia International Group 58 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1195 2
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
Альфа-Банк 1804 1
Альфа-Групп 719 1
Ингосстрах СПАО 439 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
AngelsDeck 13 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 47 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
Lynwood Investments 8 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
UFG Private Equity 36 1
Fastlane Ventures 35 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 5
Судебная власть - Judicial power 2351 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 488 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 9 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Президент Украины 124 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 145 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 5
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 4
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5622 3
Оповещение и уведомление - Notification 4982 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10970 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3009 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1982 2
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 2
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Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 251 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 2
Microsoft Windows 15997 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Apple iPhone 6 4863 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
Oracle Java - язык программирования 3174 1
Apple - App Store 2947 1
Microsoft Windows 11 631 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 902 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1146 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5515 1
Google Android 14357 1
Apple iOS 8016 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1237 1
Microsoft Office 3842 1
Linux OS 10331 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1851 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ИВК Юпитер Крипто 31 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 775 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3349 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 220 1
Microsoft Windows XP 2411 1
Космодром Байконур 1070 1
Apache OpenOffice 477 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 21 1
Солдатенков Сергей 161 2
Сушкевич Антон 67 2
Царевская-Дякина Наталья 18 2
Петраковский Александр 2 2
Яценко Андрей 6 2
Доронин Валерий 3 2
Марьясова Мария 2 2
Рассказов Сергей 39 2
Патаркацишвили Бадри 11 2
Греф Герман 451 1
Егоров Александр 85 1
Путин Владимир 3259 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Васильев Антон 7 1
Дубовсков Андрей 89 1
Краснов Михаил 84 1
Усманов Алишер 301 1
Каримова Гульнара 92 1
Мамут Александр 130 1
Иванов Алексей 144 1
Сысоев Игорь 38 1
Тихомиров Сергей 18 1
Чеснокова Ирина 1 1
Косарев Дмитрий 12 1
Архипов Илья 2 1
Верещагин Нил 10 1
Гладин Сергей 3 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Орловский Виктор 393 1
Евтушенков Владимир 209 1
Именнов Антон 3 1
Тимошенко Юлия 30 1
Дворкович Аркадий 211 1
Тарасенко Алексей 16 1
Малофеев Константин 116 1
Панков Александр 78 1
Полякова Лариса 3 1
Гончарук Александр 92 1
Анкилов Константин 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 6
Грузия 1261 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 5
Европа Восточная 3110 5
Нидерланды 3568 4
Германия - Федеративная Республика 12811 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1095 4
Европа 24437 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3079 4
Турция - Турецкая республика 2433 4
Финляндия - Финляндская Республика 3632 4
Беларусь - Белоруссия 5888 3
Италия - Итальянская Республика 4394 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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