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Due diligence Дью-дилидженс процедура составления объективного представления об объекте инвестирования Tech Due Diligence
УПОМИНАНИЯ
Due diligence и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатенков Сергей 161 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Царевская-Дякина Наталья 18 2
|Петраковский Александр 2 2
|Яценко Андрей 6 2
|Доронин Валерий 3 2
|Марьясова Мария 2 2
|Рассказов Сергей 39 2
|Патаркацишвили Бадри 11 2
|Греф Герман 451 1
|Егоров Александр 85 1
|Путин Владимир 3259 1
|Цыбульников Вячеслав 77 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Васильев Антон 7 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Краснов Михаил 84 1
|Усманов Алишер 301 1
|Каримова Гульнара 92 1
|Мамут Александр 130 1
|Иванов Алексей 144 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Чеснокова Ирина 1 1
|Косарев Дмитрий 12 1
|Архипов Илья 2 1
|Верещагин Нил 10 1
|Гладин Сергей 3 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Орловский Виктор 393 1
|Евтушенков Владимир 209 1
|Именнов Антон 3 1
|Тимошенко Юлия 30 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Малофеев Константин 116 1
|Панков Александр 78 1
|Полякова Лариса 3 1
|Гончарук Александр 92 1
|Анкилов Константин 110 1
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