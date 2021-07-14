Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни

Наказание за введение в заблуждение инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила космический стартап Momentus, его основателя и экс-главу Михаила Кокорича, во введении в заблуждение инвесторов относительно технологий компании и рисков национальной безопасности, связанных с предпринимателем.

Кроме того, обвинения предъявлены компании Stable Road, ее главному исполнительному директору (CEO) Брайану Каботу (Brian Kabot) и ее спонсору SRC-NI. Stable Road является так называемой SPAC, то есть компанией, специально созданной для слияния с другой частной компанией – в данном случае Momentus – желающей выйти на биржу, не проводя процедуру первичного размещения акций (IPO).

Согласно заявлению, опубликованному на сайте SEC, все упомянутые выше физические и юридические лица за исключением Кокорича урегулировали спор с комиссией, не признав и не опровергнув ее выводы. Условия урегулирования, в частности, предусматривают выплату штрафов на общую сумму в более чем $8 млн. Из них $7 млн заплатит сам Momentus, еще $1 млн – Stable Road, оставшиеся $40 тыс. приходятся на долю Кабота. С Кокоричем финансовый регулятор продолжает вести тяжбу в окружном суде столичного округа Колумбия.

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В случае если слияние Momentus со Stable Road, запланированное на август 2021 г., произойдет, по требованию SEC его участники должны будут обеспечить «меры по защите инвесторов».

Претензии со стороны SEC

По заявлению SEC, Momentus неоднократно доводил до сведения инвесторов неверную информацию об успешном испытании своей технологии. На самом же деле испытание было всего одно и ни завершилось достижением поставленной задачи, ни продемонстрировало коммерческой жизнеспособности технологии, утверждает американский регулятор.

Кроме того, Кокорич и его компания якобы недооценили то, насколько участие российского предпринимателя в проекте может мешать Momentus получить необходимые лицензии от правительства.

В свою очередь, Stable Road ретранслируя заявления Momentus, в действительности не рассматривала результаты испытаний, о которых сообщал космический стартап, и не получала от него документов в достаточном количестве, позволяющих адекватно оценить степень угрозы Кокорича национальной безопасности США. Это противоречит заявлениям Stable Road о проведении due diligence, то есть процедуры составления объективного представления об объекте инвестирования с учетом всех рисков.

Проблемы с выходом на биржу

Компания Momentus была основана в США в 2017 г. российским предпринимателем Михаилом Кокоричем для разработки бюджетной транспортной системы разведения спутников по соответствующим орбитам, где проблема «последней мили» решается применением водно-плазменного двигателя.

В октябре 2020 г. было объявлено о будущем слиянии Momentus со Stable Road и о планах новой объединенной компании Momentus Inc. по размещению акций на Нью-Йоркской бирже NASDAQ в начале 2021 г. с предварительной оценкой $1,2 млрд, которая в конце июня 2021 г. была снижена более чем вдвое – до $566 млн.

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В процессе подготовки к слиянию инвесторы озаботились проблемой с одобрением сделки властями США из-за российского гражданства Кокорича. Разработки Momentus, автором которых, в том числе является и Кокорич, представляют собой технологии двойного назначения, то есть могут быть использованы не только в гражданской, но и в военной сфере. Доступ к таким технологиям ограничен для граждан других стран. Компаниям, желающим предоставить доступ к ним своим иностранным сотрудникам, требуется получить специальную лицензию.

В январе 2021 г., как писал CNews, совет директоров Momentus отправил Корорича в отставку «ради ускорения решения вопросов национальной безопасности США и иностранной собственности, связанных с компанией». Его место на посту CEO временно заняла Доун Хармс (Dawn Harms), экс-директор компании по доходам (CRO).

Провал «Даурии»

Momentus не первый частный бизнес Михаила Кокорича в космической сфере. В 2012 г. экс-владелец крупной сети бытовой техники «Техносила» создал в России компанию «Даурия аэроспейс», которая разрабатывала и производила малые космические аппараты нового поколения и комплектующие к ним.

«Даурия», в частности, выполняла заказ «Роскосмоса» на сборку двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н для дистанционного зондирования Земли стоимостью 315 млн руб. В июле 2017 г. ракета-носитель, запущенная с «Байконура» вывела готовые спутники на орбиту. Однако позднее аппараты вышли из строя.

«Роскосмос» через суд потребовал расторгнуть договор с «Даурией» и взыскать с нее 274,1 млн руб. Выплата такой суммы, по оценке руководства частной компании, было для нее равноценным банкротству. В феврале 2020 г. «Даурия» обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом.

Михаил Кокорич окончил физический факультет Новосибирского государственного университета в 1997 г. В 2003 г. стал выпускником Школы бизнеса в Стэнфорде, в 2004 г. окончил Университет экономики и управления в Новосибирске. В 2010 г. учился в Московской школе управления «Сколково».

