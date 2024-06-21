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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Колумбия

США - Колумбия

СОБЫТИЯ


21.06.2024 США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК 1
10.04.2024 Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры 1
26.03.2022 «Лаборатория Касперского» стала угрозой нацбезопасности США 1
30.08.2021 Positive Technologies: число атак с использованием шифровальщиков бьет все рекорды 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США 1
09.08.2019 После двух лет запрета военные США не могут отказаться от ПО «Касперского» 1
17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит 1
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 1
03.06.2014 15 лет тюрьмы грозит мошеннику за кражу служебных данных 1
04.09.2013 Городская геоинформационная система – без нее не обойтись? 1
01.09.2011 Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T 1
13.09.2010 В Америке представлен репозиторий ПО с открытым кодом для нужд муниципалитетов 1
05.01.2010 Препейд-услуги: оператор "заработал" неприятности 1
16.03.2009 Глава по ИТ США временно сложил полномочия 1
06.03.2009 Главным итэшником США стал индус 1
12.11.2008 Приватные данные «утекли» из Госдепартамента США 1
21.08.2008 Суд штата Мэриленд опубликовал в Сети сведения провинившихся автолюбителей 1
05.05.2008 Сайт Fallout 3 на русском языке 1
12.03.2008 Антимонопольные органы заинтересовались Windows 7 1
16.07.2007 Веб-радиостанции добились отсрочки новых роялти-отчислений 1
13.07.2007 Веб-радиостанции США проиграли иск о роялти-отчислениях 1
13.12.2006 Решение IBM ускорило работу службы 911 округа Колумбия 1
28.09.2006 Правда о «питерских» связистах стоит $1,7 млн 1
22.08.2006 Кабельных операторов принудили использовать технологию CableCards 1
26.06.2006 "Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG 1
19.05.2006 Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал 1
19.05.2006 Американцы не утаят правду о деле "Мегафона" 1
15.05.2006 Чиновник сел в тюрьму за хакинг 1
10.03.2006 Враги "Альфы" объединились? 1
10.03.2006 Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке 1
13.07.2005 Hands-free не спасет водителей-смертников 1
22.03.2005 Google ворует новости у France Press? 1
09.06.2003 США: телефонный номер уже не зависит от оператора 1
06.06.2003 Verizon назовет имена и продолжит судиться 1
14.01.2003 Промышленные группы не оставят Microsoft в покое 1

Публикаций - 66, упоминаний - 66

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25728 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 8
МегаФон 10665 6
Питерская группа связистов 441 5
KPMG 277 5
NextWave 44 4
AT&T Inc 1724 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 4
Apple Inc 13101 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Huawei 4639 2
IBM - International Business Machines Corp 9687 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Google LLC 12635 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Открытые технологии 730 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Harris Corporation 89 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
JDSU - JDS Uniphase 219 1
Milestone 60 1
SunGard Data Systems 22 1
SunGard - Comdisco 7 1
Hytera 17 1
НеоБИТ - NeoBIT 6 1
PlantCML 1 1
Corvis Corp - Corvis CorWave 26 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1825 1
Cisco Systems 5357 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
X Corp - Twitter 2934 1
Yandex - Яндекс 9140 1
Lenovo Group 2434 1
Альфа-Групп 744 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 2
Жемчужина - Санаторий 65 1
Colonial Pipeline 34 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Резонанс НПП 406 1
Momentus Space 29 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
101Hotels.com 456 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
Comtel Eastern 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 1
eBay Inc 1640 1
Visa International 1991 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1929 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
L’Oreal 58 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Ferrari NV 158 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 15
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 513 12
Судебная власть - Judicial power 2485 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 682 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5942 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 6
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 548 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3854 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3669 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 435 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1056 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 207 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
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США - Калифорния 4820 3
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Нидерланды 3733 3
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США - Вашингтон - Сиэтл 407 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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