M&S Marks & Spencer Маркс и Спенсер

M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер

СОБЫТИЯ

07.11.2025 Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет 1
27.11.2023 Luxe Retail и FIT будут поставлять торговым сетям совместное комплексное ИТ-решение 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
15.04.2021 FIBA Retail ускорила процесс найма при помощи HRlink 1
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 2
05.03.2018 Исследование InfoWatch: как данные утекают из интернет-магазинов 1
16.06.2016 Marks & Spencer вдвое снизил расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры после миграции на флеш-СХД 3
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
18.03.2013 «Магазин будущего» не торопится в Россию 1
08.10.2012 Конференция по многоканальным и интернет-продажам стартует на этой неделе в Москве 2
03.03.2010 Любовь Рыбакова: Кризис подтолкнул ритейлеров к BI-решениям 1
15.01.2010 Borlas Retail автоматизировал новый универмаг Marks & Spencer в Москве 1
20.10.2008 Магазины Tesco в Ирландии оснастят энергосберегающим осветительным оборудованием 1
26.09.2008 В магазинах Marks & Spencer установят экологичное осветительное оборудование 1
28.07.2008 «ICL-КПО ВС» будет обслуживать ИТ-инфраструктуру Electrolux 1
12.10.2007 Второй универмаг Marks & Spencer на Украине заработал на TradeX 1
23.07.2007 Любовь Рыбакова: Западный ритейл выбирает российские решения 1
30.05.2007 Первый универмаг Marks & Spencer на Украине работает на TradeX 1
12.05.2007 Бороться с утечками стало выгодно? 1
26.03.2007 Amazon помог открыть онлайн-магазин Marks & Spencer 1
16.03.2007 В Киеве прошла первая конференция «Отраслевые дни Microsoft Dynamics» 1
04.12.2006 Новые универмаги Marks & Spencer в России автоматизируются на базе TradeX 1
22.11.2006 ТРЦ "Европейский" автоматизируется на базе TradeX 1
21.04.2006 21–23 июня состоится выставка INTEROP Moscow 2006 1
25.01.2006 Asterisk получил код безопасности 1
18.01.2006 Управление безопасностью ведет на мировой рынок 1
26.05.2005 В апреле британцы оставили в онлайне £1,4 млрд. 1
04.06.2003 Marks&Spencer - новое имя на софтверном рынке? 1
11.02.2003 Производство тканей: синтетика побеждает природу? 1
27.08.2002 Скоро в магазинах появятся "говорящие" одежда и еда 1
25.01.2002 Неделя в Сети: Интернет не делает человека мудрым... 1
03.12.2001 Купив электричество в интернете, британские магазины сэкономили 200 тыс. фунтов 1
07.09.2001 Крупнейшие компании мира не спешат с ответом на e-mail 1
29.12.1999 Время по Гринвичу станет единым часовым поясом Интернет 1
28.12.1999 Премьер-министр Великобритании Т.Блэр поддерживает идею применения в Internet стандартного времени GET 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

M&S и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25194 9
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 8
IBM - International Business Machines Corp 9547 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 529 7
Amazon Inc - Amazon.com 3112 5
Fujitsu Professional Services 26 2
Ranch Networks 7 2
Meta Platforms - Facebook 4518 2
InfoWatch - Инфовотч 1082 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 2
Cisco Systems 5216 2
Fujitsu 2066 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Tellabs 65 1
Microsoft Ukraine - Майкрософт Украина 9 1
Siemens AG - Сименс Украина 2 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Keynote Systems 23 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 1
8889 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Snapchat 138 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Google LLC 12184 1
Texel 6 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 158 1
Intel Corporation 12509 1
Yahoo! 3707 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1694 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Netscape Communications Corporation 425 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
Best Buy 217 1
AOL Inc - America Online 1873 1
eBay Inc 1629 4
Walmart - Wal-Mart Stores 388 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 3
Tesco 82 2
John Lewis & Partners 11 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 2
Adidas - Адидас 165 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 480 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 2
DuPont - Дюпон 100 2
Связной ГК 1384 2
Swatch Group 31 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 2
Резонанс НПП 387 1
LSE - FTSE - Financial Times Stock Exchange - индекс Британской фондовой биржи 1 1
United Colors of Benetton 38 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
HSBC Midland Bank 1 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 31 1
Тануки 24 1
The Home Depot Inc 64 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - F.D.Lab - Fashion Distribution Lab - PurPur - ПурПур 3 1
Sprandi 4 1
Европейский ТРЦ 12 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
Gap Inc - Banana Republic 6 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
DK Company - InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury 4 1
Netshoes 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5746 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 384 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 341 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 287 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 596 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3441 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1478 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4651 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33641 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12895 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5593 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11308 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2624 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7214 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12136 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17750 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25455 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1859 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10049 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31275 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1145 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5206 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22736 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25489 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8869 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4410 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22812 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31723 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13277 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1747 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8008 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1011 3
Умные платформы 1842 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 749 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5392 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10011 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4584 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3916 2
Оповещение и уведомление - Notification 5296 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6800 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4323 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21721 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8327 2
Luxe Retail - TradeX 60 7
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 7
IBM SurePOS 36 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Stafory - робот Вера 351 2
Asterisk 82 2
MP3.com 130 1
PressPlay 47 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1479 1
Intel AIM - Intel Audience Impression Metric 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 861 1
ByteDance - TikTok 309 1
Pastebin 36 1
Statista 251 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2018 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 113 1
Oracle Java - язык программирования 3319 1
Linux OS 10808 1
Apache OpenOffice 484 1
C/C++ - Язык программирования 835 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 265 1
Microsoft Dynamics 1184 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Omni - криптовалюта 90 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Рыбакова Любовь 17 3
Kelly Liam - Келли Лайм 2 2
Clark Robert - Кларк Роберт 4 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Козырь Сергей 32 1
Зенкин Денис 263 1
Толкачева Екатерина 43 1
Клягин Максим 29 1
Махлин Дмитрий 112 1
Фридкин Станислав 10 1
Малов Владимир 7 1
Репьева Алина 9 1
Есман Сергей 3 1
Климентьев Сергей 2 1
Алешин Егор 1 1
Муромец Юлия 28 1
Сусов Михаил 29 1
Коваленко Антон 30 1
Горобец Наталья 5 1
Репин Николай 18 1
Чистов Кирилл 17 1
Шиденко Кирилл 11 1
Смолговский Роман 6 1
Щербин Константин 1 1
Киракосьян Артем 2 1
Кравченко Артем 1 1
Абрамов Дмитрий 6 1
Протас Сергей 2 1
Петров Егор 2 1
Mashima Karyn - Машима Карин 1 1
Марар Денис 2 1
Галушко Галина 1 1
Kristinsson Ingvar - Кристинссон Ингвар 1 1
Томашевский Александр 1 1
Rose Stuart - Роуз Стюарт 1 1
Spencer Mark - Спенсер Марк 1 1
Pavlovsky Alex - Павловский Алекс 1 1
Яхина Ирина 40 1
Королев Илья 19 1
Карачинский Анатолий 95 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13540 19
Россия - РФ - Российская федерация 155448 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53302 9
Европа 24592 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 6
Украина 7770 5
Великобритания - Лондон 2405 3
Германия - Федеративная Республика 12914 3
Беларусь - Белоруссия 6007 3
Италия - Итальянская Республика 4424 3
Америка Южная - Патагония 10 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18054 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4078 2
Чехия - Чешская Республика 1329 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4241 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 2
Франция - Французская Республика 7964 2
Казахстан - Республика 5774 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 403 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 38 1
Сомали - Могадишо 14 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 1
Азия - Азиатский регион 5723 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Ближний Восток 3023 1
США - Огайо 287 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3233 1
Ирландия - Республика 1023 1
Америка - Американский регион 2186 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Индия - Bharat 5658 1
Израиль 2781 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3335 1
Нидерланды 3619 1
Европа Западная 1489 1
США - Колумбия 65 1
Чехия - Прага 199 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25768 16
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1801 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 5
Английский язык 6853 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17274 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 4
Химия - Пластмассы - Нейлон - семейство синтетических полиамидов 34 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3355 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8194 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14935 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5230 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4298 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20190 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7228 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2047 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6897 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5918 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1317 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 682 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3184 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1011 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 319 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1024 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 2
Fashion industry - Индустрия моды 311 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 227 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7293 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1669 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6183 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 116 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 350 1
HRM - HR брендинг 115 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8295 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2894 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6332 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 5
Computer Weekly 376 2
Times 640 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 664 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
FT - Financial Times 1251 1
Известия ИД 697 1
Fortune 210 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6002 1
Network World 31 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Markets&Markets Research 113 1
Fortune Global 100 142 1
IDC Research 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 1
Fortune Global 500 287 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 1
University of Pavia - Павийский университет 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2585 1
