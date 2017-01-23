Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICL КПО ВС АйСиЭл КПО ВС Казанское производственное объединение вычислительных систем
Публикаций - 140, упоминаний - 375
ICL КПО ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дьячков Виктор 30 22
|Гузаиров Айдар 23 14
|Минниханов Рустам 100 8
|Бобровников Борис 98 5
|Шайхутдинов Роман 104 5
|Сорокин Олег 5 4
|Фазылзянов Фарит 24 4
|Дягилев Василий 83 4
|Степанов Евгений 17 4
|Карпинский Алексей 37 3
|Никифоров Николай 1146 3
|Лукацкий Алексей 87 3
|Семенихин Кирилл 11 3
|Тикуркин Максим 36 2
|Горелов Дмитрий 54 2
|Симис Борис 13 2
|Казак Максим 161 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Белов Александр 69 2
|Головачев Михаил 17 2
|Пыслару Аркадий 4 2
|Груздев Сергей 34 2
|Мазуров Юрий 9 2
|Вячеславов Виктор 2 2
|Филиппов Максим 39 2
|Новиков Владимир 13 2
|Зубов Евгений 12 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Рубцов Иван 14 2
|Корнильев Кирилл 64 2
|Богданов Валентин 8 2
|Чугунов Евгений 7 2
|Соловьев Сергей 46 2
|Маршанкулов Мурат 17 1
|Раевский Алексей 74 1
|Грибов Владимир 30 1
|Добкин Аркадий 60 1
|Михалев Максим 16 1
|Янкин Андрей 22 1
|Никонов Андрей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru