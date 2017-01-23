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ICL КПО ВС АйСиЭл КПО ВС Казанское производственное объединение вычислительных систем

ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем

СОБЫТИЯ

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23.01.2017 ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT»

состав ассоциации было принято несколько новых членов. Среди них — российский системный интегратор ICL-КПО ВС. Как рассказали CNews в ICL-КПО ВС, представители компании вошли в состав «
02.08.2016 «Связь-безопасность» провела модернизацию ИТ-инфраструктуры

альное государственное унитарное предприятие «Связь-безопасность» при участии специалистов компании ICL-КПО ВС завершило процесс модернизации ИТ-инфраструктуры. Обновленные вычислительные ресур
27.07.2016 «Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз

«Лаборатория Касперского» и компания ICL-КПО ВС, российский системный интегратор, расширяют рамки сотрудничества с целью обеспечен
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001

Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех треб
22.12.2015 Агрохолдинг «Комос Групп» принял единый корпоративный стандарт виртуализации

Агропромышленный холдинг «Комос Групп» совместно с компанией ICL-КПО ВС заключил централизованное корпоративное соглашение с компанией VMware и создал еди
07.09.2015 Аккредитацию участников водного Мундиаля в Казани обеспечивала система, созданная ICL-КПО ВС

с. спортсменов, более 350 тыс. зрителей следили за происходящим с трибун, сообщили CNews в компании ICL-КПО ВС. Процедуру аккредитации гостей и участников соревнований обеспечивала автоматизиро
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа

InfraStruxure. Проектирование, установка и пуско-наладочные работы выполнены специалистами компании ICL-КПО ВС — российского системного интегратора, сообщили CNews в Schneider Electric. Как поя
18.12.2014 ICL-КПО ВС интегрировала 1С и Microsoft Dynamics АХ на «Казанькомпрессормаше»

Компания ICL-КПО ВС завершила проект интеграции систем 1С и Microsoft Dynamics АХ на компрессоро-строи
16.07.2014 ICL-КПО ВС по итогам 2013 г. признана лучшим партнером Check Point в России

Check Point Software Technologies во время ежегодной партнерской встречи в Москве признал компанию ICL-КПО ВС лучшим партнером по итогам 2013 г. Первое внедрение решения Check Point специалист
18.11.2013 ICL-КПО ВС представила новое решение на платформе Microsoft Dynamics AX - «ICL-Финансы»

Компания ICL-КПО ВС представила новое комплексное решение «ICL-Финансы», разработанное на платформе Mi
18.09.2013 «Самараволгомаш» внедряет систему производственного планирования вместе с ICL-КПО ВС

Компания ICL-КПО ВС завершила первый этап работы над проектом по внедрению системы производственного п
15.07.2013 ICL-КПО ВС автоматизирует производство на «Златмаше»

Компания ICL-КПО ВС приступила к автоматизации производства на заводе «Златмаш» (Златоуст, Челябинская
23.05.2013 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13%

В 2012 г. объем реализации группы компаний ICL-КПО ВС вырос по сравнению с 2011 г. на 13%, составив 4,63 млрд руб. (без НДС). Наибольший
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров

Принадлежащий компании Fujitsu казанский интегратор «ICL-КПО ВС» объявил о запуске первой очереди своего нового сборочного производства. Производс
09.04.2013 Под Казанью заработал завод ICL-КПО ВС по производству вычислительной техники

Компания ICL-КПО ВС сообщила о запуске первой очереди завода по производству вычислительной техники в

22.01.2013 Воронежский филиал ICL–КПО ВС начал работу

В Воронеже открылся филиал дочерней компании ICL–КПО ВС — Fujitsu Russia GDC. Образование филиала шло с августа прошлого года. Первоначаль
15.10.2012 «ICL-КПО ВС» построила ИТ-инфраструктуру для Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

Компания «ICL-КПО ВС» завершила первый этап работы над проектом внедрения системы управления учебным пр
24.05.2012 «ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники

Компания «ICL-КПО ВС» приступила к строительству завода по производству промышленной электроники и комп
17.05.2012 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2011 г. на 22%

Группа компаний ICL-КПО ВС объявила финансовые результаты за 2011 г. По итогам года объем реализации группы с
31.08.2011 «АК Барс» прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0

Компания ICL-КПО ВС сообщила о том, что в результате совместной работы специалистов ICL-КПО ВС,
29.08.2011 «ICL-КПО ВС» расширила портфель предложений для малого бизнеса решениями Microsoft

Компания «ICL-КПО ВС» расширяет портфель своих предложений для сегмента малого бизнеса. Этому способств
26.08.2011 «ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы»

Компания «ICL-КПО ВС» сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления заработной платой и
01.07.2011 Президент Татарстана встретился с членами совета директоров ICL-КПО ВС

встреча президента республики Татарстан Рустама Минниханова с членами совета директоров ИТ-компании ICL-КПО ВС. В рамках встречи председатель совета директоров ICL-КПО ВС Нив Спелман (Ni
05.03.2011 Объем продаж ICL-КПО ВС в 2010 г. вырос на 62%

По предварительным данным, в 2010 г. объем продаж группы компаний ICL-КПО ВС вырос по сравнению с 2009 г. на 62% и достиг 3,2 млрд руб. Для сравнения, по итога
14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы»

Технологическая группа Cisco TelePresence совместно с системным интегратором «ICL-КПО ВС» построила для российского машиностроительного «Концерна «Тракторные заводы» систе
10.02.2011 Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг.

та канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова. В ходе встречи стороны подписали меморандум о намерениях реализ
28.01.2011 Комплекс средств защиты данных Imperva SecureSphere 8.0 получил сертификат ФСТЭК России

Компания ICL-КПО ВС сообщила о том, что комплекс средств защиты серверов баз данных, веб-серверов и фа
09.12.2010 ICL-КПО ВС поставит 13 тыс. ноутбуков учителям Татарстана

Компания ICL-КПО ВС выиграла тендер на поставку 13 тыс. ноутбуков по республиканской программе «Компью
01.12.2010 Объем реализации услуг и оборудования ICL-КПО ВС вырос за 9 месяцев 2010 г. на 64%

В Мюнхене состоялся совет директоров татарстанского ИТ-предприятия «ICL-КПО ВС». Заседание прошло под руководством старшего вице-президента Fujitsu Technology So
09.11.2010 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» вырос на 64% за 9 месяцев 2010 г.

Компания «ICL-КПО ВС» объявила о том, что объем реализации услуг и оборудования компании по итогам 9 ме
01.09.2010 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос на 55% в первом полугодии 2010 г.

Компания ICL-КПО ВС объявила финансовые результаты за первое полугодие 2010 г. Объем реализации ICL
23.07.2010 ICL-КПО ВС автоматизировала гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня»

Компания ICL-КПО ВС выполнила проект по автоматизации гостинично-развлекательного комплекса «Рыбацкая

06.07.2010 ICL-КПО ВС выиграла тендеры на поставку более чем 20 тыс. ПК в Татарстане

Компания «ICL-КПО ВС» выиграла крупные тендеры на поставку компьютерной техники для нужд госорганов рес
10.06.2010 Утверждён новый состав совета директоров ICL-КПО ВС

В Казани состоялось собрание акционеров татарстанского ИТ-предприятия – ICL-КПО ВС. На собрании был утвержден новый состав совета директоров. Теперь со стороны Fujit
15.04.2010 250 программистов ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк

Двести пятьдесят программистов ИТ-компании Татарстана ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк. Это сотрудники двух структурных подразделений компании: Центр
15.02.2010 Выручка «ICL-КПО ВС» выросла в 2009 г. на 9%

По предварительным данным, в 2009 г. выручка компании «ICL-КПО ВС» выросла по сравнению с 2008 г. более чем на 9% и достигла 1,96 млрд руб. Численно
26.10.2009 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» за 9 месяцев 2009 г. вырос на 2%

26 октября состоялось расширенное заседание правления компании «ICL-КПО ВС», в ходе которого были подведены итоги работы компании за 9 месяцев. Объем реализа
14.07.2009 Отраслевое решение «ICL-машиностроение» зарегистрировано Microsoft

Компания ICL-КПО ВС объявила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ICL-
11.06.2009 Новым председателем Совета директоров ICL-КПО ВС стал Роже Семприни

10 июня в Казани состоялось Собрание акционеров компании ICL-КПО ВС. На нем был утвержден годовой отчет предприятия за 2008 г. Согласно отчету, объем

05.06.2009 В Казани завершила работу конференция IT & Security Forum 2009

информационных технологий IT & Security Forum 2009. Организатором мероприятия традиционно выступила ICL-КПО ВС. Насыщенная двухдневная программа IT & Security Forum 2009 года комплексно осветил

Публикаций - 161, упоминаний - 298

ICL КПО ВС и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 481 106
Microsoft Corporation 25775 25
Крок - Croc 1964 21
Fujitsu 2105 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Softline - Софтлайн 3743 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Cisco Systems 5372 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 13
9594 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 12
Информзащита 941 11
Acronis - Акронис 489 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 9
Fujitsu Professional Services 26 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
HP Inc. 5883 8
Ростелеком 10948 7
Oracle Corporation 7074 7
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Intel Corporation 12811 6
Check Point Software Technologies 829 6
Citrix Systems 868 6
Directum - Директум 1268 6
Компьюлинк ГК - Compulink 456 6
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 6
AMT Group - АМТ-Груп 365 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 35 6
МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 5
АйТи 1519 5
Газпром ПАО 1493 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Татнефть 243 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 3
Казанькомпрессормаш - Казанский завод компрессорного машиностроения 2 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 2
101Hotels.com 456 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
ВАМИН Татарстан 2 2
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Ак Барс Банк 283 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Газпром трансгаз 157 2
Mobil - Мобил 52 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Мортон 26 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 2 1
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 1
РР-Морские нефтегазовые проекты 2 1
Газпром - Зарубежнефтегаз 1 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 7 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 3
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 2
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 22 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Администрация Астрахани 3 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Киевский метрополитен 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Microsoft Windows 16882 7
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 18 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 3
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
Directum СЭД - ECM-система 307 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 2
Ростех - S-Terra Юнит 5 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
Schneider Electric InRow 27 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 26 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Smart Notebook 34 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 8 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 22 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Дьячков Виктор 37 26
Гузаиров Айдар 64 17
Минниханов Рустам 122 10
Шайхутдинов Роман 116 7
Никифоров Николай 1138 6
Бобровников Борис 104 5
Степанов Евгений 39 5
Фазылзянов Фарит 30 4
Дягилев Василий 84 4
Лукацкий Алексей 140 4
Сорокин Олег 6 4
Шмулевич Марк 90 3
Кондратьев Дмитрий 34 3
Маруллин Дмитрий 5 3
Семенихин Кирилл 25 3
Белоусов Сергей 254 3
Казак Максим 162 3
Карпинский Алексей 42 3
Сушкевич Антон 67 3
Соловьев Сергей 76 3
Вячеславов Виктор 3 2
Зубов Евгений 13 2
Мамыкин Владимир 44 2
Корнильев Кирилл 65 2
Якубов Тимур 19 2
Мазуров Юрий 10 2
Чугунов Евгений 16 2
Шаймиев Минтимер 10 2
Spelman Niamh - Спелман Нив 2 2
Хабибрахманов Артур 2 2
Багров Юрий 4 2
Шашуров Иван 3 2
Жарков Алексей 6 2
Свердлов Денис 201 2
Шилов Сергей 99 2
Тикуркин Максим 38 2
Горелов Дмитрий 61 2
Филиппов Максим 55 2
Белов Александр 76 2
Сабанов Алексей 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 104
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 65
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 10
Европа 24964 9
Япония 13807 8
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 7
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 56 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Канада 5082 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 4
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 3
Украина 7928 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 30 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Информатика - computer science - informatique 1195 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ЭнергоРынок 11 2
РБК Инновации 47 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 7
IDC - International Data Corporation 4975 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Fortune Global 100 142 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
КНИТУ - Нижнекамский химико-технологический институт 1 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
Поволжский ГУФКСиТ - Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
IT&Security Forum 10 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
Microsoft Imagine Cup 60 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Directum Grant 5 1
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 1
Kazan Digital Week 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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