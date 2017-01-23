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ICL КПО ВС АйСиЭл КПО ВС Казанское производственное объединение вычислительных систем



23.01.2017 ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT»
02.08.2016 «Связь-безопасность» провела модернизацию ИТ-инфраструктуры
27.07.2016 «Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001
22.12.2015 Агрохолдинг «Комос Групп» принял единый корпоративный стандарт виртуализации
07.09.2015 Аккредитацию участников водного Мундиаля в Казани обеспечивала система, созданная ICL-КПО ВС
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа
18.12.2014 ICL-КПО ВС интегрировала 1С и Microsoft Dynamics АХ на «Казанькомпрессормаше»
16.07.2014 ICL-КПО ВС по итогам 2013 г. признана лучшим партнером Check Point в России
18.11.2013 ICL-КПО ВС представила новое решение на платформе Microsoft Dynamics AX - «ICL-Финансы»
18.09.2013 «Самараволгомаш» внедряет систему производственного планирования вместе с ICL-КПО ВС
15.07.2013 ICL-КПО ВС автоматизирует производство на «Златмаше»
23.05.2013 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13%
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров
09.04.2013 Под Казанью заработал завод ICL-КПО ВС по производству вычислительной техники
22.01.2013 Воронежский филиал ICL–КПО ВС начал работу
15.10.2012 «ICL-КПО ВС» построила ИТ-инфраструктуру для Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
24.05.2012 «ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники
17.05.2012 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2011 г. на 22%
31.08.2011 «АК Барс» прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0
29.08.2011 «ICL-КПО ВС» расширила портфель предложений для малого бизнеса решениями Microsoft
26.08.2011 «ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы»
01.07.2011 Президент Татарстана встретился с членами совета директоров ICL-КПО ВС
05.03.2011 Объем продаж ICL-КПО ВС в 2010 г. вырос на 62%
14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы»
10.02.2011 Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг.
28.01.2011 Комплекс средств защиты данных Imperva SecureSphere 8.0 получил сертификат ФСТЭК России
09.12.2010 ICL-КПО ВС поставит 13 тыс. ноутбуков учителям Татарстана
01.12.2010 Объем реализации услуг и оборудования ICL-КПО ВС вырос за 9 месяцев 2010 г. на 64%
09.11.2010 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» вырос на 64% за 9 месяцев 2010 г.
01.09.2010 Объем реализации ICL-КПО ВС вырос на 55% в первом полугодии 2010 г.
23.07.2010 ICL-КПО ВС автоматизировала гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня»
06.07.2010 ICL-КПО ВС выиграла тендеры на поставку более чем 20 тыс. ПК в Татарстане
10.06.2010 Утверждён новый состав совета директоров ICL-КПО ВС
15.04.2010 250 программистов ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк
15.02.2010 Выручка «ICL-КПО ВС» выросла в 2009 г. на 9%
26.10.2009 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» за 9 месяцев 2009 г. вырос на 2%
11.06.2009 Новым председателем Совета директоров ICL-КПО ВС стал Роже Семприни
05.06.2009 В Казани завершила работу конференция IT & Security Forum 2009
04.12.2008 ICL–КПО ВС поставит компьютерное оборудование в госорганы Татарстана

Публикаций - 140, упоминаний - 375

ICL КПО ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22085 20
Крок - Croc 1593 18
Softline - Софтлайн 1833 15
Инфосистемы Джет 859 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1136 14
ICL ГК 116 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 13
Астерос - Asteros 602 12
Cisco Systems 4688 11
ITG - INLINE Technologies Group 149 11
Fujitsu 1884 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 11
Информзащита 635 10
5558 9
1С-ИжТиСи 4964 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 9
1С-Битрикс - Bitrix 5316 9
Айтеко - iTeco 894 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 570 8
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 8
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 37 7
IBM - International Business Machines Corp 8825 7
Fujitsu Services 23 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 464 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 316 7
HP Inc. 5248 7
NVision Group - Энвижн Груп 659 7
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 138 6
Acronis - Акронис 413 6
AMT Group - АМТ-Груп 259 6
Компьюлинк ГК - Compulink 385 6
Check Point Software Technologies 692 6
Directum - Директум 815 5
Citrix Systems 733 5
Oracle Corporation 5914 5
Dell EMC 4663 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 509 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1631 4
iCore 47 4
InfoWatch - Инфовотч 833 4
Татнефть 178 4
Газпром ПАО 890 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 222 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 306 3
Auchan Holding - Ашан 177 3
Societe Generale - Росбанк 429 2
Казанькомпрессормаш - Казанский завод компрессорного машиностроения 2 2
Татэнерго 37 2
Electrolux - Электролюкс Рус 154 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 88 2
Ак Барс Банк 194 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5054 2
ГПБ - Газпромбанк 825 2
ВТБ - ВТБ24 645 2
Тракторные заводы Концерн 27 1
IKEA - ИКЕА 120 1
Банк Зенит 201 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 1
Евросеть 1390 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 35 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Открытие ФК 2105 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 1
Спортмастер 133 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 87 1
Татфондбанк 75 1
Мортон 19 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 1
Marks & Spencer 24 1
Спецкабель НПП 1 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 1 1
РР-Морские нефтегазовые проекты 2 1
Газпром Зарубежнефтегаз 1 1
Роснефть НК 423 1
Visa International 1677 1
ДелоБанк 13 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7685 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2166 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 250 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 6 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 57 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1141 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области 24 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1175 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3024 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7795 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 98 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 61 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 22 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 230 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 1
Президент Российской Федерации 3147 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 171 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2301 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14765 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8070 20
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2683 20
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2975 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1876 6
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31867 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11984 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 7
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Россия - ЮФО - Астраханская область 517 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 334 5
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12600 3
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Япония 9546 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1585 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 275 3
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 536 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 403 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 450 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1880 2
Австрия - Австрийская Республика 992 2
Ближний Восток 2530 2
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Германия - Федеративная Республика 8313 2
Украина 5909 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 325 2
Европа Восточная 2893 2
Индия - Республика 4179 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 674 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10946 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3691 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6054 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2832 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6097 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 3
Образование в России 1697 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 464 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 909 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1160 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1347 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2265 2
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Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 496 1
Информационное общество - Государственная программа 1154 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 109 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 44 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 842 1
Атлантис 71 1
Банковский сектор экономики 2612 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 344 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 39 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 88 1
Экономический эффект 578 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 298 1
КПД - Коэффициент полезного действия 155 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 159 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 547 1
Аутсорсинг 704 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1035 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 839 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 92 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 183 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 278 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 710 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2269 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 2
WikiLeaks 113 1
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Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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