ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем

ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT» состав ассоциации было принято несколько новых членов. Среди них — российский системный интегратор ICL-КПО ВС. Как рассказали CNews в ICL-КПО ВС, представители компании вошли в состав «

«Связь-безопасность» провела модернизацию ИТ-инфраструктуры альное государственное унитарное предприятие «Связь-безопасность» при участии специалистов компании ICL-КПО ВС завершило процесс модернизации ИТ-инфраструктуры. Обновленные вычислительные ресур

«Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз «Лаборатория Касперского» и компания ICL-КПО ВС, российский системный интегратор, расширяют рамки сотрудничества с целью обеспечен

ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001 Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех треб

Агрохолдинг «Комос Групп» принял единый корпоративный стандарт виртуализации Агропромышленный холдинг «Комос Групп» совместно с компанией ICL-КПО ВС заключил централизованное корпоративное соглашение с компанией VMware и создал еди

Аккредитацию участников водного Мундиаля в Казани обеспечивала система, созданная ICL-КПО ВС с. спортсменов, более 350 тыс. зрителей следили за происходящим с трибун, сообщили CNews в компании ICL-КПО ВС. Процедуру аккредитации гостей и участников соревнований обеспечивала автоматизиро

«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа InfraStruxure. Проектирование, установка и пуско-наладочные работы выполнены специалистами компании ICL-КПО ВС — российского системного интегратора, сообщили CNews в Schneider Electric. Как поя

ICL-КПО ВС интегрировала 1С и Microsoft Dynamics АХ на «Казанькомпрессормаше» Компания ICL-КПО ВС завершила проект интеграции систем 1С и Microsoft Dynamics АХ на компрессоро-строи

ICL-КПО ВС по итогам 2013 г. признана лучшим партнером Check Point в России Check Point Software Technologies во время ежегодной партнерской встречи в Москве признал компанию ICL-КПО ВС лучшим партнером по итогам 2013 г. Первое внедрение решения Check Point специалист

ICL-КПО ВС представила новое решение на платформе Microsoft Dynamics AX - «ICL-Финансы» Компания ICL-КПО ВС представила новое комплексное решение «ICL-Финансы», разработанное на платформе Mi

«Самараволгомаш» внедряет систему производственного планирования вместе с ICL-КПО ВС Компания ICL-КПО ВС завершила первый этап работы над проектом по внедрению системы производственного п

ICL-КПО ВС автоматизирует производство на «Златмаше» Компания ICL-КПО ВС приступила к автоматизации производства на заводе «Златмаш» (Златоуст, Челябинская

Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13% В 2012 г. объем реализации группы компаний ICL-КПО ВС вырос по сравнению с 2011 г. на 13%, составив 4,63 млрд руб. (без НДС). Наибольший

В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров Принадлежащий компании Fujitsu казанский интегратор «ICL-КПО ВС» объявил о запуске первой очереди своего нового сборочного производства. Производс

Под Казанью заработал завод ICL-КПО ВС по производству вычислительной техники Компания ICL-КПО ВС сообщила о запуске первой очереди завода по производству вычислительной техники в

Воронежский филиал ICL–КПО ВС начал работу В Воронеже открылся филиал дочерней компании ICL–КПО ВС — Fujitsu Russia GDC. Образование филиала шло с августа прошлого года. Первоначаль

«ICL-КПО ВС» построила ИТ-инфраструктуру для Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Компания «ICL-КПО ВС» завершила первый этап работы над проектом внедрения системы управления учебным пр

«ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники Компания «ICL-КПО ВС» приступила к строительству завода по производству промышленной электроники и комп

Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2011 г. на 22% Группа компаний ICL-КПО ВС объявила финансовые результаты за 2011 г. По итогам года объем реализации группы с

«АК Барс» прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 Компания ICL-КПО ВС сообщила о том, что в результате совместной работы специалистов ICL-КПО ВС,

«ICL-КПО ВС» расширила портфель предложений для малого бизнеса решениями Microsoft Компания «ICL-КПО ВС» расширяет портфель своих предложений для сегмента малого бизнеса. Этому способств

«ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы» Компания «ICL-КПО ВС» сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления заработной платой и

Президент Татарстана встретился с членами совета директоров ICL-КПО ВС встреча президента республики Татарстан Рустама Минниханова с членами совета директоров ИТ-компании ICL-КПО ВС. В рамках встречи председатель совета директоров ICL-КПО ВС Нив Спелман (Ni

Объем продаж ICL-КПО ВС в 2010 г. вырос на 62% По предварительным данным, в 2010 г. объем продаж группы компаний ICL-КПО ВС вырос по сравнению с 2009 г. на 62% и достиг 3,2 млрд руб. Для сравнения, по итога

Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы» Технологическая группа Cisco TelePresence совместно с системным интегратором «ICL-КПО ВС» построила для российского машиностроительного «Концерна «Тракторные заводы» систе

Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг. та канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова. В ходе встречи стороны подписали меморандум о намерениях реализ

Комплекс средств защиты данных Imperva SecureSphere 8.0 получил сертификат ФСТЭК России Компания ICL-КПО ВС сообщила о том, что комплекс средств защиты серверов баз данных, веб-серверов и фа

ICL-КПО ВС поставит 13 тыс. ноутбуков учителям Татарстана Компания ICL-КПО ВС выиграла тендер на поставку 13 тыс. ноутбуков по республиканской программе «Компью

Объем реализации услуг и оборудования ICL-КПО ВС вырос за 9 месяцев 2010 г. на 64% В Мюнхене состоялся совет директоров татарстанского ИТ-предприятия «ICL-КПО ВС». Заседание прошло под руководством старшего вице-президента Fujitsu Technology So

Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» вырос на 64% за 9 месяцев 2010 г. Компания «ICL-КПО ВС» объявила о том, что объем реализации услуг и оборудования компании по итогам 9 ме

Объем реализации ICL-КПО ВС вырос на 55% в первом полугодии 2010 г. Компания ICL-КПО ВС объявила финансовые результаты за первое полугодие 2010 г. Объем реализации ICL

ICL-КПО ВС автоматизировала гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня» Компания ICL-КПО ВС выполнила проект по автоматизации гостинично-развлекательного комплекса «Рыбацкая

ICL-КПО ВС выиграла тендеры на поставку более чем 20 тыс. ПК в Татарстане Компания «ICL-КПО ВС» выиграла крупные тендеры на поставку компьютерной техники для нужд госорганов рес

Утверждён новый состав совета директоров ICL-КПО ВС В Казани состоялось собрание акционеров татарстанского ИТ-предприятия – ICL-КПО ВС. На собрании был утвержден новый состав совета директоров. Теперь со стороны Fujit

250 программистов ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк Двести пятьдесят программистов ИТ-компании Татарстана ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк. Это сотрудники двух структурных подразделений компании: Центр

Выручка «ICL-КПО ВС» выросла в 2009 г. на 9% По предварительным данным, в 2009 г. выручка компании «ICL-КПО ВС» выросла по сравнению с 2008 г. более чем на 9% и достигла 1,96 млрд руб. Численно

Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» за 9 месяцев 2009 г. вырос на 2% 26 октября состоялось расширенное заседание правления компании «ICL-КПО ВС», в ходе которого были подведены итоги работы компании за 9 месяцев. Объем реализа

Отраслевое решение «ICL-машиностроение» зарегистрировано Microsoft Компания ICL-КПО ВС объявила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ICL-

Новым председателем Совета директоров ICL-КПО ВС стал Роже Семприни 10 июня в Казани состоялось Собрание акционеров компании ICL-КПО ВС. На нем был утвержден годовой отчет предприятия за 2008 г. Согласно отчету, объем