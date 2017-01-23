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ICL КПО ВС АйСиЭл КПО ВС Казанское производственное объединение вычислительных систем
СОБЫТИЯ
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|23.01.2017
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ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT»
состав ассоциации было принято несколько новых членов. Среди них — российский системный интегратор ICL-КПО ВС. Как рассказали CNews в ICL-КПО ВС, представители компании вошли в состав «
|02.08.2016
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«Связь-безопасность» провела модернизацию ИТ-инфраструктуры
альное государственное унитарное предприятие «Связь-безопасность» при участии специалистов компании ICL-КПО ВС завершило процесс модернизации ИТ-инфраструктуры. Обновленные вычислительные ресур
|27.07.2016
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«Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз
«Лаборатория Касперского» и компания ICL-КПО ВС, российский системный интегратор, расширяют рамки сотрудничества с целью обеспечен
|27.07.2016
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ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001
Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех треб
|22.12.2015
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Агрохолдинг «Комос Групп» принял единый корпоративный стандарт виртуализации
Агропромышленный холдинг «Комос Групп» совместно с компанией ICL-КПО ВС заключил централизованное корпоративное соглашение с компанией VMware и создал еди
|07.09.2015
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Аккредитацию участников водного Мундиаля в Казани обеспечивала система, созданная ICL-КПО ВС
с. спортсменов, более 350 тыс. зрителей следили за происходящим с трибун, сообщили CNews в компании ICL-КПО ВС. Процедуру аккредитации гостей и участников соревнований обеспечивала автоматизиро
|26.01.2015
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«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа
InfraStruxure. Проектирование, установка и пуско-наладочные работы выполнены специалистами компании ICL-КПО ВС — российского системного интегратора, сообщили CNews в Schneider Electric. Как поя
|18.12.2014
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ICL-КПО ВС интегрировала 1С и Microsoft Dynamics АХ на «Казанькомпрессормаше»
Компания ICL-КПО ВС завершила проект интеграции систем 1С и Microsoft Dynamics АХ на компрессоро-строи
|16.07.2014
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ICL-КПО ВС по итогам 2013 г. признана лучшим партнером Check Point в России
Check Point Software Technologies во время ежегодной партнерской встречи в Москве признал компанию ICL-КПО ВС лучшим партнером по итогам 2013 г. Первое внедрение решения Check Point специалист
|18.11.2013
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ICL-КПО ВС представила новое решение на платформе Microsoft Dynamics AX - «ICL-Финансы»
Компания ICL-КПО ВС представила новое комплексное решение «ICL-Финансы», разработанное на платформе Mi
|18.09.2013
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«Самараволгомаш» внедряет систему производственного планирования вместе с ICL-КПО ВС
Компания ICL-КПО ВС завершила первый этап работы над проектом по внедрению системы производственного п
|15.07.2013
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ICL-КПО ВС автоматизирует производство на «Златмаше»
Компания ICL-КПО ВС приступила к автоматизации производства на заводе «Златмаш» (Златоуст, Челябинская
|23.05.2013
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Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2012 г. на 13%
В 2012 г. объем реализации группы компаний ICL-КПО ВС вырос по сравнению с 2011 г. на 13%, составив 4,63 млрд руб. (без НДС). Наибольший
|10.04.2013
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В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров
Принадлежащий компании Fujitsu казанский интегратор «ICL-КПО ВС» объявил о запуске первой очереди своего нового сборочного производства. Производс
|09.04.2013
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Под Казанью заработал завод ICL-КПО ВС по производству вычислительной техники
Компания ICL-КПО ВС сообщила о запуске первой очереди завода по производству вычислительной техники в
|22.01.2013
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Воронежский филиал ICL–КПО ВС начал работу
В Воронеже открылся филиал дочерней компании ICL–КПО ВС — Fujitsu Russia GDC. Образование филиала шло с августа прошлого года. Первоначаль
|15.10.2012
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«ICL-КПО ВС» построила ИТ-инфраструктуру для Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Компания «ICL-КПО ВС» завершила первый этап работы над проектом внедрения системы управления учебным пр
|24.05.2012
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«ICL-КПО ВС» построит завод по производству промышленной электроники и компьютерной техники
Компания «ICL-КПО ВС» приступила к строительству завода по производству промышленной электроники и комп
|17.05.2012
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Объем реализации ICL-КПО ВС вырос в 2011 г. на 22%
Группа компаний ICL-КПО ВС объявила финансовые результаты за 2011 г. По итогам года объем реализации группы с
|31.08.2011
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«АК Барс» прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0
Компания ICL-КПО ВС сообщила о том, что в результате совместной работы специалистов ICL-КПО ВС,
|29.08.2011
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«ICL-КПО ВС» расширила портфель предложений для малого бизнеса решениями Microsoft
Компания «ICL-КПО ВС» расширяет портфель своих предложений для сегмента малого бизнеса. Этому способств
|26.08.2011
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«ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы»
Компания «ICL-КПО ВС» сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления заработной платой и
|01.07.2011
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Президент Татарстана встретился с членами совета директоров ICL-КПО ВС
встреча президента республики Татарстан Рустама Минниханова с членами совета директоров ИТ-компании ICL-КПО ВС. В рамках встречи председатель совета директоров ICL-КПО ВС Нив Спелман (Ni
|05.03.2011
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Объем продаж ICL-КПО ВС в 2010 г. вырос на 62%
По предварительным данным, в 2010 г. объем продаж группы компаний ICL-КПО ВС вырос по сравнению с 2009 г. на 62% и достиг 3,2 млрд руб. Для сравнения, по итога
|14.02.2011
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Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы»
Технологическая группа Cisco TelePresence совместно с системным интегратором «ICL-КПО ВС» построила для российского машиностроительного «Концерна «Тракторные заводы» систе
|10.02.2011
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Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг.
та канадской компании SMART Technologies Тома Ходсона и заместителя генерального директора компании ICL-КПО ВС Евгения Степанова. В ходе встречи стороны подписали меморандум о намерениях реализ
|28.01.2011
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Комплекс средств защиты данных Imperva SecureSphere 8.0 получил сертификат ФСТЭК России
Компания ICL-КПО ВС сообщила о том, что комплекс средств защиты серверов баз данных, веб-серверов и фа
|09.12.2010
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ICL-КПО ВС поставит 13 тыс. ноутбуков учителям Татарстана
Компания ICL-КПО ВС выиграла тендер на поставку 13 тыс. ноутбуков по республиканской программе «Компью
|01.12.2010
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Объем реализации услуг и оборудования ICL-КПО ВС вырос за 9 месяцев 2010 г. на 64%
В Мюнхене состоялся совет директоров татарстанского ИТ-предприятия «ICL-КПО ВС». Заседание прошло под руководством старшего вице-президента Fujitsu Technology So
|09.11.2010
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Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» вырос на 64% за 9 месяцев 2010 г.
Компания «ICL-КПО ВС» объявила о том, что объем реализации услуг и оборудования компании по итогам 9 ме
|01.09.2010
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Объем реализации ICL-КПО ВС вырос на 55% в первом полугодии 2010 г.
Компания ICL-КПО ВС объявила финансовые результаты за первое полугодие 2010 г. Объем реализации ICL
|23.07.2010
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ICL-КПО ВС автоматизировала гостинично-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня»
Компания ICL-КПО ВС выполнила проект по автоматизации гостинично-развлекательного комплекса «Рыбацкая
|06.07.2010
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ICL-КПО ВС выиграла тендеры на поставку более чем 20 тыс. ПК в Татарстане
Компания «ICL-КПО ВС» выиграла крупные тендеры на поставку компьютерной техники для нужд госорганов рес
|10.06.2010
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Утверждён новый состав совета директоров ICL-КПО ВС
В Казани состоялось собрание акционеров татарстанского ИТ-предприятия – ICL-КПО ВС. На собрании был утвержден новый состав совета директоров. Теперь со стороны Fujit
|15.04.2010
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250 программистов ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк
Двести пятьдесят программистов ИТ-компании Татарстана ICL-КПО ВС переехали в ИТ-парк. Это сотрудники двух структурных подразделений компании: Центр
|15.02.2010
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Выручка «ICL-КПО ВС» выросла в 2009 г. на 9%
По предварительным данным, в 2009 г. выручка компании «ICL-КПО ВС» выросла по сравнению с 2008 г. более чем на 9% и достигла 1,96 млрд руб. Численно
|26.10.2009
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Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» за 9 месяцев 2009 г. вырос на 2%
26 октября состоялось расширенное заседание правления компании «ICL-КПО ВС», в ходе которого были подведены итоги работы компании за 9 месяцев. Объем реализа
|14.07.2009
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Отраслевое решение «ICL-машиностроение» зарегистрировано Microsoft
Компания ICL-КПО ВС объявила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ICL-
|11.06.2009
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Новым председателем Совета директоров ICL-КПО ВС стал Роже Семприни
10 июня в Казани состоялось Собрание акционеров компании ICL-КПО ВС. На нем был утвержден годовой отчет предприятия за 2008 г. Согласно отчету, объем
|05.06.2009
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В Казани завершила работу конференция IT & Security Forum 2009
информационных технологий IT & Security Forum 2009. Организатором мероприятия традиционно выступила ICL-КПО ВС. Насыщенная двухдневная программа IT & Security Forum 2009 года комплексно осветил
ICL КПО ВС и организации, системы, технологии, персоны:
|Дьячков Виктор 37 26
|Гузаиров Айдар 64 17
|Минниханов Рустам 122 10
|Шайхутдинов Роман 116 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Бобровников Борис 104 5
|Степанов Евгений 39 5
|Фазылзянов Фарит 30 4
|Дягилев Василий 84 4
|Лукацкий Алексей 140 4
|Сорокин Олег 6 4
|Шмулевич Марк 90 3
|Кондратьев Дмитрий 34 3
|Маруллин Дмитрий 5 3
|Семенихин Кирилл 25 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Казак Максим 162 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Сушкевич Антон 67 3
|Соловьев Сергей 76 3
|Вячеславов Виктор 3 2
|Зубов Евгений 13 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Корнильев Кирилл 65 2
|Якубов Тимур 19 2
|Мазуров Юрий 10 2
|Чугунов Евгений 16 2
|Шаймиев Минтимер 10 2
|Spelman Niamh - Спелман Нив 2 2
|Хабибрахманов Артур 2 2
|Багров Юрий 4 2
|Шашуров Иван 3 2
|Жарков Алексей 6 2
|Свердлов Денис 201 2
|Шилов Сергей 99 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Филиппов Максим 55 2
|Белов Александр 76 2
|Сабанов Алексей 21 2
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