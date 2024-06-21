Infor CloudSuite – решение с отраслевой специализацией для развертывания в облачной защищенной и масштабируемой инфраструктуре. Infor CloudSuites использует технологическую платформу Infor OS для обеспечения пользовательского опыта следующего поколения, интеграции и выстраивания рабочих процессов с целью повышения продуктивности и уровня совместной работы.