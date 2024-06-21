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Infor CloudSuite Infor CloudSuite Industrial Infor ERP SL Infor SyteLine Infor SyteCentre -

Infor CloudSuite – решение с отраслевой специализацией для развертывания в облачной защищенной и масштабируемой инфраструктуре. Infor CloudSuites использует технологическую платформу Infor OS для обеспечения пользовательского опыта следующего поколения, интеграции и выстраивания рабочих процессов с целью повышения продуктивности и уровня совместной работы.

 

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21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 1
16.05.2023 Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS 1
28.12.2021 Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий 5
03.11.2021 Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams 1
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 2
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 1
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка 1
26.12.2019 Infor отметила значительный рост в сегменте решений для здравоохранения 4
24.09.2019 Swarovski Optik внедрит облачную ERP вместе с Infor 3
22.01.2019 Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO 2
29.05.2017 «Фронтстеп» и «Связьстройдеталь» представили систему производственного планирования по «узким местам» 4
24.04.2017 «Раменский приборостроительный завод» с помощью «Фронтстеп СНГ» перешел на новую версию Infor CloudSuite Industrial 7
14.07.2016 «Техновек» ускорил прием, производство и отправку заказов с внедрением Infor SyteLine 3
04.07.2016 Концерн «Энергомера» подвел итоги развития системы Infor SyteLine 3
01.03.2016 «Буревестник» с помощью «Фронтстеп СНГ» внедрил систему сбора данных о производственных операциях Data Сollection 3
12.11.2015 Завод нефтегазового оборудования «Техновек» подвел итоги эксплуатации ERP-системы на базе Infor Syteline 2
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки 1
07.04.2014 Infor представил наборы отраслевых приложений в «облаке» Amazon 6
26.12.2013 Вышла Infor SyteLine 9.00: развертывание в «облаке» + интеграция с Infor 10x 3
13.06.2013 Усложнение ERP ведет к недовольству клиентов 1
21.12.2011 Infor приобрела линейки продуктов RSVP Business Systems для контроля качества услуг 2
18.11.2011 Infor расширяет направление сервисных услуг 2
05.04.2011 Infor предлагает новый интерфейс для пользователей корпоративных приложений 1
25.01.2011 Linemaster Switch переходит на ERP-систему Infor SyteLine 5
07.02.2008 Infor представила ERP-систему нового поколения для дискретного производства 4
30.01.2008 ERP: машиностроение подсело на "1С" 1
25.01.2008 «1С» лидирует по числу ERP-проектов в российском машиностроении 2
22.05.2007 В БГК внедрят SyteLine Budgeting 1
16.05.2007 «Ульяновскмебель» переходит на SyteLine ERP версии 7.04 5
27.04.2007 «Связьстройдеталь» внедряет КИС на базе Infor ERP SyteLine 2
01.02.2007 «НоваКард» перешел на Infor ERP SyteLine 2
24.01.2007 ГП ГОТЭК внедряет две ERP-системы 3
20.12.2006 «Фронтстеп СНГ» внедряет ERP SyteLine 7 в «Сибнефтеавтоматика» 3
07.09.2005 Тульский патронный завод внедрил систему бюджетирования 3
28.07.2005 "Готэк" проведет комплексную автоматизацию 1
22.12.2003 IBS создала систему управления для "СладКо" 1
11.12.2003 "Фронтстеп" подвел итоги года 1

Публикаций - 47, упоминаний - 114

Infor CloudSuite и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 29
Frontstep - Фронтстеп 45 25
Microsoft Corporation 25655 10
9424 10
SAP SE 5559 5
Oracle Corporation 7042 5
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 373 4
Галактика - Корпорация 1534 3
Koch Industries 13 3
ССД - Связьстройдеталь 13 2
Компас 20 2
Иркутсккабель 7 2
Ростелеком 10797 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
WorkDay 30 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Epicor Software Corporation 165 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
IFS - Industrial and Financial Systems 76 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
Сенсорные технологии 28 1
R-Style Computers 53 1
Cornerstone OnDemand - Корнерстоун 4 1
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 12 1
Siemens AG - Siemens Group 2660 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
Инфософт ВЦ 25 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
Сибнефтеавтоматика ИПФ 1 1
Людиновокабель 2 1
Бизнес-Консоль 18 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
QAD 40 1
Готэк ГП 11 3
Jones Day 17 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 16 2
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 2
Техновек НГО - Завод нефтегазового оборудования 2 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 2
Golden Gate Capital 19 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 348 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Tesco 83 1
Swarovski AG 74 1
BaltGaz - Балтийская газовая компания (БГК) 1 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 48 1
Салаватстекло 3 1
Carlyle Group 24 1
Пушкинская площадь - Полиграфический комплекс 2 1
ТМЗ им. В. В. Воровского - Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского 2 1
ТПЗ - Тульский патронный завод 2 1
Ульяновскмебель ПО 1 1
Росар 3 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
Walmart - Wal-Mart Stores 401 1
Газпром ПАО 1457 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Транснефть 333 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 56 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 65 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 952 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7689 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 17
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Царьков Юрий 2 1
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Jassy Andy - Джасси Энди 5 1
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Dominik David - Доминик Дэвид 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163792 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 9
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 2
США - Нью-Йорк 3170 2
США - Нью-Йорк штат 250 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 100 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2499 1
Земля - планета Солнечной системы 10822 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 1
Европа Восточная 3135 1
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Германия - Федеративная Республика 13108 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 1
Россия - СФО - Новосибирск 4824 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 997 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1289 1
Австрия - Австрийская Республика 1348 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1400 1
Куба - Республика 408 1
США - Огайо 290 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 258 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 133 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2240 1
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Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 193 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 83 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1689 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 3
Gartner - Гартнер 3647 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1263 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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