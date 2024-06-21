«Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ

Компания «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP. Проект реализован при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (группа ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 62,5 млн руб., общая стоимость проекта – 87,5 млн руб.

В рамках реализации проекта создан программный продукт класса APS (Advanced Planning & Scheduling) на основе технологий ИИ для расширенного производственного планирования на предприятиях различных отраслей экономики: машиностроение, приборостроение, металлургия, химия, пищевая промышленность и др.

ПО позволяет создавать производственные планы с возможностью их оптимизации по различным критериям и моделирования производственных ситуаций. В случае изменений (срочные заказы, ввод нового оборудования, задержки поставок, ввод альтернативных материалов) система оперативно перестроит производственный план, обеспечивая минимизацию потерь времени и ресурсов.

Государственная поддержка позволила расширить команду квалифицированных разработчиков ПО и экспертов в области управления производством, оборудовать их рабочие места, что значительно ускорило процесс разработки и вывода на рынок российского продукта взамен зарубежного софта.

Программный продукт Adeptik APS AP является полностью отечественной разработкой и решает задачу импортозамещения систем для производственного планирования зарубежных аналогов: Siemens, Dassault, SAP, Infor, IT-Enterprise (продукты: Opcenter APS, Delmia Ortems, SAP APO, Infor CloudSuite Industrial, IT-Enterprise APS). ИТ-решение обладает потенциалом экспорта на рынки дружественных стран с развивающимся производством.

«Мы занимаемся развитием очень важной и нужной для экономики страны темой – повышением эффективности производственного планирования на промышленных предприятиях. Радует, что с каждым годом все больше российских заводов осознанно, со знанием дела, с привлечением в свои команды специалистов, подходят к реализации у себя грамотного производственного планирования, определяя ему центральное место в управлении производством. Да, тема сложная, но вместе с тем и интересная: перестройка производственного планирования затрагивает все ключевые бизнес-процессы предприятия – не только производство, но и продажи, закупки, логистику, финансы и др. Выстраивается четкая взаимосвязь между ключевыми подразделениями, предприятие начинает работать как слаженный механизм благодаря грамотной цифровизации производства. И система APS является важным ИТ-инструментом для обеспечения оперативного принятия решений и корректировки деятельности всех подразделений, связанных с производством. Благодаря грантовой поддержке РФРИТ мы смогли ускориться и в разработке программного продукта для укрупненного (долгосрочного) производственного планирования Adeptik APS AP, и в наращивании экспертизы в производственном планировании за счет привлечения в команду высокоуровневых экспертов», – сказал генеральный директор «Адептик Плюс» Сергей Гудырин.

«За последние три года 80% запросов на проекты по внедрению цифровых решений на производствах включают требования к автоматизации производственного планирования. Мы давно сотрудничаем с компанией Adeptik, и сейчас в статусе разработки находятся несколько совместных проектов на крупных машиностроительных предприятиях, где мы представляем связку систем для полноценного закрытия задач на всех уровнях производственного планирования: APS от Adeptik и решения уровня ERP и MES на платформе «1С: Предприятие», внедряемые Prof-IT Group. Мы очень ждали завершения разработки отечественного тиражного решения для долгосрочного (укрупненного) планирования Adeptik APS AP, особенно остро потребность в продукте возникла после ухода с российского рынка иностранных APS-систем», – отметил руководитель продукта MES, Prof-IT Group Федор Ложкин.

Разработанный при поддержке РФРИТ программный продукт для производственного планирования Adeptik APS AP позволит за пять лет сделать качественный рывок в управлении производством на отечественных заводах, отмечает разработчик ПО.