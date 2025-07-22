Получите все материалы CNews по ключевому слову
Программный продукт Adeptik APS AP является отечественной разработкой и решает задачу импортозамещения систем для производственного планирования зарубежных аналогов: Siemens, Dassault, SAP, Infor, IT-Enterprise (продукты: Opcenter APS, Delmia Ortems, SAP APO, Infor CloudSuite Industrial, IT-Enterprise APS). ИТ-решение обладает потенциалом экспорта на рынки дружественных стран с развивающимся производством. Важность систем класса APS резко возрастает в условиях сильно меняющихся цепочек поставок, изменения спроса на продукцию, необходимости переориентации отдельных производств на выпуск новой продукции. При этом все ведущие вендоры APS-систем заявили о приостановке работы в России, что поставило под угрозу работоспособность текущих инсталляций этих систем.
СОБЫТИЯ
|22.07.2025
|Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» 2
|21.06.2024
|«Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 1
