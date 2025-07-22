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Гудырин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Гудырин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 5 3
|Агент Плюс 8 2
|SAP SE 5353 2
|1С 8593 2
|Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 61 2
|УльтимаТек - Экспанта 5 1
|Dassault Systemes 222 1
|Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
|Siemens AG - Siemens Group 2606 1
|1С-Рарус 906 1
|ИИ-Технологии 156 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
|Измайлов Григорий 2 1
|Ложкин Федор 1 1
|Капустин Николай 1 1
|Сударкин Евгений 28 1
|Харитонов Александр 68 1
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