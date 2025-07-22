Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178951
ИКТ 13907
Организации 10813
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25901
Персоны 76956
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2669
Мероприятия 861

Гудырин Сергей


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» 2
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 1
25.08.2022 Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий 1
17.10.2012 «1С» купила разработчика ПО для мобильных устройств 2
07.06.2011 Российский конструктор мобильных приложений отправился покорять Америку 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Гудырин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 5 3
Агент Плюс 8 2
SAP SE 5353 2
8593 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 61 2
УльтимаТек - Экспанта 5 1
Dassault Systemes 222 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
1С-Рарус 906 1
ИИ-Технологии 156 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 817 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 2
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 401 2
Эмулятор - Emulation 275 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4338 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11894 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7220 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26326 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2310 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3362 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2031 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 1
Google Android 14386 2
Apple iOS 8029 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
Агент Плюс Мобильная торговля 2 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik APS AP 1 1
Siemens Opcenter 9 1
IT-Enterprise APS 1 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 17 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 1
Microsoft Windows 16028 1
Агент Плюс Инвентаризация основных средств 2 1
Агент Плюс Официант 2 1
SAP Sybase 289 1
Измайлов Григорий 2 1
Ложкин Федор 1 1
Капустин Николай 1 1
Сударкин Евгений 28 1
Харитонов Александр 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Канада 4933 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 420 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2009 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 883 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1057 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2111 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 659 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4799 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2599 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще