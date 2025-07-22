Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта»

Разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта». Компании объединят усилия для развития российского рынка систем производственного планирования и расширят их внедрение в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Экспанты».

Рост рыночной волатильности, усложняющий прогнозирование спроса, цен на сырье и логистику, повышает потребность производственных предприятий в надежных системах планирования. Практика показывает, что внедрение таких решений уже после первого года эксплуатации позволяет достичь значимых результатов: снижения себестоимости продукции – до 33%, сокращения производственного цикла – до 45%, а также повышения уровня загрузки оборудования – до 30% за счет возможности быстро и на основе актуальных данных строить производственные планы и, как следствие, гибко реагировать на внешние изменения.

Однако уход с российского рынка ключевых иностранных поставщиков промышленного ПО, включая такие системы как Siemens Opcenter, Delmia Ortems (Dassault Systemes), SAP APO PP/DS, Planet Together, IT-Enterprise и Aspen, создал серьезные вызовы как для внедрения новых APS-решений, так и для поддержки уже функционирующих систем. Хотя на рынке присутствует несколько отечественных решений, основная сложность заключается в реализации отраслевых функциональных требований предприятий. Не менее значимой проблемой остается вопрос доверия к небольшим высокотехнологичным компаниям-разработчикам, чьи бренды пока не обладают достаточной узнаваемостью в промышленных кругах.

«Экспанта» и Adeptik объявили о заключении партнерства, направленного на развитие автоматизации промышленных предприятий в России. Компании намерены совместно продвигать программные продукты класса APS (Advanced Planning & Scheduling) для расширенного производственного планирования на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Данные решения предназначены для предприятий из различных отраслей: машиностроение, приборостроение, металлургия, химия, пищевая промышленность и др.

Вхождение в структуру холдинга позволит разработчику нарастить компетенции, обеспечить команду необходимыми ресурсами, выстроить партнерскую сеть и сократить сроки коммерциализации программных продуктов за счет участия в комплексных проектах для крупных заказчиков, а также коммерческой и продуктовой поддержке со стороны управляющей компании.

«Стратегическая задача «Экспанты» – собрать портфель российских ИТ-решений для выстраивания сквозного взаимодействия между технологическими и бизнес-подразделениями на производстве. Должно соблюдаться еще одно ключевое условие – все продукты должны быть совместимы между собой, а также с мультивендорной инфраструктурой наших заказчиков. Мы уверенно движемся в заданном направлении – в наш консорциум вошел новый участник, и решения от Adeptik полностью соответствуют стандартам и ожиданиям Холдинга, мы готовы запускать их в тираж», – сказал генеральный директор компании «Экспанта» Александр Смоленский.

«Радует, что с каждым годом всё больше российских заводов осознанно, со знанием дела, с привлечением в свои команды специалистов, подходят к реализации у себя грамотного производственного планирования, определяя ему центральное место в управлении производством. Для нас как разработчика важно объединиться с опытным партнером, который окажет маркетинговую и продуктовую поддержку и поможет нам усилить рыночные позиции на рынке промышленного ПО», – сказал генеральный директор компании «Адептик Плюс» Сергей Гудырин.

По словам Сергея Гудырина, сегодня важно предлагать рынку продукты на базе современных технологий, в том числе ИИ, который очень хорошо работает в решении задач предиктивной и прескриптивной аналитики. Внедрение ИИ в системы расширенного производственного планирования принципиально снижает зависимость от человеческого фактора, устраняя ключевые операционные ограничения – низкую скорость обработки данных и высокую вероятность ошибок при ручном планировании, что является критически важным функционалом для APS-решений. «За пять лет Adeptik APS позволит сделать качественный рывок в управлении производством на отечественных заводах. Кроме того, наш продукт обладает потенциалом экспорта на рынки дружественных стран с развивающимся производством», – сказал CEO.

«Небольшие высокотехнологичные компании нуждаются в масштабировании своих решений – и мы готовы обеспечить необходимую вендорскую поддержку. Интеграция Adeptik в экосистему «Экспанты» полностью соответствует нашей стратегии развития лучших существующих прикладных решений на рынке. Мы уже давно слезли с «волны импортозамещения» и фокусируемся на реальных технологических преимуществах отечественных продуктов по сравнению с зарубежными аналогами, – уточняет управляющий директор «Экспанты» Илья Измайлов. – Совместная работа с Adeptik, как и со всеми разработчиками холдинга, заключается в комплексном решении задач на всех этапах: от разработки продукта и управления его внедрением до ведения-закрытия сделок и сервисного сопровождения заказчиков. Только при условии экспертной кооперации можно добиться существенного роста маржинальности. Наш подход уже доказал эффективность: компании, вошедшие в холдинг, в среднем удваивали выручку в течение двух лет и укрепились финансово. Используемая нами модель демонстрирует пользу от синергии между разработчиками и партнерами-интеграторами».