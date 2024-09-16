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Прогнозирование и планирование продаж Прогнозирование спроса Demand forecasting S&OP Sales&Operations Planning анализ, планирование продаж и операций Sales planning and forecasting Оптимизация запасов


Суть концепции S&OP (Sales & Operations Planning — планирование продаж и операций), заключается в следующем: деятельность предприятия планируется комплексно. Что происходит в противном случае? Если стратегии подразделений разрабатываются отдельно, между ними могут возникать нестыковки, и тогда «слабое звено» тормозит работу всей компании. Когда отдел закупок не обеспечил достаточно сырья, это ведет к срыву планов по производству. Когда отдел сбыта не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок.

 

 


16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью выше 1,5 млн руб. летом 2024 г. Анализ показал значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом 2023 г. Об этом CN
17.07.2024 Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса»

рамках дальнейшего развития системы по управлению запасами компания Napoleon IT продолжает улучшать прогнозирование спроса. Текущая функциональность позволяет выделить его в самостоятельный про
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 г. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом – на
18.06.2024 Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad

5 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на нее пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48
13.05.2024 «КОРУС Консалтинг» разработал для Иркутской нефтяной компании методологию управления запасами на базе 1С

процессов ИНК затрагивает большое количество основных и вспомогательных функциональных направлений: управление запасами, закупки, складские операции, управление договорами, строительством, прои
15.04.2024 Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT

ки Aloesmart. В рамках партнерства планируется внедрить систему для прогнозирования и автоматизации управления запасами товаров. Она будет предсказывать спрос на товары и автоматически рассчиты
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

латформ). Лишь 20% были представлены российскими — и то зачастую на зарубежных процессорах.При этом ажиотажный спрос на серверы, возникший еще в 2021 г. (по итогам года рынок вырос на 34% и сос
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта

рных оказались беспилотные летательные аппараты и автомобили, электромобили, смарт-контракты, обеспечивающие прозрачность операций и автоматическое исполнение обязательств в цепочке поставок, системы управления запасами, технологии биометрической аутентификации. Топ-15 технологий транспорта и логистики по мнению бизнеса Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2022 Транспортная стратегия России Перспективы
21.12.2022 Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций?

ные сети продолжат выкупать маленькие, потому что у тех нет возможности инвестировать в эффективное управление запасами, в структуру управления. Сегмент товаров от небольших оптовых компаний-ди
10.10.2022 «Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»

News представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день. Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоро
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам приш
18.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина»

ла процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, пок
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»

чила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе заку
19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высв
13.09.2019 «Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»

а проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
24.06.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»

Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
12.09.2018 Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами»

Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. «Клубничка» –
06.09.2018 Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»

торов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. Дальневосточн
27.04.2018 «Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»

ательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами». Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной

23.10.2017 Большая разница: три модели управления запасами

Софт, который создается для управления запасами в цепи поставок, реализует конкретные методологии и опыт разработчиков. Методология здесь представляет собой некий стандартный набор инструментов, эффективность которых была
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами

«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами». Рост объемов производства КАМАЗ в конце 2016 года потребовал оптимизации складских бизнес-процессов: перед руководством встала задача увеличит
29.05.2017 «Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами»

компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса «Корус | Управление запасами» в ТД «Интерторг», владельце торговых сетей, действующих под торговыми ма
11.05.2017 BI Consult представляет новое отраслевое решение «Анализ продаж» для ритейлеров

торговых площадей, формирование сбалансированного ассортимента, увеличение скорости товарооборота и планирование продаж.Методология решения «Анализ продаж» прошла апробацию в таких известных ко
06.01.2017 Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники

1 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.Вклад мобильного бизнеса

20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100

ле использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позв
26.08.2015 «Корус Консалтинг» пополнил портфель решений системой управления запасами Mycroft Assistant

ства системный интегратор будет оказывать услуги по анализу и управлению запасами на базе SaaS-решения Mycroft Assistant, а также предоставлять консультационные услуги и техническую поддержку системы управления запасами на территории РФ, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Mycroft Assistant — представляет собой экспертное автоматизированное решение по анализу и управлению запасами, реализ
18.06.2013 BI: новая волна спроса

не предполагает стандартного подхода, поэтому всегда будут востребованы самые разнообразные решения? CNewsConferences и CNewsAnalytics 6 июня 2013 г. провели конференцию "Российский рынок BI: вторая волна спроса", где собравшиеся обсудили практические аспекты внедрения BI-решений в российских компаниях и тренды развития рынка бизнес-аналитики. Куда движется BI Улучшение качества бизнес-реш
06.06.2013 Российский рынок BI: вторая волна спроса

алитических инструментов? • Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директ
21.05.2013 Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса".

аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. На данный момент подтвердили выступление: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Р
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса»

аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Российский рынок BI: вторая волна спроса», посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. Приглашены для выступления с докладами: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Рук
05.03.2011 Серверы и СХД в России: рост за счет отложенного спроса

около 10%. Едва ли не основным стимулом для роста продаж серверного оборудования в 2010 г. выступил отложенный спрос, говорят эксперты. Именно поэтому снижение темпов роста рынка к концу года в
29.10.2010 «Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail

роса и ожиданий покупателей в разрезе представленных брендов и коллекций. В итоге для решения данных задач «Спортмастер» выбрал приложения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой частью общего бизнес-процесса, рассматриваемого в качестве ключево
15.08.2007 Ehrmann: визуальный анализ продаж с помощью Advizor

а работе с продуктами и решению стоящих перед компанией задач. Для большего охвата рынка, укрепления своих лидирующих позиций и оптимизации распределения продукции Ehrmann решила проводить регулярный анализ продаж своей продукции. Для этого компания решила приобрести один из аналитических продуктов, предлагаемых на российском рынке. Свой выбор компания остановила на продуктах Advizor по нес
07.10.1999 TopS Systems Integrator провела семинар Построение информационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами".

ормационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами". Это уже второй семинар, проведенный компанией TopS в рамках комплексной

Публикаций - 1658, упоминаний - 1779

Прогнозирование и планирование продаж и организации, системы, технологии, персоны:

8074 216
Microsoft Corporation 24493 189
Samsung Electronics 10188 131
SAP SE 5235 130
Apple Inc 11959 125
IBM - International Business Machines Corp 9415 96
Oracle Corporation 6645 91
HP Inc. 5667 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12153 79
Intel Corporation 12113 75
Dell EMC 5016 70
Прогноз 1639 62
Корус Консалтинг ГК 1197 51
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2520 49
Sony 6530 48
Cisco Systems 5086 48
Крок - Croc 1771 48
Google LLC 11681 47
Lenovo Group 2276 46
Huawei 3865 45
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2141 43
Yandex - Яндекс 7112 43
МегаФон 8559 39
Ростелеком 9550 39
Softline - Софтлайн 2689 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2033 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8664 35
1С-Рарус 877 34
Цифра ГК 2389 33
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 789 32
Xiaomi 1666 30
LG Electronics 3607 30
AMD - Advanced Micro Devices 4169 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1621 28
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1103 28
Amazon Inc - Amazon.com 2968 28
Lenovo Motorola 3499 28
Toshiba Corporation 2924 25
HP - Hewlett-Packard 3619 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2262 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7109 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 31
НСПК - Национальная система платежных карт 800 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1002 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 701 20
Связной ГК 1366 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1272 19
РЖД - Российские железные дороги 1877 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 18
Газпром ПАО 1333 16
Лента - Сеть розничной торговли 2037 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 862 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 829 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 12
Альфа-Банк 1742 12
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 600 12
Почта России ПАО 2090 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2714 12
Евросеть 1404 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1609 11
Газпром нефть 605 11
Белый Ветер 356 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 443 10
Walmart - Wal-Mart Stores 376 9
eBay Inc 1618 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 649 9
X5 Group - Перекрёсток 533 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 281 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 789 8
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Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 8
Uber 326 8
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 439 7
ГПБ - Газпромбанк 1067 7
Северсталь ПАО - Severstal 464 7
BMW Group 438 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 493 7
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 197 7
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1844 4
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 319 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 3
Linux Foundation 183 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 301 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 326 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 97 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
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PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
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ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48956 372
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6497 231
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18326 230
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15627 228
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29120 201
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11454 181
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23752 175
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6602 166
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27606 153
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13818 151
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26436 148
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12444 146
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2294 140
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14228 139
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10838 137
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12334 134
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3057 131
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24185 129
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6884 128
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23745 127
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4486 124
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4301 123
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12273 121
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16019 119
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13616 114
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11739 112
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12071 109
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20561 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12719 101
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20286 100
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9160 99
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6348 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24897 94
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4742 91
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4914 90
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1051 90
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2242 95
Microsoft Windows 15503 65
Google Android 13857 59
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 52
Apple iPhone - серия смартфонов 7034 51
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 440 50
Microsoft Dynamics 1170 46
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 447 46
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 933 36
Microsoft Office 3694 36
Microsoft Windows 2000 8660 35
Linux OS 9746 33
Apple iOS 7638 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4938 23
Apple iPhone 6 4861 22
Microsoft SQL Server - MS SQL 1649 21
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 20
Microsoft Azure 1401 20
Intel x86 - архитектура процессора 1818 20
1С:ERP Управление предприятием 525 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 873 19
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 559 19
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 229 18
Apple iPad 3846 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5041 18
Oracle Java - язык программирования 3009 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1050 16
Samsung Galaxy 947 16
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 543 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3156 14
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 299 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2965 13
Яндекс.Маркет 898 13
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 448 13
Microsoft Office Excel 1182 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 582 13
Microsoft Windows 7 1970 13
Microsoft SharePoint Server 703 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2697 13
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 262 12
Гуцериев Михаил 111 10
Серова Елена 319 10
Шевченко Владимир 145 10
Путин Владимир 3115 9
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 8
Шадаев Максут 958 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 8
Макаренков Константин 41 7
Аншина Марина 78 7
Демидов Михаил 133 7
Федечкин Эдуард 52 6
Андреев Максим 37 6
Андреев Владимир 94 6
Москвитина Татьяна 6 6
Смирнов Дмитрий 87 6
Янкин Андрей 32 6
Макаров Станислав 117 6
Ершова Элеонора 67 6
Файнбойм Александр 10 5
Ананьин Алексей 78 5
Москаленко Александра 5 5
Помозов Алексей 44 5
Чаркин Евгений 294 5
Сотин Денис 205 5
Попова Мария 141 5
Мякишева Марина 84 5
Чернышенко Дмитрий 560 4
Бухар Виктория 12 4
Федоров Дмитрий 23 4
Шилов Сергей 91 4
Зинкевич Сергей 46 4
Трофимов Дмитрий 39 4
Самойлов Юрий 74 4
Осипов Сергей 39 4
Макаров Валентин 217 4
Косилов Михаил 16 4
Шерстобитов Сергей 54 4
Натрусов Артем 282 4
Рудаков Денис 31 4
Мишустин Михаил 653 4
Россия - РФ - Российская федерация 141430 1001
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51810 307
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42616 215
Европа 21676 203
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16773 182
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14035 160
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14123 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17122 123
Япония 13236 111
Южная Корея - Республика 6601 83
Германия - Федеративная Республика 12623 64
Казахстан - Республика 5475 61
Азия - Азиатский регион 5447 60
Украина 7566 60
Америка Северная - Североамериканский регион 3319 54
Европа Восточная 3066 51
Африка - Африканский регион 3445 48
Ближний Восток 2913 48
Индия - Bharat 5389 46
Европа Западная 1481 45
Китай - Тайвань 3939 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13274 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7294 39
Беларусь - Белоруссия 5561 39
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1768 38
Франция - Французская Республика 7800 36
Америка Латинская 1791 33
Америка - Американский регион 2126 31
Россия - СФО - Новосибирск 4224 31
Швеция - Королевство 3610 29
Россия - УФО - Екатеринбург 3877 27
Канада 4855 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2851 24
Италия - Итальянская Республика 4337 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3059 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2897 20
Финляндия - Финляндская Республика 3587 19
Бразилия - Федеративная Республика 2340 19
Земля - планета Солнечной системы 10323 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47288 427
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23612 426
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50094 281
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13830 279
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5878 187
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10772 172
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18049 156
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13109 155
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4779 151
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7742 149
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6782 146
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16075 139
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28413 135
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3623 130
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7416 113
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5312 96
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4585 95
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5408 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6805 90
Логистика сбытовая - Сбыт 2365 87
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5574 86
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3047 86
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2708 81
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5907 78
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2742 78
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1309 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7861 67
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2877 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9795 60
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9582 59
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3008 58
Кредитование - Сrediting - Заём 6607 57
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4722 49
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2082 48
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1913 48
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2398 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7908 46
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5231 46
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4970 46
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1332 45
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5891 59
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11202 47
Коммерсантъ - Издательский дом 1775 20
Ведомости 939 13
TAdviser - Центр выбора технологий 385 12
CNews - ZOOM.CNews 1845 11
DigiTimes - Издание 1309 11
Tom’s Hardware 367 9
Bloomberg 1252 9
FT - Financial Times 1210 8
AP - Associated Press 2003 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 622 7
Известия ИД 612 7
23ABC News 170 6
Times 617 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 917 5
CNET Networks - CNET News 1643 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 4
The Register - The Register Hardware 1517 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 3
Silicon.com 364 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 3
The Verge - Издание 544 3
Forbes - Форбс 795 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
ZDnet 657 3
San Francisco Chronicle 29 2
Fortune 205 2
Dow Jones - MarketWatch 311 2
PC Magazine - PCMag 88 2
Nature 809 2
CNews Северо-Запад 24 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 409 2
Silicon 482 2
TheStreet 26 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2694 2
AnandTech 73 2
Jerusalem Post - почта Иерусалима 9 1
IDC - International Data Corporation 4900 168
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7976 117
Gartner - Гартнер 3542 86
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3135 64
IDC Russia - IDC Россия 157 18
TrendForce 110 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 11
NPD DisplaySearch 284 11
Forrester Research 821 11
CNews Рынок ИТ-услуг 163 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 601 8
IHS iSuppli 397 8
ITResearch 118 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 7
Fortune Global 500 285 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 6
Juniper Research 520 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 5
Counterpoint Research 85 5
Gartner - Dataquest 347 5
ABI Research 234 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 11 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 27 3
Strategy Analytics 284 3
Datamonitor 83 3
IDC EMEA 19 3
Mordor Intelligence 28 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Jon Peddie Research 39 3
IBM Research 107 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 3
INFOLine-Аналитика 51 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 3
Reuters Estimates 16 2
Frost & Sullivan 203 2
Рустелеком ТК 303 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 982 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 8
РАН - Российская академия наук 1844 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 883 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 62 4
VK Skillbox - Скилбокс 104 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 427 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 118 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 156 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 519 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 64 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 200 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 213 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 176 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 2
МЭИ - Московский энергетический институт 136 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 41 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 47
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1979 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1058 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1205 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 8
День молодёжи - 27 июня 863 6
Docflow 146 5
CNews AWARDS - награда 483 4
Oracle AppsForum 23 4
Международный женский день - 8 марта 323 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
CeBIT 611 2
CBOSS User Group 2 2
CNews FORUM Кейсы 221 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
1С:Проект года 22 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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