ITRI Industrial Technology Research Institute Институт прикладных технологических исследований
ITRI и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 1
|Гордин Дионис 18 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Ромашов Сергей 4 1
|Ковалев Анатолий 11 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Hsuan John - Сюань Джон 1 1
|Jurvetson Steve - Джарветсон Стив 3 1
|DigiTimes - Издание 1310 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|SPIE - Optics.org 29 1
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