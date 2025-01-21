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ITRI Industrial Technology Research Institute Институт прикладных технологических исследований



21.01.2025 Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения 1
31.07.2023 В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
15.04.2016 Джон Сюань стал новым председателем правления компании D-Link 2
29.08.2011 Флэшка на 2 терабайта 1
01.11.2010 Создан самый тонкий в мире AMOLED-дисплей 1
12.04.2010 Intel, Motorola, Samsung и другие компании поддержали технологию WiMAX 2 1
08.10.2009 Американцы помогут «Роснано» потратить ее деньги 1
07.06.2008 Тайваньские скоростные экспрессы «примеривают» WiMAX 1
04.04.2007 Тайвань намерен стать ведущим производителем светодиодов в мире 1
17.08.2006 Вместимость DVD: новый мировой рекорд 1
17.08.2006 Тайвань поддержит альтернативу Blu-Ray и HD-DVD 1
16.05.2005 Война форматов DVD: "красные" наступают 1
26.01.2005 Новые флэш-карты вдвое быстрее USB 2.0 1
08.10.2004 В Тайване разработан 3,8-дюймовый AMOLED-дисплей 1
11.08.2004 На Тайване создан новый тип сверхбыстрой флэш-памяти 1
14.05.2004 В Альянс ZigBee вступило 27 компаний 1
21.08.2002 Тайваньские корпорации объединяются для стандартизации W-CDMA-чипов 2
22.10.2001 ДНК-чипы - основа криптографических устройств будущего? 1
22.10.2001 ДНК-чипы - основа криптографических устройств будущего? 1
22.10.2001 ДНК-чипы - основа криптографических устройств будущего? 1
22.10.2001 ДНК-чипы - основа криптографических устройств будущего? 1
27.09.2001 Тайвань собирается вложить $290 млн. в центр нанотехнологий 1
27.09.2001 Тайвань собирается вложить $290 млн. в центр нанотехнологий 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

ITRI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24628 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Philips 2053 3
UMC - United Microelectronics Corporation 318 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Google LLC 11775 2
Yandex - Яндекс 7343 2
Nvidia Corp 3488 2
Apple Inc 12103 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
WayRay 7 2
NeuroSky 6 2
Emotiv Systems 7 2
Call Miner 2 2
Intel Corporation 12197 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 897 1
Samsung Electronics 10256 1
ZTE Corporation 747 1
Sony 6544 1
MediaTek - Ralink 527 1
Toshiba Corporation 2927 1
Transcend Information 73 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Lenovo Motorola 3501 1
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 1
LG Electronics 3614 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Yahoo! 3697 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
ZyXEL Communications 291 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Sony Electronics - Сони Электроникс 81 1
Casio 332 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
BMW Group 446 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 6 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
BP - British Petroleum 182 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
WiMAX Forum 68 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7877 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12485 4
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 163 4
Биология молекулярная - Biochip - Биочип 34 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 3
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1499 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1561 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9983 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9599 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
Microsoft Cortana 171 2
Microsoft Windows 15659 2
Google Gmail 946 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 2
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
Stafory - робот Вера 330 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 19 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
МФТИ DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 2
Google Dialogflow 10 2
Nvidia TensorRT 17 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Microsoft Skype 2067 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Baidu 283 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
NTT BP - NTT Broadband Platform 2 1
Викиум - Wikium 4 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
FreePik 983 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Путин Владимир 3171 1
Гордин Дионис 18 1
Аммосов Юрий 46 1
Ромашов Сергей 4 1
Ковалев Анатолий 11 1
Брыкин Арсений 54 1
Переверзев Алексей 8 1
Hsuan John - Сюань Джон 1 1
Jurvetson Steve - Джарветсон Стив 3 1
Китай - Тайвань 3985 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 7
Япония 13283 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 4
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 278 3
Китай - Хсинчу 10 2
Япония - Осака 111 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Южная Корея - Республика 6646 1
США - Колорадо 381 1
Израиль 2730 1
Сингапур - Республика 1849 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Европа 21770 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 4
Физика - Микрофлюидика 5 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Образование в России 2192 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 2
Молекула - Molecula 1065 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 1
DigiTimes - Издание 1310 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
SPIE - Optics.org 29 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 2
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 5 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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