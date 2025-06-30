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Airoha Technology


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи 1
16.10.2003 ALi завершает процесс отделения ALinx Technology 1
21.08.2002 Тайваньские корпорации объединяются для стандартизации W-CDMA-чипов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Airoha Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Analog Devices - Maxim Integrated Products 17 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 1
MediaTek - Ralink 543 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 949 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8124 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2269 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10960 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 579 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3003 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Китай - Тайвань 4059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
DigiTimes - Издание 1316 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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