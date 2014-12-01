Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GPRS
General Packet Radio Service
пакетная радиосвязь общего пользования
надстройка над технологией мобильной связи GSM
Публикаций - 136, упоминаний - 149
GPRS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 310 7
|Попова Мария 119 2
|Прянишников Николай 261 2
|Хрусталь Оксана 25 1
|Рейман Леонид 945 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зеров Александр 2 1
|Красовский Александр 28 1
|Ионов Алексей 3 1
|Кирюшин Геннадий 63 1
|Blair Tony - Блэр Тони 9 1
|Моржова Наталья 6 1
|Литовченко Игорь 13 1
|Федотов Дмитрий 6 1
|Буховцев Михаил 7 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Шаповалов Алексей 3 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Кусков Денис 185 1
|Кузнецов Дмитрий 48 1
|Меламед Леонид 110 1
|Орлик Сергей 68 1
|Андреев Андрей 29 1
|Богданов Кирилл 93 1
|Яковлев Сергей 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru