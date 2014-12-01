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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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GPRS
General Packet Radio Service
пакетная радиосвязь общего пользования
надстройка над технологией мобильной связи GSM



01.12.2014 «Билайн Бизнес» представил обновленную версию счета за услуги связи 1
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android 1
03.09.2013 7 смартфонов и телефонов, которые навсегда изменили наш мир 1
25.07.2013 Мобильность охватывает самые неожиданные отрасли 1
31.10.2012 Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день 1
06.06.2012 Обзор планшета 7" Samsung Galaxy Tab 2: ZOOM.CNews рекомендует 1
31.10.2011 МТС представила опцию «Безлимитный интернет за границей» 1
14.10.2011 МТС представила новый брендированный навигатор на базе ПО Shturmann 1
02.08.2011 "МультиФон" оперативного реагирования: год с момента запуска 2
07.07.2011 «Евросеть»: продажи автомобильных видеорегистраторов в СЗФО за месяц выросли в 4,5 раза 1
27.04.2011 Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA 1
17.02.2011 Ловушки корпоративных тарифов: итоги расследования 1
10.02.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями 1
17.05.2010 Казанские дома переходят на приборы учета тепла с GPRS 1
09.12.2009 Олег Шкинев: Сборка POS-терминалов в России изменит эквайринговый бизнес 1
14.08.2009 Samsung S8000 Jet: сенсорные технологии реактивного века 1
10.12.2008 Новый Luxury-телефон компании Gresso 1
05.11.2008 Nokia выпустила самые дешевые мобильники. ФОТО 1
26.08.2008 Новая система спутникового мониторинга транспорта позволит отказаться от абонентской платы 1
14.08.2008 Мобильный интернет: Россия обгоняет Европу 1
13.08.2008 E-Ten glofiish M750: QWERTY-коммуникатор без излишеств 1
11.04.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже 1
29.02.2008 «Билайн» обменял роуминг на Дальний Восток 1
19.12.2007 Межгород с мобильника: цена рухнет в пять раз 1
04.12.2007 Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов 1
24.09.2007 Сотовая связь в России станет широкополосной 2
11.09.2007 «ВымпелКом» представил услугу «Активация» для бизнес-пользователей 1
26.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширяет сеть GPRS-роуминга 1
22.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии 1
14.05.2007 Wi-Fi в смартфонах - реальная возможность сэкономить 1
24.01.2007 Война форматов тормозит мобильное ТВ 1
13.11.2006 Gigabyte g-Smart i - телефон, карманный компьютер, FM-приемник и телевизор в одном лице 1
09.11.2006 СМАРТС расширяет список LBS-услуг 1
27.09.2006 Nokia N73 - достойное продолжение лидера летних продаж 1
08.09.2006 "Билайн" загружает контент-каталог в телефон 1
08.08.2006 ИВК представил защищенный КПК 1
04.08.2006 7 лучших устройств для путешествий и отпуска 1
23.06.2006 Мобильные новинки: самое интересное летом 1
21.06.2006 Samsung анонсировал три сверхтонких телефона 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1

Публикаций - 136, упоминаний - 149

GPRS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 4293 36
Lenovo Motorola 2388 22
Samsung Electronics 7997 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 17
Siemens AG - Сименс Россия 1729 16
Microsoft Corporation 17337 15
Sony Ericsson 971 12
Ericsson 1560 9
Nokia Alcatel-Lucent 1014 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1982 8
LG Electronics 2771 7
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 232 6
Orange S.A. 728 5
Qualcomm Technologies 1257 5
Philips 1418 5
Intel Corporation 8060 4
NTT DoCoMo 669 4
Toshiba Corporation 2159 4
Apple Inc - Эппл Рус 9129 4
Google LLC 8904 4
NEC 1145 3
СкайЛинк - Skylink 973 3
Vodafone Group 931 3
Sony 4454 3
HTC Corporation 1296 3
Acer Group 1964 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 201 3
Telefonica O2 UK 168 3
Dell EMC 3723 3
СМАРТС Компания 478 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 521 2
HP Inc. 4410 2
IBM 6379 2
Gigabyte Technology 275 2
TI - Texas Instruments Incorporated 520 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1596 2
Ростелеком - Связьинвест 1602 2
UMC - United Microelectronics Corporation 217 2
Dixis - Диксис 338 4
Евросеть 1310 4
Carl Zeiss 252 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 184 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 1
Белый Ветер 174 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
1Click 6 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 38 1
Sony Music Entertainment 76 1
Yamaha 61 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 108 1
Альфа-Банк 1252 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 48 1
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
Связной ГК 1045 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 214 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 157 1
Аэрофлот 564 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 382 1
Яндекс.Такси 272 1
Hyundai Motor 180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 776 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 29 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 43
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 37
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 26
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 22
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 378 19
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 19
3G - Стандарт мобильной связи 4623 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 17
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 17
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 592 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 17
FM-радиовещание - FM-тюнер 816 14
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1082 11
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 9
AAC - Advanced Audio Coding 349 8
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 471 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 567 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 579 6
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 250 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 581 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1262 4
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 368 4
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 145 4
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 142 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 4
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 137 4
Magneto 10 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 612 3
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 73 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 590 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 455 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 3
Java - Язык программирования 1960 20
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 18
Symbian OS 1163 12
Microsoft Skype 1747 7
Microsoft Office 2662 7
Microsoft Outlook 996 6
Microsoft Edge - браузер 1575 6
Google Android 10796 6
Microsoft Windows 10 9180 6
Intel XScale - микропроцессорное ядро 141 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 5
Nokia S40 - Series 40 15 5
Microsoft Windows Media Player 359 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 126 3
ICQ 682 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 3
Palm OS 291 3
Shturmann Navigation 44 2
Lenovo Motorola Moto E - серия смартфонов 18 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 443 2
Nokia 3310 51 2
Intel Pentium III 113 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 220 2
Microsoft Excel 672 2
Apple iPod 1189 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 213 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 910 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 2
Samsung Galaxy Note 559 2
VK - Mail.ru Одноклассники 942 2
Linux OS 6161 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 215 2
Яндекс.Расписания 25 1
Adobe Premiere 55 1
PDF Viewer 6 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 314 1
Симбиотел - EZTalk 11 1
Яндекс.Погода 9 1
Ксенин Алекс 310 7
Попова Мария 119 2
Прянишников Николай 261 2
Хрусталь Оксана 25 1
Рейман Леонид 945 1
Мякишева Марина 84 1
Зеров Александр 2 1
Красовский Александр 28 1
Ионов Алексей 3 1
Кирюшин Геннадий 63 1
Blair Tony - Блэр Тони 9 1
Моржова Наталья 6 1
Литовченко Игорь 13 1
Федотов Дмитрий 6 1
Буховцев Михаил 7 1
Малафеев Андрей 50 1
Шаповалов Алексей 3 1
Кожевников Алексей 61 1
Кусков Денис 185 1
Кузнецов Дмитрий 48 1
Меламед Леонид 110 1
Орлик Сергей 68 1
Андреев Андрей 29 1
Богданов Кирилл 93 1
Яковлев Сергей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 12
Европа 5771 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 9
Южная Корея - Республика 2500 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 8
Азия - Азиатский регион 2466 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 7
Италия - Итальянская Республика 2106 6
Япония 5476 5
Европа Восточная 2503 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 4
Россия - СФО - Новосибирск 2667 4
Сингапур - Республика 1121 4
Финляндия - Финляндская Республика 1241 4
Испания - Королевство 1887 4
Швеция - Королевство 1303 4
Южная Америка 487 3
Северная Америка 2057 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1669 3
Африка - Африканский регион 2152 3
Германия - Федеративная Республика 5762 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 739 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 3
Австралия - Австралийский Союз 1725 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 940 3
Китай - Тайвань 1078 3
Беларусь - Белоруссия 2803 2
Россия - ПФО - Самарская область 734 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 2
Россия - Сибирь 1184 2
Америка 746 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1920 2
Индия - Республика 3138 2
Бразилия - Федеративная Республика 1485 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 2
Русский язык 1326 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
Торговля розничная 80 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 324 1
POI - points of interest 61 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 5
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
CNews - ZOOM.CNews 1263 2
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
РИА Новости 703 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 314 1
DigiTimes - Издание 1180 1
Associated Press 1063 1
Радио Свобода - радиостанция 33 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 1
Афиша.ру - Afisha.ru 39 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 127 1
New Scientist 509 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Vnunet 194 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
Strategy Analytics 271 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 2
IDC - International Data Corporation 3912 1
Nielsen Holdings 101 1
Mercury Research 47 1
Gartner Dataquest 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 60 1
CeBIT 318 2
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 145 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 168 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 132 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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