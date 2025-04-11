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GPRS General Packet Radio Service пакетная радиосвязь общего пользования надстройка над технологией мобильной связи GSM

GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM

СОБЫТИЯ

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11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD

Бренд EKF открывает новые возможности для учета энергоресурсов с новым GPRS-модемом MT900-2GD. Он упрощает построение систем учета энергоресурсов и диспетчеризации, обеспечивая беспроводную передачу данных через сотовые сети GPRS. Об этом CNews сообщили пре
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530

ариях, ремонте дорог. Это довольно остроумное решение, не имея собственных средств передачи данных (GPRS-модуля с SIM-картой) — которые в навигаторах не редкость, но их привычней видеть в модел
14.06.2012 «Билайн» запустил услугу «Море Интернета» и снизил стоимость GPRS-пакетов в международном роуминге

в интернет без ограничения объема трафика за фиксированную сумму. Также компания снижает стоимость «GPRS-пакетов в международном роуминге» для абонентов постоплатной системы расчетов. География
23.12.2011 «Билайн» снижает стоимость мобильного интернета в международном роуминге

Ком» (бренд «Билайн») сообщила об изменении условий подключения к услугам «Интернет за границей» и «GPRS-пакет в международном роуминге 50». Новые условия подключения будут действовать с 26 дек
17.08.2011 «Билайн» перестал зарабатывать на незнании абонентов

о технологии WAP. С 16 августа она отменена для пользователей авансовой системы расчетов, с 25 августа – для постоплатной. Доступ в интернет с мобильного телефона при использовании точки доступа «wap.gprs», до сих пор тарифицировавшийся по цене 295 руб/МБ, теперь будет приравнен по стоимости к доступу по стандартной точке доступа «internet.gprs» - до 7 руб/МБ в зависимости от тарифа.
21.07.2011 «Билайн» снизил цену GPRS-роуминга в 25 раз

мпелком» (оператор сети «Билайн») объявил о старте акции, позволяющей значительно снизить стоимость GPRS-трафика в роуминге. Новая услуга доступна для подключения с 20 июля по 31 октября, и ее

20.07.2011 «Билайн» снизил цены на мобильный интернет за границей и ввёл онлайн-тарификацию

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске с 20 июля 2011 г. новой услуги «GPRS-опция в международном роуминге», которая позволяет всем абонентам «Билайн» в любой стран
01.07.2011 «Мегафон» уронил стоимость GPRS-роуминга в 100 раз

а же эти два оператора предлагают другой способ экономии на мобильном интернете в роуминге: покупка GPRS-пакетов по цене от 400 руб. до 4,9 тыс. руб. Это позволяет снизить стоимость 1 Мб в GPRS
25.04.2011 Tele2 пришла в Москву с дешевым GPRS-роумингом

ионах присутствия Tele2 будут бесплатны. 1 мин. исходящего вызова по России, 1 SMS-сообщение и 1 Мб GPRS-трафика обойдутся в 1,5 руб. Для сравнения внутрисетевой роуминг в сети «Билайн» стоит 1
31.03.2011 ЕТК вводит услугу безлимитного GPRS-интернета

интернетом без каких-либо ограничений за 10 руб. в сутки (абонентская плата). Исходящий и входящий GPRS-интернет трафик тарифицироваться не будет. При этом, первоначально услуга подключается б
28.02.2011 «Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей

1 марта «Мегафон» вводит единую тарификацию для услуг мобильного интернета на основе технологии GPRS независимо от точки доступа. Теперь 1 МБ данных будет стоить не более 7 руб. До сих пор

10.02.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями

Компания «Контент Мастер» объявила о выходе новой версии навигационного программного обеспечения Shturmann 1.1 с функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями. В новой версии навигационного ПО реализована возможность автообновления программы по GPRS. Эта функция позволит владельцам навигаторов Shturman
19.11.2010 «Билайн» на 2 месяца снизит стоимость международного GPRS-роуминга

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске новогодней акции для абонентов, выезжающих за границу. Во время ее проведения базовая GPRS-тарификация в международном роуминге будет автоматически снижена на 53% для всех стран, кроме направления «Льготный роуминг в СНГ». Клиентам не придется подключать дополнительную услугу дл
20.10.2010 Путин добился дешевого роуминга. НОВЫЕ ЦЕНЫ

Путин, голосовые услуги в роуминге будут снижены в 1,5 – 2 раза, передача SMS-сообщений – в 3 раза, GPRS-роуминг подешевеет в 2-4 раза. Речь идет о роуминге внутри России и во всех странах СНГ,
13.10.2010 Telit объявила о выходе новых GSM/GPRS-модулей в безвыводном корпусе LCC

Компания Telit Wireless Solutions объявила о том, что в ноябре на рынок выйдут новые модули GL865-DUAL и GL868-DUAL, первые GSM/GPRS модули Telit в безвыводном корпусе LCC (Leadless Chip Carrier). Как отмечается, небольшие размеры, исключительные показатели энергопотребления, расширенный температурный диапазон, низкая ц
16.08.2010 МТС вводит новые опции информирования и обслуживания абонентов в роуминге

нты, попадающие в роуминговую зону, получат сообщения, информирующие о стоимости услуг, в том числе GPRS-трафика, а также смогут бесплатно позвонить в контактный центр. «Мы продолжаем реализаци
17.05.2010 Казанские дома переходят на приборы учета тепла с GPRS

едавая нужную информацию через космические спутники с теплоприборов, находящихся в радиусе нескольких километров. Команды на отправку данных приборы получают с помощью обычных телефонных сим-карт. По GPRS данные поступают на центральный сервер. Диспетчер может контролировать, как соблюдается снабжающими организациями тепловой режим, оперативно реагировать в случае аварии и даже регулировать
20.11.2009 МТС снизил цену на интернет в роуминге в 4 раза

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о запуске специальной услуги «Пакеты GPRS в роуминге», посредством которой абоненты смогут пользоваться интернетом в роуминге по ц
29.09.2009 Лучшие ноутбуки с WiMAX. Или вам хватает GPRS?

Технологий беспроводного доступа в Интернет существует много – это и GPRS/3G-Интернет, и Wi-Fi. Первый способ отличается крайне высокой стоимостью и, в условиях ряда городов России, незначительной зоной покрытия. Wi-Fi подходит для большинства пользователей из-з
02.09.2009 Москва: Opera Mini стала безлимитной

рограмма пользуется в России. В обычном режиме абонент оплачивает работу с Opera Mini по тарифам на GPRS-трафик своего оператора, в среднем – 7 руб./МБ. До сих пор возможностью безлимитного веб
05.06.2009 Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг во всех странах СНГ

Оператор сотовой связи «МегаФон» сделал доступным GPRS-роуминг во всех странах СНГ. Последней подключенной страной стала Туркмения: сегодня открыт GPRS-роуминг с туркменским оператором Barash Communication Technologies INC. Таким образо
08.04.2009 «GPRS-оптимизатор»: «МегаФон» увеличивает скорость передачи данных

Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о запуске федерального проекта «GPRS-оптимизатор». На всех сетях компании «МегаФон» установлено оборудование, отвечающее за с
02.03.2009 Satel выпустила конвертер для беспроводной GSM-передачи данных

Компания Satel вывела на рынок конвертер GPRS-T1, осуществляющий передачу информации от охранно-пожарной системы на станцию мониторинг
27.08.2008 Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии

«МегаФон» продолжает развивать партнерские отношения с мобильными сетями по всему миру. Теперь абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии, в сети «DiGi Telecommunications SDN BHD». Благодаря заключению роумингового соглашения с компанией «DIGICEL Antilles Francaises Guyane» абоненты «МегаФона» теперь могут
06.08.2008 «Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Норвегии

Открылся роуминг GPRS для абонентов сети «МегаФон» в сети оператора «AeroMobile AS» (Норвегия), предоставляющего обслуживание на бортах авиалайнеров. Итого, на 05.08.2008 у всех региональных компаний «МегаФона»
05.08.2008 «Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Конго

Оператор сотовой связи «Мегафон» открывает двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Vodacom Congo (RDC) S.p.r.l (Демократическая Республика Конго). Итого, на 4 августа 2008 г. у всех региональных компаний оператора коммерческий роуминг GPRS действует с

23.06.2008 «Билайн» предоставит GPRS пакетами

уги «Пакет GPRS-Internet» для абонентов предоплатной системы расчетов, а также о снижении стоимости GPRS-пакетов в постоплатной системе. Подключив «Пакет GPRS-Internet», пользователи всех систе
18.04.2008 МТС прорвала интернет-блокаду Туркменистана

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) начала коммерческую эксплуатацию услуги мобильного доступа в интернет по технологии GPRS/EDGE в республике Туркменистан, сообщил директор туркменского филиала компании Дмитрий Шуков. В настоящий момент услуги GPRS в республике доступны только юридическим лицам (число кл
11.04.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPRS действует с 181 сетью из 102 стран, предоставляющими у
11.04.2008 Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами

Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и «Киевстар». Согласно бизнес-модели деления дохода от WAP/GPRS трафика, абоненты операторов могут
06.02.2008 Абонент МТС просидел в интернете 3 месяца и «попал» на $10 тыс.

г., когда с зарегистрированной на Семенова sim-карты был осуществлен выход в интернет по технологии GPRS. Правда, сам Семенов уверяет, что это не его задолженность. По словам абонента, которые

05.02.2008 Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем

о-контрольный прибор Integra-128 WRL, выделяющийся среди предыдущих моделей дополнительными функциями в области интеграции со СКУД и беспроводными коммуникациями. За счет встроенного в ПКП модуля GSM/GPRS охранно-пожарная сигнализация может программироваться и управляться с сотового телефона, а с помощью ПО – с компьютера. Кроме того, новинка позволяет контролировать до 128 зон, объединенны
01.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в ОАЭ

Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» открыл коммерческий GPRS-роуминг в сети Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (ОАЭ). Таким образом, в настоящее время у всех региональных компаний оператора коммерческий GPRS-роуминг будет дей
28.01.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте

Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон» открыл коммерческий роуминг GPRS для своих абонентов в Etisalat Misr (Египет). Итого, на 28 января 2008 года у всех региональных компаний «Мегафон» коммерческий роуминг GPRS будет действовать с 171 сетью из 98 стра
25.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "BTC Mobile EOOD" (Болгария). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 170 сетями из 98 стран, предоставляющими услуги в 104 странах.
30.11.2007 «Мотив» открыл GPRS-роуминг с «ВымпелКомом»

С 30 ноября 2007 г. компания «Мотив» открыла GPRS-роуминг с федеральным оператором сотовой связи «ВымпелКом» на территории России. GPRS-роуминг – это возможность использования услуг на базе технологии GPRS в роуминг-сети дру
24.09.2007 Сотовая связь в России станет широкополосной

Технология GPRS эксплуатируется настолько долго, что уже не может удовлетворять растущим с каждым днем требованиям к передаче данных. Именно поэтому сейчас, в преддверии запуска формата 3G, GSM-операторы

11.09.2007 «ВымпелКом» представил услугу «Активация» для бизнес-пользователей

ционного и сервисного характера. Установить «Активацию» абонент «Билайн» может самостоятельно через GPRS-Интернет, обычный проводной интернет, подключив коммуникатор к компьютеру, или обративши
13.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии

«Мегафон Северо-Запад» открывает двусторонний коммерческий GPRS-роуминг с компанией Vodafone Essar Cellular Ltd. (Tamil Nadu) (Индия). Итого, на 10 августа 2007 года коммерческий роуминг GPRS оператора действует с 160 сетями из 95 стран, предост
30.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Украине

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сети «Ukrainian Radio Systems» (Украина). На данный момент у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 159 сетями из 94 стран, предоставляющими услуги в 100 странах. Также с


Публикаций - 2280, упоминаний - 2746

GPRS и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 414
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 292
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 282
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 280
МегаФон 10742 242
Lenovo Motorola 3566 215
Samsung Electronics 11065 199
Siemens AG - Siemens Group 2673 186
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 140
Microsoft Corporation 25775 137
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 120
Sony 6739 95
Intel Corporation 12811 86
Motorola Inc 1156 76
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 75
HTC Corporation 1512 72
Vodafone Group 1412 71
LG Electronics 3735 70
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 65
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 62
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 61
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 59
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 56
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 54
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 54
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 51
Apple Inc 13156 44
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 43
HP Inc. 5883 43
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 41
Philips 2099 39
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 38
Huawei 4677 37
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 37
E-Ten Information Systems 119 36
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 35
AT&T Inc 1726 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 34
Cisco Systems 5372 33
Евросеть 1421 32
Россети Ленэнерго 1699 31
Dixis - Диксис - Dиксис 371 24
Связной ГК 1401 20
Совкомбанк Совесть 279 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
Carl Zeiss AG 307 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 14
101Hotels.com 456 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Белый Ветер 365 11
Евросеть - Техмаркет 81 10
Телефорум 93 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Yamaha - Ямаха 110 7
UMA - United Music Agency 40 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 6
Mobil - Мобил 52 6
Беталинк 105 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Империя-Фарма 91 4
Bharti Enterprises Group 57 4
Газпром ПАО 1493 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Альфа-Банк 1979 4
Visa International 1993 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
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Ferrari NV 159 4
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Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1016
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 75
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 9
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 5
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
WiMAX Forum 69 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
IPv6 Forum 6 1
Электрокабель 13 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
TTA - Telecommunications Technology Association - Ассоциация телекоммуникационных технологий Южной Кореи 1 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1098
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 789
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 516
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 490
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 483
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 470
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 432
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 403
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 392
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 365
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 349
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 327
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 288
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 286
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 282
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 268
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 266
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 248
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 245
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 235
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 227
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 220
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 217
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 214
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 207
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 206
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 204
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 200
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 187
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 183
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 170
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 170
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 166
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 149
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 135
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 132
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 128
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 127
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 125
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 211
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 207
Oracle Java - язык программирования 3469 197
Microsoft Windows 16882 129
Nokia Symbian OS 1411 106
Microsoft Windows 2000 8678 87
Samsung SVR-диктофон 464 77
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 65
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 61
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 58
Google Android 15244 56
Microsoft Windows Mobile 5 193 50
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 49
Microsoft Windows BitLocker 942 49
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 49
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 48
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 48
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 47
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 46
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 46
Microsoft Outlook 1506 45
Microsoft Windows Mobile 6 250 43
Linux OS 11533 42
Microsoft Office 4170 42
Apple iPhone 6 4861 39
Nokia Sseries - серия телефонов 149 39
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 37
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 36
Rover - RoverPC 104 33
Nokia Nseries 538 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 32
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 31
HP - palmOne - Handspring Treo 119 30
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 30
Nokia 7650 63 29
Microsoft Windows Mobile 2003 156 29
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 28
Ксенин Алекс 311 92
Набоков Сергей 27 18
Клинаичев Андрей 33 13
Кусков Денис 221 13
Попова Мария 141 13
Наумов Станислав 30 12
Солонин Виталий 90 10
Москалева Татьяна 73 9
Нефедов Павел 46 9
Проколов Роман 48 9
Константинов Константин 32 9
Рейман Леонид 1065 9
Умаров Михаил 56 8
Демидов Михаил 134 8
Муртазин Эльдар 74 7
Никитин Николай 24 7
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Малафеев Андрей 52 7
Прянишников Николай 316 7
Айбашева Анна 98 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 7
Лаптева Марина 114 6
Погребинский Антон 45 6
Симонов Игорь 103 5
Гирев Андрей 77 5
Сидоров Василий 53 5
Авдеев Сергей 29 5
Беляев Дмитрий 32 5
Маркелов Виктор 17 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Меламед Леонид 150 5
Сорокин Андрей 23 5
Герчук Михаил 88 5
Панкратова Оксана 42 5
Хрусталь Оксана 25 5
Савватин Максим 66 4
Осадчая Ирина 64 4
Белашева Марина 37 4
Гуляева Татьяна 39 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 773
Европа 24964 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 316
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 304
Финляндия - Финляндская Республика 3697 178
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 152
Германия - Федеративная Республика 13221 151
Япония 13807 138
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 132
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 132
Азия - Азиатский регион 5920 124
Швеция - Королевство 3782 112
Южная Корея - Республика 7052 97
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 92
Франция - Французская Республика 8177 91
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 87
Китай - Тайвань 4245 77
Италия - Итальянская Республика 4508 60
Украина 7928 60
Нидерланды 3746 49
Испания - Королевство 3840 47
Канада 5082 44
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 39
Индия - Bharat 5870 37
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 35
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 35
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 34
Европа Восточная 3138 33
Беларусь - Белоруссия 6289 32
Африка - Африканский регион 3641 32
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Америка - Американский регион 2206 30
Сингапур - Республика 1953 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 29
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 28
Франция - Канны 114 27
Дания - Королевство 1337 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 210
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 193
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 139
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 124
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 95
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 94
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 92
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 86
Ergonomics - Эргономика 1755 78
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 73
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 69
Английский язык 7030 63
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 57
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 45
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 44
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 43
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 34
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 32
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 30
Видеокамера - Видеосъёмка 720 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 25
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 60
CNews - ZOOM.CNews 1866 56
Total Telecom 613 26
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 22
Cellular News 234 16
HPC.ru 117 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
allNetDevices 160 15
FT - Financial Times 1296 11
The Register - The Register Hardware 1784 9
Telecom.paper 194 8
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 8
РБК ТВ - телеканал 83 8
DigiTimes - Издание 1331 7
InfoSync 35 6
Newsbytes News Network 379 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Мобильные системы 118 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
ZDnet 663 4
RCR News 107 3
Faulkner Information Services 100 3
Commercial Times 110 3
Maeil Business Newspaper 90 3
e4 Engineering 107 3
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Inquirer 463 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
New Scientist 1448 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
Ananova 250 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 115
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 26
IDC - International Data Corporation 4975 15
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 14
Gartner - Гартнер 3658 11
Gartner - Dataquest 353 11
Mobile Research Group 87 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
ABI Research 236 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Strategy Analytics 285 4
NPD DisplaySearch 285 4
In-Stat/MDR 74 3
MDA - Mobile Data Association 19 3
Рустелеком ТК 305 3
Frost & Sullivan 207 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
SmartMarketing 74 2
Allied Business Intelligence 16 2
Berg Insight 19 2
Strand Consult 9 2
Shosteck Group 5 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Mercury Research 73 2
Synergy Research Group 48 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 1
Datamonitor 83 1
Bear Stearns 79 1
In-Stat 115 1
BroadGroup 6 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
MForum Analytics 20 1
IMS Research 31 1
Harbor Research 3 1
Alexander Resources 2 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
CeBIT 614 44
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
Связь-Экспокомм 276 25
День молодёжи - 27 июня 1087 23
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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Photokina 60 1
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Microsoft Imagine Cup 60 1
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