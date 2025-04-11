GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM

Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD Бренд EKF открывает новые возможности для учета энергоресурсов с новым GPRS-модемом MT900-2GD. Он упрощает построение систем учета энергоресурсов и диспетчеризации, обеспечивая беспроводную передачу данных через сотовые сети GPRS. Об этом CNews сообщили пре

Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 ариях, ремонте дорог. Это довольно остроумное решение, не имея собственных средств передачи данных (GPRS-модуля с SIM-картой) — которые в навигаторах не редкость, но их привычней видеть в модел

«Билайн» запустил услугу «Море Интернета» и снизил стоимость GPRS-пакетов в международном роуминге в интернет без ограничения объема трафика за фиксированную сумму. Также компания снижает стоимость «GPRS-пакетов в международном роуминге» для абонентов постоплатной системы расчетов. География

«Билайн» снижает стоимость мобильного интернета в международном роуминге Ком» (бренд «Билайн») сообщила об изменении условий подключения к услугам «Интернет за границей» и «GPRS-пакет в международном роуминге 50». Новые условия подключения будут действовать с 26 дек

«Билайн» перестал зарабатывать на незнании абонентов о технологии WAP. С 16 августа она отменена для пользователей авансовой системы расчетов, с 25 августа – для постоплатной. Доступ в интернет с мобильного телефона при использовании точки доступа «wap.gprs», до сих пор тарифицировавшийся по цене 295 руб/МБ, теперь будет приравнен по стоимости к доступу по стандартной точке доступа «internet.gprs» - до 7 руб/МБ в зависимости от тарифа.

«Билайн» снизил цену GPRS-роуминга в 25 раз мпелком» (оператор сети «Билайн») объявил о старте акции, позволяющей значительно снизить стоимость GPRS-трафика в роуминге. Новая услуга доступна для подключения с 20 июля по 31 октября, и ее

«Билайн» снизил цены на мобильный интернет за границей и ввёл онлайн-тарификацию Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о запуске с 20 июля 2011 г. новой услуги «GPRS-опция в международном роуминге», которая позволяет всем абонентам «Билайн» в любой стран

«Мегафон» уронил стоимость GPRS-роуминга в 100 раз а же эти два оператора предлагают другой способ экономии на мобильном интернете в роуминге: покупка GPRS-пакетов по цене от 400 руб. до 4,9 тыс. руб. Это позволяет снизить стоимость 1 Мб в GPRS

Tele2 пришла в Москву с дешевым GPRS-роумингом ионах присутствия Tele2 будут бесплатны. 1 мин. исходящего вызова по России, 1 SMS-сообщение и 1 Мб GPRS-трафика обойдутся в 1,5 руб. Для сравнения внутрисетевой роуминг в сети «Билайн» стоит 1

ЕТК вводит услугу безлимитного GPRS-интернета интернетом без каких-либо ограничений за 10 руб. в сутки (абонентская плата). Исходящий и входящий GPRS-интернет трафик тарифицироваться не будет. При этом, первоначально услуга подключается б

«Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей 1 марта «Мегафон» вводит единую тарификацию для услуг мобильного интернета на основе технологии GPRS независимо от точки доступа. Теперь 1 МБ данных будет стоить не более 7 руб. До сих пор

Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями Компания «Контент Мастер» объявила о выходе новой версии навигационного программного обеспечения Shturmann 1.1 с функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями. В новой версии навигационного ПО реализована возможность автообновления программы по GPRS. Эта функция позволит владельцам навигаторов Shturman

«Билайн» на 2 месяца снизит стоимость международного GPRS-роуминга Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске новогодней акции для абонентов, выезжающих за границу. Во время ее проведения базовая GPRS-тарификация в международном роуминге будет автоматически снижена на 53% для всех стран, кроме направления «Льготный роуминг в СНГ». Клиентам не придется подключать дополнительную услугу дл

Путин добился дешевого роуминга. НОВЫЕ ЦЕНЫ Путин, голосовые услуги в роуминге будут снижены в 1,5 – 2 раза, передача SMS-сообщений – в 3 раза, GPRS-роуминг подешевеет в 2-4 раза. Речь идет о роуминге внутри России и во всех странах СНГ,

Telit объявила о выходе новых GSM/GPRS-модулей в безвыводном корпусе LCC Компания Telit Wireless Solutions объявила о том, что в ноябре на рынок выйдут новые модули GL865-DUAL и GL868-DUAL, первые GSM/GPRS модули Telit в безвыводном корпусе LCC (Leadless Chip Carrier). Как отмечается, небольшие размеры, исключительные показатели энергопотребления, расширенный температурный диапазон, низкая ц

МТС вводит новые опции информирования и обслуживания абонентов в роуминге нты, попадающие в роуминговую зону, получат сообщения, информирующие о стоимости услуг, в том числе GPRS-трафика, а также смогут бесплатно позвонить в контактный центр. «Мы продолжаем реализаци

Казанские дома переходят на приборы учета тепла с GPRS едавая нужную информацию через космические спутники с теплоприборов, находящихся в радиусе нескольких километров. Команды на отправку данных приборы получают с помощью обычных телефонных сим-карт. По GPRS данные поступают на центральный сервер. Диспетчер может контролировать, как соблюдается снабжающими организациями тепловой режим, оперативно реагировать в случае аварии и даже регулировать

МТС снизил цену на интернет в роуминге в 4 раза Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о запуске специальной услуги «Пакеты GPRS в роуминге», посредством которой абоненты смогут пользоваться интернетом в роуминге по ц

Лучшие ноутбуки с WiMAX. Или вам хватает GPRS? Технологий беспроводного доступа в Интернет существует много – это и GPRS/3G-Интернет, и Wi-Fi. Первый способ отличается крайне высокой стоимостью и, в условиях ряда городов России, незначительной зоной покрытия. Wi-Fi подходит для большинства пользователей из-з

Москва: Opera Mini стала безлимитной рограмма пользуется в России. В обычном режиме абонент оплачивает работу с Opera Mini по тарифам на GPRS-трафик своего оператора, в среднем – 7 руб./МБ. До сих пор возможностью безлимитного веб

Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг во всех странах СНГ Оператор сотовой связи «МегаФон» сделал доступным GPRS-роуминг во всех странах СНГ. Последней подключенной страной стала Туркмения: сегодня открыт GPRS-роуминг с туркменским оператором Barash Communication Technologies INC. Таким образо

«GPRS-оптимизатор»: «МегаФон» увеличивает скорость передачи данных Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о запуске федерального проекта «GPRS-оптимизатор». На всех сетях компании «МегаФон» установлено оборудование, отвечающее за с

Satel выпустила конвертер для беспроводной GSM-передачи данных Компания Satel вывела на рынок конвертер GPRS-T1, осуществляющий передачу информации от охранно-пожарной системы на станцию мониторинг

Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии «МегаФон» продолжает развивать партнерские отношения с мобильными сетями по всему миру. Теперь абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии, в сети «DiGi Telecommunications SDN BHD». Благодаря заключению роумингового соглашения с компанией «DIGICEL Antilles Francaises Guyane» абоненты «МегаФона» теперь могут

«Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Норвегии Открылся роуминг GPRS для абонентов сети «МегаФон» в сети оператора «AeroMobile AS» (Норвегия), предоставляющего обслуживание на бортах авиалайнеров. Итого, на 05.08.2008 у всех региональных компаний «МегаФона»

«Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Конго Оператор сотовой связи «Мегафон» открывает двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Vodacom Congo (RDC) S.p.r.l (Демократическая Республика Конго). Итого, на 4 августа 2008 г. у всех региональных компаний оператора коммерческий роуминг GPRS действует с

«Билайн» предоставит GPRS пакетами уги «Пакет GPRS-Internet» для абонентов предоплатной системы расчетов, а также о снижении стоимости GPRS-пакетов в постоплатной системе. Подключив «Пакет GPRS-Internet», пользователи всех систе

МТС прорвала интернет-блокаду Туркменистана Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) начала коммерческую эксплуатацию услуги мобильного доступа в интернет по технологии GPRS/EDGE в республике Туркменистан, сообщил директор туркменского филиала компании Дмитрий Шуков. В настоящий момент услуги GPRS в республике доступны только юридическим лицам (число кл

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPRS действует с 181 сетью из 102 стран, предоставляющими у

Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и «Киевстар». Согласно бизнес-модели деления дохода от WAP/GPRS трафика, абоненты операторов могут

Абонент МТС просидел в интернете 3 месяца и «попал» на $10 тыс. г., когда с зарегистрированной на Семенова sim-карты был осуществлен выход в интернет по технологии GPRS. Правда, сам Семенов уверяет, что это не его задолженность. По словам абонента, которые

Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем о-контрольный прибор Integra-128 WRL, выделяющийся среди предыдущих моделей дополнительными функциями в области интеграции со СКУД и беспроводными коммуникациями. За счет встроенного в ПКП модуля GSM/GPRS охранно-пожарная сигнализация может программироваться и управляться с сотового телефона, а с помощью ПО – с компьютера. Кроме того, новинка позволяет контролировать до 128 зон, объединенны

«МегаФон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в ОАЭ Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» открыл коммерческий GPRS-роуминг в сети Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (ОАЭ). Таким образом, в настоящее время у всех региональных компаний оператора коммерческий GPRS-роуминг будет дей

«МегаФон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон» открыл коммерческий роуминг GPRS для своих абонентов в Etisalat Misr (Египет). Итого, на 28 января 2008 года у всех региональных компаний «Мегафон» коммерческий роуминг GPRS будет действовать с 171 сетью из 98 стра

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "BTC Mobile EOOD" (Болгария). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 170 сетями из 98 стран, предоставляющими услуги в 104 странах.

«Мотив» открыл GPRS-роуминг с «ВымпелКомом» С 30 ноября 2007 г. компания «Мотив» открыла GPRS-роуминг с федеральным оператором сотовой связи «ВымпелКом» на территории России. GPRS-роуминг – это возможность использования услуг на базе технологии GPRS в роуминг-сети дру

Сотовая связь в России станет широкополосной Технология GPRS эксплуатируется настолько долго, что уже не может удовлетворять растущим с каждым днем требованиям к передаче данных. Именно поэтому сейчас, в преддверии запуска формата 3G, GSM-операторы

«ВымпелКом» представил услугу «Активация» для бизнес-пользователей ционного и сервисного характера. Установить «Активацию» абонент «Билайн» может самостоятельно через GPRS-Интернет, обычный проводной интернет, подключив коммуникатор к компьютеру, или обративши

«Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии «Мегафон Северо-Запад» открывает двусторонний коммерческий GPRS-роуминг с компанией Vodafone Essar Cellular Ltd. (Tamil Nadu) (Индия). Итого, на 10 августа 2007 года коммерческий роуминг GPRS оператора действует с 160 сетями из 95 стран, предост