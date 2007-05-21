Получите все материалы CNews по ключевому слову
AT&T Mobility The American Telephone and Telegraph Mobility Cingular Wirelss
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.05.2007
|
Cingular переименуют в AT&T перед приходом iPhone
Американская корпорация AT&T запускает кампанию по ребрендингу магазинов Cingular. Отныне магазины дочерней компании заимствуют имя своего владельца. За первый день кампании будет изменен интерьер 1,8 тыс. магазинов Cingular. Всего на ребрендинг уйдет около о
|09.01.2007
|
Cingular Wireless предоставит сервисы для нового телефона Apple?
Компания Cingular Wireless, согласно прогнозам, может стать сервис-провайдером для пользователей новых
|07.12.2006
|
Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами
ль сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wireless в 2007 году. Это больше 1 млн. единиц, которые Pantech поставил в этом году
|05.12.2006
|
Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign
патенты на системы и методы предоставления беспроводных телефонных услуг с предоплатой, подала два иска о нарушении патентов в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры на
|22.11.2006
|
Cingular Wireless выбирает мультисервисное решение Alcatel
Корпорация Alcatel объявила о том, что компания Cingular Wireless LLC, мобильный оператор США, выбрала мультисервисное транспортное решение A
|22.11.2006
|
Cingular Wireless предоставит навигационный сервис для мобильников
ельную ценность и без того заметному устройству, заявил Джефф Брэдли (Jeff Bradley), вице-президент Cingular Wireless. Мобильная GPS-навигация стремительно обретает свою нишу в США, население с
|16.11.2006
|
Cingular Wireless запустит сервис банкинга на мобильных телефонах
Ведущий американский оператор сотовой связи Cingular Wireless заявил, что ведет переговоры с банками относительно возможности своим клиен
|02.11.2006
|
Cingular Wireless начнет сотрудничество с онлайновыми музыкальными сервисами
Компания Cingular Wireless возможно начнет сотрудничество с онлайновыми музыкальными сервисами, включа
|24.10.2006
|
AT&T объявила о результатах за 3-й квартал
ти на 74%. Это было обусловлено, в основном, слиянием и результатами работы совместного предприятия Cingular Wireless. Телекоммуникационная компания заработала $2,17 млрд., или 56 центов на акц
|19.10.2006
|
Чистая прибыль американской Cingular в 3 квартале выросла почти в 4 раза
Чистая прибыль крупнейшего в США оператора мобильной связи Cingular Wireless в 3 квартале 2006 г. выросла в 3,8 раза в годовом исчислении и достигла $84
|21.07.2006
|
Квартальная прибыль Cingular выросла в 3,6 раза
Чистая прибыль крупнейшего оператора мобильной связи в США Cingular Wireless по итогам 2-го квартала 2006 г. составила $540 млн, в 3,6 раза превысив пок
|29.06.2006
|Cingular Wireless расширит функции мобильной связи
|10.04.2006
|Cingular и MySpace помогут музыкантам
|19.01.2006
|
Cingular начал продажу смартфонов с Windows
и США, начал продажу смартфонов с Microsoft Windows Mobile 5.0. Телефон 2125 Smartphone под брендом Cingular, произведенный тайваньской корпорацией High Tech Computer, стоит $199 и предназначен
|15.12.2005
|
Cingular готовит порноплатформу
Оператор сотовой связи США Cingular Wireless готовится к предоставлению порноконтента и начал установку в своей сети уст
|07.12.2005
|
Cingular Wireless впервые развернул сеть HSDPA
Крупнейший американский оператор мобильной связи Cingular Wireless запустил сеть 3G в 16 городах, став первым оператором в мире, который разве
|15.11.2005
|
Cingular анонсировал мобильный радиосервис
Компания Cingular Wireless объявила о запуске радиосервиса для мобильных пользователей. Будут доступны
|29.09.2005
|
Cingular выбрала медиаплеер Real Networks
Один из крупнейших операторов сотовой связи США, Cingular Wireless, будет использовать в своем видеосервисе технологию потоковой доставки от R
|25.11.2004
|
Крупнейший сотовый оператор США увольняет тысячи сотрудников
бонентов компании, не будут подвергаться серьезным сокращениям. Путем сокращения штатов руководство Cingular Wireless надеется существенно снизить издержки.
|27.10.2004
|
В США состоялось крупнейшее слияние в отрасли связи
Вчера фирма Cingular Wireless завершила покупку телекоммуникационной компании AT&T Wireless Services за $
|24.06.2004
|
В США будут представлены 2 стандарта 3G
м году. Но внезапно планы изменились, так как, по мнению компании, и на такую сеть найдется клиент. Cingular Wireless L.L.C., ранее заявлявшая о намерении создать сеть UMTS, подтвердила во втор
|27.05.2004
|
Cingular построит пробную UMTS-сеть в США
Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявил о строительстве в США, в городе Атланта, пробной UMTS-сети 1900 МГц
|25.05.2004
|
T-Mobile купил часть сети Cingular за $2,5 млрд.
Сегодня второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявил о прекращении работы совместного с T-Mobile USA предприятия. Этот ш
|17.05.2004
|
Cingular и AWS убеждают FCC в полезности своего слияния
потребителей. Если слияние второго и третьего по величине операторов сотовой связи будет одобрено, Cingular Wireless станет крупнейшим в стране, обогнав Verizon Wireless. Стороны хотят заверши
|31.03.2004
|
Deutsche Telekom опасается консолидации рынка мобильной связи США
В случае консолидации национальных операторов мобильной связи без участия T-Mobile USA, в частности Cingular Wireless L.L.C. и AT&T Wireless Services (AWS) в феврале 2004 - могут возникнуть тру
|17.02.2004
|
AT&T Wireless ушла с молотка за $46,7 млрд.
Wireless, заплатив $15 за акцию компании. $25 млрд. выплатит SBC, $16 млрд. - BellSouth, акционеры Cingular. В результате этого в США появится новый крупнейший оператор сотовой связи - объедин
|17.02.2004
|Cingular предложил $40,7 млрд. за AT&T Wireless
|16.02.2004
|
Vodafone и Cingular повысили цену за AT&T до $38 млрд.
Гиганты телекоммуникационной связи Vodafone Group и Cingular Wireless подняли цену, предлагаемую за третьего по величине в США оператора мобильно
|23.01.2004
|
Cingular увеличил число абонентов до 24 млн.
Компания Cingular Wireless LLC, вторая по объему услуг американская компания беспроводной связи, объяв
|14.01.2004
|
Слияние Cingular и AT&T Wireless не за горами?
Гиганты американской индустрии мобильной связи Cingular и AT&T Wireless могут объявить о слиянии в течение ближайших 30 дней, сообщает издание BusinessWeek Online. Источники, близкие к сделке, оценивают вероятность ее успешного завершения в
|24.12.2003
|
AT&T Wireless сольется с Cingular?
Слухи о том, что два крупнейших американских оператора мобильной связи AT&T Wireless и Cingular готовят слияние, циркулируют в деловых кругах США уже около года. Однако вчера, 23 декабря, газета Wall Street Journal сообщила о том, что руководство компаний SBC и BellSouth, совладе
|01.07.2003
|
Cingular и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию EDGE-сеть
Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии EDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution). Сеть построена на оборудовании шведской компании Ericsson. Данный запу
|01.07.2003
|
Cingular и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию EDGE-сеть
Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии EDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution). Сеть построена на оборудовании шведской компании Ericsson. Данный запу
|29.05.2003
|
Cingular купит лицензии Nextwave на $1,5 млрд.
Как сообщает The Wall Street Journal, второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless близок к заключению сделки по приобретению частотного диапазона компании Ne
|12.02.2003
|
Cingular расширяет использование BlackBerry в сети стандарта GPRS
Американский оператор Cingular Wireless, являющийся совместным предприятием SBC и BellSouth, совместно с канадской
|12.02.2003
|
Cingular расширяет использование BlackBerry в сети стандарта GPRS
Американский оператор Cingular Wireless, являющийся совместным предприятием SBC и BellSouth, совместно с канадской
|24.01.2003
|
Cingular теряет абонентов второй квартал подряд
Второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил, что отток абонентов в 4-м квартале составил 121 тыс. человек. В общей сложности абонентская база компании по состоянию на конец года составила 21,9 млн. человек. Анал
|19.12.2002
|
Cingular расширяет зону покрытия сети GSM/GPRS
Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless расширил зону покрытия свой сети стандарта GSM/GPRS. Теперь она охватывает
|28.11.2002
|
Cingular заказал у Nokia партию телефонов с поддержкой стандарта GAIT
Крупный оператор сотовой связи из США Cingular Wireless заказал у финской компании Nokia партию телефонов стандарта GSM/GPRS для пр
|06.11.2002
|
Cingular Wireless испытала разработанную Philips технологию подавления помех в телефонах стандарта GSM/GPRS
Royal Philips Electronics и американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявили об успешном окончании тестирования микросхем подавления помех при
AT&T Mobility и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.