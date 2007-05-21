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AT&T Mobility The American Telephone and Telegraph Mobility Cingular Wirelss

СОБЫТИЯ

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21.05.2007 Cingular переименуют в AT&T перед приходом iPhone

Американская корпорация AT&T запускает кампанию по ребрендингу магазинов Cingular. Отныне магазины дочерней компании заимствуют имя своего владельца. За первый день кампании будет изменен интерьер 1,8 тыс. магазинов Cingular. Всего на ребрендинг уйдет около о
09.01.2007 Cingular Wireless предоставит сервисы для нового телефона Apple?

Компания Cingular Wireless, согласно прогнозам, может стать сервис-провайдером для пользователей новых
07.12.2006 Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами

ль сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wireless в 2007 году. Это больше 1 млн. единиц, которые Pantech поставил в этом году
05.12.2006 Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign

патенты на системы и методы предоставления беспроводных телефонных услуг с предоплатой, подала два иска о нарушении патентов в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры на
22.11.2006 Cingular Wireless выбирает мультисервисное решение Alcatel

Корпорация Alcatel объявила о том, что компания Cingular Wireless LLC, мобильный оператор США, выбрала мультисервисное транспортное решение A
22.11.2006 Cingular Wireless предоставит навигационный сервис для мобильников

ельную ценность и без того заметному устройству, заявил Джефф Брэдли (Jeff Bradley), вице-президент Cingular Wireless. Мобильная GPS-навигация стремительно обретает свою нишу в США, население с
16.11.2006 Cingular Wireless запустит сервис банкинга на мобильных телефонах

Ведущий американский оператор сотовой связи Cingular Wireless заявил, что ведет переговоры с банками относительно возможности своим клиен
02.11.2006 Cingular Wireless начнет сотрудничество с онлайновыми музыкальными сервисами

Компания Cingular Wireless возможно начнет сотрудничество с онлайновыми музыкальными сервисами, включа
24.10.2006 AT&T объявила о результатах за 3-й квартал

ти на 74%. Это было обусловлено, в основном, слиянием и результатами работы совместного предприятия Cingular Wireless. Телекоммуникационная компания заработала $2,17 млрд., или 56 центов на акц
19.10.2006 Чистая прибыль американской Cingular в 3 квартале выросла почти в 4 раза

Чистая прибыль крупнейшего в США оператора мобильной связи Cingular Wireless в 3 квартале 2006 г. выросла в 3,8 раза в годовом исчислении и достигла $84
21.07.2006 Квартальная прибыль Cingular выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль крупнейшего оператора мобильной связи в США Cingular Wireless по итогам 2-го квартала 2006 г. составила $540 млн, в 3,6 раза превысив пок
29.06.2006 Cingular Wireless расширит функции мобильной связи
10.04.2006 Cingular и MySpace помогут музыкантам
19.01.2006 Cingular начал продажу смартфонов с Windows

и США, начал продажу смартфонов с Microsoft Windows Mobile 5.0. Телефон 2125 Smartphone под брендом Cingular, произведенный тайваньской корпорацией High Tech Computer, стоит $199 и предназначен
15.12.2005 Cingular готовит порноплатформу

Оператор сотовой связи США Cingular Wireless готовится к предоставлению порноконтента и начал установку в своей сети уст
07.12.2005 Cingular Wireless впервые развернул сеть HSDPA

Крупнейший американский оператор мобильной связи Cingular Wireless запустил сеть 3G в 16 городах, став первым оператором в мире, который разве
15.11.2005 Cingular анонсировал мобильный радиосервис

Компания Cingular Wireless объявила о запуске радиосервиса для мобильных пользователей. Будут доступны
29.09.2005 Cingular выбрала медиаплеер Real Networks

Один из крупнейших операторов сотовой связи США, Cingular Wireless, будет использовать в своем видеосервисе технологию потоковой доставки от R
25.11.2004 Крупнейший сотовый оператор США увольняет тысячи сотрудников

бонентов компании, не будут подвергаться серьезным сокращениям. Путем сокращения штатов руководство Cingular Wireless надеется существенно снизить издержки.
27.10.2004 В США состоялось крупнейшее слияние в отрасли связи

Вчера фирма Cingular Wireless завершила покупку телекоммуникационной компании AT&T Wireless Services за $
24.06.2004 В США будут представлены 2 стандарта 3G

м году. Но внезапно планы изменились, так как, по мнению компании, и на такую сеть найдется клиент. Cingular Wireless L.L.C., ранее заявлявшая о намерении создать сеть UMTS, подтвердила во втор
27.05.2004 Cingular построит пробную UMTS-сеть в США

Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявил о строительстве в США, в городе Атланта, пробной UMTS-сети 1900 МГц
25.05.2004 T-Mobile купил часть сети Cingular за $2,5 млрд.

Сегодня второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявил о прекращении работы совместного с T-Mobile USA предприятия. Этот ш
17.05.2004 Cingular и AWS убеждают FCC в полезности своего слияния

потребителей. Если слияние второго и третьего по величине операторов сотовой связи будет одобрено, Cingular Wireless станет крупнейшим в стране, обогнав Verizon Wireless. Стороны хотят заверши
31.03.2004 Deutsche Telekom опасается консолидации рынка мобильной связи США

В случае консолидации национальных операторов мобильной связи без участия T-Mobile USA, в частности Cingular Wireless L.L.C. и AT&T Wireless Services (AWS) в феврале 2004 - могут возникнуть тру
17.02.2004 AT&T Wireless ушла с молотка за $46,7 млрд.

Wireless, заплатив $15 за акцию компании. $25 млрд. выплатит SBC, $16 млрд. - BellSouth, акционеры Cingular. В результате этого в США появится новый крупнейший оператор сотовой связи - объедин
17.02.2004 Cingular предложил $40,7 млрд. за AT&T Wireless
16.02.2004 Vodafone и Cingular повысили цену за AT&T до $38 млрд.

Гиганты телекоммуникационной связи Vodafone Group и Cingular Wireless подняли цену, предлагаемую за третьего по величине в США оператора мобильно
23.01.2004 Cingular увеличил число абонентов до 24 млн.

Компания Cingular Wireless LLC, вторая по объему услуг американская компания беспроводной связи, объяв
14.01.2004 Слияние Cingular и AT&T Wireless не за горами?

Гиганты американской индустрии мобильной связи Cingular и AT&T Wireless могут объявить о слиянии в течение ближайших 30 дней, сообщает издание BusinessWeek Online. Источники, близкие к сделке, оценивают вероятность ее успешного завершения в
24.12.2003 AT&T Wireless сольется с Cingular?

Слухи о том, что два крупнейших американских оператора мобильной связи AT&T Wireless и Cingular готовят слияние, циркулируют в деловых кругах США уже около года. Однако вчера, 23 декабря, газета Wall Street Journal сообщила о том, что руководство компаний SBC и BellSouth, совладе
01.07.2003 Cingular и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию EDGE-сеть

Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии EDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution). Сеть построена на оборудовании шведской компании Ericsson. Данный запу
01.07.2003 Cingular и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию EDGE-сеть

Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии EDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution). Сеть построена на оборудовании шведской компании Ericsson. Данный запу
29.05.2003 Cingular купит лицензии Nextwave на $1,5 млрд.

Как сообщает The Wall Street Journal, второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless близок к заключению сделки по приобретению частотного диапазона компании Ne
12.02.2003 Cingular расширяет использование BlackBerry в сети стандарта GPRS

Американский оператор Cingular Wireless, являющийся совместным предприятием SBC и BellSouth, совместно с канадской

12.02.2003 Cingular расширяет использование BlackBerry в сети стандарта GPRS

Американский оператор Cingular Wireless, являющийся совместным предприятием SBC и BellSouth, совместно с канадской

24.01.2003 Cingular теряет абонентов второй квартал подряд

Второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил, что отток абонентов в 4-м квартале составил 121 тыс. человек. В общей сложности абонентская база компании по состоянию на конец года составила 21,9 млн. человек. Анал
19.12.2002 Cingular расширяет зону покрытия сети GSM/GPRS

Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless расширил зону покрытия свой сети стандарта GSM/GPRS. Теперь она охватывает

28.11.2002 Cingular заказал у Nokia партию телефонов с поддержкой стандарта GAIT

Крупный оператор сотовой связи из США Cingular Wireless заказал у финской компании Nokia партию телефонов стандарта GSM/GPRS для пр
06.11.2002 Cingular Wireless испытала разработанную Philips технологию подавления помех в телефонах стандарта GSM/GPRS

Royal Philips Electronics и американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявили об успешном окончании тестирования микросхем подавления помех при


Публикаций - 277, упоминаний - 394

AT&T Mobility и организации, системы, технологии, персоны:

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AT&T Inc 1726 75
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 75
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 53
AT&T South - BellSouth 234 52
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
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Vodafone Group 1412 31
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Microsoft Corporation 25775 21
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Apple Inc 13156 20
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Siemens AG - Siemens Group 2673 17
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IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Verizon - WorldCom 501 7
MCI 177 6
eBay Inc 1640 5
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KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
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Global Security 23 1
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UK Ofcom - Office of Communications 33 1
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Microsoft Windows XP 2431 2
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Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Nokia Sseries - серия телефонов 149 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Bell Alexander - Белл Александр 4 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Муртазин Эльдар 74 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
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Reis Philipp - Рейс Филипп 2 2
Stephenson Randall - Стивенсон Рэнделл 10 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
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Мурзин Кирилл 2 1
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Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
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Friedland Peter - Фрайдленд Питер 1 1
Edelman Ben - Эльдман Бен 4 1
Edelman Benjamin - Эдельман Бенджамин 4 1
Briggs Valerie - Бриггс Валерия 1 1
Valente Oliver - Валенте Оливер 4 1
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Европа 24964 48
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Япония 13807 21
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Азия - Азиатский регион 5920 17
США - Нью-Йорк 3180 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
США - Джорджия 335 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Нидерланды 3746 7
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США - Теннесси 125 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Испания - Королевство 3840 6
США - Флорида 786 6
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Швеция - Королевство 3782 5
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
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