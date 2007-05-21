AT&T Mobility

Cingular переименуют в AT&T перед приходом iPhone Американская корпорация AT&T запускает кампанию по ребрендингу магазинов Cingular. Отныне магазины дочерней компании заимствуют имя своего владельца. За первый день кампании будет изменен интерьер 1,8 тыс. магазинов Cingular. Всего на ребрендинг уйдет около о

Cingular Wireless предоставит сервисы для нового телефона Apple? Компания Cingular Wireless, согласно прогнозам, может стать сервис-провайдером для пользователей новых

Pantech обеспечит Cingular сотовыми телефонами ль сотовых телефонов Pantech поставит 3,5 млн. сотовых телефонов американскому мобильному оператору Cingular Wireless в 2007 году. Это больше 1 млн. единиц, которые Pantech поставил в этом году

Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign патенты на системы и методы предоставления беспроводных телефонных услуг с предоплатой, подала два иска о нарушении патентов в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры на

Cingular Wireless выбирает мультисервисное решение Alcatel Корпорация Alcatel объявила о том, что компания Cingular Wireless LLC, мобильный оператор США, выбрала мультисервисное транспортное решение A

Cingular Wireless предоставит навигационный сервис для мобильников ельную ценность и без того заметному устройству, заявил Джефф Брэдли (Jeff Bradley), вице-президент Cingular Wireless. Мобильная GPS-навигация стремительно обретает свою нишу в США, население с

Cingular Wireless запустит сервис банкинга на мобильных телефонах Ведущий американский оператор сотовой связи Cingular Wireless заявил, что ведет переговоры с банками относительно возможности своим клиен

Cingular Wireless начнет сотрудничество с онлайновыми музыкальными сервисами Компания Cingular Wireless возможно начнет сотрудничество с онлайновыми музыкальными сервисами, включа

AT&T объявила о результатах за 3-й квартал ти на 74%. Это было обусловлено, в основном, слиянием и результатами работы совместного предприятия Cingular Wireless. Телекоммуникационная компания заработала $2,17 млрд., или 56 центов на акц

Чистая прибыль американской Cingular в 3 квартале выросла почти в 4 раза Чистая прибыль крупнейшего в США оператора мобильной связи Cingular Wireless в 3 квартале 2006 г. выросла в 3,8 раза в годовом исчислении и достигла $84

Квартальная прибыль Cingular выросла в 3,6 раза Чистая прибыль крупнейшего оператора мобильной связи в США Cingular Wireless по итогам 2-го квартала 2006 г. составила $540 млн, в 3,6 раза превысив пок

Cingular начал продажу смартфонов с Windows и США, начал продажу смартфонов с Microsoft Windows Mobile 5.0. Телефон 2125 Smartphone под брендом Cingular, произведенный тайваньской корпорацией High Tech Computer, стоит $199 и предназначен

Cingular готовит порноплатформу Оператор сотовой связи США Cingular Wireless готовится к предоставлению порноконтента и начал установку в своей сети уст

Cingular Wireless впервые развернул сеть HSDPA Крупнейший американский оператор мобильной связи Cingular Wireless запустил сеть 3G в 16 городах, став первым оператором в мире, который разве

Cingular анонсировал мобильный радиосервис Компания Cingular Wireless объявила о запуске радиосервиса для мобильных пользователей. Будут доступны

Cingular выбрала медиаплеер Real Networks Один из крупнейших операторов сотовой связи США, Cingular Wireless, будет использовать в своем видеосервисе технологию потоковой доставки от R

Крупнейший сотовый оператор США увольняет тысячи сотрудников бонентов компании, не будут подвергаться серьезным сокращениям. Путем сокращения штатов руководство Cingular Wireless надеется существенно снизить издержки.

В США состоялось крупнейшее слияние в отрасли связи Вчера фирма Cingular Wireless завершила покупку телекоммуникационной компании AT&T Wireless Services за $

В США будут представлены 2 стандарта 3G м году. Но внезапно планы изменились, так как, по мнению компании, и на такую сеть найдется клиент. Cingular Wireless L.L.C., ранее заявлявшая о намерении создать сеть UMTS, подтвердила во втор

Cingular построит пробную UMTS-сеть в США Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявил о строительстве в США, в городе Атланта, пробной UMTS-сети 1900 МГц

T-Mobile купил часть сети Cingular за $2,5 млрд. Сегодня второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless объявил о прекращении работы совместного с T-Mobile USA предприятия. Этот ш

Cingular и AWS убеждают FCC в полезности своего слияния потребителей. Если слияние второго и третьего по величине операторов сотовой связи будет одобрено, Cingular Wireless станет крупнейшим в стране, обогнав Verizon Wireless. Стороны хотят заверши

Deutsche Telekom опасается консолидации рынка мобильной связи США В случае консолидации национальных операторов мобильной связи без участия T-Mobile USA, в частности Cingular Wireless L.L.C. и AT&T Wireless Services (AWS) в феврале 2004 - могут возникнуть тру

AT&T Wireless ушла с молотка за $46,7 млрд. Wireless, заплатив $15 за акцию компании. $25 млрд. выплатит SBC, $16 млрд. - BellSouth, акционеры Cingular. В результате этого в США появится новый крупнейший оператор сотовой связи - объедин

Vodafone и Cingular повысили цену за AT&T до $38 млрд. Гиганты телекоммуникационной связи Vodafone Group и Cingular Wireless подняли цену, предлагаемую за третьего по величине в США оператора мобильно

Cingular увеличил число абонентов до 24 млн. Компания Cingular Wireless LLC, вторая по объему услуг американская компания беспроводной связи, объяв

Слияние Cingular и AT&T Wireless не за горами? Гиганты американской индустрии мобильной связи Cingular и AT&T Wireless могут объявить о слиянии в течение ближайших 30 дней, сообщает издание BusinessWeek Online. Источники, близкие к сделке, оценивают вероятность ее успешного завершения в

AT&T Wireless сольется с Cingular? Слухи о том, что два крупнейших американских оператора мобильной связи AT&T Wireless и Cingular готовят слияние, циркулируют в деловых кругах США уже около года. Однако вчера, 23 декабря, газета Wall Street Journal сообщила о том, что руководство компаний SBC и BellSouth, совладе

Cingular и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию EDGE-сеть Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии EDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution). Сеть построена на оборудовании шведской компании Ericsson. Данный запу

Cingular и Ericsson запустили в коммерческую эксплуатацию EDGE-сеть Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию технологии EDGE (Enhanced Data rate for Global Evolution). Сеть построена на оборудовании шведской компании Ericsson. Данный запу

Cingular купит лицензии Nextwave на $1,5 млрд. Как сообщает The Wall Street Journal, второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless близок к заключению сделки по приобретению частотного диапазона компании Ne

Cingular расширяет использование BlackBerry в сети стандарта GPRS Американский оператор Cingular Wireless, являющийся совместным предприятием SBC и BellSouth, совместно с канадской

Cingular расширяет использование BlackBerry в сети стандарта GPRS Американский оператор Cingular Wireless, являющийся совместным предприятием SBC и BellSouth, совместно с канадской

Cingular теряет абонентов второй квартал подряд Второй по величине американский оператор мобильной связи Cingular Wireless сообщил, что отток абонентов в 4-м квартале составил 121 тыс. человек. В общей сложности абонентская база компании по состоянию на конец года составила 21,9 млн. человек. Анал

Cingular расширяет зону покрытия сети GSM/GPRS Американский оператор мобильной связи Cingular Wireless расширил зону покрытия свой сети стандарта GSM/GPRS. Теперь она охватывает

Cingular заказал у Nokia партию телефонов с поддержкой стандарта GAIT Крупный оператор сотовой связи из США Cingular Wireless заказал у финской компании Nokia партию телефонов стандарта GSM/GPRS для пр