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U.S. POTUS Office of Management and Budget (OMB) Административно-бюджетное управление Белого дома

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Трамп изобрел для Америки портал госуслуг. В России такой работает 15 лет 2
04.02.2022 США не на шутку испугались киберугроз. При Байдене создан новый орган по информационной безопасности 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
17.06.2019 Intel и Qualcomm просят простить Huawei. Иначе американские ИТ понесут многомиллиардные убытки 2
14.06.2019 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 3
06.02.2019 Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома 3
18.04.2018 Власти США: Половину работы чиновников могут делать компьютеры 1
29.01.2018 Новая ИТ-директор США переделает все, что построили при Обаме 3
16.06.2017 Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года» 1
18.10.2016 Пентагон попросил $6,8 млрд для нанесения киберударов 1
31.07.2015 ФБР не может заполнить штат хакеров из-за крохотных зарплат 1
04.02.2015 США поднимут на $1 млрд расходы на кибербезопасность 1
11.04.2014 Министр здравоохранения США ушла в отставку из-за провала ИТ-системы продажи медстраховок 1
17.07.2013 Портал открытых данных США серьезно обновится 2
12.09.2012 Электронный документооборот: российским чиновникам ставят более жесткие сроки, чем в США 1
22.08.2012 Америка сократит ИТ-расходы на 10% 1
05.08.2011 Новым ИТ-царем США стал ветеран Microsoft 1
22.04.2011 Агентство национальной безопасности США защитит страну от хакеров с помощью открытого кода 1
01.04.2011 США раскрыли код платформы для обеспечения прозрачности государственных ИТ-расходов 1
10.03.2011 Облачная стратегия США: что задумал Кундра? 2
23.08.2010 США: ИТ в госсекторе внедряются со скрипом, расходы будут пересмотрены 1
21.05.2010 Система контроля аэропортов США упустила не менее 16 человек, связанных с терроризмом 1
22.05.2009 Данные госорганов США будут опубликованы в интернете 1
10.07.2008 Минобороны США проводит повторный конкурс на поставку авиазаправщиков 1
23.05.2008 Госучреждения США получили «тройку» за свою ИБ 1
07.09.2007 США «похоронили» глобальную система анализа данных 1
11.05.2007 «Безопасный» IPv6: «легкий» DOS 1
05.09.2006 Катастрофа в США: ИТ-компании считают прибыль 1
20.12.2004 НАСА: смена власти 1
20.12.2004 НАСА: смена власти 1
27.05.2004 США запустят ИТ-слежку за иностранцами 1
26.05.2004 США потратят $10 млрд. на создание сети слежения за иностранцами 1
03.07.2003 «Три шестерки» несут смерть интернету? 1
05.11.2001 NextWave распродаст спорные лицензии и поделится с правительством 1
15.06.2001 США: вице-президент Unisys будет отвечать за интернет 1
25.10.2000 Белый Дом велел федеральным сайтам предоставить информацию об осуществленном ими трекинге 1
09.10.2000 Сайт Белого Дома обвиняют в незаконном сборе частной информации о детях 1
23.06.2000 Американским правительственным сайтам запретили следить за пользователями с помощью "cookies" 1
15.09.1999 97% компьютерных систем США готово к 2000 году 1
05.08.1999 К 2003 году в США будет 32 млн. пользователей онлайновых банковских услуг 1

Публикаций - 40, упоминаний - 50

U.S. POTUS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25863 6
Google LLC 12787 4
Huawei 4715 3
Qualcomm Technologies 1990 3
Accenture plc 724 3
Intel Corporation 12869 3
Unisys - Unify Square 118 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 2
Apple Inc 13280 2
Meta Platforms - Facebook 4633 2
ZTE Corporation 802 2
AMD - Advanced Micro Devices 4698 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 617 2
Sony 6754 2
AT&T Inc 1726 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 955 1
NextWave 44 1
Hytera 19 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 1
Samsung Electronics 11139 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Dell EMC 5204 1
Cisco Systems 5380 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
X Corp - Twitter 2942 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
Lockheed Martin 778 3
Boeing 1032 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 1
Связной ГК 1401 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1425 16
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 559 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 10
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 4
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3217 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 31 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 636 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 66 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4012 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
Федеральное казначейство России 1954 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 293 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 1
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JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 70 2
Демократическая политическая партия США 123 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
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