Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apache Solr платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Apache Solr и организации, системы, технологии, персоны:
|Apache Software Foundation - ASF 222 4
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
|OSI - Open Source Initiative 76 1
|National Library of Australia - Национальная библиотека Австралии 2 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.