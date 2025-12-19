Разделы

Apache Solr платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом


СОБЫТИЯ

19.12.2025 «Диалог-транс» внедрила электронный архив «Этлас» 1
19.12.2025 «Диалог-транс» внедрил электронный архив «Этлас» 1
30.10.2025 АО «Сити Инвест Банк» перешел на электронный архив «Этлас» 1
01.08.2025 Нотариус города Москвы Быконя Руслан Евгеньевич внедрил электронный архив «Этлас» 1
28.03.2025 «Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота 1
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 1
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 1
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 1
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 1
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
03.08.2017 «ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов 1
17.07.2013 Портал открытых данных США серьезно обновится 1
05.03.2013 Microsoft вступила в ассоциацию открытых дата-центров 1
25.09.2012 СПО в госсекторе Италии стало обязательным 1
15.06.2012 Windows Azure предлагает IaaS с поддержкой Linux 1
21.12.2011 Новый релиз Windows Azure: ещё больше интероперабельности 1
28.04.2010 Национальная библиотека Австралии использует открытый код 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Apache Solr и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25254 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 344 2
Dell EMC 5096 2
GitHub 973 2
Google LLC 12277 2
X Corp - Twitter 2908 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 2
KrIT - КРИТ 32 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Открытые технологии 716 1
Cybereason 9 1
iText 2 1
ST - Системные технологии 68 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 1
Alfresco Software 148 1
Conti - Хакерская группировка 40 1
Kinsing - Хакерская группировка 4 1
Корус Консалтинг ГК 1346 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Waterline Data 2 1
OpenText 215 1
Intel Corporation 12547 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
SAS Institute 1035 1
Red Hat 1345 1
Nginx - Энджайникс 189 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 1
Visiology - Визиолоджи 82 1
ICL ГК 447 1
Apple Inc 12646 1
Bitdefender 160 1
9018 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 1
Этлас Софт - Atlas Soft 134 1
Naumen - Наумен 687 1
Шешмаойл УК - Шешмаойл НК 4 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Walt Disney Company 638 1
BMW Group 466 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Tesla Motors 428 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Apache Software Foundation - ASF 222 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 860 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 2
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 129 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 967 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 2
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 2
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 72 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3062 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1755 2
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
Shellshock - серия уязвимостей 30 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 1
Эмулятор - Emulation 284 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4194 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Apache Hadoop 447 6
Microsoft Windows 16351 4
Apache Logging Project - Log4j 28 3
Oracle Java - язык программирования 3334 3
Linux OS 10931 3
Microsoft Azure 1462 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 177 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 3
Apache Flink 8 2
Apache Druid 2 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1532 2
JavaScript - JS - язык программирования 1333 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1148 2
WordPress Foundation - WordPress 243 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 138 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 2
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 33 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 942 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 119 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 160 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 16 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 1
Broadcom - VMware Center Server 2 1
Apache Lucene 7 1
Eclipse Foundation - Jetty 5 1
IBM Eclipse IDE 11 1
Hitachi Lumada 28 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 1
Apache Airflow 62 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 617 1
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5852 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 9 1
Microsoft Power Pivot 46 1
Мельникова Анастасия 431 2
Panchadsaram Ryan - Панчадсарам Райан 1 1
Gorelik Alex - Горелик Алекс 1 1
Азизов Ирек 9 1
Якупов Марат 1 1
Schroeder Guido - Шредер Гидо 1 1
Hilf Bill - Хилф Билл 11 1
Быконя Руслан 1 1
Ермаков Александр 30 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Аксельрод Александр 41 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Вахмянин Иван 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 2
Канада 4986 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 1
Индия - Bharat 5706 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Гана - Республика 71 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Италия - Рим 206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 1
Английский язык 6879 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
National Library of Australia - Национальная библиотека Австралии 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
