Этлас Софт - Atlas Soft

«Биотехимпэкс» выбрали документооборот от «Этлас-софт» ов; •подписание документов ЭЦП и передачу их контрагентам по электронной почте; •автоматическое помещение исполненных документов в архив. Чтобы выполнить требования технического задания, специалисты «Этлас-софт» изучили особенности документооборота «Биотехимпэкс»: как поступают заявки от клиентов, как они регистрируются и обрабатываются и т.п. На основании собранной информации были разработ

«Аист Девелопмент» создала архив первичной и проектно-сметной документации на платформе «Этлас-Софт» систематизации хранения оригиналов документов и их электронных копий. После изучения ряда предложений на рынке электронных архивов документов специалисты остановили свой выбор на решении от компании «Этлас-Софт». Основными факторами при принятии решения были: Простота и удобство использования системы; возможность доступа к архиву с любого устройства, не находящегося в локальной сети из любо

«Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп» «Этлас-Софт» объявила о завершении проекта по внедрению электронного архива «Этлас» в «РБ Групп».Осенью 2017 года руководство «РБ Групп» - компании, занимающейся продажей и переработкой полиэфир

«Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0 «Этлас-Софт» объявила о выпуске новых версий систем электронного документооборота и управления бизнес-процессами Этлас 6.0 и электронного архива Этлас 6.0. Новые версии систем содержат множество

«Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт» Компания «Этлас-софт» объявила о внедрении электронного архива документов (ЭАД) в компании «Ависофтика». Технологической основой проекта стала система электронного архива «Этлас», сообщили CNews в «Эт

«Этлас-Софт» завершил создание электронного архива в банке «Космос» «Этлас-Софт» объявил о завершении проекта по созданию электронного архива документов в коммерческом банке «Космос». Как рассказали CNews в компании, весной 2016 года руководством управления инфо

«Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО «Этлас-Софт» объявила о расширении работы в системе электронного документооборота «Этлас» некоммерческой организации - фонда «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многокварти

СЭД и электронный архив документов от «Этлас-Софт» включены в Единый реестр отечественного ПО тр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в «Этлас-Софт». Данное событие позволит заказчикам приобретать эти программные продукты для госу

«Этлас-Софт» внедрил систему сбора экономических показателей для Министерства финансов Якутии Компанией «Этлас-Софт» была разработана и внедрена системы сбора экономических показателей для Министерства финансов Республики Саха (Якутия). В целях реализации постановления правительства Республики Сах

«Этлас-Софт» создала модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ вязи с постоянно растущей необходимостью в электронном обмене данными через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в федеральных, региональных и местных органах власти компания «Этлас-Софт» решила создать универсальный модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ. Данный модуль позволит всем органам власти, которые используют системы электронного документооборота или эл

«Рахат» внедрил систему электронного архива документов с помощью «Этлас-Софт» Компания «Этлас-Софт» завершила проект по внедрению системы электронного архива документов в компании «Рахат». Об этом CNews сообщили в «Этлас-Софт». Акционерное общество «Рахат» является производ

«Этлас-Софт» разработал контрольно-принимающую систему для Верховного суда РФ ссийской Федерации было принято решение о создании подсистемы контроля качества сканирования судебных документов. К моменту выполнения работ по сканированию на территории Верховного суда РФ компания «Этлас-Софт» предоставила подсистему контроля качества сканирования, а именно контрольно-принимающей системы (КПС). КПС предназначена для автоматизации работ как операторов сканирования и ретрок

«Этлас-Софт» приступила к внедрению СЭД Этлас в SkyGroup Компания «Этлас-Софт» приступила к внедрению системы электронного документооборота «Этлас» в «Скайгруп» (SkyGroup) — компании, которая занимается организацией бизнес-рейсов в любую точку земного шара и о

«Этлас-Софт» внедрил СЭД в магаданском МФЦ вность предоставления государственных и муниципальных услуг путем информационного объединения в рамках СЭД МФЦ участников МФЦ. После проведения ряда консультаций специалистов центра со специалистами «Этлас-Софт» стороны пришли к выводу, что платформа «Этлас» полностью подходит для решения поставленных задач. В результате чего компания «Этлас-Софт» попала в список рассматриваемых конк

«Этлас-Софт» завершил внедрение СЭД «Этлас» в «ЦНИИ «Центр» Компания «Этлас-Софт» завершила внедрение СЭД «Этлас» в Федеральном государственном унитарном предприятии «ЦНИИ «Центр». В рамках модернизации работы института руководство хотело решить задачу организаци

«Этлас-Софт» внедрила документооборот в «СтройГруппАвтоматике» Компания «Этлас-Софт» закончила проект внедрения системы электронного документооборота «Этлас» в Научно-техническом и Конструкторско-технологическом центре «СтройГруппАвтоматика». Как рассказали CNews в

V confession agency внедрило систему электронного архива от «Этлас-Софт» области современной культуры. Основной целью проекта, которая была поставлена руководством агенства, стала организация грамотного хранения и быстрого доступа к документам, сообщили CNews в компании «Этлас-Софт». По итогам сравнения ряда систем электронных архивов выбор руководства заказчика пал на систему «Этлас» от «Этлас-Софт», которая позволяет работать без ограничений на типы хр

«Этлас-Софт» автоматизирует документооборот «СевЗапТехники» Компания «Этлас-Софт» сообщила об автоматизации документооборота компании «СевЗапТехника», работающей в области комплексной модернизации и строительства промышленных предприятий и объектов энергетики. С

«Этлас-Софт» переведет отчетную документацию школы №347 Санкт-Петербурга в электронный вид водством школы №347 с углубленным изучением английского г. Санкт-Петербурга, было принято решение внедрить систему электронного архива документов с базовыми элементами управления. Для этого компания «Этлас-Софт» предложила свое решение в виде системы электронного архива со встроенным модулями управления договорами и модулем контроля исполнения документов. В результате оценки нескольких сист

«Этлас-Софт» внедряет СЭД в «Степногорском горно-химическом комбинате» Компания «Этлас-Софт» приступила к проекту внедрения СЭД «Этлас» в «Степногорском горно-химическом комбинате» (СГХК) республики Казахстан. Производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих пре