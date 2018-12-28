Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Этлас Софт
Atlas Soft
Публикаций - 79, упоминаний - 111
Этлас Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 9426 3
|Haulmont - Хоулмонт 72 2
|Компас 168 2
|Docsvision - ДоксВижн 945 2
|Oracle Corporation 5809 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 2
|Apple Inc - Эппл Рус 10112 1
|Twitter 2286 1
|Ростех - Ростехнологии 2307 1
|Крок 1556 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
|АйТи 1066 1
|Барс груп 417 1
|Базальт СПО 218 1
|Логика Бизнеса 165 1
|ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 36 1
|InterTrust - ИнтерТраст 291 1
|1С 5023 1
|Андреев Владимир 83 1
|Курьянов Сергей 161 1
|Плаунов Сергей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru