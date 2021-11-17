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Этлас Софт Atlas Soft

Этлас Софт - Atlas Soft

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 481 186 727 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 481 186 727 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 1 481 186 727 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.11.2021 «Биотехимпэкс» выбрали документооборот от «Этлас-софт»

ов; •подписание документов ЭЦП и передачу их контрагентам по электронной почте; •автоматическое помещение исполненных документов в архив. Чтобы выполнить требования технического задания, специалисты «Этлас-софт» изучили особенности документооборота «Биотехимпэкс»: как поступают заявки от клиентов, как они регистрируются и обрабатываются и т.п. На основании собранной информации были разработ
28.12.2018 «Аист Девелопмент» создала архив первичной и проектно-сметной документации на платформе «Этлас-Софт»

систематизации хранения оригиналов документов и их электронных копий. После изучения ряда предложений на рынке электронных архивов документов специалисты остановили свой выбор на решении от компании «Этлас-Софт». Основными факторами при принятии решения были: Простота и удобство использования системы; возможность доступа к архиву с любого устройства, не находящегося в локальной сети из любо
19.12.2017 «Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп»

«Этлас-Софт» объявила о завершении проекта по внедрению электронного архива «Этлас» в «РБ Групп».Осенью 2017 года руководство «РБ Групп» - компании, занимающейся продажей и переработкой полиэфир
15.06.2017 «Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0

«Этлас-Софт» объявила о выпуске новых версий систем электронного документооборота и управления бизнес-процессами Этлас 6.0 и электронного архива Этлас 6.0. Новые версии систем содержат множество
28.02.2017 «Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт»

Компания «Этлас-софт» объявила о внедрении электронного архива документов (ЭАД) в компании «Ависофтика». Технологической основой проекта стала система электронного архива «Этлас», сообщили CNews в «Эт
02.12.2016 «Этлас-Софт» завершил создание электронного архива в банке «Космос»

«Этлас-Софт» объявил о завершении проекта по созданию электронного архива документов в коммерческом банке «Космос». Как рассказали CNews в компании, весной 2016 года руководством управления инфо
25.11.2016 «Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО

«Этлас-Софт» объявила о расширении работы в системе электронного документооборота «Этлас» некоммерческой организации - фонда «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многокварти
14.04.2016 СЭД и электронный архив документов от «Этлас-Софт» включены в Единый реестр отечественного ПО

тр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в «Этлас-Софт». Данное событие позволит заказчикам приобретать эти программные продукты для госу
13.04.2016 «Этлас-Софт» внедрил систему сбора экономических показателей для Министерства финансов Якутии

Компанией «Этлас-Софт» была разработана и внедрена системы сбора экономических показателей для Министерства финансов Республики Саха (Якутия). В целях реализации постановления правительства Республики Сах
28.03.2016 «Этлас-Софт» создала модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ

вязи с постоянно растущей необходимостью в электронном обмене данными через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в федеральных, региональных и местных органах власти компания «Этлас-Софт» решила создать универсальный модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ. Данный модуль позволит всем органам власти, которые используют системы электронного документооборота или эл
17.02.2016 «Рахат» внедрил систему электронного архива документов с помощью «Этлас-Софт»

Компания «Этлас-Софт» завершила проект по внедрению системы электронного архива документов в компании «Рахат». Об этом CNews сообщили в «Этлас-Софт». Акционерное общество «Рахат» является производ
02.02.2016 «Этлас-Софт» разработал контрольно-принимающую систему для Верховного суда РФ

ссийской Федерации было принято решение о создании подсистемы контроля качества сканирования судебных документов. К моменту выполнения работ по сканированию на территории Верховного суда РФ компания «Этлас-Софт» предоставила подсистему контроля качества сканирования, а именно контрольно-принимающей системы (КПС). КПС предназначена для автоматизации работ как операторов сканирования и ретрок
23.01.2015 «Этлас-Софт» приступила к внедрению СЭД Этлас в SkyGroup

Компания «Этлас-Софт» приступила к внедрению системы электронного документооборота «Этлас» в «Скайгруп» (SkyGroup) — компании, которая занимается организацией бизнес-рейсов в любую точку земного шара и о
23.10.2014 «Этлас-Софт» внедрил СЭД в магаданском МФЦ

вность предоставления государственных и муниципальных услуг путем информационного объединения в рамках СЭД МФЦ участников МФЦ. После проведения ряда консультаций специалистов центра со специалистами «Этлас-Софт» стороны пришли к выводу, что платформа «Этлас» полностью подходит для решения поставленных задач. В результате чего компания «Этлас-Софт» попала в список рассматриваемых конк
01.11.2013 «Этлас-Софт» завершил внедрение СЭД «Этлас» в «ЦНИИ «Центр»

Компания «Этлас-Софт» завершила внедрение СЭД «Этлас» в Федеральном государственном унитарном предприятии «ЦНИИ «Центр». В рамках модернизации работы института руководство хотело решить задачу организаци
02.10.2013 «Этлас-Софт» внедрила документооборот в «СтройГруппАвтоматике»

Компания «Этлас-Софт» закончила проект внедрения системы электронного документооборота «Этлас» в Научно-техническом и Конструкторско-технологическом центре «СтройГруппАвтоматика». Как рассказали CNews в

27.03.2013 V confession agency внедрило систему электронного архива от «Этлас-Софт»

области современной культуры. Основной целью проекта, которая была поставлена руководством агенства, стала организация грамотного хранения и быстрого доступа к документам, сообщили CNews в компании «Этлас-Софт». По итогам сравнения ряда систем электронных архивов выбор руководства заказчика пал на систему «Этлас» от «Этлас-Софт», которая позволяет работать без ограничений на типы хр
22.02.2013 «Этлас-Софт» автоматизирует документооборот «СевЗапТехники»

Компания «Этлас-Софт» сообщила об автоматизации документооборота компании «СевЗапТехника», работающей в области комплексной модернизации и строительства промышленных предприятий и объектов энергетики. С

04.02.2013 «Этлас-Софт» переведет отчетную документацию школы №347 Санкт-Петербурга в электронный вид

водством школы №347 с углубленным изучением английского г. Санкт-Петербурга, было принято решение внедрить систему электронного архива документов с базовыми элементами управления. Для этого компания «Этлас-Софт» предложила свое решение в виде системы электронного архива со встроенным модулями управления договорами и модулем контроля исполнения документов. В результате оценки нескольких сист
18.12.2012 «Этлас-Софт» внедряет СЭД в «Степногорском горно-химическом комбинате»

Компания «Этлас-Софт» приступила к проекту внедрения СЭД «Этлас» в «Степногорском горно-химическом комбинате» (СГХК) республики Казахстан. Производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих пре
17.09.2012 «Этлас-софт» разработала новую подсистему «Архивное Дело»

Компания «Этлас-софт» сообщила о разработке новой подсистемы «Архивное Дело», предназначенной для полной автоматизации процесса систематизации и хранения архива бумажных документов. По словам разработчик

Публикаций - 136, упоминаний - 140

Этлас Софт и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 58
Google LLC 12690 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Системы документооборота 522 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Компас 20 2
Applite - Атлант ГК 33 2
Ростех - Техсити девелопмент - РТ-ТехСервис 2 2
Ростелеком 10948 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Крок - Croc 1964 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 1
Ависофтика - Avisoftica 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Хабаровские домовые сети 3 1
Stimulsoft - Стимулсофт 17 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Dell EMC 5180 1
X Corp - Twitter 2938 1
Apple Inc 13156 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Directum - Директум 1268 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
БАРС Груп 579 1
Naumen - Наумен 752 1
АйТи 1519 1
Comindware - Колловэар 202 1
ЭСВО 2 2
ЧАМЗ - Челябинский автомеханический завод 3 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 2
Биотехимпэкс 2 2
Южное горно-строительное управление 2 2
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 10 2
Газпуринвест-Тюмень 2 2
Газпром ПАО 1493 2
Татнефть 243 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 1
Castorama - Касторама 32 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Композит 99 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Дом фармации НПО 1 1
Александро-Невская мануфактура 1 1
Апрель Проект - Апрель-Девелопмент 1 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
СВЭМ - Северовостокэлектромонтаж 1 1
Гагарин-Инжиниринг 1 1
Саулит-Инжиниринг НПК 1 1
Рускобанк - Русский Торгово-промышленный Банк 4 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Сибур Холдинг - СИБУР НГХК - Новоуренгойский газохимический комплекс 3 1
Алроса АК - Ленское ПТЭС - Ленское предприятие тепловых и электрических сетей 2 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 4 1
СГА УК - СтройГруппАвтоматика - Конструкторско-технологический центр 1 1
СевЗапТехника 1 1
СаровГидроМонтаж - СГМ 1 1
Арктикгаз - Арктическая газовая компания - Сенега 1 1
Радонеж Петролеум 1 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Администрация Салехарда 3 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 47
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Оцифровка - Digitization 5185 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Электронный документ - Electronic document 1579 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Оповещение и уведомление - Notification 5945 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 3
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 130
Этлас Софт - Этлас Архивное дело - электронный архив 9 6
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 21 5
Google - Tesseract 17 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 2
Linux OS 11533 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Autodesk AutoCAD 376 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
MariaDB - SkySQL 52 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Lua - язык программирования 77 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
AMD AMD64 85 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-134 - советский пассажирский самолёт 12 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 1
Чубраев Артём 3 3
Елисеев Дмитрий 13 2
Курьянов Сергей 162 1
Плаунов Сергей 4 1
Быконя Руслан 1 1
Орловский Виктор 408 1
Андреев Владимир 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 65 2
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 18 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
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