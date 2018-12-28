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Этлас Софт
Atlas Soft

Этлас Софт - Atlas Soft


28.12.2018 «Аист Девелопмент» создала архив первичной и проектно-сметной документации на платформе «Этлас-Софт»
19.12.2017 «Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп»
28.02.2017 «Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт»
14.04.2016 СЭД и электронный архив документов от «Этлас-Софт» включены в Единый реестр отечественного ПО
28.03.2016 «Этлас-Софт» создала модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ
17.02.2016 «Рахат» внедрил систему электронного архива документов с помощью «Этлас-Софт»
23.01.2015 «Этлас-Софт» приступила к внедрению СЭД Этлас в SkyGroup
23.10.2014 «Этлас-Софт» внедрил СЭД в магаданском МФЦ
01.11.2013 «Этлас-Софт» завершил внедрение СЭД «Этлас» в «ЦНИИ «Центр»
02.10.2013 «Этлас-Софт» внедрила документооборот в «СтройГруппАвтоматике»
27.03.2013 V confession agency внедрило систему электронного архива от «Этлас-Софт»
22.02.2013 «Этлас-Софт» автоматизирует документооборот «СевЗапТехники»
04.02.2013 «Этлас-Софт» переведет отчетную документацию школы №347 Санкт-Петербурга в электронный вид
18.12.2012 «Этлас-Софт» внедряет СЭД в «Степногорском горно-химическом комбинате»
17.09.2012 «Этлас-софт» разработала новую подсистему «Архивное Дело»

Публикаций - 79, упоминаний - 111

Этлас Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9426 3
Haulmont - Хоулмонт 72 2
Компас 168 2
Docsvision - ДоксВижн 945 2
Oracle Corporation 5809 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 2
Apple Inc - Эппл Рус 10112 1
Twitter 2286 1
Ростех - Ростехнологии 2307 1
Крок 1556 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
АйТи 1066 1
Барс груп 417 1
Базальт СПО 218 1
Логика Бизнеса 165 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 36 1
InterTrust - ИнтерТраст 291 1
5023 1
Татнефть 169 2
Алроса АК 97 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 1
Роснефть НК 419 1
Газпром нефть 399 1
Зарубежнефть 28 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 1
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Петербургская недвижимость 3 1
ЭСВО 1 1
Дом фармации НПО 1 1
Александро-Невская мануфактура 1 1
Апрель Проект - Апрель-Девелопмент 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 1
Правительство РФ 2650 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Администрация Президента РФ 324 1
Управление делами президента Российской Федерации 46 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1919 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1788 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 503 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 1
Этлас ЭДО 98 76
Autodesk AutoCAD 264 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Linux OS 7195 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 674 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
ЭОС Архивное дело 107 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 2
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 1
AMD AMD64 72 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 16 1
Microsoft SharePoint Server 518 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 856 1
Oracle СУБД 47 1
OpenText Documentum 342 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 63 1
Хоулмонт - Тезис 77 1
1С:Документооборот 81 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 348 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 1
ЭОС Дело СЭД 760 1
Андреев Владимир 83 1
Курьянов Сергей 161 1
Плаунов Сергей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 7
Казахстан - Республика 4133 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 2
Россия - УФО - Тюменская область 746 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 1
Украина - Харьковская область - Харьков 176 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 378 1
Россия - ЦФО - Орловская область 168 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 251 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 77 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 74 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 53 1
Россия - Крымский полуостров 25 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 53 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольск 12 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 37 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1930 1
Таджикистан - Республика 712 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 269 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Россия - ЦФО - Курская область 419 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 394 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 973 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Россия - ЮФО - Севастополь 456 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 942 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Известия ИД 201 1
IDC - International Data Corporation 4524 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
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