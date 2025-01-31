Setl Group Сэтл Групп многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний
Setl Group – инвестиционно-строительный холдинг, объединяющий экспертизу в девелопменте, продаже недвижимости, консалтинге и IT-разработках.
Setl Tech входит в холдинг Setl Group и разрабатывает цифровые продукты для бизнеса.
Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 105 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
|Староверов Сергей 4 3
|Исаев Роман 2 2
|Малыхин Михаил 2 2
|Ефимов Артем 12 2
|Князев Сергей 7 2
|Парфентьев Алексей 128 1
|Кадыко Владимир 1 1
|Нейман Алексей 7 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Аверьянихин Артур 2 1
|Воронин Павел 138 1
|Сартаков Михаил 2 1
|Аверина Мария 24 1
|Александров Александр 70 1
|Газизуллина Татьяна 1 1
|Косарев Николай 4 1
|Пшеничный Валерий 1 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Каранкевич Максим 3 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Колбасов Александр 1 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Березин Максим 112 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Самородов Александр 13 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
|ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
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