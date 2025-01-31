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Setl Group Сэтл Групп многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний

Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний

Setl Group – инвестиционно-строительный холдинг, объединяющий экспертизу в девелопменте, продаже недвижимости, консалтинге и IT-разработках. 

Setl Tech входит в холдинг Setl Group и разрабатывает цифровые продукты для бизнеса. 

 


31.01.2025 Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям 1
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 1
11.11.2024 Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО 1
11.10.2024 Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
19.06.2024 Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
10.11.2023 Шубарев Максим Валерьевич: профессиональный путь 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
23.12.2022 В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов 1
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower 1
22.05.2018 «КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group 1
09.04.2018 В «Петербургской Недвижимости» внедрена система электронного архива «Этлас» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:

8235 3
Setl Group - Setl Tech - Сэтл Тех 4 3
Инносети - Innoseti 17 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 2
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
Этлас Софт - Atlas Soft 120 1
SAP SE 5279 1
Navicon - Навикон 286 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Broadcom - VMware 2364 1
i-Free Just AI 31 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Optimacros - Оптимакрос 56 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Cisco Systems 5116 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 320 1
Autodesk 609 1
Flant - Флант 96 1
ИндаСофт - InduSoft 23 1
OSIsoft - ОСИсофт 13 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Comindware - Колловэар 154 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1186 1
Аметист Групп - Синтек 4 1
ARTW - АРТВ 6 1
Rukki - Рукки 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Монолит-Инфо 121 1
Технологии Будущего 149 1
Петербургская недвижимость 6 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Группа Самолет 72 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Северсталь ПАО - Severstal 480 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ОТЭКО ГК 21 1
Selecty - Селекти 11 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
Level Group - Левел Груп 13 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Фора Банк 56 1
Балтийский берег ТД 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1029 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Stada 25 1
Силовые машины 111 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 491 1
Основа Холдинг ГК 25 1
Мосинжпроект 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 105 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 5
Оцифровка - Digitization 4550 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3856 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 2
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1172 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 2
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Экзоскелет - Exoskeleton 102 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4744 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1708 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1235 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5307 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3009 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 2
Microsoft Teams - MS Teams 549 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
FalconGaze SecureTower 61 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 143 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 91 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 1
OpenAI ChatGPT 346 1
Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
SAP Ariba 296 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 86 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 33 1
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 13 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
Староверов Сергей 4 3
Исаев Роман 2 2
Малыхин Михаил 2 2
Ефимов Артем 12 2
Князев Сергей 7 2
Парфентьев Алексей 128 1
Кадыко Владимир 1 1
Нейман Алексей 7 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1011 1
Аверьянихин Артур 2 1
Воронин Павел 138 1
Сартаков Михаил 2 1
Аверина Мария 24 1
Александров Александр 70 1
Газизуллина Татьяна 1 1
Косарев Николай 4 1
Пшеничный Валерий 1 1
Сгибнева Ольга 8 1
Юдин Дмитрий 23 1
Толстунова Ольга 13 1
Лобанов Валерий 18 1
Каранкевич Максим 3 1
Гребеник Геннадий 38 1
Колбасов Александр 1 1
Рустамов Рустам 414 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Березин Максим 112 1
Семенов Александр 145 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Гришин Дмитрий 209 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Самородов Александр 13 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 5
Узбекистан - Республика 1727 1
Таджикистан - Республика 860 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Франция - Французская Республика 7854 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Италия - Венеция 75 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 6
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