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Страна Девелопмент

Страна Девелопмент

«Страна Девелопмент»  реализует проекты в сфере недвижимости и является одним из крупнейших российских застройщиков


13.05.2025 «Яндекс» и ГК «Страна Девелопмент» запускают партнерство 3
10.10.2024 Девелоперская компания «Страна Девелопмент» полностью перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru 2
07.06.2024 Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» переходит на цифровое строительство жилья 4
20.03.2024 Группа «Самолет» заключила первую сделку по продаже цифровых технологий 2
16.08.2023 Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru 1
11.08.2020 «Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Страна Девелопмент и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 2
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Level Group - Левел Груп 22 1
Химки Групп 1 1
Seven Suns Development - Севен Санс Девелопмент 1 1
СМ.Сити 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Capital Group 73 1
Брусника 14 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 4
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4018 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11841 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1525 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13999 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 780 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 343 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 889 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2430 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 95 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6963 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3306 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1099 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12378 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 46 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3869 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
Самолет 10D 10 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference 22 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 1
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Apple - App Store 2930 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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