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Страна Девелопмент
«Страна Девелопмент» реализует проекты в сфере недвижимости и является одним из крупнейших российских застройщиков.
Страна Девелопмент и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 2
|Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 19 1
|Бородин Александр 4 1
|Гвозданный Дмитрий 2 1
|Гайдуков Александр 1 1
|Ахмадышин Радион 1 1
|Чепельков Алексей 1 1
|Воронова Дарья 10 1
|Зотов Андрей 33 1
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