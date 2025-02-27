Росреестр потратит 130 миллионов на переезд в новый московский ЦОД 1

США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов 1

Cloud начал предлагать виртуальные рабочие места для работы с графикой 1

Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1

Обновлённая мощь Acer идёт в Россию 1

MSI представила ноутбук на базе процессора AMD Phenom II 1

Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5 1

Toshiba выпустила на рынок ноутбук с Core 2 Duo T5500 1

MSI выпустила ноутбук для развлечений 1

Fujitsu Siemens обновил линейку мобильных компьютеров 1