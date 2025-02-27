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vRAM Video Random Access Memory ОЗУ для видеоизображений



27.02.2025 Облачный сервер с частотой 4,5 ГГц: новый сервис от Nubes 1
28.11.2024 Росреестр потратит 130 миллионов на переезд в новый московский ЦОД 1
25.11.2024 США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов 1
17.07.2024 «Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
09.11.2023 Семь важных моментов, которые должны быть закреплены в SLA 1
16.08.2023 Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru 1
22.02.2023 Cloud начал предлагать виртуальные рабочие места для работы с графикой 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
28.12.2021 Цифровая живопись – что нужно, чтобы начать работать 1
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
12.05.2020 Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены 1
23.10.2019 Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц 1
09.04.2018 «Билайн» запустил виртуальный ЦОД. Цены 1
05.06.2017 Обновлённая мощь Acer идёт в Россию 1
01.06.2017 Acer начала российские продажи ноутбука Predator 17 X с производительностью настольного ПК. Цена 1
01.06.2017 Acer начала российские продажи обновленного ноутбука Aspire V Nitro. Цена 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 1
05.04.2017 Новый Apple Mac Pro будет модульным. Фото 1
25.12.2014 «1С-Рарус» запустил облачный сервис «1С-Рарус.IaaS» 1
22.09.2014 Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки 1
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 1
04.07.2012 MSI обновляет суперноутбуки: Гигафлопс в кармане 1
24.04.2012 Max Payne 3. Системные требования 1
01.09.2011 Parallels Desktop 7 для Mac: интеграция с мобильными платформами и поддержка Mac OS X Lion 1
23.11.2010 MSI представила ноутбук на базе процессора AMD Phenom II 1
25.10.2010 Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5 1
09.07.2009 Bionic Commando: Системные требования 1
15.12.2006 Toshiba выпустила на рынок ноутбук с Core 2 Duo T5500 1
21.03.2005 ASUS W1000 – ноутбук для любителей сериалов 1
09.08.2004 MSI выпустила ноутбук для развлечений 1
04.06.2004 Fujitsu Siemens обновил линейку мобильных компьютеров 1
27.05.2004 Fujitsu Siemens обновила линейку ноутбуков LifeBook 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

vRAM и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3512 15
Microsoft Corporation 24682 8
Intel Corporation 12225 8
8275 6
SAS Institute 976 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 4
Apple Inc 12156 4
SAP SE 5289 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 3
AMD Graphics Product Group - ATI 944 3
Ростелеком 9766 3
Dell EMC 5037 2
Lenovo Group 2297 2
AMD - Advanced Micro Devices 4254 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Samsung Electronics 10295 2
LG Electronics 3620 2
Sony 6555 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Tobii Technology 23 2
Базальт СПО - BaseALT 663 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
Huawei 3958 1
HP Inc. 5694 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Google LLC 11836 1
Meta Platforms - Facebook 4446 1
X Corp - Twitter 2850 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Toshiba Corporation 2931 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 909 1
Samsung - Harman - JBL 219 1
Nintendo 760 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 330 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Почта России ПАО 2120 2
TÜV Rheinland Group 143 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Tesla Motors 399 1
Страна Девелопмент 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Русхимсеть 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 459 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
ГосИнформСистемы 129 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 18
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3778 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 15
DDR - Double data rate 2746 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 13
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 93 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4256 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 9
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1076 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 6
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 302 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2817 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 8
Nvidia GeForce GTX 522 7
Intel Core - Семейство процессоров 1207 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 6
Microsoft Windows 15738 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 4
Microsoft DirectX 707 4
AMD Mobility Radeon 232 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1347 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 3
Nvidia GeForce GT 336 3
Microsoft Windows 7 1980 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 290 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Azure 1412 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 2
Nvidia Optimus 183 2
Acer Aspire V Nitro 9 2
Apple iOS 7852 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 2
Google Android 14079 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Microsoft Windows XP 2402 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Acer CoolBoost 21 2
Apple iMac - Серия моноблоков 457 2
Nvidia G-Sync 151 2
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 2
Дмитриев Сергей 33 1
Чернякова Анна 5 1
Ершов Павел 37 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Ксенин Алекс 311 1
Мишустин Михаил 683 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Массух Илья 232 1
Шадаев Максут 1018 1
Мантуров Денис 109 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Пак Олег 112 1
Бегтин Иван 61 1
Сивков Арташес 17 1
Бородин Александр 3 1
Ерин Сергей 16 1
Зотов Андрей 33 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Бородачев Дмитрий 8 1
Калинкин Антон 4 1
Судариков Дмитрий 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 459 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 5
Китай - Тайвань 4002 2
Россия - СФО - Новосибирск 4335 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 2
Япония 13311 1
США - Калифорния 4631 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Латвия - Латвийская Республика 818 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1155 1
США - Нью-Йорк 3101 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Латвия - Рига 96 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Украина 7635 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 4
Аренда 2439 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1377 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 2
Ergonomics - Эргономика 1603 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2205 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Закон Мура - Moore's law 206 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1211 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1742 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1795 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
Спорт - Хоккей 250 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Mashable 370 1
Ведомости 1028 1
N+1 - Издание 163 1
Harvard Business Review 17 1
Bloomberg 1298 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5926 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 332 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
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