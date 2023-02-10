Cloud начал предлагать виртуальные рабочие места для работы с графикой

Компания Cloud начала предлагать организацию виртуальных рабочих места с использованием графических карт. Они предназначены для специалистов архитектурных и конструкторских бюро, дизайнеров, проектировщиков, работающих с графическими приложениями, видео, системами автоматизированного проектирования и инженерного анализа. Cloud берет на себя организацию защиты данных.

Новый сервис от Cloud

Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») объявляет о выводе на рынок сервиса по созданию виртуальных рабочих мест с использованием графических карт. Теперь специалисты, работающие с требовательными графическими приложениями, могут разворачивать оптимизированные под их нужды виртуальные рабочие места с различными операционными системами, приложениями и производительностью в течение нескольких минут.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — это технология виртуализации рабочего места, когда операционная система и все программы находятся не на ПК, а на сервере в ЦОД. Используя ее, заказчики Cloud из любых регионов РФ могут удаленно подключаться к рабочему месту – с любого устройства, которое имеет выход в интернет или доступ к доверенной сети. С выходом решения на основе графических процессоров VDI от Cloud становится по-настоящему удобным и для специалистов, работающих с приложениями визуализации: архитектурных и конструкторских бюро, дизайнеров, проектировщиков и др. Теперь они могут получить мощные виртуальные машины для работы с графикой, видео, автоматизированного проектирования и инженерного анализа.

Преимущества VDI от CLOUD

VDI от Cloud с использованием графических процессоров обеспечивает высокую скорость работы требовательных к графике приложений за счет использования специализированных процессоров (GPU). Можно оперативно развернуть большое количество рабочих мест в облаке с доступом к корпоративной сети и настраивать их конфигурацию под потребности компании — выделять ресурсы (GPU, vCPU, vRAM, SSD), выбирать ОС, настраивать политики доступа. Cloud обеспечивает надежную защиту данных от утечки (запрет подключения внешних запоминающих устройств, отключение буфера обмена). Чуть позже будет доступна двухфакторная аутентификация.

VDI от Cloud с использованием графических процессоров обеспечивает высокую скорость работы требовательных к графике приложений за счет использования специализированных процессоров

Использование VDI позволяет сократить затраты на оборудование и администрирование. Больше не нужно тратиться на обновление компьютерного оборудования: для работы с виртуальным рабочим местом подойдет любой ПК, ноутбук или планшет. Операционная система, приложения и все данные хранятся в защищенном ЦОД уровня Tier III, а не на локальном компьютере пользователя. Работать с виртуальным рабочим местом можно через ПК и мобильные устройства.

«Решение VDI от Cloud, доступное с середины 2022 года, – это высокая производительность корпоративных систем, а также расширенные возможности управления и интеграции с существующей архитектурой заказчиков. С февраля 2023 года все это доступно и специалистам, чья работа связана с ресурсоемкими задачами по обработке графики, которые традиционно требуют высоких затрат на парк мощного оборудования. Наше облако поможет существенно снизить эти расходы благодаря гибким схемам тарификации, адаптирующим рабочие места под конкретные нужды бизнеса в конкретный момент. То есть арендуемые мощности всегда можно нарастить или сократить в зависимости от текущего штата сотрудников или объема задач», — отметил Михаил Лобоцкий, директор по продуктам Cloud.■