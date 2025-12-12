Разделы

vCPU Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 «Аквариус» и SharxDC подтвердили совместимость решений для создания отечественной гиперконвергентной инфраструктуры 1
24.09.2025 Yandex Cloud наращивает мощности: анонсировали зону доступности на базе нового дата-центра «Яндекса» 1
18.09.2025 «Рег.облако» подключил новый ЦОД для поддержки облачных сервисов в Московском регионе 1
Market.CNews. Экономическая целесообразность миграции в IaaS 2024 1
04.07.2025 Роструд строит систему защиты своих ГИС на российских ПО и «железе» 1
02.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2025 1
26.05.2025 «РТК-ЦОД» открыла новую площадку «Публичного облака» в Москве 1
15.05.2025 ITglobal.com вошел в топ-5 рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews 1
29.04.2025 Как GPU Cloud дает доступ к параллельным вычислениям с помощью графических процессоров 1
14.04.2025 Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 1
27.02.2025 «DатаРу Облако» начала сотрудничество с DataHouse «Магистральный-1» 1
20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
19.02.2025 Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro 1
29.01.2025 Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году 1
22.01.2025 Новое решение для высоконагруженных приложений: «РТК-ЦОД» запустила кластер High Capacity в составе «Публичного облака» 1
17.12.2024 ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
28.11.2024 Росреестр потратит 130 миллионов на переезд в новый московский ЦОД 1
22.08.2024 Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных 1
17.07.2024 «Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке 1
10.07.2024 CorpSoft24 – в топ-5 провайдеров IaaS по стоимости услуг по версии CNews 1
09.07.2024 Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews 1
04.07.2024 Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem 1
04.06.2024 «Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке 1
16.04.2024 Положение дел на рынке IaaS сегодня: мнения экспертов 2024 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
26.02.2024 «Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL 1
09.11.2023 Семь важных моментов, которые должны быть закреплены в SLA 1
09.11.2023 Взгляд на соглашение SLA с точки зрения разных специалистов 1
09.11.2023 Market.CNews опубликовал новый рейтинг SLA IaaS 2023 1
09.11.2023 РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка 1
26.10.2023 Positive Technologies выпустила MaxPatrol SIEM 8.0 1
16.08.2023 Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru 1
10.07.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг отечественных платформ виртуализации 2023 1
28.06.2023 Максим Индыков -

Максим Индыков, «Пачка»: Инвестиции в железо оправданы только при наличии стабильных и предсказуемых нагрузок

 1
26.06.2023 Виды облачных GPU-серверов 1
26.06.2023 Что такое GPU Cloud и в чем его преимущества 1
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023 1

vCPU и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 439 14
Broadcom - VMware 2493 12
Microsoft Corporation 25238 12
SAS Institute 1034 11
Softline - Софтлайн 3266 10
8996 9
Intel Corporation 12543 8
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 161 7
LanCloud - ЛанКлауд 56 6
Nvidia Corp 3736 6
Yandex - Яндекс 8443 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 6
Oracle Corporation 6869 6
Cloud4Y 301 6
Ростелеком 10313 5
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 19 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 4
Dell EMC 5093 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 4
Linx - Связь ВСД 158 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 3
Google LLC 12261 3
Samsung Electronics 10626 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 3
VK - Mail.ru Group 3533 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 3
1С-Битрикс - Bitrix 620 3
Amazon Inc - Amazon.com 3133 3
SAP SE 5430 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 242 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 64 2
Ланит - Онланта - Onlanta 119 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1467 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 21 1
Русхимсеть 3 1
Страна Девелопмент 7 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 27 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
ТрансФин-М 10 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Газпром нефть 670 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Алеф-Банк 16 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 1
Visa International 1973 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 83 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 42 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 4
ГосИнформСистемы 155 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 61
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 51
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 45
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3060 44
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2970 43
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 31
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 25
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4193 21
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1699 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 19
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2107 19
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 17
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 15
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1616 15
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4383 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 13
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 48 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3511 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7418 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 656 30
Microsoft Windows 16333 14
Apple iPhone 6 4862 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 7
Linux OS 10911 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 6
Microsoft Azure 1460 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 5
Intel x86 - архитектура процессора 1984 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 5
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 4
Depositphotos - фотобанк 404 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 126 4
Linx Cloud 71 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 39 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 4
Broadcom - VMware vSphere 595 4
Nvidia Tesla GPU 188 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 3
Intel Xeon E 196 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 615 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 546 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 117 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 619 3
Свидерский Евгений 57 3
Ансимов Константин 35 3
Волков Михаил 69 3
Королюк Алексей 86 3
Бородачев Дмитрий 12 2
Обухов Александр 39 2
Исаев Дмитрий 49 2
Яценко Вадим 87 2
Захаренко Максим 56 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Ганин Егор 54 1
Мантуров Денис 120 1
Егоров Даниил 23 1
Аникин Леонид 61 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Гуденко Антон 5 1
Сивков Арташес 17 1
Аксельрод Александр 41 1
Никитин Андрей 57 1
Сергеев Григорий 20 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Тугов Александр 15 1
Марголин Михаил 17 1
Ульянов Николай 162 1
Пермяков Владимир 1 1
Калинкин Антон 4 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Судариков Дмитрий 1 1
Харламов Дмитрий 7 1
Белов Василий 71 1
Афанасьев Денис 73 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Листопад Андрей 4 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 5 1
Зотов Андрей 36 1
Ерин Сергей 16 1
Маркова Мария 6 1
Степанов Антон 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 7
Нидерланды 3633 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 4
Европа 24639 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 3
Бразилия - Федеративная Республика 2451 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 3
Казахстан - Республика 5798 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Россия - СФО - Новосибирск 4656 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Латвия - Рига 98 1
США - Иллинойс 336 1
США - Айова 128 1
Южная Корея - Республика 6861 1
Сингапур - Республика 1907 1
Россия - УФО - Свердловская область 1742 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2673 1
Германия - Федеративная Республика 12939 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Швеция - Королевство 3715 1
Украина 7796 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Польша - Республика 2001 1
Израиль 2784 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 486 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 1
Беларусь - Белоруссия 6032 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 9
Аренда 2584 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 370 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 2
НКО - Некоммерческая организация 591 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Экономический эффект 1217 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 2
Английский язык 6878 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
N+1 - Издание 181 2
ZDnet 662 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Juniper Research 551 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
