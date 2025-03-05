Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170152
ИКТ 13252
Организации 10392
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25208
Персоны 72830
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2582
Мероприятия 843

Бородачев Дмитрий


05.03.2025 Рынок облачных услуг в России вырастет на 30% в 2025 году 1
24.09.2024 «DатаРу Облако» запустило сервис «DатаРу Backup 365» для резервного копирования данных из сервисов Microsoft 1
05.04.2024 «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев 2
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино 1
09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Бородачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 7
SAP SE 5293 4
Microsoft Corporation 24692 4
8288 4
Oracle Corporation 6719 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 116 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Cisco Systems 5127 2
Broadcom - VMware 2379 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 2
Ростелеком 9777 1
Veeam Software 320 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 1
Крок - Croc 1778 1
Salesforce.com 428 1
Infor - infor business AG 240 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Verizon Fleetmatics 3 1
Improvado 2 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Dell EMC 5037 1
HP Inc. 5696 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
SAS Institute 977 1
Guidewire Software 4 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Google LLC 11845 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Coca-Cola Company 254 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Bowery Capital 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1475 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1079 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2797 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9390 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 3
DevOps - Development и Operations 899 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 93 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1090 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2691 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1134 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 493 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 642 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 270 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3247 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 154 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2514 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 564 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1148 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 3
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 11 3
Microsoft Office 3760 2
Microsoft Azure 1413 2
Microsoft Exchange 1745 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 121 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Microsoft Visio - MS Visio 151 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1664 1
Intel x86 - архитектура процессора 1869 1
Linux OS 10047 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 788 1
Apple iPhone 6 4862 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Microsoft Office 365 945 1
DатаРу - ДатаРу Backup 365 1 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Microsoft SharePoint Online 101 1
Свиридов Владимир 28 1
Великотский Константин 1 1
Егоров Максим 32 1
Дадаян Левон 1 1
Гоц Роман 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 2
Россия - СФО - Новосибирск 4339 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1159 1
Европа 21818 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1687 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 4
Аренда 2441 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1796 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 53 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 1
Энергетика - Energy - Energetically 5137 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8105 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5914 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Forbes Cloud 100 6 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
Open University - Открытый университет 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще