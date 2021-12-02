«Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») и DataFort (российский облачный провайдер) запускают на базе ЦОД (Центра обработки данных) в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу с широким спектром решений на основе последних версий программных сервисов VMware.

Запуск облака в Новосибирске продиктован ростом спроса облачных сервисов со стороны клиентов Сибири и Дальнего Востока. «Билайн бизнес» готов предоставить надежный профессиональный сервис с минимальными сетевыми задержками за счет собственной опорной многопротокольной коммуникации сети (IP MPLS). В настоящее время наблюдается развитее тренда на использование облачной инфраструктуры под хостинги для 1С и аренду безопасных рабочих мест в облаке по модели оплаты за фактическое потребление (Pay-as-you-go).

Помимо инфраструктурных и программных сервисов (IaaS /PaaS) «Билайн бизнес» предлагает еще и классические услуги coLocation, управляемые сервисы и ИТ-аутсорсинг. Для клиентов Дальнего Востока и Сибири будет доступна высокая профессиональная экспертиза «Билайн бизнес» и DataFort. Облако использует серверы на базе процессоров последнего поколения Gold и СХД от SAS до SSD. Специально для компаний, которые работают в 1С, были развернуты серверы с высокой частотой процессора — 3,5 ГГц. Сам ЦОД соответствует требованиям Tier III.

Клиентам на новосибирской платформе будет доступен тот же пакет сервисов, что и на федеральной платформе BeeCLOUD (IaaS Cloud, публичное и частное облака, облако 152-ФЗ, облако ГИС, комплексные решения для удаленной работы: виртуальные рабочие места на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), решения по резервному копированию, высокопроизводительные кластеры для приложений 1С, vGPU и множество других. Оборудование ЦОДа и используемое ПО лицензировано и обеспечивается круглосуточной техподдержкой, при этом все узлы задублированы для обеспечений высокого уровня отказоустойчивости.

«Наши заказчики могут воспользоваться не только облачным сервисом, но и реализовать гибридные решения – часть систем разместить в облаке, а часть на собственном оборудовании, размещенном в этом же ЦОД в выделенных стойках или в выделенных юнитах стоек. Вычислительные ресурсы предоставляются на базе серверов Cisco и НРЕ с использование процессоров последних поколений Intel Gold. В составе платформы также развернут сегмент для предоставления виртуальных рабочих мест на базе решения VMware DaaS», – сказал Дмитрий Бородачев, технический директор Datafort.