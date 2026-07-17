ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business

«Билайн бизнес» запустил единую витрину спецпредложений для предпринимателей «Билайн бизнес» объявил о запуске мультипродуктовой промо-акции «Предпринимай». До 31 июля 2026 года корпоративным клиентам доступна единая витрина специальных предложений, которая объединяет те

«Билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» с проектом цифровизации горнодобывающего предприятия Проект «билайн бизнес» по созданию сети Private LTE* для горнодобывающего предприятия стал победителем конкурса «Трансформация» в номинации «Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации

«Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС Облачная АТС «билайн бизнес» стала лидером по доступности среди решений российских поставщиков виртуальных АТС, а также разделила первое место с другим участником рейтинга по скорости подключения по итогам и

Опыт «билайн бизнес»: как предиктивный обзвон меняет работу контакт-центров «Билайн бизнес» внедрил предиктивный обзвон в собственных контакт-центрах и зафиксировал заметный рост эффективности работы команд. Полученный опыт компания масштабирует и предлагает корпоративн

«Билайн бизнес» добавил управление роумингом в мобильное приложение «Билайн бизнес» расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов. Теперь они могут подключать роуминговые пакеты напрямую через интерфейс приложения Билайна: без USSD-команд и об

«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей «Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consulting «Ценность 5G для бизнеса: опыт

Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году «Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на рынке виртуальных АТС (ВАТС) по итогам 2025 года и входит в тройку лидеров среди крупнейших игроков р

«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте «Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G* в корпоративном сегменте. Компания расширяет географию подготов

«Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей ся и обрабатываются в защищённом контуре, а использование ИИ даёт возможность анализировать колоссальные массивы информации без участия человека. Внедрение аудиобейджей — часть комплексной стратегии «Билайн бизнес» по цифровизации городской среды. Компания последовательно работает на четырех уровнях: обеспечение связью, построение инфраструктурных решений (от интеллектуальных транспортных с

«Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи «Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае. Партнеры впервые в российс

«Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia «Билайн бизнес» выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G*. Проект был представлен

«Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый резул

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга. Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидает

Infinix присоединился к производителям смартфонов, поддерживающих телефонные звонки с логотипами от «билайн бизнес» Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от «билайн бизнес» Branded Call* (верифицированный вызов) на своих смартфонах. Компания реализовала это решение на моделях текущей линейки, а также на трех смартфонах из новой линейки NOTE 60: NOTE

Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае «Билайн бизнес» (объединяет все услуги и сервисы для компаний Билайна), один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, подвел итоги 2025 года и обновил данные по ис

«Билайн бизнес» обеспечит доступ к передаче данных автомобилей концерна GWM «Билайн бизнес» совместно с компанией «Грейт Волл Мотор Рус» (GWM), эксклюзивным дистрибьютором автомобилей GWM Poer, Haval, Tank и Wey в России, реализовали совместный проект по развитию локаль

«Билайн бизнес» помог предприятию сократить расходы на электроэнергию на 20% ышленных предприятий это означает рост операционных расходов и необходимость более точного контроля энергопотребления. Одним из инструментов такого контроля является Беспроводной энергомониторинг от «билайн бизнес» — решение для детального учета и анализа потребления электроэнергии без остановки производства и вмешательства в технологические линии. Решение было внедрено на FMCG-предприятии*

«Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025 «Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в о

«Центр управления M2M» «Билайн бизнеса» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market CMP-платформа «Центр управления M2M» от «Билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP). «Центр управления M2M» продемонстриро

Имей 100 рублей: «билайн бизнес» запустил реферальную программу «Приведи друга» «Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис «Приведи В2В друга» для корпоративных клиентов. Д

«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники кото

Надежный интернет и связь для стабильной работы: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связи с онлайн-заказами, CRM-системами и ЭДО требуют стабильного канала связи. Однако мобильный интернет может периодически прерываться, что парализует все операционные процессы и ведет к потере прибыли. «Билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой

«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей Специалисты «Билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить

«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей Специалисты «билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить

Кабель снова в топе: «билайн бизнес» фиксирует рост спроса на проводной интернет Аналитика «билайн бизнес» выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода п

билайн бизнес и ВЭПИ выводят безопасность и контроль учебного процесса на новый уровень с помощью интегрированных решений роля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц и металлодетекторы, создав комплексную экосистему для безопасности и повышения качества образования. В сентябре 2024 года ВЭПИ запустил проект с билайн бизнес, внедрив систему из 180 камер видеонаблюдения в головном вузе (Воронеж) и филиале института в Липецке. Это позволило решить проблему трудоемкого и необъективного ручного контроля

ГБУ «Малый бизнес Москвы» и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и билайн бизнес заключили соглашение о старте сотрудничества в сфере продвижения и обучения предпринимателей категории малого бизнеса в столичном регионе. Стороны уже реализуют проекты, которые п

билайн бизнес улучшил качество мобильной связи в МФК Brosko Mall на Дальнем Востоке с-клуб LVLUP, ресторан и отель Ruma, а также торговые галереи, помещения общественного питания и другие объекты, где стабильная связь стала критически важной для комфорта гостей и работы арендаторов. билайн бизнес не просто устранил проблемы с качеством связи, а построил «под ключ» необходимую инфраструктуру, включая антенно-фидерную систему, охватывающую всю площадь комплекса. После заверш

билайн бизнес помогает автоматизировать производство и управление в крупнейшем рыболовецком хозяйстве Камчатки оектов, разницу во времени с Камчаткой, а также особенности бизнеса клиента и его внутреннего контура. Подписание соглашения о цифровом партнерстве будет большим подспорьем для укрепления присутствия билайн бизнес в регионе», – подчеркнул директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко. Оба реализованных проекта направлены на выведение автоматизации производства на принципиально новы

OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «

билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь» Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца.

билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае ть работы по улучшению качества мобильной сети билайн. Агрохолдинг «Румелко» пригласил специалистов билайн бизнес. Работы по организации вышеперечисленных систем, заняли меньше года. В результа

Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов спектр каналов, таких как интернет-реклама, SMS и Push-уведомления. Также всего в несколько кликов пользователи могут подключить интернет-эквайринг и сервисы доставки товаров от проверенных партнеров билайн бизнес. Встроенная CRM-система автоматически представляет заказы на единой панели, где их можно обрабатывать и отслеживать статус. Гибко настраиваемые дашборды с подробной аналитикой, вс

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Пр

билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг» аботников формирует оптимальные маршруты движения, повышая их производительность. А накопление и анализ «полевых» данных с помощью электронных чек-листов сведет бумажную волокиту к нулю. Одновременно билайн бизнес вводит новую модель ценообразования сервиса, основанную на принципе степ-тарификации. Она предусматривает пошаговое снижение абонентской платы в расчете на каждое устройство при д

Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности В Москве 19 ноября состоится важное событие в мире цифровых технологий – первая межотраслевая конференция «Безопасность клиента на первом месте», инициированная деловым изданием «Ведомости» и «билайн бизнес». В условиях стремительного развития инноваций и зависимости пользователей от информационных систем, вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальны

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков 023. За эти 12 месяцев российские компании совершили более 250 млн брендированных звонков, сделав свою коммуникацию с клиентами более безопасной и эффективной. «Этикетка» позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего

«Билайн Бизнес» представил единый личный кабинет для B2B-клиентов «Билайн Бизнес» создал новый личный кабинет (ЛК) для корпоративных клиентов, который станет единой точкой входа для всех продуктов. Это особенно удобно для тех, кто пользуется несколькими услуга

билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов курьера. Быть в курсе выгодных предложений. На главной странице размещаются акции и выгодные предложения, которые адаптируются под профиль клиента и специфику его бизнеса. Переходить в другие сервисы билайн бизнес. Новый личный кабинет — это единая точка доступа к кабинетам других услуг билайн бизнес. Например, облачной АТС. Делиться обратной связью. Каждый клиент может оставить мнен