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ВымпелКом Билайн Бизнес Beeline Business
билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.
СОБЫТИЯ
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|17.07.2026
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«Билайн бизнес» запустил единую витрину спецпредложений для предпринимателей
«Билайн бизнес» объявил о запуске мультипродуктовой промо-акции «Предпринимай». До 31 июля 2026 года корпоративным клиентам доступна единая витрина специальных предложений, которая объединяет те
|06.07.2026
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«Билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» с проектом цифровизации горнодобывающего предприятия
Проект «билайн бизнес» по созданию сети Private LTE* для горнодобывающего предприятия стал победителем конкурса «Трансформация» в номинации «Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации
|03.07.2026
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«Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС
Облачная АТС «билайн бизнес» стала лидером по доступности среди решений российских поставщиков виртуальных АТС, а также разделила первое место с другим участником рейтинга по скорости подключения по итогам и
|02.07.2026
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Опыт «билайн бизнес»: как предиктивный обзвон меняет работу контакт-центров
«Билайн бизнес» внедрил предиктивный обзвон в собственных контакт-центрах и зафиксировал заметный рост эффективности работы команд. Полученный опыт компания масштабирует и предлагает корпоративн
|26.06.2026
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«Билайн бизнес» добавил управление роумингом в мобильное приложение
«Билайн бизнес» расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов. Теперь они могут подключать роуминговые пакеты напрямую через интерфейс приложения Билайна: без USSD-команд и об
|15.06.2026
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«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей
«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consulting «Ценность 5G для бизнеса: опыт
|29.05.2026
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Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году
«Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на рынке виртуальных АТС (ВАТС) по итогам 2025 года и входит в тройку лидеров среди крупнейших игроков р
|28.05.2026
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«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте
«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G* в корпоративном сегменте. Компания расширяет географию подготов
|20.05.2026
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«Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей
ся и обрабатываются в защищённом контуре, а использование ИИ даёт возможность анализировать колоссальные массивы информации без участия человека. Внедрение аудиобейджей — часть комплексной стратегии «Билайн бизнес» по цифровизации городской среды. Компания последовательно работает на четырех уровнях: обеспечение связью, построение инфраструктурных решений (от интеллектуальных транспортных с
|19.05.2026
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«Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи
«Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае. Партнеры впервые в российс
|29.04.2026
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«Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia
«Билайн бизнес» выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G*. Проект был представлен
|24.04.2026
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«Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты
Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый резул
|24.04.2026
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«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей
В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга. Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидает
|31.03.2026
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Infinix присоединился к производителям смартфонов, поддерживающих телефонные звонки с логотипами от «билайн бизнес»
Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от «билайн бизнес» Branded Call* (верифицированный вызов) на своих смартфонах. Компания реализовала это решение на моделях текущей линейки, а также на трех смартфонах из новой линейки NOTE 60: NOTE
|30.01.2026
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Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае
«Билайн бизнес» (объединяет все услуги и сервисы для компаний Билайна), один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, подвел итоги 2025 года и обновил данные по ис
|21.01.2026
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«Билайн бизнес» обеспечит доступ к передаче данных автомобилей концерна GWM
«Билайн бизнес» совместно с компанией «Грейт Волл Мотор Рус» (GWM), эксклюзивным дистрибьютором автомобилей GWM Poer, Haval, Tank и Wey в России, реализовали совместный проект по развитию локаль
|25.12.2025
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«Билайн бизнес» помог предприятию сократить расходы на электроэнергию на 20%
ышленных предприятий это означает рост операционных расходов и необходимость более точного контроля энергопотребления. Одним из инструментов такого контроля является Беспроводной энергомониторинг от «билайн бизнес» — решение для детального учета и анализа потребления электроэнергии без остановки производства и вмешательства в технологические линии. Решение было внедрено на FMCG-предприятии*
|28.11.2025
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«Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025
«Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в о
|06.11.2025
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«Центр управления M2M» «Билайн бизнеса» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market
CMP-платформа «Центр управления M2M» от «Билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP). «Центр управления M2M» продемонстриро
|21.10.2025
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Имей 100 рублей: «билайн бизнес» запустил реферальную программу «Приведи друга»
«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис «Приведи В2В друга» для корпоративных клиентов. Д
|26.09.2025
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«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники кото
|12.09.2025
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Надежный интернет и связь для стабильной работы: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связи
с онлайн-заказами, CRM-системами и ЭДО требуют стабильного канала связи. Однако мобильный интернет может периодически прерываться, что парализует все операционные процессы и ведет к потере прибыли. «Билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой
|02.09.2025
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«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей
Специалисты «Билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить
|02.09.2025
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«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей
Специалисты «билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить
|14.08.2025
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Кабель снова в топе: «билайн бизнес» фиксирует рост спроса на проводной интернет
Аналитика «билайн бизнес» выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода п
|16.06.2025
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билайн бизнес и ВЭПИ выводят безопасность и контроль учебного процесса на новый уровень с помощью интегрированных решений
роля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц и металлодетекторы, создав комплексную экосистему для безопасности и повышения качества образования. В сентябре 2024 года ВЭПИ запустил проект с билайн бизнес, внедрив систему из 180 камер видеонаблюдения в головном вузе (Воронеж) и филиале института в Липецке. Это позволило решить проблему трудоемкого и необъективного ручного контроля
|13.05.2025
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ГБУ «Малый бизнес Москвы» и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и билайн бизнес заключили соглашение о старте сотрудничества в сфере продвижения и обучения предпринимателей категории малого бизнеса в столичном регионе. Стороны уже реализуют проекты, которые п
|02.04.2025
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билайн бизнес улучшил качество мобильной связи в МФК Brosko Mall на Дальнем Востоке
с-клуб LVLUP, ресторан и отель Ruma, а также торговые галереи, помещения общественного питания и другие объекты, где стабильная связь стала критически важной для комфорта гостей и работы арендаторов. билайн бизнес не просто устранил проблемы с качеством связи, а построил «под ключ» необходимую инфраструктуру, включая антенно-фидерную систему, охватывающую всю площадь комплекса. После заверш
|27.03.2025
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билайн бизнес помогает автоматизировать производство и управление в крупнейшем рыболовецком хозяйстве Камчатки
оектов, разницу во времени с Камчаткой, а также особенности бизнеса клиента и его внутреннего контура. Подписание соглашения о цифровом партнерстве будет большим подспорьем для укрепления присутствия билайн бизнес в регионе», – подчеркнул директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко. Оба реализованных проекта направлены на выведение автоматизации производства на принципиально новы
|21.03.2025
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OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia
Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «
|19.03.2025
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билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь»
Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца.
|27.02.2025
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билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае
ть работы по улучшению качества мобильной сети билайн. Агрохолдинг «Румелко» пригласил специалистов билайн бизнес. Работы по организации вышеперечисленных систем, заняли меньше года. В результа
|23.12.2024
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Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов
спектр каналов, таких как интернет-реклама, SMS и Push-уведомления. Также всего в несколько кликов пользователи могут подключить интернет-эквайринг и сервисы доставки товаров от проверенных партнеров билайн бизнес. Встроенная CRM-система автоматически представляет заказы на единой панели, где их можно обрабатывать и отслеживать статус. Гибко настраиваемые дашборды с подробной аналитикой, вс
|15.11.2024
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билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите
Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Пр
|11.11.2024
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билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг»
аботников формирует оптимальные маршруты движения, повышая их производительность. А накопление и анализ «полевых» данных с помощью электронных чек-листов сведет бумажную волокиту к нулю. Одновременно билайн бизнес вводит новую модель ценообразования сервиса, основанную на принципе степ-тарификации. Она предусматривает пошаговое снижение абонентской платы в расчете на каждое устройство при д
|23.10.2024
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Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности
В Москве 19 ноября состоится важное событие в мире цифровых технологий – первая межотраслевая конференция «Безопасность клиента на первом месте», инициированная деловым изданием «Ведомости» и «билайн бизнес». В условиях стремительного развития инноваций и зависимости пользователей от информационных систем, вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальны
|23.10.2024
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Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков
023. За эти 12 месяцев российские компании совершили более 250 млн брендированных звонков, сделав свою коммуникацию с клиентами более безопасной и эффективной. «Этикетка» позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего
|16.10.2024
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«Билайн Бизнес» представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
«Билайн Бизнес» создал новый личный кабинет (ЛК) для корпоративных клиентов, который станет единой точкой входа для всех продуктов. Это особенно удобно для тех, кто пользуется несколькими услуга
|16.10.2024
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билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
курьера. Быть в курсе выгодных предложений. На главной странице размещаются акции и выгодные предложения, которые адаптируются под профиль клиента и специфику его бизнеса. Переходить в другие сервисы билайн бизнес. Новый личный кабинет — это единая точка доступа к кабинетам других услуг билайн бизнес. Например, облачной АТС. Делиться обратной связью. Каждый клиент может оставить мнен
|09.09.2024
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Яндекс Такси внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес для поддержки HR-процессов
Яндекс Такси, российская платформа для вызова такси и доставки, внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным вызовам. Теперь при совершении исходящих звонков водителям, например, с целью найма или удержания, на экране их телефона будет отобра
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Патока Андрей 110 36
|Назаров Алексей 73 25
|Коробов Евгений 31 23
|Ахлебининский Руслан 23 22
|Субботин Сергей 18 16
|Шведов Александр 46 15
|Бородов Герман 20 11
|Зайков Максим 30 9
|Романов Константин 58 8
|Хомутинников Александр 8 7
|Артемьева Надежда 8 6
|Куканов Александр 20 6
|Цаун Сергей 6 6
|Исаков Александр 9 5
|Кондратьев Сергей 29 4
|Хереш Игорь 28 4
|Кононова Ольга 5 4
|Шевелёва Мария 4 4
|Исмаилов Рашид 65 3
|Сивков Арташес 17 3
|Попов Александр 55 3
|Михайленко Александр 8 3
|Красовский Александр 29 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Голованов Денис 14 3
|Васильев Вячеслав 6 3
|Смоленцев Иван 3 3
|Шкиря Иван 3 3
|Балукина Галина 4 3
|Мотовилов Олег 71 3
|Муравьев Владимир 36 2
|Борисов Юрий 122 2
|Петров Сергей 61 2
|Осин Денис 19 2
|Быков Сергей 34 2
|Михайлов Александр 56 2
|Павлов Максим 22 2
|Калмыков Сергей 24 2
|Ильин Денис 9 2
|Кислицин Никита 15 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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