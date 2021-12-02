Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн Бизнес
Beeline Business
Публикаций - 298, упоминаний - 583
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патока Андрей 106 36
|Назаров Алексей 69 25
|Коробов Евгений 28 21
|Куканов Александр 15 6
|Бородов Герман 8 5
|Артемьева Надежда 8 5
|Хереш Игорь 12 4
|Шведов Александр 18 3
|Сивков Арташес 16 3
|Попов Александр 32 3
|Михайленко Александр 4 3
|Красовский Александр 29 3
|Сизов Григорий 14 2
|Борисов Юрий 97 2
|Петров Сергей 56 2
|Осин Денис 18 2
|Быков Сергей 11 2
|Михайлов Александр 30 2
|Кислицин Никита 8 2
|Зайков Максим 7 2
|Беляева Оксана 22 2
|Колесов Константин 5 2
|Толпежников Тимофей 11 2
|Канин Владимир 6 2
|Галушкин Олег 170 1
|Орловский Виктор 268 1
|Яковлев Сергей 35 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Путин Владимир 2437 1
|Попов Сергей 81 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Парфенов Игорь 50 1
|Богомазов Дмитрий 13 1
|Симаков Олег 107 1
|Соколов Александр 33 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 1
|Бородачев Дмитрий 6 1
|Горбунов Алексей 20 1
|Мельников Александр 68 1
|CNews TV 476 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru