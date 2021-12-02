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ВымпелКом
Билайн Бизнес
Beeline Business

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business


02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация»
23.06.2021 «Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак
29.04.2021 «Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud
11.03.2021 «Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга
09.02.2021 «Билайн бизнес» предоставил клиентам возможность запуска таргетированных SMS-рассылок на сети других операторов
02.02.2021 «Билайн Бизнес» объявил о запуске нового тарифа «Яркий интернет»
23.12.2020 «Билайн бизнес» запустил сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз
23.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз»
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз»
07.12.2020 «Билайн бизнес» поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории
25.11.2020 Фармацевтическая компания «Кьези Фармасьютикалс» разместила данные в облаке «Билайн Бизнес»
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР
03.11.2020 «Билайн бизнес» создал собственную B2S-платформу
28.10.2020 «Билайн Бизнес» запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес»
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока
14.09.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил Telefónica International Wholesale Services связью в Подмосковье
27.07.2020 «Билайн бизнес» сделал «Анализ аудитории» бесплатным
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF
07.07.2020 «Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра»
30.06.2020 «Билайн Бизнес» запустил услугу «Энергоконсалт» для малого и среднего бизнеса
25.05.2020 ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную сеть «Билайн бизнес»
27.04.2020 «Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД
10.02.2020 «Билайн бизнес» запустил биржу каналов связи
23.01.2020 «Билайн бизнес» вводит степ-тарификацию голосовых сервисов
02.12.2019 «Билайн бизнес» и «Микроника» протестировали систему умного учета ресурсов для отелей
23.07.2019 «Билайн Бизнес» представил услугу Network as a Service
06.07.2017 MCN Telecom в партнерстве с «Билайн Бизнес» запустил услугу FMC
09.06.2016 «Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк службы такси «Метро» в Саратове
08.06.2016 «Билайн Бизнес» и «Альфа-Банк» предлагают льготные комплексные решения для бизнеса
04.04.2016 «Билайн Бизнес» запускает обновленную линейку тарифов для корпоративных клиентов
28.03.2016 «Билайн Бизнес» подарит клиентам три месяца бесплатной «Облачной АТС»
21.01.2016 Производитель сейфов «Промет» выбрал услуги связи «Билайн Бизнес»
24.12.2015 «Метро Кэш энд Керри» повысит эффективность всех бизнес-процессов с «Билайн Бизнес»

Публикаций - 298, упоминаний - 583

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7491 239
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 40
Microsoft Corporation 20985 24
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 7
5017 6
VMware 1967 5
Cisco Systems 4628 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 4
Yota - Скартел 699 4
Google LLC 9412 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 453 3
Amazon Inc - Amazon.com 2520 3
Huawei 2984 3
Yandex - Яндекс 4552 3
Teleperformance 20 3
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 23 3
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 34 3
ВымпелКом - Билайн СПб - Санкт-Петербургский филиал 10 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 408 2
SAP SE 4370 2
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 50 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 2
Nokia Corporation 5234 2
Ericsson 2274 2
Sony 5561 2
Philips 1721 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 233 2
Галактика - Корпорация 702 2
Акадо Телеком - Комкор 771 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 129 2
Комтел 13 2
Radware 50 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 225 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 18 2
ВымпелКом - Билайн Приморский филиал 11 2
Xiaomi 974 1
Fortnite 50 1
СКБ Контур 434 1
Альфа-Банк 1327 5
Northrop Grumman 200 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 2
АвтоВАЗ 159 2
Visa International 1640 2
РЖД - Российские железные дороги 1324 2
ВТБ24 622 1
ИТЭЛМА НПП 19 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Elsevier 8 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 78 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
Nike 152 1
Sheraton - Шератон 7 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
SoftBank Group 202 1
СтройГазМонтаж 13 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 211 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 91 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 1
Цезарь Сателлит 31 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 12 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 3 1
Благосостояние НПФ 33 1
Веста 35 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Россети Ленэнерго 55 1
Калашников ГК 9 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
GM - General Motors 419 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 5
МКС - Международная космическая станция 1381 3
Правительство Москвы 815 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
Правительство Саратовской области 19 1
Правительство Пензенской области 17 1
Правительство Орловской области 15 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 273 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 191 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 52 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
Союз машиностроителей России 26 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 28
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 13
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 350 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 10
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 662 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1092 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 4
Web Interface - Веб-интерфейс 228 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 242 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 4
Big Data - Большие данные 1239 4
ИТ-аутсорсинг 844 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 525 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 169 3
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 23 3
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 3
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 139 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 2
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Microsoft Office 2993 6
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ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 20 6
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 4
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Apple iOS 6210 4
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Group-IB THF - Group-IB Threat Hunting Framework 7 2
Microsoft Office PowerPoint 613 2
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Microsoft Exchange 986 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 122 2
Microsoft Azure 1214 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1134 2
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 6 1
VMware Bitnami 8 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 10 1
IBM Softlayer 30 1
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Microsoft SharePoint Server 518 1
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NASA Dawn 34 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 1
Патока Андрей 106 36
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 22
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 11
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Земля - планета Солнечной системы 6453 6
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 834 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 5
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Европа 7252 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 3
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 841 3
Россия - УФО - Свердловская область 1023 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 100 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 1
Русский язык 1653 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 44 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 131 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1206 1
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Всероссийская перепись населения 41 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
Торговля розничная 82 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 36 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 1
CNews TV 476 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
IDC - International Data Corporation 4519 4
Gartner 3180 3
Forrester Research 783 2
KuppingerCole Analysts AG 3 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Markets&Markets Research 86 1
ABI Research 230 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 44 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 361 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество 3 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 18 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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