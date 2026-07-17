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ВымпелКом Билайн Бизнес Beeline Business

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business

билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Обзор «Билайн» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 «Билайн бизнес» запустил единую витрину спецпредложений для предпринимателей

«Билайн бизнес» объявил о запуске мультипродуктовой промо-акции «Предпринимай». До 31 июля 2026 года корпоративным клиентам доступна единая витрина специальных предложений, которая объединяет те
06.07.2026 «Билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» с проектом цифровизации горнодобывающего предприятия

Проект «билайн бизнес» по созданию сети Private LTE* для горнодобывающего предприятия стал победителем конкурса «Трансформация» в номинации «Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации
03.07.2026 «Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС

Облачная АТС «билайн бизнес» стала лидером по доступности среди решений российских поставщиков виртуальных АТС, а также разделила первое место с другим участником рейтинга по скорости подключения по итогам и
02.07.2026 Опыт «билайн бизнес»: как предиктивный обзвон меняет работу контакт-центров

«Билайн бизнес» внедрил предиктивный обзвон в собственных контакт-центрах и зафиксировал заметный рост эффективности работы команд. Полученный опыт компания масштабирует и предлагает корпоративн
26.06.2026 «Билайн бизнес» добавил управление роумингом в мобильное приложение

«Билайн бизнес» расширил возможности самообслуживания для корпоративных клиентов. Теперь они могут подключать роуминговые пакеты напрямую через интерфейс приложения Билайна: без USSD-команд и об
15.06.2026 «Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей

«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consulting «Ценность 5G для бизнеса: опыт

29.05.2026 Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году

«Билайн бизнес» продемонстрировал один из самых высоких темпов прироста компаний-клиентов на рынке виртуальных АТС (ВАТС) по итогам 2025 года и входит в тройку лидеров среди крупнейших игроков р
28.05.2026 «Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте

«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G* в корпоративном сегменте. Компания расширяет географию подготов
20.05.2026 «Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей

ся и обрабатываются в защищённом контуре, а использование ИИ даёт возможность анализировать колоссальные массивы информации без участия человека. Внедрение аудиобейджей — часть комплексной стратегии «Билайн бизнес» по цифровизации городской среды. Компания последовательно работает на четырех уровнях: обеспечение связью, построение инфраструктурных решений (от интеллектуальных транспортных с
19.05.2026 «Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи

«Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае. Партнеры впервые в российс
29.04.2026 «Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia

«Билайн бизнес» выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G*. Проект был представлен

24.04.2026 «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты

Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый резул
24.04.2026 «Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга. Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидает
31.03.2026 Infinix присоединился к производителям смартфонов, поддерживающих телефонные звонки с логотипами от «билайн бизнес»

Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от «билайн бизнес» Branded Call* (верифицированный вызов) на своих смартфонах. Компания реализовала это решение на моделях текущей линейки, а также на трех смартфонах из новой линейки NOTE 60: NOTE
30.01.2026 Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае

«Билайн бизнес» (объединяет все услуги и сервисы для компаний Билайна), один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, подвел итоги 2025 года и обновил данные по ис
21.01.2026 «Билайн бизнес» обеспечит доступ к передаче данных автомобилей концерна GWM

«Билайн бизнес» совместно с компанией «Грейт Волл Мотор Рус» (GWM), эксклюзивным дистрибьютором автомобилей GWM Poer, Haval, Tank и Wey в России, реализовали совместный проект по развитию локаль
25.12.2025 «Билайн бизнес» помог предприятию сократить расходы на электроэнергию на 20%

ышленных предприятий это означает рост операционных расходов и необходимость более точного контроля энергопотребления. Одним из инструментов такого контроля является Беспроводной энергомониторинг от «билайн бизнес» — решение для детального учета и анализа потребления электроэнергии без остановки производства и вмешательства в технологические линии. Решение было внедрено на FMCG-предприятии*
28.11.2025 «Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025

«Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в о
06.11.2025 «Центр управления M2M» «Билайн бизнеса» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

CMP-платформа «Центр управления M2M» от «Билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP). «Центр управления M2M» продемонстриро
21.10.2025 Имей 100 рублей: «билайн бизнес» запустил реферальную программу «Приведи друга»

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис «Приведи В2В друга» для корпоративных клиентов. Д
26.09.2025 «Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники кото
12.09.2025 Надежный интернет и связь для стабильной работы: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связи

с онлайн-заказами, CRM-системами и ЭДО требуют стабильного канала связи. Однако мобильный интернет может периодически прерываться, что парализует все операционные процессы и ведет к потере прибыли. «Билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой
02.09.2025 «Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей

Специалисты «Билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить

02.09.2025 «Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей

Специалисты «билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить

14.08.2025 Кабель снова в топе: «билайн бизнес» фиксирует рост спроса на проводной интернет

Аналитика «билайн бизнес» выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода п
16.06.2025 билайн бизнес и ВЭПИ выводят безопасность и контроль учебного процесса на новый уровень с помощью интегрированных решений

роля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц и металлодетекторы, создав комплексную экосистему для безопасности и повышения качества образования. В сентябре 2024 года ВЭПИ запустил проект с билайн бизнес, внедрив систему из 180 камер видеонаблюдения в головном вузе (Воронеж) и филиале института в Липецке. Это позволило решить проблему трудоемкого и необъективного ручного контроля

13.05.2025 ГБУ «Малый бизнес Москвы» и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и билайн бизнес заключили соглашение о старте сотрудничества в сфере продвижения и обучения предпринимателей категории малого бизнеса в столичном регионе. Стороны уже реализуют проекты, которые п
02.04.2025 билайн бизнес улучшил качество мобильной связи в МФК Brosko Mall на Дальнем Востоке

с-клуб LVLUP, ресторан и отель Ruma, а также торговые галереи, помещения общественного питания и другие объекты, где стабильная связь стала критически важной для комфорта гостей и работы арендаторов. билайн бизнес не просто устранил проблемы с качеством связи, а построил «под ключ» необходимую инфраструктуру, включая антенно-фидерную систему, охватывающую всю площадь комплекса. После заверш
27.03.2025 билайн бизнес помогает автоматизировать производство и управление в крупнейшем рыболовецком хозяйстве Камчатки

оектов, разницу во времени с Камчаткой, а также особенности бизнеса клиента и его внутреннего контура. Подписание соглашения о цифровом партнерстве будет большим подспорьем для укрепления присутствия билайн бизнес в регионе», – подчеркнул директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко. Оба реализованных проекта направлены на выведение автоматизации производства на принципиально новы
21.03.2025 OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia

Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «
19.03.2025 билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь»

Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца.

27.02.2025 билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае

ть работы по улучшению качества мобильной сети билайн. Агрохолдинг «Румелко» пригласил специалистов билайн бизнес. Работы по организации вышеперечисленных систем, заняли меньше года. В результа
23.12.2024 Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов

спектр каналов, таких как интернет-реклама, SMS и Push-уведомления. Также всего в несколько кликов пользователи могут подключить интернет-эквайринг и сервисы доставки товаров от проверенных партнеров билайн бизнес. Встроенная CRM-система автоматически представляет заказы на единой панели, где их можно обрабатывать и отслеживать статус. Гибко настраиваемые дашборды с подробной аналитикой, вс
15.11.2024 билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите

Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Пр
11.11.2024 билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг»

аботников формирует оптимальные маршруты движения, повышая их производительность. А накопление и анализ «полевых» данных с помощью электронных чек-листов сведет бумажную волокиту к нулю. Одновременно билайн бизнес вводит новую модель ценообразования сервиса, основанную на принципе степ-тарификации. Она предусматривает пошаговое снижение абонентской платы в расчете на каждое устройство при д
23.10.2024 Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности

В Москве 19 ноября состоится важное событие в мире цифровых технологий – первая межотраслевая конференция «Безопасность клиента на первом месте», инициированная деловым изданием «Ведомости» и «билайн бизнес». В условиях стремительного развития инноваций и зависимости пользователей от информационных систем, вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особенно актуальны
23.10.2024 Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков

023. За эти 12 месяцев российские компании совершили более 250 млн брендированных звонков, сделав свою коммуникацию с клиентами более безопасной и эффективной. «Этикетка» позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего
16.10.2024 «Билайн Бизнес» представил единый личный кабинет для B2B-клиентов  

«Билайн Бизнес» создал новый личный кабинет (ЛК) для корпоративных клиентов, который станет единой точкой входа для всех продуктов. Это особенно удобно для тех, кто пользуется несколькими услуга
16.10.2024 билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов

курьера. Быть в курсе выгодных предложений. На главной странице размещаются акции и выгодные предложения, которые адаптируются под профиль клиента и специфику его бизнеса. Переходить в другие сервисы билайн бизнес. Новый личный кабинет — это единая точка доступа к кабинетам других услуг билайн бизнес. Например, облачной АТС. Делиться обратной связью. Каждый клиент может оставить мнен
09.09.2024 Яндекс Такси внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес для поддержки HR-процессов

Яндекс Такси, российская платформа для вызова такси и доставки, внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным вызовам. Теперь при совершении исходящих звонков водителям, например, с целью найма или удержания, на экране их телефона будет отобра

Публикаций - 496, упоминаний - 531

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 451
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 41
Microsoft Corporation 25774 36
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 17
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ростелеком 10948 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Yandex - Яндекс 9215 9
9594 9
Telegram Group 2940 9
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 8
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 5
Broadcom - VMware 2610 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4675 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Google LLC 12687 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
SAP SE 5601 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 3
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 3
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 3
CyberLink 39 3
Uztelecom - Buzton 39 3
Эшелон Геолайф ГК - Эшелон 6 3
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Альфа-Банк 1979 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Кибердом 43 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Цезарь Сателлит 43 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 2
РосЭко 5 2
Kempinski - Кемпински 34 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Pay-Me - Телемаркет 14 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Visa International 1993 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Инфаркт Фонд 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 120
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 80
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Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
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