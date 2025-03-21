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Субботин Сергей


21.03.2025 OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia 1
09.11.2016 Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск» 1
23.07.2004 Госзакупки и ИТ: чиновник и бумага непобедимы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Субботин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1135 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3163 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3305 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3912 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12169 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19911 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 1
Оповещение и уведомление - Notification 4729 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 1
Электронный документ - Electronic document 1466 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31202 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3884 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11736 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30075 1
Росатом ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
Microsoft Exchange 1747 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 28 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Никольский Антон 22 1
Шалманов Сергей 201 1
Макаров Александр 44 1
Шаронов Андрей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 3
Европа 21841 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 941 1
Нидерланды 3539 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 646 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 1
Америка - Американский регион 2167 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8131 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51734 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4897 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 15 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5023 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 892 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 89 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 912 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
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