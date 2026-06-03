Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 275-ФЗ О государственном оборонном заказе
- Федеральная служба по оборонному заказу
- Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе
- АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа
- ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа
- Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 25
Федеральный закон 275-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Никольский Антон 22 1
|Саркисян Армен 7 1
|Субботин Сергей 15 1
|Качин Илья 1 1
|Новоселов Алексей 6 1
|Буторина Наталья 1 1
|Квашенкина Ольга 50 1
|Бороданенко Павел 1 1
|Ефременко Артем 1 1
|Головченко Алексей 18 1
|Павловский Дмитрий 1 1
|Каменская Татьяна 1 1
|Манакова Татьяна 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Орловский Виктор 405 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Мальков Антон 45 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Шпак Василий 276 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Макаров Александр 46 1
|Ивановский Владимир 1 1
|Замерчук Антон 5 1
|Завьялов Евгений 2 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Ярухин Илья 1 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Дедус Федор 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.