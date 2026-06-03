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Федеральный закон 275-ФЗ О государственном оборонном заказе

СОБЫТИЯ


03.06.2026 НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP» 1
17.10.2025 «Аквариус» трижды останавливал жалобами торги на ПК для гостайны, но госконтракт все равно достался другим 1
17.09.2025 Lad представил модуль «ЛАД.ГОЗ» для работы с гособоронзаказом 1
23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено 2
06.12.2024 Цифровизация регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь обошлась в полмиллиарда 1
22.02.2022 Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 2
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети 2
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
27.12.2018 «Первый Бит» помог ЧМЗАП соответствовать требованиям закона «О государственном оборонном заказе» 2
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
23.11.2016 «КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 1
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
24.08.2016 В НИИ автоматической аппаратуры автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность на базе ПП «Парус» 2
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 2
23.07.2004 Госзакупки и ИТ: чиновник и бумага непобедимы 1

Публикаций - 19, упоминаний - 25

Федеральный закон 275-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

9405 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3408 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 2
Ростелеком 10766 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1049 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 639 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
S8 Capital - С8 Капитал 44 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 142 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 28 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Максима ГК 22 1
СтандартПроект 2 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 56 1
Максима ГК - МТ-Интеграция 19 1
Ростех - Автоматика Концерн 1806 1
Huawei 4467 1
Intel Corporation 12742 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 741 1
Норси-Транс - НТ 136 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 406 1
Крок - Croc 1926 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1257 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 688 1
Merlion iRU - Деловой офис 348 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 954 1
Галактика - Корпорация 1533 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 458 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 1
1С-Рарус 960 1
SafeTech - СэйфТек 122 1
Парус Корпорация 206 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 33 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
ЭксимБанк 5 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
Венец АКБ 21 1
Белагропромбанк 23 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
АТФБанк 22 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Межтопэнергобанк 9 1
Темірбанк - Темирбанк 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
ГПБ - Газпромбанк 1250 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 61 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 61 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 1
ЦИАН - CIAN 183 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 124 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 70 1
Кубанская библиотека 1 1
Уралавтоприцеп ЧМЗАП - Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 378 3
Федеральное казначейство России 1927 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 311 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 65 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 127 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 126 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 139 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 612 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 168 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 558 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 5
Электронный документ - Electronic document 1561 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2677 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10201 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4271 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4911 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2612 3
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 2
Оповещение и уведомление - Notification 5740 2
СЭД - Учет договоров 106 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12955 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12930 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2445 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3036 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2617 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6259 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 926 1
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Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 1
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3614 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 547 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 881 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1600 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 472 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2978 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2773 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 7
1С:ERP Управление предприятием 796 4
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 318 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 498 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 277 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 66 1
Omni - криптовалюта 95 1
Галактика MCM 2 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Microsoft Visual FoxPro 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
ГИС Капиталовложения 4 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 24 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
ЛАД ГК - ЛАД.ГОЗ 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
Google Android 15090 1
Apple iOS 8501 1
Microsoft Office 4099 1
Шалманов Сергей 202 1
Никольский Антон 22 1
Саркисян Армен 7 1
Субботин Сергей 15 1
Качин Илья 1 1
Новоселов Алексей 6 1
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Квашенкина Ольга 50 1
Бороданенко Павел 1 1
Ефременко Артем 1 1
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Павловский Дмитрий 1 1
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Манакова Татьяна 1 1
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Шпак Василий 276 1
Колокольцев Владимир 44 1
Макаров Александр 46 1
Ивановский Владимир 1 1
Замерчук Антон 5 1
Завьялов Евгений 2 1
Меркулов Сергей 48 1
Ярухин Илья 1 1
Слесаренко Марина 23 1
Дедус Федор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 2
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Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 7 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8718 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9047 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6502 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1481 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4374 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3770 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5398 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2308 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11204 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1208 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8115 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7441 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1870 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1458 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3396 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3082 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2933 2
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 215 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 251 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1299 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2983 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 1
TAdviser - Центр выбора технологий 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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