«Аквариус» трижды останавливал жалобами торги на ПК для гостайны, но госконтракт все равно достался другим

Закидавший ФАС жалобами на ФСИН российский производитель электроники «Аквариус» не смог добиться победы на тендере по закупку ПК для работы с данными под грифом «совершенно секретно». По инициативе производителя ФСИН три раза отказывала победителям торгов, но в итоге выбрала в поставщики «Крафтвэй», за которым стоит «Росатом».

Компьютеры для гостайны

Как узнал CNews, структура российского производителя компьютеров «Аквариус» — ООО «Технопрогресс» — уже четыре раза добивалась отмены торговых процедур ФСИН на закупку компьютеров, но все равно не смогла стать поставщиком ПК, прошедших проверку на работу с гостайной под грифом «совершенно секретно».

Итоги очередного тендера, за который за который с помощью жалоб боролся «Аквариус», были опубликованы в октябре 2025 г., победителем признан ее конкурент — АО «Крафтвэй корпорэйшн Плс», которого контролирует «Росатом».

Согласно закупочной документации, «Крафтвэй корпорэйшн Плс» поставит ФСИН 379 комплексов ЭВМ российского производства, выполненных в защищенном исполнении и проверенных на способность работать в режиме «совершенно секретно» с данными, составляющими государственную тайну. Закупка проводилась в соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Сумма контракта с «Крафтвэй» составила 37,9 млн руб.

В состав одного комплекта товара входят системный блок, монитор, две мыши, две клавиатуры, ИБП, блок розетов, а также генератор электромагнитного шума, МФУ, аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, необходимые сертификаты. Речь идет о компьютерах с четырех-ядреными процессорами, тактовой частотой оперативной памяти 3200 МГц, DDR4, размером монитора в 23,8 дюйма. Максимальное значение диапазона частот генератора электромагнитного шума — 6 тыс. МГц. Общий объем накопителя SSD – 512 Гб.

Компьютеры должны быть поставлены в срок до 28 ноября 2025 г.

В закупке приняли участие еще две компании, но их названия не разглашаются. Прошлые три попытки ФСИН найти исполнителя госконтракта закончили отменой протоколов по выбору победителя из-за жалоб в ФАС главного конкурента «Крафтвэй» — структуры «Аквариуса».

«Аквариус» против

Жалобы «Технопрогресса» в ФАС начались в апреле 2025 г., когда его отстранили от участия в конкурсе ФСИН. Заявку компания признали несоответствующей требованиям извещения и закона о контрактной системе.

Комиссия ФСИН тогда указала, что компания «не предоставила номер реестровых записей из соответствующих реестров содержащих информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, утвержденным постановлением № 325».

При этом в заявке победителя конкурса, как установила уже комиссия ФАС, такой номер также отсутствовал. Несмотря на это, жалоба «Технопрогресса» была признана необоснованной, но по результатам внеплановой проверки выявлены нарушения в документации, связанные с исполнением постановления правительства РФ №1875 «О мерах по предоставлению национального режима». ФАС указал на неточности в оформлении требований по участию в торгах оборудования, связанного с иностранцами.

Выбор победителя отменили, но торги продолжились. После того, как был выбран второй победитель — торги снова отменили по жалобе «Технопрогресса» на неисполнение предписания ФАС.

В третий раз история повторилась, победитель был готов исполнить контракт с большой скидкой — за 29 млн руб., но по жалобе «Технопрогресса» на неисполнение предыдущего предписания закупка была снова отменена. В итоге ФСИН объявил новые торги, по итогам которых заключил контракт с «Крафтвэй».

На кону 400 млн

У «Аквариус» есть еще шанс попробовать себя в роли поставщика ФСИН. Компания через жалобу в ФАС добилась отмены закупки для ФСИН обычных ПК на 403 млн руб. Жалобы на торги направили сразу четыре компании, но лишь претензии «Аквариус» были признаны обоснованными.

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно не установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, в соответствии постановлением № 1875, а также требование о предоставлении в составе заявки сведений, подтверждающих страну происхождения программного обеспечения.

CNews направил запрос в «Аквариус» и ФСИН, которые обещали предоставить ответы позже. В «Крафтвэй» не ответили на запрос издания.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко считает, что подача жалоб в ФАС — обязательный процесс при выявленных нарушениях. «По другому иногда не решается проблема "сговора". Мы бы даже в отдельных случаях рекомендовали заявления в следственный комитет подавать», — говорит Головченко.

Руководитель корпоративной практики юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова считает, что ФАС как регулятор проверяет не только законность проведения той или иной закупки, но и включает недобросовестных поставщиков в Реестр недобросовестных поставщиков со всеми вытекающими последствиями, включая взыскание убытков в пользу заказчика.

«Заручившись поддержкой ФАС возможно провести процедуру с единственным участником закупки и осуществить проведение иных конкурсов или аукционов», — считает Манакова.

Управляющий партнер «Каменская & партнеры» Татьяна Каменская говорит, что важным является и то, что жалоба в антимонопольный орган позволяет отменить незаконные решения заказчика, допустить компанию к участию в закупке и быть признанной ее победителем. Адвокат Kulik&Partners Law.Economics Дмитрий Павловский полагает, что жалобы в антимонопольный орган на закупки могут иметь положительный эффект для компаний.

«Это один из наиболее эффективных способов защиты. Например, потенциальный участник закупки вправе оспорить необоснованные требования документации, которые не позволяют ему участвовать в торгах. Участник торгов вправе оспорить неправомерное отклонение заявки, необоснованное признание победителем одного из участников и т.д. На основании жалобы процедура торгов приостанавливается в части заключения контракта», — сообщил адвокат.

Кто стоит за крупнейшими производителями

Компания «Аквариус» — один из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Обеспечивает полный производственный цикл выпуска высокотехнологичного оборудования, включая печать плат, поверхностный монтаж компонентов и сборку изделий. Реализует ИТ-проекты федерального и регионального масштаба. Компания производит около 2,5 млн устройств в год на площадках в Шуе и Твери.

Новые владельцы производителя электроники — S8 Capital вложили в компанию 5 млрд руб. для стабилизации операционной деятельности. В августе 2025 г., группа компаний «Аквариус» сменила владельцев. S8 Capital и ГК «МТ-Интеграция» (ранее ГК «Максима») в совокупности получат 79% в компании. S8 Capital — многопрофильный российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. Его 100% владельцем является Армен Саркисян, которому также принадлежит оператор лотерей «Столото».

«Крафтвэй» — одна из крупнейших российских производственно-инжиниринговых компаний, действующая на рынке с 1993 г. и занимающаяся разработкой и производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе программно-аппаратных комплексов, адаптированных под нужды заказчиков, а также внедрением инфраструктурных решений. В конце 2023 г. половину компании купил «Росатом» за 5 млрд руб., писал CNews. Вторая половина компании осталась у ее гендиректора Алексея Кравцова.

В феврале 2025 г. Kraftway лишилась контракта почти на 200 млн руб. из-за неисполнения обязательств. Компания должна была поставить ФНС средства защиты информации для вычислительного оборудования. Так и не получив сертификаты, налоговая в одностороннем порядке расторгла контракт.

Собеседник CNews на рынке электроники отмечал, что началось охлаждение экономики. «Свободных денег нет, нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей», — отметил он.