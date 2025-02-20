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S8 Capital С8 Капитал

S8 Capital - С8 Капитал

S8 Capital — многопрофильный российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7000 специалистов (2022 год). В портфель S8 Capital входят:

  •  METEOR Lift (ранее ОТИС Россия) — российский производитель вертикального транспорта
  • крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»
  • разработчик цифровых решений «Синхро»
  • спортивное медиа Sport24
  • ценовой агрегатор Price.ru
  • виртуальный оператор мобильной связи Next Mobile

20.02.2025 «Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году 1
02.11.2024 Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии 1
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
07.06.2024 Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект 1
06.06.2024 Благодаря Сбербанку у компании METEOR Lift появятся лифты с искусственным интеллектом 1
03.06.2024 Производитель бытовой техники Hansa бежал из России, сдав бизнес дистрибьютору 1
25.03.2024 Как российский бизнес локализует производство в РФ на примере Саркисяна и S8 Capital 1
01.03.2024 Bosch избавляется от российской штаб-квартиры 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
04.12.2023 Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor 1
01.09.2023 Price.ru назвал самые популярные гаджеты в преддверии начала учебного года 1
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент» 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1
11.07.2023 Россияне уходят в виртуальную реальность: спрос на VR-устройства в 2023 году вырос на 20%, на игры – на 83% 1
06.04.2023 «Столото» снизила затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% благодаря миграции в облако Cloud 1
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году 1
31.10.2022 Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон» 1
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 1
31.05.2022 Онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 г. вырос в восемь раз 1
12.05.2022 Смартфоны и ноутбуки в апреле 2022 г. подешевели на 10-20% 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 1
16.10.2019 Исследование Accenture: 47% покупателей бойкотируют бренды из-за некачественного клиентского сервиса 1
15.10.2019 SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики 1
26.11.2018 Mail.Ru закрыла непопулярный аналог «Яндекс.Маркета» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 6
TeamViewer 121 6
AnyDesk Software GmbH 33 5
Samsung Electronics 10286 4
Apple Inc 12146 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 4
Google LLC 11825 3
HP Inc. 5692 3
Xiaomi 1749 2
Huawei 3950 2
8265 2
Сбер - СберБизнес Софт 57 2
SAS Institute 974 1
МегаФон 8944 1
Alibaba Group 425 1
Yandex - Яндекс 7418 1
Accenture plc 682 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
ZTE Corporation 749 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Tetron - Тетрон 3 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Telegram Group 2022 1
DJI 73 1
Microsoft Corporation 24667 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 214 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Sony 6551 1
HTC Corporation 1499 1
Oculus VR 73 1
Lenovo Group 2297 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2556 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 403 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
Garmin - Гармин 201 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Pandao 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
OTIS - OTIS Elevators 11 1
Hansa - Ханса 114 1
Bridgestone 16 1
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 6
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1280 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1932 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 6
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 787 6
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1448 5
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Apple iOS 7842 1
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SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
VK - Mail.ru Товары 11 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 1
SAS Visual Statistics 4 1
SAS Customer Intelligence 360 14 1
SAS 360 Engage: Digital 1 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 4 1
SAS 360 Discover 1 1
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