S8 Capital С8 Капитал
S8 Capital — многопрофильный российский холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7000 специалистов (2022 год). В портфель S8 Capital входят:
- METEOR Lift (ранее ОТИС Россия) — российский производитель вертикального транспорта
- крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»
- разработчик цифровых решений «Синхро»
- спортивное медиа Sport24
- ценовой агрегатор Price.ru
- виртуальный оператор мобильной связи Next Mobile
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Тутон Екатерина 7 5
|Бусаргин Андрей 26 3
|Саркисян Армен 3 3
|Гончаров Станислав 16 2
|Добродеев Борис 95 1
|Цуканов Максим 6 1
|Каютенко Дмитрий 1 1
|Горячева Анастасия 4 1
|Маршаков Илья 1 1
|Одинаева Ирина 7 1
|Сенчугова Анастасия 1 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Самодуров Михаил 3 1
|Коржакова Ирина 1 1
|Зотов Андрей 33 1
|Меркулов Владимир 1 1
|Королев Максим 19 1
|Максимов Константин 1 1
|Казарян Микаэл 1 1
|Петрова Татьяна 2 1
|Ющенко Дарья 1 1
|Люлин Павел 1 1
|Сенина Лариса 3 1
|Володин Вадим 2 1
|Иманов Гусейн 5 1
|Швыдко Юрий 1 1
|Плаксин Максим 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 2
|Известия ИД 632 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 1
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