Россияне уходят в виртуальную реальность: спрос на VR-устройства в 2023 году вырос на 20%, на игры – на 83%

В 2023 г. россияне стали чаще интересоваться VR-устройствами и играми в виртуальной реальности. Настоящим хитом на рынке этих устройств стал выход нового VR-шлема Pico 4, благодаря которому онлайн-спрос на устройства этого производителя вырос на 3000% по сравнению с 2022 г. К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса сравнения цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), проанализировав пользовательскую активность в поисковиках, а также на сайте Price.ru.

Исследование было проведено на основании спроса на 36 млн товаров, которые продаются в интернет-магазинах по всей России и представлены на Price.ru. Об этом CNews сообщили представители S8 Capital.

По данным аналитиков Price.ru, в январе-мае 2023 г. на 20% вырос онлайн-спрос на VR-устройства в целом. Наибольший рост наблюдается в категории VR-очков (+25%) – это недорогое устройство, которое представляет собой «рамку», в которую вкладывается смартфон. Такой девайс подходит для мобильных игр, поддерживающих 3D-графику и для просмотра 3D-контента. Если позволяет мощность смартфона – VR-очки также можно подключить к компьютеру и использовать их вместо дорогостоящей VR-гарнитуры. Примерами таких устройств являются Xiaomi Mi VR Play (+51%), Homido V2 (+12%), Baofeng 4 (+26%), Vr Shinecon SC (-27%), Bobovr z6 (-27%). Некоторые из таких очков поставляются с Bluetooth-контроллером, с помощью которого можно управлять действиями в видеоиграх.

Спрос на VR-шлемы упал на 6%. Это устройства, необходимые для воспроизведения VR-контента и игр с компьютеров и игровых консолей. Это наиболее дорогостоящая категория VR-гаджетов, представляющая собой мощные устройства с высококачественными дисплеями, позволяющие не только смотреть в 3D-формате, но и погружаться в контент: VR-гарнитуры фиксируют перемещения и движения головы пользователя и дают полный эффект живого присутствия. Это такие устройства как Pico 4 (+5971%), Sony Playstation Vr2 (+1591%), DJI Goggles (+167%), HTC Vive (+15%), Vive Pro (+10%), Oculus Quest 2 (+5%).

Самым существенным изменением на этом рынке по сравнению с 2022 г. стал резкий рост интереса к китайскому бренду Pico: в 2022 г. он вошел в топ-10 на восьмом месте, а в 2023 г. достиг второго места, показав колоссальный рост онлайн-спроса на свои устройства (+3000%). Это связано с выходом новой модели VR-шлема в 2022 г. Тем не менее, по абсолютным показателям лидером среди брендов в этой категории товаров пока остается Oculus VR.

Топ-10 брендов-производителей VR-устройств в январе-мае 2023 г. (в порядке убывания): Oculus, Pico, HTC, DJI, Sony, BoboVR, HP, VR Shinecon, Google, Microsoft.

Цены на VR-гарнитуры в 2023 г. на большинство устройств либо практически не изменились, либо упали. Так, стоимость самой популярной модели VR-шлема Oculus Quest 2 выросла лишь на 5% (до 42 293 руб.). HTC Vive подешевел на 24% (до 66 603 руб.), стоимость Oculus Rift S не изменилась (55 916 руб.). Цена нового хита на рынке – Pico 4 составляет 41 515 руб., PlayStation VR2 продается в российских интернет-магазинах по средней цене 60 953 руб. Цена самых бюджетных VR-очков, предназначенных для использования с смартфоном, достигает около 2500 руб.

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Аналитики платформы также зафиксировали значительный рост спроса на VR-игры (+83%). Например, онлайн-спрос на видеоигру Half-Life: Alyx вырос на 62% несмотря на то, что с момента ее выхода прошло уже несколько лет. То же касается Superhot VR (+39%) и Fallout 4 VR (+21%), вышедших в 2016 и в 2017 гг. соответственно. Среди других популярных VR-игр – Pavlov VR (+79%), Minecraft VR (+20%), Beat Saber (+90%), Batman: Arkham VR (+32%), Iron Man VR (+125%), The Climb (+120%).

«Судя по всему, самими шлемами пользователи уже обзавелись в прошлые годы, а в этом году обратили свое внимание на поддерживающие эту технологию видеоигры», – сообщили представители Price.ru.

Также в январе-мае 2023 г. вырос интерес пользователей к очкам дополненной (или смешанной) реальности (+70%). Эти устройства менее распространены и стоят значительно больше других «виртуальных» гаджетов: они создают виртуальную проекцию на реальный мир, который пользователь наблюдает сквозь линзы очков. Представители этой категории – Google Glass Enterprise 2 (+104%), TCL vrgt782 (+64%), Microsoft Hololens (-7%).

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