Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

HTC Corporation

HTC Corporation

HTC Corporation - это тайваньская компания, основанная в 1997 году. Она является одним из пионеров в производстве смартфонов на базе Android. В 2008 году компания представила первый в мире коммерческий Android-смартфон HTC Dream (T-Mobile G1). В 2017 году компания продала часть своего мобильного подразделения Google за $1,1 млрд, что существенно изменило структуру бизнеса.

В судебной сфере стоит отметить дело о претензиях активистов Natives in Tech к названию одного из продуктов компании - коммуникатора HTC Apache. Однако претензии были направлены только на название продукта, а не на компанию в целом.

Основные направления деятельности HTC включают:

  • Производство смартфонов и планшетов на базе Android
  • Разработка VR-шлемов (линейка HTC VIVE)
  • Создание решений для блокчейн-технологий (смартфон Exodus 1)
  • Разработка систем виртуальной реальности для бизнеса и образования

Компания использует следующие технологии:

В России HTC представлена через официальных дистрибьюторов, таких как Merlion. Компания регулярно выпускает бюджетные модели смартфонов, адаптированные для российского рынка.

Основные конкуренты HTC на рынке:

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2025 Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone

Возвращение творца истории Android Компания HTC провела презентацию смартфона Wildfire E5 Plus из бюджетного сегмента. Новинка стоит около $93 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13 марта 2025 г.), но при этом располагает камерой на 50 МП и до 12

26.10.2022 Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android

HTC снова в России Тайваньская компания HTC, с которой 14 лет назад началась эпоха Android-смартфонов, привезла в Россию моноблок Wildfire E plus. Это смартфон базового уровня, оцененный в 8000 руб. Как пишет портал Gizmochina, Росси
21.07.2022 Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и HTC, производитель систем виртуальной реальности профессионального класса, подтвердили совместимость OC Astra Linux и VR-шлема HTC VIVE Pro. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астр
05.07.2022 Легендарнейший производитель привез в Россию планшет на замену санкционному iPad

Возвращение HTC Компания HTC начала продажи планшетного компьютера А100 на базе ОС Android в российской рознице. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5 Google. Редакция CNews обнаружила HTC A
09.06.2022 Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах

ервым в Индонезии проектом по весогабаритному контролю в условиях скоростного движения. Разработка «НТС» перед вводом в эксплуатацию прошла необходимую метрологическую сертификацию и процедуру

21.12.2021 Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России

Эксклюзив для России В России начались продажи смартфона Wildfire E2 Plus компании HTC. Об этом CNews сообщили представители Merlion, официального отечественного дистрибьютора продукции HTC. Смартфон Wildfire E2 Plus продается исключительно на территории России, и пока
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания

Merlion на правах официального дистрибьютора HTC привез в Россию ограниченную партию эксклюзивных моделей смартфонов HTC Wildfire E2 Plus. Двухсимочные устройства (нано-SIM) имеют дисплей диагональю 6,82 дюйма с разрешением 1640x72
19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow
19.10.2020 HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео

Новый смартфон HTC Компания HTC продолжает предпринимать попытки повторного возвращения на рынок смартфонов, на котором когда-то была одним из лидеров. Она анонсировала странный смартфон среднего уровн
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов

«М-Телематика» («Мособлтелематика», входит в концерн «Национальные телематические системы», НТС) и «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») будут совместно использовать системы спутниковой навигации для повышения надежности грузоперевозок, а также договорились
08.10.2020 НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники

Концерн «НТС» и НИИМА «Прогресс» создали технологический альянс, специализирующийся на разработке транспортно-навигационных решений с высоким экспортным потенциалом. Компании концерна и инженеры НИИ объ
04.09.2020 НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру

Концерн «Национальные телематические системы» (НТС) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (ФАУ «РОСДОРНИИ») подписали меморандум о сотрудничестве в проектах создания «умной» дорожной инфраструктуры и беспилотного транспорт
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы

«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниц
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог

всероссийского онлайн-хакатона «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров», который пройдет при поддержке Правительства Республики Татарстан. Также руководитель концерна «НТС» Алексей Нащекин учредил специальную номинацию, победа в которой дает право на участие в одном из международных проектов группы компаний. Соискатели номинации должны решить прикладные задач
28.02.2020 HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео

Доступная новинка HTC Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличие от первых предст
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики

спилотные грузовые автомобили. Об этом на логистической сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, сообщил гендиректор компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексей Нащекин. «В ближайшее время, надеемся, выйдем на М11 на пилот, и где-то года через два-три при соответствующей нормативной базе планируем Москва-Питер беспилотные перевозки уже зап
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire

Назад в прошлое Компания HTC планирует в ближайшем будущем вернуть к жизни серию смартфонов Wildfire. Об этом сообщает ресурс Mobiltelefon со ссылкой на неназванный российский телемагазин. Тем не менее, Mobiltelefon пр
28.08.2018 Смартфоны ASUS, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Samsung, Sony легко взломать технологией, созданной для древнего модема

и специфическими функциями. И вот тут как раз и кроется угроза. Эксперты проанализировали более 2000 образов фирменного ПО (прошивок) 11 производителей мобильных устройств под Android - ASUS, Google, HTC, Huawei, Lenovo, LG, LineageOS, Motorola, Samsung, Sony и ZTE. Обнаружилось, что эти устройства поддерживают более 3500 различных типов AT-команд. В некоторых случаях AT-команды позволяли п
20.07.2018 Начались российские продажи смартфона HTC U12+. Цены

НТС объявляет о начале продаж смартфона HTC U12+ в России. Смартфон HTC U12+ с диагональю экрана 6 дюймов поднимает планку ожи
04.07.2018 «Газпром Нефть», HTC И Modum Lab внедряют иммерсивные образовательные технологии

«Газпромнефть — смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», в партнерстве с HTC и Modum LAB запускают пилотный проект по созданию цифровых образовательных программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект присутствия в виртуальной среде. За
20.06.2018 Обзор смартфона HTC U12+

Внешний вид Главное, что можно сказать про внешность HTC U12+ — он не похож на айфон. Причём, ни на iPhone 8/8 Plus, ни на iPhone X. Последнее означает, что «бровь» решили не добавлять — и правильно. Смартфон HTC U12+ Кнопок на фронтальной
24.05.2018 Новый HTC U12 Plus хорош в любой руке

Флагманский смартфон HTC U12 Plus будет оснащён четырьмя (двумя двойными) камерами, а физические кнопки ему заменит система Edge Sense 2. Следуя последним тенденциям, HTC U12 Plus использует дисплей с пропор
23.05.2018 HTC представила новый флагманский смартфон HTC U12+

HTC представила смартфон HTC U12+ с 6-дюймовым «кинематографичным» экраном с соотношением сторон 18:9 и цветовой персонализацией. Функция Edge Sense 2 выполнена на новом сенсоре с обратной связью на боковых гранях корп
21.03.2018 HTC выпустила дешевые смартфоны с премиальным дизайном. Фото

Дизайн «по богатому»Компания HTC представила смартфоны Desire 12 и 12+, ориентированные на начальную ценовую категорию 200-300 евро. Несмотря на бюджетное позиционирование, новые модели HTC Desire 12 и HTC 12
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем?

ки». С приходом смартфонов производители сконцентрировались на создании сенсорных моноблоков и о вспомогательных экранах на время забыли. В 2017 году всё изменилось: сразу пять крупных компаний — LG, HTC, Samsung, Meizu и ZTE — представили по новинке, обозначив начало нового тренда. ZOOM разбирается, какие смартфоны с двумя экранами имеются сегодня на рынке и для чего им вспомогательный дис
15.01.2018 HTC выпустила гигантский безрамочный смартфон. Фото

Гигант с «глазами» и распознаванием лицHTC в рамках специальной презентации на Тайване представила новый флагманский смартфон HTC U11 EYEs, который отныне возглавляет список мобильных устройств компании в среднеценовом диапазоне. Ключевой особенностью смартфона EYEs стала сдвоенная 5-МП фронтальная камера. Новинка так
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами

Покупка Ротенберга и ШипеловаИгорь Ротенберг и Андрей Шипелов выкупили каждый по 45% акций ООО «Национальные телематические системы» (НТС), сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Продавцом выступил основатель НТС Алексей Нащекин.Информация была подтверждена агентст
21.09.2017 HTC развалилась надвое. Одну половину купил Google

Кому вершки, кому корешкиХолдинг Alphabet Inc., в который входит Google, и HTC Corporation объявили о достигнутом соглашении, согласно которому часть сотрудников HTC
25.08.2017 HTC продает единственное прибыльное подразделение, чтобы выжить

ь продажи подразделения по выпуску гарнитуры виртуальной реальности Vive VR, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным Bloomberg, бизнес по выпуску мобильных телефонов HTC продолжает нести убытки, в то время как VR-подразделение компании является прибыльным и приносит растущие от квартала к кварталу объемы выручки. Так, по данным IDC, тайваньская компания уже
16.05.2017 HTC выпустила первый в мире смартфон, управляемый сжатием. Видео

Edge Sense: управление простым нажатиемHTC официально анонсировала новый флагманский смартфон HTC U11, в которой воплотились самые современные разработки и технологии компании. Впервые в мире смартфоне HTC U11 реализована технология Edge Sense, позволяющая управлять устройством,

16.02.2017 HTC больше не будет выпускать дешевые смартфоны

Новая стратегия HTCКомпания HTC намерена прекратить выпуск бюджетных смартфонов и сосредоточиться на производстве более дорогих моделей, поскольку они приносят большую прибыль. Причиной такого решения стали неудовлетворит
17.01.2017 Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition

рмы 3DExperience могут просматривать, изучать и осуществлять проверку создаваемых продуктов с помощью виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систему HTC Vive Business Edition. Это открывает новые возможности для сокращения сроков создания и улучшения впечатляющего потребительского опыта, сообщили CNews в Dassault Systèmes. Теперь пользовате
11.01.2017 Рассекречены фото смартфона HTC с двумя дисплеями

Фото HTC U Ultra утекли в соцсетьВ китайской соцсети Weibo появилось несколько фотографий смартфона HTC U Ultra в четырех цветовых решениях: белом, золотистом, синем и черном. Смартфон, релиз
21.11.2016 HTC может продать убыточный смартфонный бизнес

HTC продает мобильное подразделение Тайваньская компания HTC предположительно готовится продать свое мобильное подразделение весной 2017 г. Предполага
11.07.2016 Два новых смартфона линейки Desire от HTC вышли на российский рынок

Компания НТС объявила о выходе на российский рынок двух новых представителей линейки Desire — HTC Desire 830 dual sim и HTC Desire 828. Мощный процессор, фирменная звуковая система
11.07.2016 Обзор смартфона HTC 10: очередная попытка вернуть лидерство

Смартфоны HTC всегда славились своими инновациями, которые, однако, не всегда приходились по вкусу рынк
22.06.2016 Из HTC уволился основатель компании

Бывший CEO покинул компанию HTC Питер Чоу (Peter Chou), один из основателей HTC, долгое время занимавший должность
10.05.2016 Выручка HTC рухнула в три раза

Падение выручкиВыручка HTC в I квартале 2016 г. достигла 14,8 млрд тайваньских долларов (около $455 млн), что в 2,8 раза меньше, чем в аналогичный период 2015 г., когда выручка составила 41,5 млрд тайваньских долларо
21.04.2016 GS Group вступил в Научно-технический совет по цифровому телевидению

20 апреля 2016 г. директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков принял участие в первом заседании Научно-технического совета по цифровому телевидению (НТС ЦТ). Спикер представил экспертному сообществу позицию в отношении импортозамещения производства цифровых ТВ-приставок в России. Совет создан под эгидой Московского научно исследовательского
12.04.2016 Новый флагман HTC потерял индивидуальность

Потеря индивидуальности Тайваньская HTC официально представила свой новый флагманский смартфон. Компания убрала из названия устро

Публикаций - 1512, упоминаний - 1601

HTC Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 664
Apple Inc 13156 511
Google LLC 12690 399
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 367
Microsoft Corporation 25775 329
LG Electronics 3735 323
Lenovo Motorola 3566 215
Sony 6739 187
Huawei 4677 166
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 146
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 142
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 138
Qualcomm Technologies 1974 128
Acer Group - Acer Inc 2776 126
ZTE Corporation 800 111
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 100
Meta Platforms - Facebook 4621 98
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 93
Lenovo Group 2447 92
HP Inc. 5883 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 86
X Corp - Twitter 2938 83
Nvidia Corp 4002 65
AT&T Inc 1726 62
Intel Corporation 12811 61
E-Ten Information Systems 119 59
Toshiba Corporation 2980 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
Dell EMC 5180 54
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 42
Xiaomi - Сяоми 2232 42
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 38
МегаФон 10742 38
TI - Texas Instruments Incorporated 848 37
Oracle Corporation 7074 37
Adobe Systems 1597 33
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 32
Canalys 236 30
Ростелеком 10948 30
MediaTek - Ralink 595 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Евросеть 1421 31
Связной ГК 1401 28
Carl Zeiss AG 307 18
Россети Ленэнерго 1699 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Совкомбанк Совесть 279 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 8
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 8
Белый Ветер 365 8
eBay Inc 1640 8
101Hotels.com 456 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Царицын капитал 23 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Nike 195 5
Телефон.Ру 92 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Верный - торговая сеть 326 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
KGI Securities 50 4
Barnes & Noble 171 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
General Dynamics 60 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Судебная власть - Judicial power 2500 16
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 169
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
OIN - Open Invention Network 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Электрокабель 13 1
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1196
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 603
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 493
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 408
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 402
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 393
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 373
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 367
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 320
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 313
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 313
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 311
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 304
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 289
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 262
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 217
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 207
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 199
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 193
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 193
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 183
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 175
Наушники - Headphones 4479 164
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 164
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 156
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 151
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 146
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 139
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 136
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 134
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 127
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 112
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 109
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 108
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 106
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 105
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 104
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 103
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 99
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 99
Google Android 15244 718
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 366
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 296
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 276
Microsoft Windows 16882 263
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 252
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 224
HTC Sense 188 166
Apple iOS 8583 160
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 147
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 126
Nokia Symbian OS 1411 124
HTC One - серия смартфонов 187 118
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 117
HTC Desire - серия смартфонов 153 117
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 112
Samsung Galaxy 1035 112
Apple iPad 4012 104
Microsoft Windows Mobile 6 250 100
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 94
Apple iPhone 4 800 79
Apple iPhone 5 783 77
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 77
Samsung Galaxy Note 702 77
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 71
Linux OS 11533 71
Apple iPhone 6 4861 69
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 69
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 66
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 65
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 62
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 61
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 61
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 60
HTC Touch - серия смартфонов 71 60
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 58
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 54
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 54
E-Ten glofiish - джойстик 93 51
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 50
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 39
Ксенин Алекс 311 37
Chou Peter - Чоу Питер 29 29
Фадеев Михаил 57 23
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Нащекин Алексей 118 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Rubin Andy - Рубин Энди 63 11
Свириденко Андрей 99 10
Савин Сергей 97 10
Завьялова Светлана 21 10
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 9
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 9
Ротенберг Игорь 37 7
Шипелов Андрей 23 7
Кормильцев Андрей 9 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Лопатин Виктор 25 7
Ротенберг Аркадий 52 6
Шилов Сергей 99 6
Нечаев Андрей 27 6
Ерофеева Мария 31 6
Croyle Scott - Кройл Скотт 6 6
Wang Cher - Ван Шер 7 6
Путин Владимир 3454 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Агафонов Вадим 13 5
Кусков Денис 221 5
Ян Давид 69 5
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 5
Демидов Михаил 134 5
Мартынов Владислав 115 4
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 4
Blass Evan - Бласс Эван 37 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 4
Купинский Геннадий 4 4
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 4
Мардер Наум 116 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 627
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 426
Китай - Тайвань 4245 281
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 237
Европа 24964 190
Южная Корея - Республика 7052 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 98
Азия - Азиатский регион 5920 80
Япония 13807 79
Финляндия - Финляндская Республика 3697 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 73
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 59
Канада 5082 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Германия - Федеративная Республика 13221 41
США - Калифорния - Купертино 281 39
Индия - Bharat 5870 33
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 29
Испания - Каталония - Барселона 752 28
Франция - Французская Республика 8177 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
США - Калифорния 4829 21
Швеция - Королевство 3782 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Европа Восточная 3138 17
США - Вашингтон - Редмонд 238 16
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 15
Украина 7928 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Америка - Американский регион 2206 14
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 13
Сингапур - Республика 1953 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Европа Западная 1496 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Ближний Восток 3154 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 174
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 134
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 82
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 61
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 59
Ergonomics - Эргономика 1755 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 40
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 39
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 38
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 38
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 37
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 34
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 31
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 30
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 29
Английский язык 7030 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 25
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 20
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 20
Видеокамера - Видеосъёмка 720 20
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 128
DigiTimes - Издание 1331 52
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 40
Bloomberg 1627 33
Engadget - Блог о технологиях 429 22
The Verge - Издание 619 20
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 17
SlashGear 134 15
AppleInsider 400 15
Electronista 166 14
CNET Networks - CNET News 1643 11
ZDnet 663 10
DxOMark - Издание 36 9
Boy Genius Report - BGR 50 9
Wikipedia - Википедия 650 9
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
NYT - The New York Times 1100 7
TechRadar 97 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 6
Ars Technica 450 6
AP - Associated Press 2007 6
CNews TV 747 6
Unwired View 39 6
Forbes - Форбс 1002 6
AnandTech 73 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Чудо техники 60 5
Gizmodo 133 5
Pocket-Lint 71 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Inquirer 463 4
GizmoChina 171 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
WikiLeaks 120 4
FT - Financial Times 1296 4
РИА Новости 1033 3
IDC - International Data Corporation 4975 92
Gartner - Гартнер 3658 61
SmartMarketing 74 23
Strategy Analytics 285 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 14
ABI Research 236 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
MForum Analytics 20 7
Juniper Research 131 6
NPD Group 140 5
DigiTimes Research 23 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Counterpoint Research 110 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Frost & Sullivan 207 3
comScore 379 3
Mobile Research Group 87 3
Asymco 10 3
Ритейл аудит - Retail audit 11 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
CCS Insight 22 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Zecurion Analytics 25 2
Consumer Reports 40 2
IMS Research 31 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Samsung Research 20 1
Forrester Consulting 26 1
Tractica 7 1
Grand View Research 25 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
РАН - Российская академия наук 2122 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 71
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 10
CeBIT 614 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
День молодёжи - 27 июня 1087 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
Связь-Экспокомм 276 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Red Dot Design Award 57 2
iF Design Awards 26 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 2
ИгроМир 125 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Black Hat - Конференция 120 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Microsoft Ignite 44 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Web Summit 13 1
Docflow 148 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
MIPTV 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще