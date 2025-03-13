HTC Corporation

Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone Возвращение творца истории Android Компания HTC провела презентацию смартфона Wildfire E5 Plus из бюджетного сегмента. Новинка стоит около $93 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13 марта 2025 г.), но при этом располагает камерой на 50 МП и до 12

Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android HTC снова в России Тайваньская компания HTC, с которой 14 лет назад началась эпоха Android-смартфонов, привезла в Россию моноблок Wildfire E plus. Это смартфон базового уровня, оцененный в 8000 руб. Как пишет портал Gizmochina, Росси

Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux ГК «Астра» и HTC, производитель систем виртуальной реальности профессионального класса, подтвердили совместимость OC Astra Linux и VR-шлема HTC VIVE Pro. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астр

Легендарнейший производитель привез в Россию планшет на замену санкционному iPad Возвращение HTC Компания HTC начала продажи планшетного компьютера А100 на базе ОС Android в российской рознице. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5 Google. Редакция CNews обнаружила HTC A

Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах ервым в Индонезии проектом по весогабаритному контролю в условиях скоростного движения. Разработка «НТС» перед вводом в эксплуатацию прошла необходимую метрологическую сертификацию и процедуру

Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России Эксклюзив для России В России начались продажи смартфона Wildfire E2 Plus компании HTC. Об этом CNews сообщили представители Merlion, официального отечественного дистрибьютора продукции HTC. Смартфон Wildfire E2 Plus продается исключительно на территории России, и пока

HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания Merlion на правах официального дистрибьютора HTC привез в Россию ограниченную партию эксклюзивных моделей смартфонов HTC Wildfire E2 Plus. Двухсимочные устройства (нано-SIM) имеют дисплей диагональю 6,82 дюйма с разрешением 1640x72

HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео Новый смартфон HTC Компания HTC продолжает предпринимать попытки повторного возвращения на рынок смартфонов, на котором когда-то была одним из лидеров. Она анонсировала странный смартфон среднего уровн

НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов «М-Телематика» («Мособлтелематика», входит в концерн «Национальные телематические системы», НТС) и «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») будут совместно использовать системы спутниковой навигации для повышения надежности грузоперевозок, а также договорились

НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники Концерн «НТС» и НИИМА «Прогресс» создали технологический альянс, специализирующийся на разработке транспортно-навигационных решений с высоким экспортным потенциалом. Компании концерна и инженеры НИИ объ

НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру Концерн «Национальные телематические системы» (НТС) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (ФАУ «РОСДОРНИИ») подписали меморандум о сотрудничестве в проектах создания «умной» дорожной инфраструктуры и беспилотного транспорт

«Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы «Ростелеком» и «Национальные телематические системы» (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниц

«НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог всероссийского онлайн-хакатона «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров», который пройдет при поддержке Правительства Республики Татарстан. Также руководитель концерна «НТС» Алексей Нащекин учредил специальную номинацию, победа в которой дает право на участие в одном из международных проектов группы компаний. Соискатели номинации должны решить прикладные задач

HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео Доступная новинка HTC Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличие от первых предст

Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики спилотные грузовые автомобили. Об этом на логистической сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, сообщил гендиректор компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексей Нащекин. «В ближайшее время, надеемся, выйдем на М11 на пилот, и где-то года через два-три при соответствующей нормативной базе планируем Москва-Питер беспилотные перевозки уже зап

HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire Назад в прошлое Компания HTC планирует в ближайшем будущем вернуть к жизни серию смартфонов Wildfire. Об этом сообщает ресурс Mobiltelefon со ссылкой на неназванный российский телемагазин. Тем не менее, Mobiltelefon пр

Смартфоны ASUS, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Samsung, Sony легко взломать технологией, созданной для древнего модема и специфическими функциями. И вот тут как раз и кроется угроза. Эксперты проанализировали более 2000 образов фирменного ПО (прошивок) 11 производителей мобильных устройств под Android - ASUS, Google, HTC, Huawei, Lenovo, LG, LineageOS, Motorola, Samsung, Sony и ZTE. Обнаружилось, что эти устройства поддерживают более 3500 различных типов AT-команд. В некоторых случаях AT-команды позволяли п

Начались российские продажи смартфона HTC U12+. Цены НТС объявляет о начале продаж смартфона HTC U12+ в России. Смартфон HTC U12+ с диагональю экрана 6 дюймов поднимает планку ожи

«Газпром Нефть», HTC И Modum Lab внедряют иммерсивные образовательные технологии «Газпромнефть — смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», в партнерстве с HTC и Modum LAB запускают пилотный проект по созданию цифровых образовательных программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект присутствия в виртуальной среде. За

Обзор смартфона HTC U12+ Внешний вид Главное, что можно сказать про внешность HTC U12+ — он не похож на айфон. Причём, ни на iPhone 8/8 Plus, ни на iPhone X. Последнее означает, что «бровь» решили не добавлять — и правильно. Смартфон HTC U12+ Кнопок на фронтальной

Новый HTC U12 Plus хорош в любой руке Флагманский смартфон HTC U12 Plus будет оснащён четырьмя (двумя двойными) камерами, а физические кнопки ему заменит система Edge Sense 2. Следуя последним тенденциям, HTC U12 Plus использует дисплей с пропор

HTC представила новый флагманский смартфон HTC U12+ HTC представила смартфон HTC U12+ с 6-дюймовым «кинематографичным» экраном с соотношением сторон 18:9 и цветовой персонализацией. Функция Edge Sense 2 выполнена на новом сенсоре с обратной связью на боковых гранях корп

HTC выпустила дешевые смартфоны с премиальным дизайном. Фото Дизайн «по богатому»Компания HTC представила смартфоны Desire 12 и 12+, ориентированные на начальную ценовую категорию 200-300 евро. Несмотря на бюджетное позиционирование, новые модели HTC Desire 12 и HTC 12

Смартфоны с двумя экранами: зачем? ки». С приходом смартфонов производители сконцентрировались на создании сенсорных моноблоков и о вспомогательных экранах на время забыли. В 2017 году всё изменилось: сразу пять крупных компаний — LG, HTC, Samsung, Meizu и ZTE — представили по новинке, обозначив начало нового тренда. ZOOM разбирается, какие смартфоны с двумя экранами имеются сегодня на рынке и для чего им вспомогательный дис

HTC выпустила гигантский безрамочный смартфон. Фото Гигант с «глазами» и распознаванием лицHTC в рамках специальной презентации на Тайване представила новый флагманский смартфон HTC U11 EYEs, который отныне возглавляет список мобильных устройств компании в среднеценовом диапазоне. Ключевой особенностью смартфона EYEs стала сдвоенная 5-МП фронтальная камера. Новинка так

Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами Покупка Ротенберга и ШипеловаИгорь Ротенберг и Андрей Шипелов выкупили каждый по 45% акций ООО «Национальные телематические системы» (НТС), сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Продавцом выступил основатель НТС Алексей Нащекин.Информация была подтверждена агентст

HTC развалилась надвое. Одну половину купил Google Кому вершки, кому корешкиХолдинг Alphabet Inc., в который входит Google, и HTC Corporation объявили о достигнутом соглашении, согласно которому часть сотрудников HTC

HTC продает единственное прибыльное подразделение, чтобы выжить ь продажи подразделения по выпуску гарнитуры виртуальной реальности Vive VR, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным Bloomberg, бизнес по выпуску мобильных телефонов HTC продолжает нести убытки, в то время как VR-подразделение компании является прибыльным и приносит растущие от квартала к кварталу объемы выручки. Так, по данным IDC, тайваньская компания уже

HTC выпустила первый в мире смартфон, управляемый сжатием. Видео Edge Sense: управление простым нажатиемHTC официально анонсировала новый флагманский смартфон HTC U11, в которой воплотились самые современные разработки и технологии компании. Впервые в мире смартфоне HTC U11 реализована технология Edge Sense, позволяющая управлять устройством,

HTC больше не будет выпускать дешевые смартфоны Новая стратегия HTCКомпания HTC намерена прекратить выпуск бюджетных смартфонов и сосредоточиться на производстве более дорогих моделей, поскольку они приносят большую прибыль. Причиной такого решения стали неудовлетворит

Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition рмы 3DExperience могут просматривать, изучать и осуществлять проверку создаваемых продуктов с помощью виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систему HTC Vive Business Edition. Это открывает новые возможности для сокращения сроков создания и улучшения впечатляющего потребительского опыта, сообщили CNews в Dassault Systèmes. Теперь пользовате

Рассекречены фото смартфона HTC с двумя дисплеями Фото HTC U Ultra утекли в соцсетьВ китайской соцсети Weibo появилось несколько фотографий смартфона HTC U Ultra в четырех цветовых решениях: белом, золотистом, синем и черном. Смартфон, релиз

HTC может продать убыточный смартфонный бизнес HTC продает мобильное подразделение Тайваньская компания HTC предположительно готовится продать свое мобильное подразделение весной 2017 г. Предполага

Два новых смартфона линейки Desire от HTC вышли на российский рынок Компания НТС объявила о выходе на российский рынок двух новых представителей линейки Desire — HTC Desire 830 dual sim и HTC Desire 828. Мощный процессор, фирменная звуковая система

Обзор смартфона HTC 10: очередная попытка вернуть лидерство Смартфоны HTC всегда славились своими инновациями, которые, однако, не всегда приходились по вкусу рынк

Из HTC уволился основатель компании Бывший CEO покинул компанию HTC Питер Чоу (Peter Chou), один из основателей HTC, долгое время занимавший должность

Выручка HTC рухнула в три раза Падение выручкиВыручка HTC в I квартале 2016 г. достигла 14,8 млрд тайваньских долларов (около $455 млн), что в 2,8 раза меньше, чем в аналогичный период 2015 г., когда выручка составила 41,5 млрд тайваньских долларо

GS Group вступил в Научно-технический совет по цифровому телевидению 20 апреля 2016 г. директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков принял участие в первом заседании Научно-технического совета по цифровому телевидению (НТС ЦТ). Спикер представил экспертному сообществу позицию в отношении импортозамещения производства цифровых ТВ-приставок в России. Совет создан под эгидой Московского научно исследовательского