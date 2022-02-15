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BBK vivo Vivo Mobile Communications Vivo Communication Technology

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, создающая продукты и услуги в области мобильных коммуникаций. vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. 7 производственных центров vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов. Устройствами vivo пользуются более 400 миллионов пользователей в 60 странах и регионах.


15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s
21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства
13.01.2022 Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей
20.12.2021 Merlion и vivo объявили о начале сотрудничества
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России
21.09.2021 Обновленная версия Vivo Funtouch OS увеличит оперативную память смартфонов
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман
19.03.2021 Vivo расширяет сеть официальных сервисных центров в России
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии
28.01.2021 Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую
17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии
19.11.2020 Vivo выпустила новую мобильную операционную систему Origin OS
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11
27.10.2020 Vivo представляет новую версия фирменной оболочки Funtouch OS 11
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене
07.09.2020 Vivo объявила о старте инициативы Vision+, посвященной развитию культуры мобильной фотографии
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок
13.08.2020 Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи
31.07.2020 Первый в мире смартфон Vivo с профессиональной стабилизацией вышел в продажу по специальной цене
24.07.2020 vivo начинает продажи флагманского смартфона X50
16.07.2020 vivo представила смартфон vivo X50 Pro с профессиональной стабилизацией. Цена
25.06.2020 vivo начинает российские продажи флагманских смартфонов X50 Pro
11.06.2020 Смартфон vivo Y30 выходит на российский рынок. Цена
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo
26.03.2020 Vivo вышла в топ5 мировых брендов по объему поставок смартфонов
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке
04.02.2020 Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке
31.01.2020 Россиян оставят без iPhone, смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo
31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo
06.12.2019 vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена
14.11.2019 Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото
27.08.2019 Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена

Публикаций - 200, упоминаний - 212

BBK vivo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 102
BBK OPPO Electronics 281 99
Xiaomi 1095 98
Huawei 3222 89
Apple Inc 10683 77
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 42
BBK Electronics Corp 396 33
Google LLC 10352 31
LG Electronics 3372 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 26
Qualcomm Technologies 1639 24
Lenovo Group 2077 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 22
ZTE Corporation 685 19
MediaTek 394 17
Sony 6145 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Lenovo Motorola 3463 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 10
Intel Corporation 11262 9
Canalys 212 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 8
Telefonica - Telefónica España 501 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
HMD Global - Nokia 128 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Deutsche Telekom 905 7
Nvidia Corp 3118 7
Meizu Technology 152 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 6
Portugal Telecom 50 6
Microsoft Corporation 22497 6
Ulefone Mobile 11 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
Volvo Cars 243 4
Carl Zeiss 294 4
Градиент 52 3
Связной ГК 1190 3
BMW Group 392 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Ferrari NV 144 2
AliExpress Tmall 64 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Audi 184 1
Почта России ПАО 1853 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
Chevrolet 33 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Открытие ФК 2713 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Beko 54 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 1
LATAM Airlines Group 10 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 1
Skoda - Škoda Auto 38 1
Jaguar Land Rover 85 1
Porsche - Порше Руссланд 73 1
JD.com - Jingdong Mall 64 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 56 1
Альфа-Групп 613 1
AliExpress 327 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
ТНК-ВР Холдинг 248 1
Tesla Motors 285 1
BorgWarner 2 1
Whirlpool KitchenAid 21 1
Electrolux - Электролюкс Рус 177 1
PickPoint - Сеть постаматов 40 1
Valeo 9 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 1
Whirlpool 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
Президент Российской Федерации 3770 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Тинькофф кредит брокер 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Администрация Президента РФ 904 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 115
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 74
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 56
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 38
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 36
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 32
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 31
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 28
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 25
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 25
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 20
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 18
USB Type-C - USB-C 1192 18
Автофокус - Автофокусировка 699 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 15
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 11
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 377 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
Google Android смартфоны 793 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 58
Google Android 11959 57
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 32
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 29
BBK vivo V - Серия смартфонов 33 19
BBK vivo Y - Серия смартфонов 21 17
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 15
Huawei Mate - серия смартфонов 250 14
BBK vivo Halo Fullview 49 14
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 13
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 12
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 12
Honor - серия смартфонов 138 11
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 11
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 10
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 10
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 10
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 10
Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 9
Google Android 11 129 9
Google Android 10 195 9
Google Android 9 Pie 204 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 8
BBK OPPO Find X - Серия смартфонов 37 8
Samsung Galaxy Note 673 8
BBK vivo Funtouch OS 12 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
Apple iPhone 6 2649 7
Samsung Galaxy 832 7
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 84 7
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 166 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 7
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 112 7
BBK vivo Ultra Game Mode 6 6
Apple iPhone 12 149 6
Apple iPhone 11 176 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 83 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
Уваров Сергей 6 4
Путин Владимир 2542 3
Чайка Владимир 27 3
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 3
Reith Ryan - Рейт Райан 12 2
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Lau Pete - Ло Пит 14 2
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 2
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 2
Pathak Tarun - Патхак Тарун 2 2
Go Eric - Го Эрик 2 2
Mishra Varun - Мишра Варун 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Казарян Карен 35 1
Гвоздев Дмитрий 91 1
Гостев Дмитрий 22 1
Мишустин Михаил 376 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 1
Кузьмичев Алексей 15 1
Фридман Михаил 98 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Павлов Владимир 16 1
Сурков Александр 4 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Хан Герман 13 1
Biden Joe - Байден Джо 58 1
Колесникова Дарья 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Скокова Татьяна 12 1
Иванов Максим 6 1
Скурихин Владимир 7 1
Кирюхин Дмитрий 79 1
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 1
Гуцериев Михаил 110 1
Суханов Дмитрий 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 92
Россия - РФ - Российская федерация 108428 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Индия - Республика 4263 22
Китай - Тайвань 2115 18
Бразилия - Федеративная Республика 1945 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 15
Европа 12319 15
Южная Корея - Республика 4394 13
Япония 10069 12
Испания - Каталония - Барселона 707 10
Африка - Африканский регион 2928 8
Азия - Азиатский регион 3803 7
Китай - Пекин - Beijing 870 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 7
Испания - Королевство 2917 7
Америка Латинская 1413 6
Индонезия - Республика 789 5
Ближний Восток 2549 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Таиланд - Королевство 671 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Америка Северная 2650 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Европа Восточная 2927 3
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 27 2
Китай - Гуандун - Дунгуань 5 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
США - Калифорния 3381 2
Бразилия - Сан-Паулу 145 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 22
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Бизнес-акселератор 294 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Образование в России 460 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Эргономика 840 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 27 1
Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
Trade-in 90 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 1
Торговая война между США и Китаем 6 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
The Verge - Издание 482 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
GizmoChina 90 5
AnandTech 68 4
CNews - ZOOM.CNews 1609 4
Bloomberg 1009 3
DxOMark - Издание 35 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
91Mobiles 590 2
Nanotechweb 92 2
ITHome 18 2
Korea Times 129 2
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