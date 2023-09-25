Vivo представит V29-серию в России с усовершенствованной «Аура-подсветкой для портрета 2.0»

Vivo представляет обновленное флагманское решение для портретной съемки — новую V29-серию. Смартфон оснащен усовершенствованной «Аура-подсветкой для портрета 2.0» и функцией интеллектуальной регулировки цветовой температуры.

Новая линейка включает в себя «смартфон-хамелеон» V29 5G и младшую модель V29e 5G с «Аура-подсветкой для портрета 2.0», 50 МП селфи-камерой с автофокусом и 120 Гц AMOLED-дисплеем.

Функция интеллектуальной настройки цветовой температуры автоматически распознает условия недостаточной освещенности с преобладанием теплых тонов и использует теплую Аура подсветку для портрета, чтобы придать коже на снимках мягкий естественный оттенок.

Vivo V29

При тусклом холодном свете с преобладанием голубых тонов функция интеллектуальной настройки цветовой температуры определяет оптимальные параметры для «Аура-подсветки для портрета», которая служит дополнительным источником холодного света, восстанавливающего естественную яркость композиции.

Благодаря 3D-дисплею с изгибом 55 градусов смартфон удобно ложится в руку. AMOLED-матрица с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает четкое изображение кинематографического качества.