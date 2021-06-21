Разделы

21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP

IBS AppLine Innovation — резидента «Сколково» — продолжают совершенствовать и развивать собственный фреймворк «Хамелеон» для автоматизированного функционального тестирования. В рамках обновлени
13.07.2020 Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО

Айти Инновации» разработала и запатентовала собственный инструмент для автоматизации тестирования — фреймворк «Хамелеон». В 2019 г. была подана заявка на внесение программного продукта в Единый
22.10.2013 MultiPhone 5450 DUO — первый смартфон-«хамелеон» от Prestigio

Компания Prestigio выпустила MultiPhone 5450 DUO — первый смартфон Prestigio с разноцветными панелями («хамелеон»), которые можно менять в зависимости от настроения, погоды и даже времени суток. MultiPhone 5450 DUO оснащен 2-ядерным процессором и новейшей операционной системой Android 4.2 Jelly B
31.01.2011 Toshiba показала ноутбук-хамелеон
28.06.2006 Змея-хамелеон "обороняется" с помощью цвета

составе группы, обнаружившей змею во время изучения разнообразия рептилий парка в 2003 г. #gallery# По словам доктора Стефана Циглера (Stefan Ziegler) из подразделения WWF в Германии, это первая змея-хамелеон, открытая биологами за последние пять лет. Как считают ученые, изменение окраски змеи может являться «механизмом предупреждения или защиты». Сообщалось о нескольких других змеях, измен
11.10.2005 "ВымпелКом" заказал у Celltick 3 млн. новых лицензий на услугу "Хамелеон"

ироковещания, объявила о получении нового заказа на три миллиона пользовательских лицензий от группы компаний «ВымпелКом», объединяющей операторов сотовой связи. Предоставляемая «ВымпелКомом» услуга «Хамелеон» предусматривает использование технологии LiveScreen компании Celltick и уже доступна для более чем 6,4 млн. абонентов в России. К концу года оператор планирует увеличить количество по
20.12.2004 Siemens CFX65 - "хамелеон" в мотостиле

Немецкий «хамелеон» Если бы сам производитель так не подчеркивал «хамелеонские» возможности СFX65, игру перламутровых красок его панелей можно было бы и не заметить. Переливаются сиренево-голубым («голуб

Публикаций - 53, упоминаний - 58

IBS AppLine Хамелеон и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 10
Konami 107 9
Sony 6640 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14518 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 4
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 3
МегаФон 10053 3
Yandex - Яндекс 8563 3
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1168 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 2
Google LLC 12323 2
Funbox - ФБ Групп 10 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 1
Nokia Mobile Phones 26 1
Verizon Communications - XO Communications - Nextlink Communications - Concentric Network - Allegiance Telecom 29 1
SAP SE 5454 1
Apple Inc 12717 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 240 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
9090 1
Toshiba Corporation 2957 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4580 1
Lenovo Motorola 3530 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
ZED+ Group 20 1
M.I.P.R. 7 1
Встреча ООО 6 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Loyality Partners 3 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Евро-инком логистик 1 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2736 1
Альфа-Банк 1885 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Альфа-Групп 731 1
Renault Groupe 164 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 1
TÜV Rheinland Group 165 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3474 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2958 2
Районные суды РФ 194 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6328 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1050 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 10
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7702 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 4
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 154 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12403 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 3
Микрофон - Microphone 2705 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13042 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 3
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 70 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 77 2
Google YouTube - Видеохостинг 2909 2
Google Android 14802 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 171 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Fujitsu LifeBook 167 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 11 1
Sony Playstation Network - PSN 201 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
ASUS U2E 3 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 337 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Toshiba Qosmio 85 1
Nokia Smart Messaging - Nokia Messanging - Nokia Messaging for Social Networks 30 1
Intel Core Solo 86 1
BBK vivo FlashCharge 20 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ASBIS Prestigio Multiphone 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Asus U - Asus UL - серия ноутбуков 9 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Nokia 6310 - Nokia 6310i 14 1
Nokia 8310 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 1
KKR - Alludo - Ulead Photo Impact 6 1
Ксенин Алекс 311 2
Ziegler Stefan - Циглер Стефан 2 2
Кёниг Александр - König Alexander 2 2
Payton Ryan - Пайтон Райан 3 2
Коньшин Андрей 6 1
Grinda José - Гринда Хосе 4 1
Курский Андрей 1 1
Латыпова Екатерина 1 1
Ткачук Лариса 53 1
Королев Игорь 65 1
Колокольцев Александр 4 1
Вураско Александр 37 1
Демидов Михаил 133 1
Погребинский Антон 45 1
Осадчая Ирина 64 1
Ерофеева Мария 31 1
Стрельцов Николай 5 1
Марченко Николай 3 1
Сагитов Руслан 1 1
Ситкин Сергей 1 1
Савцов Олег 50 1
Хохлова Зинаида 13 1
Кузичев Василий 8 1
Халидов Гамид 1 1
Шохин Денис 1 1
Тимонова Евгения 2 1
Frank Andrew - Фрэнк Эндрю 5 1
Амилющенко Алексей 5 1
Овсянников Олег 1 1
Халидов Уллубий 1 1
Пашков Алексей 19 1
Селехина Диана 2 1
Stuart-Fox Devi - Стюарт-Фокс Деви 1 1
Непокойчицкая Диана 1 1
Schneider Martin - Шнайдер Мартин 1 1
Hobson Harry - Хобсона Гарри 1 1
Спилберг Саша 1 1
Nuovo Frank - Нуово Фрэнк 3 1
Енгибарян Ваге 12 1
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 19
Америка Южная 870 13
Ближний Восток 3049 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 7
Европа 24672 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 7
Япония 13564 5
Германия - Федеративная Республика 12955 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Малайский архипелаг - Калимантан - Борнео 21 2
Америка - Американский регион 2190 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 2
Индонезия - Республика 1020 2
Украина 7810 2
США - Коннектикут 172 2
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 126 1
Болгария - Пловдив 25 1
США - Калифорния - Санта-Моника 41 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1369 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Земля - планета Солнечной системы 10689 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Беларусь - Белоруссия 6070 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Европа Восточная 3124 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Израиль 2786 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1833 1
Испания - Мадрид 175 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2936 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1720 1
Китай - Тайвань 4143 1
Испания - Королевство 3770 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Зоология - наука о животных 2792 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Английский язык 6885 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
Phys.org 972 2
New Scientist 1448 1
РосПравосудие 11 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 152 1
Brand Mobile 5 1
Gartner - Гартнер 3616 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
РАН ДНЦ АЦКП - Дагестанский научный центр Российской академии наук - РАН ДФИЦ - Дагестанский федеральный исследовательский центр 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
День молодёжи - 27 июня 1002 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
CeBIT 612 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
