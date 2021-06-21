Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.06.2021
IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP
IBS AppLine Innovation — резидента «Сколково» — продолжают совершенствовать и развивать собственный фреймворк «Хамелеон» для автоматизированного функционального тестирования. В рамках обновлени
|13.07.2020
|
Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО
Айти Инновации» разработала и запатентовала собственный инструмент для автоматизации тестирования — фреймворк «Хамелеон». В 2019 г. была подана заявка на внесение программного продукта в Единый
|22.10.2013
|
MultiPhone 5450 DUO — первый смартфон-«хамелеон» от Prestigio
Компания Prestigio выпустила MultiPhone 5450 DUO — первый смартфон Prestigio с разноцветными панелями («хамелеон»), которые можно менять в зависимости от настроения, погоды и даже времени суток. MultiPhone 5450 DUO оснащен 2-ядерным процессором и новейшей операционной системой Android 4.2 Jelly B
|31.01.2011
|Toshiba показала ноутбук-хамелеон
|28.06.2006
|
Змея-хамелеон "обороняется" с помощью цвета
составе группы, обнаружившей змею во время изучения разнообразия рептилий парка в 2003 г. #gallery# По словам доктора Стефана Циглера (Stefan Ziegler) из подразделения WWF в Германии, это первая змея-хамелеон, открытая биологами за последние пять лет. Как считают ученые, изменение окраски змеи может являться «механизмом предупреждения или защиты». Сообщалось о нескольких других змеях, измен
|11.10.2005
|
"ВымпелКом" заказал у Celltick 3 млн. новых лицензий на услугу "Хамелеон"
ироковещания, объявила о получении нового заказа на три миллиона пользовательских лицензий от группы компаний «ВымпелКом», объединяющей операторов сотовой связи. Предоставляемая «ВымпелКомом» услуга «Хамелеон» предусматривает использование технологии LiveScreen компании Celltick и уже доступна для более чем 6,4 млн. абонентов в России. К концу года оператор планирует увеличить количество по
|20.12.2004
|
Siemens CFX65 - "хамелеон" в мотостиле
Немецкий «хамелеон» Если бы сам производитель так не подчеркивал «хамелеонские» возможности СFX65, игру перламутровых красок его панелей можно было бы и не заметить. Переливаются сиренево-голубым («голуб
