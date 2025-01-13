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Пашков Алексей



13.01.2025 Эксперты ГК «Солар» обнаружили всплеск веб-атак роботизированных сканеров на онлайн-ритейлеров в период новогодних праздников 1
20.12.2024 Количество веб-атак на онлайн-магазины резко выросло в преддверие праздников 1
02.12.2024 Хакеры организовали «спринт» из кибератак на сайты интернет-магазинов в период распродаж 1
16.10.2024 «Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса 1
15.10.2024 Малый и средний бизнес под DDoS-атаками по всей России 1
05.08.2024 ГК «Солар»: количество DDoS-атак на финансовый сектор в июле выросло более чем в 10 раз 1
29.05.2024 Российские вузы атакованы хакерами в самом преддверии приемной кампании 1
28.05.2024 ГК «Солар»: Хакеры начали атаковать сайты вузов в преддверии приемной кампании 1
07.03.2024 Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта 1
04.03.2024 ГК «Солар»: хакеры ищут новые уязвимости в онлайн-ресурсах российских компаний 1
28.02.2024 ГК «Солар»: в 2023 году DDoS-атаки поставили очередные рекорды мощности и продолжительности 1
28.11.2023 ГК «Солар» проанализировала активность злоумышленников в период осенних распродаж 1
21.11.2023 ГК «Солар»: хакеры в III квартале перешли на массовые DDoS-атаки, под ударом – Москва и Урал 1
10.11.2023 ГК «Солар»: число веб-атак на онлайн-ритейл в октябре в преддверии «Черной пятницы» выросло на 50% 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Пашков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 14
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 114 5
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 3
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 2
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 22 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 13 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 2
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar WAF 1 1
SolidSoft SolidWall WAF 14 1
FreePik 980 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 9 1
Вураско Александр 24 2
Сиденко Андрей 28 1
Бортников Александр 24 1
Избаенков Артем 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Ливан - Ливанская Республика 189 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Образование в России 2190 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Слепые зоны 109 1
Запугивание и шантаж 110 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Известия ИД 624 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 3
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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